ফিলিপাইনের তাল হ্রদে এক জীবন্ত আগ্নেয়গিরির মুখোমুখি

‘স্যরি স্যার, আপনারা যে ধরনের রুম চাইছেন, সেগুলো বুকিং করা হয়নি। আপনাদের রুমগুলো সব হিল ভিউ, লেক ভিউ নয়।’
মাথার ওপর বজ্রপাত হলেও হয়তো এতটা চমকে উঠতাম না।
কয়েক সেকেন্ডের জন্য মনে হলো, মস্তিষ্ক যেন কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে। তারপর সেই শূন্যস্থান মুহূর্তের মধ্যেই ভরে গেল দুশ্চিন্তা আর অনিশ্চয়তায়। চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছি ফিলিপাইনের তাগায়তাই শহরে, অথচ মন ছুটে গেল হাজার মাইল দূরের ঢাকায়। সেখান থেকেই তো সব বুকিং নিশ্চিত করে এসেছি। এমন ভুল হওয়ার কথা নয়। এত বছরের ভ্রমণজীবনে নানা সমস্যার মুখোমুখি হয়েছি, কিন্তু এমন পরিস্থিতিতে আগে কখনো পড়িনি।
ম্যানিলা থেকে প্রায় দুই ঘণ্টার পথ পেরিয়ে আমরা পৌঁছেছি তাগায়তাইয়ে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় দুই হাজার ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এই পাহাড়ি শহরটি ফিলিপাইনের গরম আবহাওয়ার মধ্যে এক টুকরো স্বস্তির আশ্রয়। ম্যানিলার তুলনায় এখানকার বাতাস শীতল, পরিবেশও প্রশান্ত। আর এই শহরের অন্যতম আকর্ষণীয় ঠিকানা তাল ভিস্তা হোটেল। হোটেল বললে ভুল হবে, বরং পাহাড়চূড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা এক স্বপ্নপুরী।
শহরের অন্য যেকোনো রিসোর্ট থেকে তাল ভিস্তাকে আলাদা করেছে এর অবস্থান। উঁচু পাহাড়ের কিনারায় দাঁড়িয়ে এখান থেকে দেখা যায় বিখ্যাত তাল হ্রদ এবং তার বুকে দাঁড়িয়ে থাকা রহস্যময় তাল আগ্নেয়গিরি। সেই দৃশ্য দেখার আশাতেই আমরা মোটা অঙ্কের টাকা খরচ করে রুম বুক করেছিলাম। আমার সঙ্গে থাকা অতিথিদের কাছেও প্রতিশ্রুতি ছিল, তাঁদের জন্য তাগায়তাইয়ের সেরা অভিজ্ঞতাটিই নিশ্চিত করব। কিন্তু রিসেপশনের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছিল, সবকিছু বুঝি ভেস্তে গেল। ‘ধরণী দ্বিধা হও, আমি ভেতরে লুকাই’ ধরনের অনুভূতি তখন মনজুড়ে।
কিছুক্ষণ খোঁজখবর করার পর ধীরে ধীরে রহস্যের জট খুলতে শুরু করল। আমরা চেয়েছিলাম এমন একটি কক্ষ, যার জানালা খুললেই দেখা যাবে তাল হ্রদ। বুকিংয়ের সময় আমাদের ট্রাভেল এজেন্ট যে কক্ষ বরাদ্দ করেছিলেন, সেটির নাম ছিল ‘লেক উইং’। সমস্যা হলো, আমরাও বুঝিনি, এজেন্টও বোঝেননি যে এই হোটেলে ‘লেক উইং’ আর ‘লেক ভিউ’ এক জিনিস নয়। নামের মিলেই ঘটেছে যত বিপত্তি। তাল হ্রদকে জানালার ফ্রেমে বন্দী করতে চাইলে প্রয়োজন ‘লেক ভিউ’ কক্ষ, ‘লেক উইং’ নয়।
ভাগ্য ভালো, তখনো কয়েকটি লেক ভিউ কক্ষ খালি ছিল। এরপর শুরু হলো অপেক্ষা। ফিলিপাইন ও বাংলাদেশের দুই প্রান্তে ট্রাভেল এজেন্টদের মধ্যে যোগাযোগ, বারবার তথ্য যাচাই, কিছুটা দুশ্চিন্তা আর অনেকটা অনিশ্চয়তা। প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে চলল সেই নাটক। শেষ পর্যন্ত শুভ ভাইয়ের ঠান্ডা মাথা আর অবিরাম প্রচেষ্টায় সমস্যার সমাধান হলো।
