মাত্র ২ মিনিটে ওজন কমবে ৫ কেজি, বয়স কমবে ১০ বছর- যে কৌশল দেখালেন মালাইকা (ভিডিও)
কুশল

মাত্র ২ মিনিটে ওজন কমবে ৫ কেজি, বয়স কমবে ১০ বছর- যে কৌশল দেখালেন মালাইকা (ভিডিও)

বলিউড তারকা মালাইকা অরোরা তার ফিটনেস এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের জন্য সুপরিচিত। ৫১ বছর বয়সেও তিনি তার যৌবনোজ্জ্বল চেহারা এবং সুগঠিত শরীর দিয়ে সবাইকে মুগ্ধ করেন। নিয়মিত ব্যায়াম এবং সুশৃঙ্খল খাদ্যাভ্যাস তার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

মালাইকা অরোরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বেশ সক্রিয় এবং প্রায়ই তার ইনস্টাগ্রামে ফিটনেস রুটিনের ঝলক শেয়ার করেন। সম্প্রতি, তিনি একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন যেখানে তিনি ৭টি সহজ চীনা ব্যায়াম প্রদর্শন করেছেন, যা মাত্র ২ মিনিটে আপনাকে ১০ বছর কম বয়সী এবং ৫ কেজি হালকা অনুভব করাতে পারে বলে দাবি করেছেন।

মালাইকার ফিটনেস রুটিন: স্বাস্থ্য ও তারুণ্যের রহস্য

মালাইকা তার ফিটনেস যাত্রায় সবসময় সুষম জীবনধারার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন

মালাইকা তার ইনস্টাগ্রাম পোস্টে লিখেছেন, “৭টি চীনা ব্যায়াম যা আপনার শরীরের জড়তা দূর করে এবং লিম্ফ্যাটিক প্রবাহ বাড়ায়। এগুলো দেখতে একটু ভিন্ন হলেও শরীরের গোপন উত্তেজনা মুক্ত করে এবং শক্তিশালী উপায়ে শরীরকে মুক্ত করে।” ভিডিওতে তিনি সাদা টাইটস এবং ম্যাচিং স্পোর্টস ব্রালেটে ব্যায়ামগুলো প্রদর্শন করেছেন।

মালাইকার ৭টি চীনা ব্যায়াম

নিচে তার ব্যায়াম রুটিনের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হলো:

গলার ঘূর্ণন এবং কাঁধের উন্মুক্তকরণ (Neck Rolls & Shoulder Release): এই ব্যায়াম গলা এবং কাঁধের জড়তা দূর করে, ভঙ্গিমা উন্নত করে এবং শিথিলতা বাড়ায়।

মেরুদণ্ডের টুইস্ট (Spinal Twist): ঘূর্ণনমূলক ব্যায়াম যা মেরুদণ্ডের গতিশীলতা বাড়ায় এবং পিঠের টেনশন কমাতে সহায়ক।

বাহু ঘূর্ণন এবং কাঁধ উত্তোলন (Arm Circles & Shoulder Lifts): বুকের অংশের পেশির জড়তা কমায়, রক্ত সঞ্চালন বাড়ায় এবং শরীরের ওপরের অংশের জড়তা দূর করে। বাহুর স্থিতিস্থাপকতা বাড়ায়।

ধড়ের বাঁকানো এবং পাশের প্রসারণ (Side Stretch with Torso Rotation): শরীরের মূল অংশ এবং পাশের অংশ প্রসারিত করে, নমনীয়তা এবং গতিশীলতা বাড়ায়।  

নিতম্বের ঘূর্ণন এবং পেলভিক টিল্ট (Hip Rotations & Pelvic Tilt): নিতম্ব এবং পিঠের নিচের অংশের জড়তা দূর করে এবং লিম্ফ্যাটিক নিষ্কাশনকে সহায়তা করে।

পায়ের প্রসারণ এবং কিক (Leg Stretch & Gentle Kicks): পা শক্তিশালী করে, ভারসাম্য উন্নত করে এবং রক্ত প্রবাহ বাড়ায়।  

পূর্ণ শরীরের প্রবাহ ব্যায়াম (Full-Body Flow Movement): ওপরের ব্যায়ামগুলোকে একত্রিত করে পেশির গতিকে মসৃণ করে, যা সামগ্রিক শিথিলতা, শক্তি প্রবাহ বাড়ায়।

চীনা ব্যায়াম কী?

সম্প্রতি, মালাইকা একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন যেখানে তিনি ৭টি সহজ চীনা ব্যায়াম প্রদর্শন করেছেন

এই ব্যায়ামগুলো ঐতিহ্যবাহী চীনা ব্যায়াম পদ্ধতি থেকে অনুপ্রাণিত, যা শরীরের জড়তা দূর করে, নমনীয়তা বাড়ানো এবং লিম্ফ্যাটিক প্রবাহ উন্নত করে। এগুলো কিগং, তাই চি এবং অন্যান্য চিকিৎসামূলক চীনা ব্যায়াম থেকে নেওয়া হয়েছে। যা শতাব্দী ধরে শারীরিক এবং মানসিক সুস্থতা বাড়াতে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তবে কিছু পরামর্শ অবশ্যই মেনে চলা উচিত। যেমন-

* এই অনুশীলনগুলি সাধারণভাবে সুস্থ ব্যক্তির জন্য। কোনো শারীরিক সমস্যা যেমন পিঠ ব্যথা, হাড়ের সমস্যা, ঘাড় ও কোমরের আঘাত থাকলে আগে ডাক্তার বা ফিজিওথেরাপিস্ট-এর পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

* অনুশীলনের গতি এবং মাত্রা ধীরে ধীরে বাড়িয়ে নেওয়া উচিত।  হঠাৎ অতিরিক্ত ব্যায়াম বিপজ্জনক হতে পারে।

* আগে ব্যায়ামের অভ্যাসে না থাকালে, প্রথমে হালকা ব্যায়াম দিয়ে শুরু করলে ভালো।

* খাদ্য এবং বিশ্রামও ফিটনেসের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শুধু এই ৭টি মুভমেন্টই যথেষ্ট হবে না, সঙ্গে সুষম খাদ্য ও ভালো ঘুম জরুরি।

মালাইকার ফিটনেস দর্শন

খাদ্যাভ্যাস এবং ব্যায়াম রুটিনের মাধ্যমে কীভাবে ফিট এবং যৌবনোজ্জ্বল থাকেন তা শেয়ার করেছেন

মালাইকা তার ফিটনেস যাত্রায় সবসময় সুষম জীবনধারার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি সম্প্রতি সোহা আলি খানের সঙ্গে একটি পডকাস্টে বলেছেন, “ঘি আমার সুপারফুড।” তিনি তার খাদ্যাভ্যাস এবং ব্যায়াম রুটিনের মাধ্যমে কীভাবে ফিট এবং যৌবনোজ্জ্বল থাকেন তা শেয়ার করেছেন। তার এই ৭টি চীনা ব্যায়াম সহজ এবং সময়-সাশ্রয়ী, যা ব্যস্ত জীবনযাপনের মধ্যেও সহজেই অনুসরণ করা যায়।

সূত্র: মালাইকা অরোরা–এর ইনস্টাগ্রাম

ছবি: মালাইকা অরোরা–এর ইনস্টাগ্রাম

প্রকাশ: ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০: ২৫
