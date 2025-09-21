গালের টোল এত আকর্ষণীয় কেন? হানিয়া আমির ছাড়াও এই টোল পড়া তারকাদের রূপে মজে থাকে সবাই

জন্মগত বা জেনেটিক কারণেই গালে টোল পড়ে অনেকের। তবে আসলেই এখনও পর্যন্ত জানা যায় নি কেন ও কীভাবে এই টোল তৈরি হয় চেহারায়। সম্প্রতি বাংলাদেশে আসা পাকিস্তানের জনপ্রিয় অভিনেত্রী হানিয়া আমিরের টোল পড়া গালের সৌন্দর্য মুগ্ধ করে ভক্তদেরকে। বলিউডের আরও অনেক নায়িকাই টোলের কারণে আকর্ষণীয় সকলের কাছে। অথচ খুব সাদা বাংলায় বলতে গেলে এ এক জেনেটিক ত্রুটি ছাড়া কিছুই নয়। কারও কারও চিবুকেও এমন ভাজ থাকে। চলুন আরও বিস্তারিত জেনে নিই এ সম্পর্কে।
টোল কোথায় থাকে
টোল সাধারণত গালে বা চিবুকে দেখা যায়। কারও গালের দু'পাশে থাকে, আবার কারও কেবল একপাশে। কিছু মানুষের গালে টোল থাকে, আবার বেশিভাগেরই থাকে না। এর কারণ হলো মুখের পেশী ও ত্বকের গঠনে পার্থক্য। অনেক সময় মনে করা হয় গালের টোল বংশগতভাবে ডমিন্যান্ট জিনের মাধ্যমে আসে, যদিও এ বিষয়ে কিছু বিতর্ক আছে। তাহলে পৃথিবীতে কতজন মানুষের গালে টোল আছে? এক গবেষণায় ২,৩০০ জনের মধ্যে প্রায় ৩৭ শতাংশের গালে টোল পাওয়া গেছে। সেদিক দিয়ে ভাবলে এই সংখ্যা নেহায়েত কম নয়।
গালের টোল কীভাবে তৈরি হয়
টোল কখনও কখনও zygomaticus major নামক এক ধরনের মুখের পেশীর পরিবর্তনের কারণে হয়। এই পেশী মুখের অভিব্যক্তির সঙ্গে জড়িত, আর হাসলে এটি গালের পেশী ওপরে ওঠায় সাহায্য করে। যাদের টোল নেই, তাদের ক্ষেত্রে zygomaticus major পেশী সাধারণত গালের হাড় (zygomatic bone) থেকে শুরু হয়ে মুখের কোণার সঙ্গে যুক্ত হয়। কিন্তু যাদের টোল আছে, তাদের ক্ষেত্রে এই পেশী নীচে নামতে নামতে দুটি আলাদা ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এক ভাগ মুখের কোণায় যুক্ত হয়, আরেক ভাগ মুখের ওপরের দিকের ত্বকের সঙ্গে আটকানো থাকে। এই বিভক্ত পেশীকে ডাবল বা bifid zygomaticus major বলা হয়। হাসির সময় এই দ্বিমুখী পেশীর ওপরে থাকা ত্বকের নড়াচড়ার ফলেই টোল দেখা দেয়। যেহেতু টোল ভ্রূণ অবস্থায় পেশীর ভিন্নতার কারণে তৈরি হতে পারে, তাই কখনও কখনও একে জন্মগত ত্রুটি বলা হয়। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে গালের টোল একেবারেই সাধারণ বিষয় এবং এর কোনো ক্ষতিকর স্বাস্থ্য প্রভাব নেই।
জেনেটিক দিক
আপনি আপনার মায়ের কাছ থেকে এক সেট জিন এবং বাবার কাছ থেকে আরেক সেট জিন পান। বেশিরভাগ জিনের অন্তত দুটি ভ্যারিয়েশন থাকে, যাকে allele বলে। এগুলো ডমিন্যান্ট বা রিসেসিভ হতে পারে। ডমিন্যান্ট বৈশিষ্ট্য সাধারণত রিসেসিভ বৈশিষ্ট্যের ওপরে প্রাধান্য পায়। তাই বাবা-মা দুজনেরই যদি কোনো ডমিন্যান্ট বৈশিষ্ট্য থাকে, তবে সন্তানের ক্ষেত্রেও সেটা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আর এই থিওরি অনুযায়ী, বাবা-মা দুজনের টোল থাকলে সন্তানের গালে টোল পড়া স্বাভাবিক।
একজনের থেকেও আসতে পারে এই বৈশিষ্ট্য। অনেকে বলেন এটা বংশগত ডমিন্যান্ট বৈশিষ্ট্য। তবে আসলে গালের টোলের জেনেটিক দিক নিয়ে তেমন গবেষণা হয়নি। নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে টোল সম্পূর্ণভাবে বংশগত কিনা। কারও শৈশবে টোল থাকলেও বড় হয়ে সেটা মিলিয়ে যেতে পারে। আবার কারও জন্মের সময় না থাকলেও পরে শৈশবে টোল দেখা দিতে পারে।
টোল কেন এত আকর্ষণীয়
আপনি যদি কাউকে জিজ্ঞেস করেন তারা টোলকে আকর্ষণীয় মনে করে কিনা, নানা রকম উত্তর পাবেন। কেউ কেউ মনে করেন টোল পড়া মানুষকে অপেক্ষাকৃত বেশি তরুণ বা সহজ-সরল দেখায়।্রর অনেক সংস্কৃতিতে টোলকে সৌন্দর্যের নিদর্শন এমনকি সৌভাগ্যের প্রতীকও মনে করা হয়। এছাড়া টোল হয়তো মুখের অভিব্যক্তি আরও স্পষ্টভাবে বোঝাতে সাহায্য করে, হাসি বা অনুভূতির তীব্রতা প্রকাশে বাড়তি ভূমিকা রাখতে পারে। তবে সত্যি বলতে সব মিলিয়ে টোল আমাদেরকে আকর্ষণ করে।
যদি আপনি গালের টোল চান
আপনার কি গালে টোল চাই? এখন প্লাস্টিক সার্জারির মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে টোল তৈরি করা সম্ভব। এর নাম ডিম্পলপ্লাস্টি। এতে যেখানে টোল চান সেখানে একটি ছোট কাটা বা ইনসিশন দেওয়া হয়। সামান্য টিস্যু সরানো হয়। এরপর একটি ছোট সেলাই (sling) দিয়ে ত্বক ও পেশী একসঙ্গে টেনে ধরা হয়। এতে টোল তৈরি হয়। তবে এ ব্যাপারে একজন প্লাস্টিক সার্জনের সঙ্গে কথা বলে ঝুঁকি ও সুবিধা সম্পর্কে জেনে নেওয়া উচিত।
যুগে যুগে বলিউডের বিউটি স্ট্যান্ডার্ডে ডিম্পল বা গালের টোল এক অনন্য সৌন্দর্য ও আকর্ষণের প্রতীক ধরা হয়। সাধারণত আমরা নায়িকাদের টোল নিয়েই কথা বলি। তবে বলিউডের ছোট নবাব সাইফ আলী খানের গালের টোলের কথা না বললেই নয়। সেটি আবার তিনি পেয়েছেন মা শর্মিলা ঠাকুরের কাছ থেকে, যিনি বাংলা ও হিন্দি সিনেমার দাপুটে অভিনেত্রী।
বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খানেরও কিন্তু টোল পড়ে একটু হাসলেই, যা তাকে এই বয়সেও কিউট লুক দেয়। জন আব্রাহামেরও টোল আছে।
গালের টোলের জন্য পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমির বেশ বিখ্যাত।
এদিকে বলিউডের দাপুটে তারকা দীপিকা পাড়ুকোনের গালের টোল তাঁকে আইকনিক লুক দেয়।
গালের টোল বললেই বলিউড সুইটহার্ট আলিয়া ভাটের কথা মনে পড়ে। ইনোসেন্ট আর শিশুসুলভ বেবিফেস লুক দিতে জুড়ি নেই টোল বা ডিম্পলের।
নব্বই দশক থেকে মিলেনিয়াম যুগের বলিউড ভক্তরা অবশ্য প্রীতি জিনটার টোলেই ডুবে আছেন।
টোল পড়ে বং সুন্দরী বিপাশা বসু আর এক সময়ের ছোট ও বড় পর্দা কাঁপানো অভিনেত্রী প্রাচী দেশাইয়ের গালেও। আসলে ডিম্পল বা টোল কেন এত আকর্ষণ করে তা বলে বোঝানো কঠিন। তারপরেও এই তারকাদের লুকের মূল আকর্ষণ থাকে তাঁদের গালের টোলেই।
সূত্র: হেলথলাইন
ছবি: ইন্সটাগ্রাম