এত ঝামেলা আর মানসিক চাপের মধ্যেও একটি ছোট্ট ঘটনা আমাকে বেশ আনন্দ দিয়েছিল। সেদিন ছিল বাবা দিবস। যেসব অতিথির সন্তান রয়েছে, তাঁদের জন্য রিসোর্টের পক্ষ থেকে বিশেষভাবে একটি কেকের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কেকটি হাতে নিয়ে বারবার মনে পড়ছিল আমার দুই ছোট্ট মেয়ের কথা। তারা তখন হাজার মাইল দূরে, অথচ যেন আমার খুব কাছেই ছিল। এমন ছোট ছোট যত্ন ও আন্তরিকতাই ভ্রমণকে আরও স্মরণীয় করে তোলে। একই সঙ্গে এসব ঘটনা আমাদের দেশের সেবাখাতের সঙ্গে বিশ্বের অনেক দেশের সেবাদানের মানসিকতা ও পেশাদারির পার্থক্যও স্পষ্ট করে দেয়। অতিথির প্রতি সম্মান, সূক্ষ্ম বিষয়েও মনোযোগ এবং ব্যক্তিগত আবেগের মূল্যায়ন—সবই একটি সাধারণ সেবাকে অসাধারণ অভিজ্ঞতায় পরিণত করে।
অবশেষে হাতে এল কাঙ্ক্ষিত রুমের চাবি। দীর্ঘ যাত্রা, উদ্বেগ আর অপেক্ষার ক্লান্তি নিয়ে যখন রুমে প্রবেশ করলাম, তখনো পুরোপুরি স্বস্তি ফিরে আসেনি। কিন্তু দরজা বন্ধ করে জানালার ভারী পর্দাগুলো সরানোর পর যা দেখলাম, তা যেন মুহূর্তেই সব ক্লান্তি মুছে দিল।
চোখের সামনে খুলে গেল এক অপার্থিব দৃশ্য। অনেক নিচে নীলাভ বিস্তৃত তাল হ্রদ। তার মাঝখানে নিঃশব্দ প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে তাল আগ্নেয়গিরি। অস্তগামী সূর্যের আলো পাহাড়, হ্রদ আর আকাশের রংকে একসূত্রে গেঁথে তৈরি করেছে এক মায়াবী ক্যানভাস। কোথাও সোনালি আভা, কোথাও নীলের গভীরতা, কোথাও বা গোধূলির রক্তিম ছোঁয়া। মনে হলো, প্রকৃতি যেন নিজের হাতে একটি কবিতা লিখে রেখেছে আমাদের জন্য।
সেই কবিতার কোনো শব্দ নেই, কোনো ছন্দ নেই, অথচ তার অনুরণন হৃদয়ের গভীরে ধীরে ধীরে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। কিছু সৌন্দর্য আছে, যা শুধু দেখা যায় না, অনুভবও করা যায়। তাল ভিস্তার সেই জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আমি ঠিক তেমনই এক সৌন্দর্যের মুখোমুখি হলাম। আর তখনই উপলব্ধি করলাম, কখনো কখনো ভ্রমণের সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্যের আগে আসে সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত নাটকীয়তা। হয়তো সেই কারণেই শেষ পর্যন্ত দৃশ্যটি এত বেশি মনে গেঁথে যায়।
পরদিন ভোরে ঘুম ভাঙল এক অদ্ভুত নীরবতায়। তাগায়তাইয়ের পাহাড়ি সকাল যেন ম্যানিলার ব্যস্ত নগরজীবনের সম্পূর্ণ বিপরীত। ধোঁয়া ওঠা কফির কাপ হাতে বারান্দায় এসে বসতেই চোখ আটকে গেল সামনের দৃশ্যে। তাল আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখটি সাদা মেঘের চাদরে ঢাকা। মনে হচ্ছিল, প্রকৃতি যেন তার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদটি সযত্নে আড়াল করে রেখেছে।
