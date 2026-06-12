২০২৬ সালে বিশ্ব ভ্রমনে গন্তব্য হতে পারে সাত বিস্ময়কর ইউনেস্কো হেরিটেজ
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২০২৬ সালে বিশ্ব ভ্রমনে গন্তব্য হতে পারে সাত বিস্ময়কর ইউনেস্কো হেরিটেজ

ভ্রমণ মানে শুধু নতুন জায়গা দেখা নয়, ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং মানব সভ্যতার গল্পকে কাছ থেকে অনুভব করা। পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলো সেই অভিজ্ঞতাকে আরও গভীর করে তোলে। হাজার বছরের পুরোনো মন্দির, জলনগরী, রহস্যময় পাথরের বৃত্ত কিংবা প্রকৃতির বিস্ময়কর সৃষ্টি সবকিছুই যেন মানব ইতিহাসের একেকটি জীবন্ত অধ্যায়।

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২০২৬ সালে যদি আপনার বিশ্ব ভ্রমনের তালিকায় নতুন কোনো গন্তব্য যোগ করতে চান, তাহলে এই সাতটি ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট থাকতে পারে আপনার চেকলিস্টে।

১. অ্যাংকর ওয়াট, কম্বোডিয়া: পাথরে লেখা এক সাম্রাজ্যের গল্প

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অবস্থিত অ্যাংকর ওয়াট শুধু কম্বোডিয়ার নয়, পুরো বিশ্বের অন্যতম বিস্ময়কর স্থাপত্য। দ্বাদশ শতকে নির্মিত এই বিশাল মন্দির কমপ্লেক্স একসময় ছিল খেমার সাম্রাজ্যের কেন্দ্র। সূর্যোদয়ের সময় অ্যাংকর ওয়াটের পাঁচটি টাওয়ার যখন পানির প্রতিবিম্বে ধরা পড়ে, তখন দৃশ্যটি যেন কোনো শিল্পীর ক্যানভাস হয়ে ওঠে। তার পাশেই রহস্যময় বায়ন মন্দিরের পাথরে খোদাই করা শত শত মুখ এবং তা প্রহম, যেখানে বিশাল বৃক্ষের শিকড় শতাব্দী পুরোনো মন্দিরকে জড়িয়ে রেখেছে।

২. বোরোবুদুর, ইন্দোনেশিয়া: পাথরের স্তূপে বৌদ্ধ দর্শনের মহাকাব্য

মধ্য জাভার সবুজ উপত্যকার মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা বোরোবুদুর পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বৌদ্ধ মন্দির। অষ্টম ও নবম শতকে নির্মিত এই স্থাপত্যে আছে  হাজারো রিলিফ প্যানেল এবং শত শত বুদ্ধমূর্তি। মন্দিরের ধাপ ধরে ওপরে উঠতে উঠতে মনে হবে আপনি যেন বৌদ্ধ দর্শনের এক আধ্যাত্মিক যাত্রায় অংশ নিচ্ছেন। ভোরের কুয়াশার মধ্যে আগ্নেয়গিরিগুলোকে ঘিরে সূর্যোদয়ের দৃশ্য ভ্রমণকারীদের জন্য এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা।

৩. ভেনিস, ইতালি: জলরাশির ওপর গড়ে ওঠা স্বপ্নের শহর

রাস্তা নেই, আছে শুধু খাল আর সেতু। প্রায় ১১৮টি দ্বীপের ওপর গড়ে ওঠা ভেনিস পৃথিবীর সবচেয়ে রোমান্টিক শহরগুলোর একটি। গ্র্যান্ড ক্যানালের ওপর ভেসে চলা গন্ডোলা, সেন্ট মার্কস ব্যাসিলিকার সোনালি মোজাইক, রিয়ালতো বাজারের প্রাণচাঞ্চল্য সব মিলিয়ে শহরটি যেন জীবন্ত জাদুঘর। শহরের বাইরে মুরানো দ্বীপ বিখ্যাত কাচশিল্পের জন্য, আর বুরানো পরিচিত তার রঙিন ঘরগুলোর কারণে।

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৪. আলহাম্ব্রা, স্পেন: ইসলামী স্থাপত্যের অনন্য সৌন্দর্য

স্পেনের গ্রানাডা শহরের পাহাড়চূড়ায় অবস্থিত আলহাম্ব্রা মধ্যযুগীয় আন্দালুসীয় ইসলামী স্থাপত্যের এক অনন্য নিদর্শন। সুক্ষ্ম কারুকাজে সাজানো প্রাসাদ, ফোয়ারা ঘেরা আঙিনা এবং সবুজ উদ্যানের সমন্বয়ে এটি যেন এক রূপকথার রাজপ্রাসাদ। বিকেলের আলোয় আলবাইসিন এলাকার সরু গলিপথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে আলহাম্ব্রার দিকে তাকালে মনে হবে ইতিহাস যেন এখনও জীবন্ত।

৫. হা লং বে, ভিয়েতনাম: ড্রাগনের উপসাগরে এক রাত

পান্না সবুজ সমুদ্রের বুক চিরে উঠে আসা প্রায় ১,৬০০ চুনাপাথরের দ্বীপ হা লং বে যেন প্রকৃতির নিজ হাতে আঁকা এক জলরঙের ছবি। এখানে ভ্রমণের সেরা উপায় হলো রাতযাপনের ক্রুজ। ভোরের আলোয় কুয়াশা ঢাকা দ্বীপগুলো ধীরে ধীরে দৃশ্যমান হওয়ার মুহূর্তটি মনে থাকবে বহুদিন। কায়াকিং, গুহা অনুসন্ধান এবং ভাসমান মৎস্যগ্রাম দেখা এই অভিজ্ঞতাকে আরও সমৃদ্ধ করে।

৬. ইগুয়াজু জলপ্রপাত, আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল: প্রকৃতির গর্জন

প্রায় ২৭৫টি জলধারার সমন্বয়ে গঠিত ইগুয়াজু জলপ্রপাত পৃথিবীর অন্যতম বিস্ময়কর প্রাকৃতিক দৃশ্য। জলপ্রপাতের গর্জন কয়েক কিলোমিটার দূর থেকেও শোনা যায়। আর্জেন্টিনার অংশে আপনি জলপ্রপাতের একেবারে কাছে যেতে পারবেন, আর ব্রাজিলের অংশ থেকে দেখা যায় পুরো জলপ্রপাতের বিস্তৃত প্যানোরামিক দৃশ্য। রংধনু আর জলকণার মায়াবী মিশ্রণ এখানে প্রতিটি মুহূর্তকে স্মরণীয় করে তোলে।

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৭. স্টোনহেঞ্জ, যুক্তরাজ্য: রহস্যে ঘেরা প্রাগৈতিহাসিক বিস্ময়

প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে নির্মিত স্টোনহেঞ্জ আজও মানব সভ্যতার সবচেয়ে বড় রহস্যগুলোর একটি। কীভাবে এত বিশাল পাথর শত শত কিলোমিটার দূর থেকে আনা হয়েছিল, কিংবা এর প্রকৃত উদ্দেশ্য কী ছিল এসব প্রশ্নের উত্তর এখনও পুরোপুরি জানা যায়নি। সূর্যোদয়ের আলো যখন পাথরের ফাঁক দিয়ে প্রবেশ করে, তখন মনে হয় সময় যেন কয়েক হাজার বছর পেছনে ফিরে গেছে।

ইতিহাসের পথে এক ভ্রমণ

বিশ্বের এই সাতটি ইউনেস্কো হেরিটেজ সাইট শুধু দর্শনীয় স্থান নয়; এগুলো মানব সভ্যতার স্মৃতি, সংস্কৃতি এবং সৃষ্টিশীলতার প্রতীক। অ্যাংকর ওয়াটের পাথরে খোদাই করা সাম্রাজ্যের গল্প থেকে শুরু করে হা লং বের নিসর্গ কিংবা স্টোনহেঞ্জের অমীমাংসিত রহস্য প্রতিটি গন্তব্যই ভ্রমণকারীদের জন্য একেকটি অনন্য অভিজ্ঞতা।
তাই ২০২৬ সালের ভ্রমণ পরিকল্পনায় যদি ইতিহাস, সংস্কৃতি ও প্রকৃতির এক অসাধারণ মেলবন্ধন খুঁজে থাকেন, তাহলে এই সাতটি স্থান হতে পারে আপনার পরবর্তী গন্তব্য।

ছবি: পেকজেলসডটকম

প্রকাশ: ১২ জুন ২০২৬, ০৯: ১৭
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