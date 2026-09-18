জানেন কি প্লাস্টিকের স্যান্ডেল থেকে হতে পারে ক্যানসার?

আপনি সাধারণ চলাফেরার জন্য প্লাস্টিকের স্যান্ডেল ব্যবহার করছেন? অথচ এর ক্ষতি নিয়ে কি ভেবেছেন কখনো? আপনি কি জানেন, প্লাস্টিকের স্যান্ডেল আপনার প্রজননক্ষমতা কমিয়ে দিতে পারে। প্লাস্টিকের স্যান্ডেল (চটি/স্লিপার) দৈনন্দিন ব্যবহারে অনেকের কাছে সস্তা ও সুবিধাজনক মনে হলেও, দীর্ঘদিন পরলে পায়ের স্বাস্থ্য এবং সামগ্রিক শরীরে কিছু ক্ষতি হতে পারে। এগুলো মূলত দুই ধরনের—পায়ের সরাসরি সমস্যা এবং রাসায়নিকের কারণে সম্ভাব্য স্থায়ী ঝুঁকির কথা জানলে হয়তো আপনি প্লাস্টিকের স্যান্ডেল পরা ছেড়ে দেবেন।
• আর্চ সাপোর্ট ও কুশন না থাকা, পায়ের তলায় চাপ পড়ে প্ল্যান্টার ফ্যাসাইটিস (গোড়ালির নিচে তীব্র ব্যথা), হিল পেইন, পায়ের তলায় জ্বালাপোড়া, এমনকি ঘাড়-কোমর-হাঁটুর সমস্যা পর্যন্ত হতে পারে।
• বাতাস চলাচল না হওয়া, পা ঘামে, গরম-আর্দ্র পরিবেশ তৈরি হয়, ফাঙ্গাস ইনফেকশন (অ্যাথলিটসফুট), দুর্গন্ধ, ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনের ঝুঁকি বাড়ে।
• ঘর্ষণ ও শক অ্যাবজর্ব না করা, ফোসকা (blisters), চামড়া ফাটা, পায়ের আঙুলে ব্যথা, এমনকি হাঁটতে গিয়ে পিছলে পড়ার ঝুঁকি।
• অ্যালার্জি/ত্বকের সমস্যা, কিছু মানুষের প্লাস্টিকে অ্যালার্জি হয়, লালভাব, চুলকানি, ‘হট ফুট’ হিসেবে পরিচিত তীব্র জ্বালাপোড়া।
রাসায়নিকের কারণে সম্ভাব্য ঝুঁকি
• অনেক প্লাস্টিকের স্যান্ডেলে phthalates (যেমন DBP, DEHP), BPA বা অন্যান্য প্লাস্টিকাইজার থাকে।
• পায়ের তলা খুব শোষণক্ষম, ঘামে এসব রাসায়নিক ত্বক দিয়ে শরীরে ঢুকতে পারে।
• হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট, প্রজনন স্বাস্থ্যের সমস্যা, লিভার-কিডনির ক্ষতি, দীর্ঘ মেয়াদে ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়তে পারে (বিশেষ করে শিশু ও গর্ভবতী নারীদের ক্ষেত্রে বেশি সতর্কতা দরকার)।
• গরমে/রোদে প্লাস্টিক গলে বা ভেঙে মাইক্রোপ্লাস্টিক ছড়ায়, যা পরিবেশ ও শরীর উভয়ের জন্যই ক্ষতিকর।
প্লাস্টিকের স্যান্ডেল/চটি (বিশেষ করে সস্তা পিভিসি বা ভিনাইল দিয়ে তৈরি) মূলত যে রাসায়নিকগুলো থাকে এবং যেগুলো স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ, সেগুলো বিস্তারিত নিচে বলছি। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আলোচিত হলো phthalates (ফ্যালেটস) গ্রুপের রাসায়নিক।
প্রধান রাসায়নিকগুলো (প্লাস্টিকের স্যান্ডেলে সাধারণত পাওয়া যায়)
• Phthalates (প্লাস্টিকাইজার): প্লাস্টিককে নরম, নমনীয় করার জন্য যোগ করা হয়। PVC-তে ১০-৪০ শতাংশ পর্যন্ত থাকতে পারে (কিছু টেস্টে ৫-১৫ শতাংশ পর্যন্ত পাওয়া গেছে স্যান্ডেলে)।
• DEHP (Di[2-ethylhexyl] phthalate)—সবচেয়ে সাধারণ ও ঝুঁকিপূর্ণ।
• DBP (Di-n-butyl phthalate)।
• DiNP (Di-isononyl phthalate)।
• DiDP (Di-isodecyl phthalate)।
• BBP (Butyl benzyl phthalate)—কম দেখা যায়।
• অন্যান্য: কিছু ক্ষেত্রে lead (সিসা), cadmium (ক্যাডমিয়াম), BPA (bisphenol A) বা অন্যান্য ভারী ধাতু মিশে থাকতে পারে (বিশেষ করে নিম্নমানের চায়নিজ/লোকাল প্রোডাক্টে)।
