ভোটের কালির দাগ এখনও উঠছে না? এই ৫টি কাজ করে দেখেছেন কি

ভোট দেওয়া শেষ। ভোটের সেলফি আর আঙুলের ছবি সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া হয়ে গিয়েছে। ভোটের ফলাফলও চলে এসেছে। এদিকে আঙুল থেকে ভোটের কালির দাগ ওঠার নাম নেই। অনেকের হাতে সুন্দর করে অমোচনীয় কালির দাগ দেওয়া হলেও কারও কারও হাতে একটু বেশিই কালি লেগেছে। সুন্দর করে সরল রেখা টানার বদলে ত্যাড়াব্যাড়া দাগও পড়েছে অনেকের আঙুলে। মজা করে কেউ কেউ বলছেন ফেসবুকে, এ তো জন্মদাগ মনে হচ্ছে। আবার কারও কারও প্রশ্ন, এই দাগ কি আগামী নির্বাচন পর্যন্ত থাকবে? এজন্য হাল ফ্যাশন নিয়ে এসেছে বেশ প্র্যাকটিকাল সমাধান। দাগ না উঠলেও এই কাজগুলো করলে তা হালকা হবেই।
ছবি: এআই