শারদীয় উৎসবে সারার নতুন কালেকশন

দেশীয় ফ্যাশন ব্র্যান্ড সারার শারদীয় কালেকশনে এবার থাকছে আকর্ষণীয় সব পোশাকের সমাহার। আরাম আর আভিজাত্যের নিখুঁত সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে এই কালেকশন। কিশোর-কিশোরী, শিশু থেকে শুরু করে সব বয়সীর জন্য থাকছে পার্টি ও ফেস্টিভ লুকসহ আরামদায়ক দারুণ সব আউটফিট। যা ক্রেতারা সাশ্রয়ী মূল্যে সংগ্রহ করতে পারবে।
মেয়েদের জন্য ‘সারা’ এনেছে শাড়ি, থ্রি–পিস, টপস, আনারকলি থ্রি–পিস, কুর্তি, কো-অর্ডস, ডেনিম প্যান্ট, ওয়ান পিস, টু–পিস, স্কার্ফ, কাফতান ও টি–শার্ট।
ছেলেদের জন্য থাকছে এক্সক্লুসিভ পাঞ্জাবি, ক্যাজুয়াল শার্ট, ফরমাল শার্ট, টি–শার্ট, পোলো শার্ট, ডেনিম প্যান্ট, চিনো প্যান্ট, কার্গো প্যান্ট, কোটি ও পায়জামা।
মেয়েশিশুদের জন্য টি–শার্ট, পার্টি ফ্রক, কটন ফ্রক, থ্রি–পিস, ফ্যাশন টপস, টু–পিস, লেহেঙ্গা থাকছে। এ ছাড়া ছেলেশিশুদের জন্য আছে সিঙ্গেল শার্ট, ফ্যাশনেবল শার্ট-প্যান্ট সেট, পাঞ্জাবি, পায়জামা, ডেনিম প্যান্ট, নিট প্যান্ট, টি–শার্ট, ইনফ্যান্ট সেট, নিউ বর্ন সেট, ইনফ্যান্ট পাঞ্জাবি সেট ও পোলো শার্ট।
আউটলেটের পাশাপাশি ‘সারা’র নিজস্ব ওয়েবসাইট, ফেসবুক পেজ ও ইনস্টাগ্রাম থেকে ক্রেতারা ঢাকার ভেতরে অর্ডার করে হোম ডেলিভারি পেতে পারেন। এ ছাড়া ঢাকার বাইরে সারা দেশে কুরিয়ারের মাধ্যমেও পাবেন অর্ডারকৃত পণ্য ডেলিভারি।
ছবি: সারা