নিচে বিস্তৃত তাল হ্রদ, আর তার মাঝখানে ঘুমন্ত দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে থাকা আগ্নেয়গিরি। যদিও তাকে ঘুমন্ত বলাটা পুরোপুরি ঠিক নয়। ১৯১১ সাল থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ৩৮ বার অগ্ন্যুৎপাত ঘটিয়েছে সে। সর্বশেষ ২০২০ সালের অগ্ন্যুৎপাতও কেড়ে নিয়েছিল ৫০ জনের বেশি মানুষের প্রাণ। অথচ আজ তাকে দেখে মনে হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে নিরীহ পাহাড়গুলোর একটি। প্রকৃতির এটাই বোধহয় সবচেয়ে বড় রহস্য। সবচেয়ে ভয়ংকর শক্তিও কখনো কখনো সবচেয়ে শান্ত রূপে ধরা দেয়।
হ্রদের চারপাশে গড়ে ওঠা ছোট্ট শহরটিও তখন ধীরে ধীরে জেগে উঠছে। আগের রাতে দূর থেকে অসংখ্য আলোর বিন্দু জ্বলতে দেখেছিলাম। এখন দিনের আলোয় সেগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পাহাড়ের ঢালে ছড়িয়ে থাকা বাড়িঘর, রাস্তা আর মানুষের জীবনযাত্রা যেন আগ্নেয়গিরির উপস্থিতিকেই স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছে।
কিন্তু আমার মন তখন অন্যত্র। জীবনে এই প্রথম কোনো জীবন্ত আগ্নেয়গিরিকে এত কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে। দূর থেকে দেখা আর কাছ থেকে দেখার মধ্যে যে কত পার্থক্য, তা নিজের চোখে অনুভব করতে চাইছিলাম। তাই প্রাতরাশ শেষ করেই রওনা হলাম তাল হ্রদের উদ্দেশে।
স্থানীয়দের বিখ্যাত বাহন ‘জিপনি’তে চড়ে যাত্রা শুরু হলো। রঙিন আঁকিবুঁকি, ঝলমলে সাজসজ্জা আর প্রাণবন্ত পরিবেশে জিপনিগুলো যেন শুধুই যানবাহন নয়, ফিলিপিনো সংস্কৃতির এক চলমান প্রতীক। পাহাড়ি রাস্তা বেয়ে নামতে নামতে একদিকে সবুজ বনভূমি, অন্যদিকে গভীর নীল হ্রদের ঝলক বারবার আমাদের মুগ্ধ করে দিচ্ছিল।
হ্রদের পাড়ে পৌঁছে অপেক্ষা করছিল আরেক রোমাঞ্চ। ছোট্ট মোটরচালিত নৌকায় উঠে বসলাম আমরা। ইঞ্জিনের গর্জন শোনা মাত্র নৌকাটি পানির বুক চিরে এগিয়ে চলল আগ্নেয়গিরির দিকে। ধীরে ধীরে চারপাশের দৃশ্য পাল্টাতে শুরু করল। দূরের আগ্নেয়গিরিটি এখন আর কোনো ছবির অংশ নয়, বরং ধীরে ধীরে বাস্তব হয়ে উঠছে। বাতাসে পানির গন্ধ, নৌকার ইঞ্জিনের শব্দ আর চারপাশের নিস্তব্ধতা মিলে এক অদ্ভুত আবহ তৈরি করছিল।
আমরা যতই কাছে যাচ্ছিলাম, আগ্নেয়গিরির কালচে ঢাল ততই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। কোথাও শুকনো লাভার চিহ্ন, কোথাও খাড়া পাথুরে স্তর, কোথাও বা সবুজ ঘাসের আস্তরণ। ভাবতেই অবাক লাগছিল, এই শান্ত পাহাড়ই বহুবার আগুন, ছাই আর গলিত লাভা উগরে দিয়ে আশপাশের জনপদের ইতিহাস বদলে দিয়েছে। হঠাৎ মনে হলো, আমরা প্রকৃতির এক মহাশক্তির সামনে উপস্থিত হয়েছি।
কিন্তু রোমাঞ্চের মাঝেও অপেক্ষা করছিল একটি ছোট্ট আক্ষেপ। নিরাপত্তাজনিত কারণে তখন আগ্নেয়গিরির মূল ভূখণ্ডে পর্যটকদের নামার অনুমতি ছিল না। একসময় যেখানে পর্যটকেরা পাহাড় বেয়ে জ্বালামুখ পর্যন্ত উঠতে পারতেন, এখন সেখানে কেবল দূর থেকে ঘুরে দেখা যায়। খুব কাছে এসেও স্পর্শ করা যাবে না।
