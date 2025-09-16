শারদীয় উৎসবে সারার নতুন কালেকশন
ট্রেন্ড

শারদীয় উৎসবে সারার নতুন কালেকশন

শরতের আকাশে ভাসছে সাদা মেঘ। কাশফুলের আনাগোনায় শুভ্রতার বার্তা নিয়ে এসেছে প্রকৃতি। সামনেই পূজা, আর এ সময়টিকেই কেন্দ্র করে দেশের জনপ্রিয় ফ্যাশন ও লাইফস্টাইল ব্র্যান্ড ‘সারা’ হাজির হয়েছে নতুন কালেকশন নিয়ে। যেখানে প্রতিটি পোশাকে মিশে আছে আরাম আর আভিজাত্যের নিখুঁত সমন্বয়।

দেশীয় ফ্যাশন ব্র্যান্ড সারার শারদীয় কালেকশনে এবার থাকছে আকর্ষণীয় সব পোশাকের সমাহার। আরাম আর আভিজাত্যের নিখুঁত সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে এই কালেকশন। কিশোর-কিশোরী, শিশু থেকে শুরু করে সব বয়সীর জন্য থাকছে পার্টি ও ফেস্টিভ লুকসহ আরামদায়ক দারুণ সব আউটফিট। যা ক্রেতারা সাশ্রয়ী মূল্যে সংগ্রহ করতে পারবে।

মেয়েদের জন্য ‘সারা’ এনেছে শাড়ি, থ্রি–পিস, টপস, আনারকলি থ্রি–পিস, কুর্তি, কো-অর্ডস, ডেনিম প্যান্ট, ওয়ান পিস, টু–পিস, স্কার্ফ, কাফতান ও টি–শার্ট।

ছেলেদের জন্য থাকছে এক্সক্লুসিভ পাঞ্জাবি, ক্যাজুয়াল শার্ট, ফরমাল শার্ট, টি–শার্ট, পোলো শার্ট, ডেনিম প্যান্ট, চিনো প্যান্ট, কার্গো প্যান্ট, কোটি ও পায়জামা।

মেয়েশিশুদের জন্য টি–শার্ট, পার্টি ফ্রক, কটন ফ্রক, থ্রি–পিস, ফ্যাশন টপস, টু–পিস, লেহেঙ্গা থাকছে। এ ছাড়া ছেলেশিশুদের জন্য আছে সিঙ্গেল শার্ট, ফ্যাশনেবল শার্ট-প্যান্ট সেট, পাঞ্জাবি, পায়জামা, ডেনিম প্যান্ট, নিট প্যান্ট, টি–শার্ট, ইনফ্যান্ট সেট, নিউ বর্ন সেট, ইনফ্যান্ট পাঞ্জাবি সেট ও পোলো শার্ট।

আউটলেটের পাশাপাশি ‘সারা’র নিজস্ব ওয়েবসাইট, ফেসবুক পেজ ও ইনস্টাগ্রাম থেকে ক্রেতারা ঢাকার ভেতরে অর্ডার করে হোম ডেলিভারি পেতে পারেন। এ ছাড়া ঢাকার বাইরে সারা দেশে কুরিয়ারের মাধ্যমেও পাবেন অর্ডারকৃত পণ্য ডেলিভারি।

ছবি: সারা

প্রকাশ: ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৬: ০০