Phthalates হলো endocrine disruptors অর্থাৎ হরমোনের সিস্টেমকে ব্যাহত করে। পায়ের ত্বক (বিশেষ করে তলা) ঘাম-গরমে শোষণ করে নেয়, তাই সরাসরি শরীরে ঢোকে।
Phthalate প্রধান ঝুঁকি (সায়েন্টিফিক স্টাডি থেকে)
• DEHP হরমোন ব্যাহত, প্রজনন সমস্যা (পুরুষে টেস্টোস্টেরন কমা, শুক্রাশয়ের সমস্যা), গর্ভে শিশুর বিকাশে ত্রুটি, লিভার-কিডনির ক্ষতি, সম্ভাব্য ক্যানসার (IARC probable carcinogen)।
• DBP প্রজনন বিঘ্ন, শিশুর ব্রেন ডেভেলপমেন্টে সমস্যা (ADHD, লার্নিং ডিজঅর্ডার), অ্যাজমা-অ্যালার্জি বাড়ায়।
• DiNP/DiDP কম ঝুঁকিপূর্ণ মনে করা হয়; কিন্তু এখনো লিভার টিউমার, হরমোন বিঘ্ন দেখা গেছে।
• সাধারণ phthalates হার্ট ডিজিজ, ডায়াবেটিস, ওবেসিটি, থাইরয়েড সমস্যা, ইমিউন সিস্টেম দুর্বল, প্রারম্ভিক মৃত্যুর ঝুঁকি (বিশ্বব্যাপী বছরে লক্ষাধিক মৃত্যুর সঙ্গে যুক্ত)।
বিশেষ করে কাদের বেশি ক্ষতি
• শিশু, গর্ভবতী, কিশোর-কিশোরী
• শিশু ও গর্ভবতী
• সস্তা PVC স্যান্ডেল/চটি তৈরিতে phthalates ছাড়া নরম করা যায় না।
• গরম-ঘামে phthalates ‘leach’ হয়ে ত্বক দিয়ে শোষিত হয় (স্টাডিতে দেখা গেছে, স্যান্ডেল থেকে artificial sweat-এ phthalates ছড়ায়)।
• বাংলাদেশ, ভারত, দক্ষিণ এশিয়ায় অনেক লোকাল/চায়নিজ প্রোডাক্টে রেগুলেশন কম, তাই উচ্চ মাত্রায় থাকে (কিছু টেস্টে ৬-৯ শতাংশ পর্যন্ত DEHP/DBP পাওয়া গেছে)।
প্লাস্টিকের স্যান্ডেলের সবচেয়ে বড় রাসায়নিক ঝুঁকি হলো phthalates (বিশেষ করে DEHP, DBP), যা হরমোন নষ্ট করে দীর্ঘ মেয়াদে প্রজনন, শিশু বিকাশ, হার্ট, ক্যানসার ইত্যাদি সমস্যা ডেকে আনে। মাঝেমধ্যে পরলে ঠিক আছে; কিন্তু প্রতিদিনের জুতা হিসেবে ব্যবহার না করাই ভালো। স্বাস্থ্যকর অপশন বেছে নিন!
• প্রতিদিন ৮-১০ ঘণ্টা বা তার বেশি পরলে।
• গরমকালে/ঘাম বেশি হলে।
• নিম্নমানের, সস্তা PVC বা EVA ফোমের স্যান্ডেল হলে।
• খালি পায়ে (মোজা না পরে) পরলে।
• এড়িয়ে চলুন PVC লেবেলযুক্ত (#3 প্লাস্টিক) স্যান্ডেল, বিশেষ করে সস্তা/অজানা ব্র্যান্ডের।
• বেছে নিন: EVA ফোম (phthalate-free), রাবার, চামড়া বা ‘phthalate-free’ লেবেলযুক্ত পণ্য।
• শিশু/গর্ভবতী/কিশোরদের জন্য একদম না পরানো ভালো।
• পা ঘামলে ভালো করে ধুয়ে শুকিয়ে নিন, মোজা পরুন যদি সম্ভব।
• যদি পায়ে লাল ভাব/চুলকানি/অস্বস্তি হয়, ডাক্তার দেখান (অ্যালার্জি বা ডার্মাটাইটিস হতে পারে)।
• দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য চামড়া, ক্যানভাস বা ভালো কুশনযুক্ত EVA/রাবারের স্যান্ডেল বেছে নিন।
• প্লাস্টিকেরটা শুধু বাথরুম, সমুদ্রসৈকত বা খুব অল্প সময়ের জন্য ব্যবহার করুন।
• পায়ের যত্ন নিন: প্রতিদিন পা ভালো করে ধুয়ে শুকিয়ে নিন, মোজা পরুন যদি সম্ভব হয়।
• পায়ে ব্যথা/ফোসকা/চুলকানি হলে দেরি না করে চর্মরোগ বা অর্থোপেডিক ডাক্তার দেখান।
প্লাস্টিক সস্তা, তাই ব্যবহারে আগ্রহ বেশি; কিন্তু এর ফলে দীর্ঘ মেয়াদে যে ক্ষতিতে পড়বেন, তাতে চামড়ার স্যান্ডেল সস্তা মনে হবে না। তাই সতর্ক হোন, নিজের ও পরিবারের সবার স্বাস্থ্যের জন্য ভালোটা বেছে নিন।
লেখক: খাদ্য ও পথ্য বিশেষজ্ঞ; প্রধান নির্বাহী, প্রাকৃতিক নিরাময় কেন্দ্র
ছবি: পেকজেলসডটকম