রাতে ঘুমানোর আগে একটি কলা, সত্যিই কি ঘুম ভালো হয়?

সারাদিনের ব্যস্ততা শেষে রাতে বিছানায় শরীর এলিয়ে দিলেও ঘুমের দেখা মেলে না অনেকের। কেউ এপাশ-ওপাশ করেন, কেউ আবার মোবাইলের পর্দায় চোখ রেখে কাটিয়ে দেন রাতের পর রাত। ভালো ঘুমের আশায় কেউ কেউ নির্ভরশীল হয়ে পড়েন ঘুমের ওষুধের ওপর। অথচ চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া এসব ওষুধ সেবন কিংবা দীর্ঘদিন এর ওপর নির্ভরশীল থাকা স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে।
এমন পরিস্থিতিতে ঘুমের রুটিনের পাশাপাশি খাদ্যাভ্যাসের দিকেও নজর দেওয়া জরুরি। সহজলভ্য ও পুষ্টিকর ফল কলা হতে পারে রাতের হালকা নাশতার একটি ভালো বিকল্প। কিন্তু ঘুমানোর আগে একটি কলা খেলেই কি দ্রুত ঘুম আসবে? উত্তরটি জানতে হলে বুঝতে হবে কলার পুষ্টিগুণ এবং ঘুমের সঙ্গে এর সম্পর্ক।
কলা শুধু সুস্বাদু ফল নয়, এটি শরীরের প্রয়োজনীয় কিছু পুষ্টি উপাদানেরও উৎস। এতে রয়েছে পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ভিটামিন বি৬, কার্বোহাইড্রেট ও আঁশ। এসব উপাদান শরীরের স্বাভাবিক কার্যক্রম বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
পটাশিয়াম পেশির স্বাভাবিক সংকোচন, স্নায়ুর কার্যক্রম এবং শরীরের তরল ও ইলেকট্রোলাইটের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। ম্যাগনেশিয়ামও পেশি ও স্নায়ুর স্বাভাবিক কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয়। অন্যদিকে, ভিটামিন বি৬ শরীরের
তাই দিনের শেষে হালকা ক্ষুধা লাগলে একটি কলা হতে পারে সহজ, সাশ্রয়ী ও পুষ্টিকর খাবার। বিশেষ করে রাতে ভারী খাবার খেতে না চাইলে এটি ভালো বিকল্প হতে পারে।
ঘুমানোর আগে কলা খেলে দ্রুত ঘুম আসে—এমন ধারণা প্রচলিত। এর পেছনে কলার কিছু পুষ্টি উপাদানকে সম্ভাব্য কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। তবে কোনো পুষ্টি উপাদান শরীরের স্বাভাবিক কার্যক্রমে ভূমিকা রাখে বলেই সেই উপাদানসমৃদ্ধ খাবার খেলে ঘুমের উন্নতি হবে, এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না।
কলা থেকে শরীর কিছু ম্যাগনেশিয়াম ও ভিটামিন বি৬ পায়। এসব পুষ্টি উপাদান শরীরের স্বাভাবিক কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় হলেও, ঘুমানোর আগে একটি কলা খেলে ঘুমের মান বাড়ে বা অনিদ্রা দূর হয়—এমন দাবির পক্ষে পর্যাপ্ত বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই।
অর্থাৎ, কলাকে ঘুমের ওষুধ কিংবা অনিদ্রার চিকিৎসা হিসেবে বিবেচনা করা ঠিক হবে না। তবে রাতে ক্ষুধা লাগলে বিস্কুট, মিষ্টি বা অতিরিক্ত প্রক্রিয়াজাত খাবারের পরিবর্তে একটি কলা খাওয়া যেতে পারে। এতে ক্ষুধা মেটার পাশাপাশি শরীর কিছু প্রয়োজনীয় পুষ্টিও পাবে।
শুধু খাবারের ওপর নির্ভর করলেই ভালো ঘুম নিশ্চিত হয় না। বরং নিয়মিত ঘুমের সময় মেনে চলা এবং ঘুমের উপযোগী পরিবেশ তৈরি করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
যেসব অভ্যাস ঘুমের জন্য সহায়ক হতে পারে:
• নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমানো ও জাগা: প্রতিদিন একই সময়ে ঘুমাতে যাওয়া ও ঘুম থেকে ওঠার চেষ্টা করুন।
• মোবাইলের ব্যবহার কমানো: শোয়ার আগে মোবাইল, কম্পিউটার ও অন্যান্য পর্দার ব্যবহার কমিয়ে দিন।
• ক্যাফেইন সীমিত রাখা: বিকেল ও সন্ধ্যার পর চা, কফি এবং ক্যাফেইনযুক্ত পানীয় এড়িয়ে চলুন, বিশেষ করে এগুলো আপনার ঘুমে ব্যাঘাত ঘটালে।
• হালকা রাতের নাশতা: ঘুমানোর আগে ক্ষুধা লাগলে নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী কলা বা অন্য কোনো হালকা, পুষ্টিকর খাবার বেছে নিন।
• আরামদায়ক পরিবেশ: শোবার ঘর শান্ত, অন্ধকার ও আরামদায়ক রাখুন। নিয়মিত শরীরচর্চা ও দিনের বেলায় পর্যাপ্ত আলো পাওয়াও ঘুমের রুটিন ঠিক রাখতে সহায়ক হতে পারে।
মাঝেমধ্যে ঘুমের সমস্যা হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তবে নিয়মিত ঘুম আসতে দেরি হলে, রাতে বারবার ঘুম ভেঙে গেলে কিংবা পর্যাপ্ত সময় বিছানায় থাকার পরও ক্লান্তি থাকলে বিষয়টিকে অবহেলা করা উচিত নয়। বিশেষ করে ঘুমের সমস্যা দৈনন্দিন কাজ, মনোযোগ বা কর্মক্ষমতায় প্রভাব ফেললে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
চিকিৎসকের নির্দেশ ছাড়া ঘুমের ওষুধ শুরু করা কিংবা দীর্ঘদিন সেবন করা উচিত নয়। আগে থেকেই ঘুমের ওষুধ খেলে নিজে থেকে হঠাৎ বন্ধ করবেন না; ওষুধের ধরন অনুযায়ী বন্ধ করার ক্ষেত্রে চিকিৎসকের নির্দেশ প্রয়োজন হতে পারে।
রাতে ঘুমানোর আগে একটি কলা খাওয়া যেতে পারে সুষম খাদ্যাভ্যাসের অংশ হিসেবে। এটি পুষ্টিকর, সহজলভ্য এবং রাতের হালকা ক্ষুধা মেটাতে সহায়ক। তবে একটি কলা খেলেই যে দ্রুত ঘুম আসবে কিংবা সারা রাত নিশ্চিন্তে ঘুমানো যাবে, এমন নিশ্চয়তা নেই।
ভালো ঘুমের জন্য কোনো একক খাবারকে জাদুকরি সমাধান ভাবার সুযোগ নেই। প্রয়োজন নিয়মিত ঘুমের রুটিন, সুষম খাদ্য, মানসিক প্রশান্তি এবং শরীরের যত্ন। তাই ঘুমের ওষুধের ওপর নিজে থেকে নির্ভরশীল না হয়ে স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গড়ে তুলুন। মনে রাখবেন, কলা হতে পারে রাতের নাশতার অংশ; কিন্তু প্রশান্তির ঘুমের জন্য প্রয়োজন সামগ্রিক সুস্থ জীবনযাপন।
তথ্যসূত্র: ফিট টু ডে
ছবি: পেকজেলসডটকম