নৌকাটি কিছুক্ষণ আগ্নেয়গিরির কাছাকাছি ভেসে থাকল। আমাদের আর আগ্নেয়গিরির মাঝখানে ছিল কেবল কিছুটা পানি আর সরকারি নিষেধাজ্ঞা। মনে হচ্ছিল, বহু প্রতীক্ষিত কোনো দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি, কিন্তু দরজাটি খোলার অনুমতি নেই। তবু হতাশার চেয়ে বিস্ময়ের অনুভূতিটাই ছিল বেশি। কারণ প্রকৃতির এই মহিমা কাছ থেকে দেখার সুযোগই তো বিরল সৌভাগ্য।
স্থানীয় গাইডের কাছ থেকে জানা গেল আরেকটি চমকপ্রদ তথ্য। বহু হাজার বছর আগে আজকের তাল হ্রদ ছিল দক্ষিণ চীন সাগরের অংশ। কোনো এক ভয়াবহ অগ্ন্যুৎপাত ও ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তনের ফলে সাগরের সঙ্গে এর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সময়ের সঙ্গে সেটি পরিণত হয় স্বতন্ত্র এক হ্রদে। হ্রদটি আজও জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ।
এমন দুটি মাছের প্রজাতি এখানে পাওয়া যায়, যেগুলো পৃথিবীর আর কোথাও নেই। হয়তো সেই দুর্লভ মাছের আশাতেই এক ঝাঁক সাদা বককে দেখলাম পানির ধারে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকতে। তাদের ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল, ধৈর্যেরও যেন একটি নিজস্ব ভাষা আছে।
ফেরার পথে নৌকার পেছনে তৈরি হওয়া ঢেউগুলো ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছিল। দূরে তাগায়তাইয়ের পাহাড়ি শহর, ওপরে সাদা মেঘ আর সামনে বিস্তৃত নীল জলরাশি। মনে হচ্ছিল, প্রকৃতি আমাদের তার সব রহস্য উন্মোচন করেনি। আগ্নেয়গিরির মাটিতে পা রাখতে পারিনি, জ্বালামুখ পর্যন্ত পৌঁছাতেও পারিনি। তবু যেন কিছু অপূর্ণ রইল না।
কারণ কিছু জায়গা আছে, যেগুলো পুরোটা দেখা যায় না, বোঝাও যায় না। তবু তারা হৃদয়ে স্থায়ী আসন করে নেয়। তাল হ্রদে নৌবিহার আমার কাছে ঠিক তেমনই এক অনির্বচনীয় অভিজ্ঞতা। যেখানে বিস্ময়, ইতিহাস, ভূগোল আর প্রকৃতির শক্তি মিশে তৈরি করেছে এক জীবন্ত উপাখ্যান; যার স্মৃতি আজও তাগায়তাইয়ের সেই মেঘঢাকা সকালের মতোই নির্মল ও মায়াময়।
পুনশ্চ: আমরা তাল হ্রদ ভ্রমণে গিয়েছিলাম ২০২৬ সালের ২২ জুন। আমাদের সেই সফরের মাত্র নয় দিন পর, ১ জুলাই ২০২৬ সালে তাল আগ্নেয়গিরি আবারও অগ্ন্যুৎপাত ঘটায়। এ সময় আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ থেকে নির্গত ধোঁয়া ও ছাই প্রায় ৫ হাজার ৬০০ ফুট উচ্চতায় উঠে যায় এবং আশপাশের এলাকায় সতর্কতা জারি করা হয়। হ্রদে ভ্রমণের ওপর সাময়িকভাবে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। তবে স্বস্তির বিষয় হলো, ২০২০ সালের ভয়াবহ অগ্ন্যুৎপাতের মতো এবার কোনো প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। প্রকৃতির এই অনিশ্চিত রূপের কথা ভাবলে আজও মনে হয়, আমরা সত্যিই সৌভাগ্যবান ছিলাম। কারণ, এর কিছুদিন আগেই নিরাপদে তাল হ্রদের অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করে ফিরতে পেরেছিলাম।
ছবি: লেখক