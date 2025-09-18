ব্লকপ্রিন্টেড সুতিতে কটন রূটসের শারদ সংগ্রহ

নিজস্ব ডিজাইনের ব্লকের নকশার জন্য ফ্যাশনিস্তাদের কাছে জনপ্রিয় অনলাইন ভিত্তিক ফ্যাশন উদ্যোগ কটন রুটস। উদ্যোগের নাম শুনেই বোঝা যায় তারা সুতি কাপড়ে কাজ করে। ব্র্যান্ডটির স্বত্বাধিকারী সানজিদা হক সারা সুতিতে নিজস্ব নকশার ব্লকে সাজিয়ে তোলেন পোশাকগুলো। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসবকে সামনে রেখে আনা শারদীয় সংগ্রহেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সুতির পাশাপাশি আছে সেমি মসলিনও। শাড়ি, থ্রিপিস, টুপিস ও ওয়ানপিসে সাজানো হয়েছে এই সংগ্রহ। রঙের ক্ষেত্রে প্রাধান্য পেয়েছে লাল, সাদা, সরষে হলুদ, বেইজ, নীল ও বাদামি। কটন রুটসের এবারের সংগ্রহে প্রাণী ও প্রকৃতি প্রাণিত মোটিফের সঙ্গে নজর কাড়ছে বিমূর্ত নকশাও।
ছবি: কটন রূটস