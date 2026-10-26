খেজুরের মিষ্টতা, কুমড়ার বীজের পুষ্টি: নাশতায় দারুণ এক জুটি

ক্ষুধা লাগলে কিংবা বিকেলের নাশতায় মিষ্টি কিছু খেতে ইচ্ছা করলে খেজুর ও কুমড়ার বীজ হতে পারে সহজ একটি পছন্দ। দুটি খেজুরের ভেতরে কয়েকটি কুমড়ার বীজ ভরে নিলেই তৈরি হয়ে যায় সুস্বাদু নাশতা। রান্নার ঝামেলা নেই, উপকরণও সহজলভ্য। খেজুর থেকে মিলবে প্রাকৃতিক শর্করা ও খাদ্যআঁশ, আর কুমড়ার বীজ যোগ করবে উদ্ভিজ্জ প্রোটিন, স্বাস্থ্যকর চর্বি ও প্রয়োজনীয় খনিজ।
খেজুরের মিষ্টি স্বাদের প্রধান উৎস প্রাকৃতিক শর্করা, যা শরীরে শক্তি জোগাতে সাহায্য করে। এতে থাকা খাদ্যআঁশ হজমপ্রক্রিয়া স্বাভাবিক রাখতে ভূমিকা রাখে। পাশাপাশি খেজুরে রয়েছে পটাশিয়ামসহ বিভিন্ন খনিজ, যা পেশি ও স্নায়ুর স্বাভাবিক কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয়।
তবে খেজুরে শর্করার পরিমাণ তুলনামূলক বেশি। তাই একসঙ্গে অনেকগুলো খাওয়ার পরিবর্তে পরিমাণের দিকে খেয়াল রাখা ভালো। বিশেষ করে যাঁদের রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়, তাঁদের ব্যক্তিগত খাদ্যচাহিদা অনুযায়ী খেজুর খাওয়া উচিত।
আকারে ছোট হলেও কুমড়ার বীজ পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। এতে রয়েছে ম্যাগনেশিয়াম, জিঙ্ক, আয়রন, উদ্ভিজ্জ প্রোটিন ও অসম্পৃক্ত চর্বি।
ম্যাগনেশিয়াম পেশি ও স্নায়ুর স্বাভাবিক কার্যক্রমে সহায়তা করে। জিঙ্ক শরীরের রোগপ্রতিরোধব্যবস্থা ও ক্ষত নিরাময়ের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রাখে। অন্যদিকে, আয়রন হিমোগ্লোবিন তৈরিতে প্রয়োজনীয়, যা রক্তের মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন অংশে অক্সিজেন পৌঁছে দেয়।
কুমড়ার বীজের প্রোটিন শরীরের কোষ ও পেশির গঠন এবং মেরামতে সাহায্য করে। এতে থাকা অসম্পৃক্ত চর্বিও সুষম খাদ্যাভ্যাসের অংশ হিসেবে উপকারী। তবে এসব পুষ্টি উপাদান কতটা পাওয়া যাবে, তা নির্ভর করে বীজের পরিমাণের ওপর।
খেজুরের নরম গঠন ও মিষ্টি স্বাদের সঙ্গে কুমড়ার বীজের মচমচে ভাব বেশ মানানসই। স্বাদের এই মেলবন্ধনের পাশাপাশি পুষ্টির দিক থেকেও দুটি উপাদান একে অপরের পরিপূরক হতে পারে।
খেজুর শরীরে শক্তি জোগায়, আর কুমড়ার বীজ যোগ করে প্রোটিন, চর্বি ও বিভিন্ন খনিজ। ফলে এই সংমিশ্রণ সকালের নাশতা কিংবা বিকেলের হালকা খাবারের অংশ হতে পারে। ব্যায়ামের আগে বা পরেও ব্যক্তির ক্ষুধা ও দৈনিক খাদ্যচাহিদা অনুযায়ী এটি খাওয়া যায়।
তবে খেজুর ও কুমড়ার বীজ একসঙ্গে খেলে আলাদাভাবে খাওয়ার তুলনায় বিশেষ কোনো অতিরিক্ত পুষ্টিগত সুবিধা পাওয়া যায়, এমন শক্ত বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই। এর পুষ্টিগুণ মূলত প্রতিটি উপাদানের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থেকেই আসে।
দুটি খেজুরের সঙ্গে এক চা-চামচ কুমড়ার বীজ দিয়ে শুরু করা যায়। খেজুরের আকার ও বীজের পরিমাণ অনুযায়ী নাশতাটির ক্যালরির পরিমাণও বদলে যাবে। তাই ওজন কিংবা রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন থাকলে খাওয়ার পরিমাণ সম্পর্কে সচেতন থাকা জরুরি।
মনে রাখতে হবে, এই নাশতা পুষ্টিকর হলেও পূর্ণাঙ্গ খাবারের বিকল্প নয়। প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় শাকসবজি, ফল, শস্য, প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার ও স্বাস্থ্যকর চর্বির ভারসাম্য থাকা প্রয়োজন। কোনো নির্দিষ্ট ভিটামিন বা খনিজের ঘাটতি থাকলে চিকিৎসক কিংবা পুষ্টিবিদের পরামর্শ নেওয়া উচিত। খেজুর ও কুমড়ার বীজ সব ধরনের পুষ্টি-সম্পূরকের বিকল্প নয়।
সুস্থ থাকতে সব সময় দামি উপকরণ কিংবা জটিল কোনো খাবারের প্রয়োজন হয় না। পরিচিত খাবারকে সঠিক পরিমাণে খাদ্যতালিকায় যুক্ত করেও পুষ্টির বৈচিত্র্য বাড়ানো যায়। খেজুর ও কুমড়ার বীজের এই সহজ সংমিশ্রণ তেমনই একটি বিকল্প, যা প্রতিদিনের নাশতায় স্বাদ ও পুষ্টি—দুটিই যোগ করতে পারে।
তবে একে অলৌকিক কোনো খাবার ভাবার প্রয়োজন নেই। বরং পরিমিত খাওয়া, বৈচিত্র্যময় খাদ্যাভ্যাস বজায় রাখা এবং শরীরের প্রয়োজন অনুযায়ী খাবার নির্বাচন করাই সুস্থ থাকার কার্যকর অভ্যাস।
তথ্যসূত্র: হার্ভার্ড হেলথ পাবলিশিং
ছবি: এআই ও পেকজেলডটকম