এক গানে নেচেই ৮ কোটি, দেখুন এই রেকর্ডভাঙা আইটেম কুইনের আবেদনময় লুক (ভিডিও)

একের পর এক চমক দিয়ে যাচ্ছে শাহরুখ-পুত্র আরিয়ান খানের নতুন নেটফ্লিক্স সিরিজ 'ব্যাডস অব বলিউড'। এখানে বলিউডের বিখ্যাত ভিলেন গুলশান গ্রোভার আর শক্তি কাপুরের সঙ্গে গফুর গানে দেখা গেল আইটেম কুইন তামান্না ভাটিয়াকে।
এ পর্যন্ত 'আজ কি রাত', 'কাভাল্লা'সহ বিভিন্ন সাড়া জাগানো আইটেম গানে তিনি নজর কেড়েছেন খুব। আর এই এক গানে নেচেই ৮ কোটি টাকা নিয়ে নতুন রেকর্ড করলেন এই নায়িকা।
এখানে তিনটি ভিন্ন লুকে আবেদন ছড়াতে দেখা যাচ্ছে তামান্নাকে। হট পিংক ব্রালেটের সঙ্গে তিনি পরেছেন সিকুইনের ফিটেড পার্পল প্যান্ট।
আরেকটি লুকে পানির ধারায় ওয়েটলুকে দেখা যাচ্ছে তামান্নাকে রূপালি সিকুইনের ব্রালেটে।
আরেকটি লুকে এক্সট্রিম লো রাইজ জিনসের সঙ্গে স্টোনের ফ্রিঞ্জ দেওয়া ব্রালেট টপ পরেছেন এই লাস্যময়ী অভিনেত্রী। এই গানের টিজার দিয়েছেন তিনি নিজেই। এরপর পুরো গানের জন্য মুখিয়ে আছেন তাঁর ভক্তরা। জানা যায় এই চোখ কপালে তোলা পারিশ্রমিক চাওয়ার পরেও আরিয়ান খান নিজেই চেয়েছেন তামান্না এই গানে নিজের জাদু দেখান।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম