বাংলাদেশের ঐশ্বর্য সন্ধান ১৮: রাঙ্গুনিয়ার চাকমা রাজ্যে একদিন

সকালবেলা কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে আমাদের ট্রেন মহানগর প্রভাতী এক্সপ্রেস ৭টা ৪৫ মিনিটে ছেড়ে যায় চট্টগ্রামের উদ্দেশে। চট্টগ্রাম যাওয়ার জন্য এর আগে খুব কমই রেলপথ ব্যবহার করেছি। সিট নম্বর দেখে বসলাম। ট্রেন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখছি ট্রেনের টিটি ও অন্যান্য কর্মকর্তারা বেশ ব্যস্ত। পরে বুঝলাম মোবাইল কোর্টের কার্যক্রম চলছে।
এবার চট্টগ্রামে এসেছি তিনটি উপজেলা ভ্রমণের অভিপ্রায়ে। পরদিন সকাল থেকে শুরু হবে রাঙ্গুনিয়া ভ্রমণ। চট্টগ্রামে আমার একজন শুভাকাঙ্ক্ষী আছেন রুবেল ভাই, তাঁর কাছে সাহায্য চেয়েছিলাম রাঙ্গুনিয়ায় পরিচিত কেউ থাকলে পথনির্দেশনায় সহায়তা হবে। এমন কাউকে দিতে যিনি পথঘাট সম্পর্কে জানেন। অনেক স্থানে এ রকমও হয়েছে, যাঁকে সঙ্গে নিয়েছি, তাঁকেই উল্টো পথঘাট চিনিয়ে নিতে হচ্ছে।
গুগল ম্যাপ ধরে নির্দিষ্ট স্থানে যাওয়া যায়। কিন্তু পথিমধ্যে মোবাইল নেটওয়ার্ক সব সময় কাজ করে না। আর আমি টেক ফ্রেন্ডলি মানুষ নই। মূল কারণ হলো আমার যে অনুসন্ধানের বিষয়গুলো থাকে, স্থানীয় কেউ সঙ্গে থাকলে সব স্থানে প্রবেশ সহজ হয়। মন্দির, মসজিদ ও গীর্জায় প্রবেশের জন্য স্থানীয় লোকজনের সহায়তা প্রয়োজন হয়। হিমালয় নামে একজনের সঙ্গে আমাকে যোগাযোগ করিয়ে দিয়ে রুবেল ভাই জানিয়ে দেন যে এই ব্যক্তি পথঘাট সব চেনেন।
সেদিন আধবেলা রাঙ্গুনিয়াতে কাজ করার পর দুপুরের গন্তব্য ঠিক হয় রাজানগর এলাকা। রাজানগর যেতে যেতে পথিমধ্যে একটি মন্দিরের ছাদে আধশোয়া বুদ্ধমূর্তি দারুণ লেগেছে। থেমে ছবি তোলার লোভ সামলাতে পারিনি। রাঙ্গুনিয়া ভ্রমণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, চাকমা রাজবাড়ির ধ্বংসাবশেষ না দেখা হলে।
রাজানগরে হিমালয় আমাকে নিয়ে যায় মেহগনিগাছের বাগান পেরিয়ে দেয়ালঘেরা একটি স্থাপত্যের সামনে। চারদিকে শুধু যে মেহগনিগাছ রয়েছে, এমন নয়। বাঁশঝাড়, নারকেল, সুপারিসহ নানা ধরনের বৃক্ষ চারপাশে। দেয়াল কোথাও কোথাও ক্ষয়ে গেছে। এটি মন্দির চত্বর। পাশেই কয়েকটি মঠ দেখতে পাই। বড় মন্দিরটির ওপর একটি ফলকে কিছু একটা লেখা রয়েছে। এত উপরে যে পড়া যাচ্ছে না। মুঠোফোনেও ভালো করে ছবি তোলা যাচ্ছে না। হিমালয় আমাকে রেখে জুমার নামাজ আদায় করতে যান পাশের মসজিদে। ততক্ষণে আমি চারপাশ ঘুরে দেখছি। মিনিট বিশেক পরই হিমালয় ফিরলেন।
এবার রাজবাড়ি দেখার পালা। মন্দির চত্বর থেকে কিছুটা দূরে। সেটা হওয়ারই কথা। রাজবাড়ি বলে কথা। একটি দিঘির পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি। মনে হচ্ছে রাজবাড়ির দিঘি। আসলে রাজবাড়ির আয়তন একবিংশ শতকে দাঁড়িয়ে নিরূপণ করা সম্ভব নয়। দূর থেকে দেখা যায় গা ছমছমে একটি ভবন।
রাজ্য তো নেই! কিন্তু চাকমা রাজবাড়িও হারিয়ে যাওয়ার পথে। যতটুকু রয়েছে, সেটাও ধ্বংসাবশেষ বলা ঠিক হবে না। কেবল ইট খুলে নেওয়ার বাকি! দ্বিতল বাড়ির ছাদ নেই। দুটি সিঁড়ির কঙ্কাল দেখে অনুমান করলাম দ্বিতল স্থাপত্য। চাকমা রাজার বাড়ির চত্বর কত বড় ছিল, তা জানি না। পত্রপত্রিকায় লেখা দেখেছি ৫২ একর। টিকে রয়েছে দ্বিতল এই স্থাপত্য। দুটি মন্দির, দুটি স্মৃতিস্তম্ভ। মানে মঠ, দিঘি আর ছড়িয়ে–ছিটিয়ে থাকা পুরোনো দেয়ালের অংশবিশেষ। তবুও এই ভাঙা রাজবাড়ি দেখেই আমি যারপর নাই মুগ্ধ। ইটের ভাঁজে ভাঁজে খুঁজে ফিরছিলাম চাকমা রানি কালিন্দীকে।
রাঙ্গুনিয়ায় চাকমা রাজবাড়ি দেখে মনে পড়ল বর্তমানে রাঙামাটি জেলায় চাকমা রাজবাড়ি চত্বরে একটি কামান দেখেছি। সেখানে লেখা রয়েছে ফতে খাঁর কামান। জেনেছি এটি মোঘল কামান। কিন্তু সে ভুল ভেঙেছে লেখক হারুন রশীদের ‘চিৎ-তৌ-গং’ বই পড়ে। ফতে খাঁ চাকমা রাজা ছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর নামাঙ্কিত মুদ্রাও সংরক্ষিত রয়েছে বর্তমান রাজবাড়িতে। সেই মুদ্রাতে ফার্সি ভাষায় লেখা রয়েছে ফতে খাঁর নাম। তাঁর নামের সঙ্গে লেখা রয়েছে আল্লাহু রাব্বী, সময়কাল ১৭১৪-১৫ খ্রিষ্টাব্দ।
ফতে খাঁর পর চাকমা রাজার নাম পাওয়া যায় শেরমস্ত খাঁ, শাসনকাল শুরু ১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দে। যত দূর জেনেছি চাকমা রাজার রাজধানী ছিল মাতামহুরী নদীর পাড়ে আলীকদমে কিন্তু সময়কাল একেক গ্রন্থে একেক রকম লেখা। তাই আমি উল্লেখ করছি না।
রাজা শেরমস্ত খাঁ রাঙ্গুনিয়ার পদুয়া ও কোদালা এলাকার কিছু পাহাড়ি ভূমি বন্দোবস্ত নিয়েছিলেন। রাজ্য পরিচালনার জন্য পদুয়ায় জমিদারবাড়ি গড়ে তোলা হয়। ১৭৩৭ থেকে ১৭৫৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত শেরমস্ত খাঁ রাজত্ব করেন। এরপর ধারাবাহিকভাবে রাজত্ব করেন শুকদেব রায়, শের জব্বর খাঁ, শের দৌলত খাঁ, জান বক্স খাঁ। জান বক্স খাঁ রাজা থাকাকালীন ইংরেজদের বিরুদ্ধে পার্বত্যবাসী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। তখন ব্রিটিশ সেনারা অভিযান চালিয়ে পদুয়ার জমিদারবাড়িটি গুঁড়িয়ে দেন। জান বক্স খাঁ এক পর্যায়ে সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। তিনি চুক্তির শর্তানুযায়ী পাহাড়ি এলাকা ত্যাগ করে কর্ণফুলী নদীর উত্তর পাড়ে বর্তমান দক্ষিণ রাজানগর ইউনিয়নে জমিদারবাড়িটি প্রতিষ্ঠা করেন।
জানবক্স খাঁর তিন পুত্রের মাঝে রাজা ছিলেন ধরমবক্স। তাঁর মৃত্যুর পর দীর্ঘদিন রাজাবিহীন ছিল চাকমা রাজ্য। ১৮৪৪ সালে রানি কালিন্দী দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শাসক হিসেবে সুনাম রয়েছে রানি কালিন্দীর। চট্টগ্রামের ইংরেজ অফিসাররা তাঁকে ভয় পেতেন।
চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় এই প্রাসাদে বসেই রাজত্ব করেন বিখ্যাত চাকমা রানি কালিন্দী রায়। ১৮৭৪ সালে চাকমা রানি কালিন্দী মারা যান। এরপর রাজপুত্র হরিশ চন্দ্র রায় রাজা হন। তিনি রাজা হওয়ার তিন বছর পর রাঙ্গুনিয়া থেকে রাঙামাটি চলে আসেন। তখন নির্মিত হয় ডুবে যাওয়া রাজপ্রাসাদটি। সেই প্রাসাদেই দীর্ঘ ৮৪ বছর রাজকার্য পরিচালনা করেন হরিশ চন্দ্র।
পরে ১৯৬০ সালে পাকিস্তান সরকার কর্ণফুলী নদীতে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ করলে রাজবাড়ি ডুবে যায়। এরপর শহরের বর্তমান রাজবাড়ি এলাকায় চাকমা রাজার নতুন প্রাসাদ নির্মিত হয়। ২০১০ সালের ১০ নভেম্বর বর্তমান চাকমা রাজপ্রাসাদটিও অগ্নিকাণ্ডে ধ্বংস হয়ে যায়। তাই রাঙ্গুনিয়ার রাজানগরের রাজবাড়িটি এখন চাকমা রাজ্যের একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন।
একধরনের ভারী মন নিয়ে এদিনের বিকেল ফুরায়। হিমালয় আমাকে চট্টগ্রাম শহরে যাওয়ার বাসে তুলে দিয়ে বিদায় নেন।
ছবি: লেখক