কে ক্র্যাফটের শরৎ আয়োজন

নির্মল শান্ত আবহে যখন শরতের আগমন ঘটে, প্রকৃতি তখন সাজে আপন রূপে। নীল আকাশে ভেসে যাওয়া তুলোর মতো সাদা মেঘ, দোল খাওয়া কাশফুল, কখনো সাদা আবার কখনো ধূসর মেঘের খেলা—সব মিলিয়ে শরতের অনন্য সৌন্দর্য যেন মন ছুঁয়ে যায়। সেই অনুপ্রেরণাতেই প্রতিবছরের মতো এবারও শরতের বিশেষ পোশাক সংগ্রহ নিয়ে এসেছে কে ক্র্যাফট।
এই সংগ্রহে শরতের নীল-সাদা রঙের সঙ্গে যোগ হয়েছে আকাশি, অফ-হোয়াইট, ল্যাভেন্ডার, ভায়োলেট, পেইল পিঙ্ক ও নীলের নানান শেড।
ফ্লোরাল, জামদানি ও ট্র্যাডিশনাল মোটিফে তৈরি পোশাকের মধ্যে আছে শাড়ি, সালোয়ার–কামিজ, কুর্তি, টপস, টিউনিক। পুরুষদের জন্য থাকছে পাঞ্জাবি, ফতুয়া ও শার্ট।
স্বস্তি আর আরামকে প্রাধান্য দিয়ে বেছে নেওয়া হয়েছে সুতি, জ্যাকার্ড কটন, ভয়েল ও হাফ সিল্ক ফেব্রিক।
চলতি ফ্যাশন ট্রেন্ড এবং ফিউশনধর্মী কাট ও প্যাটার্নে মিডিয়া হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এমব্রয়ডারি, স্ক্রিন প্রিন্ট, ব্লক প্রিন্ট, টাই-ডাই ও হাতের কাজ। শুভ্র কাশবন, ভেসে চলা সাদা মেঘ আর প্রশান্ত নীল আকাশের প্রতিচ্ছবি যেন মিশে গেছে পুরো কালেকশনে।
ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট ও কুমিল্লার কে ক্র্যাফট শোরুম ছাড়াও অনলাইন এবং ফেসবুক পেজ থেকে সহজেই কেনা যাবে শরতের এই পোশাকগুলো। সাশ্রয়ী মূল্যে এই সংগ্রহ হতে পারে আপনার উৎসব ও আড্ডার সঙ্গী।
ছবি : কে ক্র্যাফট