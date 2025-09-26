বাংলাদেশের ঐশ্বর্য সন্ধান ১৬: রামধন ভবনের রাজকুমারীর সঙ্গে একটা দিন

চট্টগ্রাম ভ্রমণ করছি সেই গত মার্চ মাস থেকে। প্রতি মাসে একবার করে যাচ্ছি। ১৬ উপজেলার কাজ শেষ করতে দীর্ঘ সাত মাস লাগল। আজ বলছি রাউজান উপজেলার ধর বাড়ির গল্প। কবি নবীন চন্দ্র সেন স্মৃতি কমপ্লেক্স দেখার পর ডাবুয়া জমিদারবাড়ির উদ্দেশে রওনা করেছি। এই জমিদারবাড়ি সম্পর্কে আমাদের সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালকের অভিমত, পুরো ডাবুয়া এই জমিদারবাড়ির অংশ।
অটোরিকশা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালে, দেখতে পেলাম অল্প কারুকাজ করা একটি গেট। তাতে লেখা রয়েছে রামধন ভবন। স্থাপিত ১৯৬৭ সাল। বোঝাই যাচ্ছে নতুন নির্মাণ করা হয়েছে।
স্থানীয়দের কাছে এই বাড়িটি ‘ধরের বাড়ি’ নামে পরিচিত। জমিদার রামধন ধর এই জমিদারবাড়ির প্রতিষ্ঠাতা। তাঁরা ছিলেন দুই ভাই; আরেক ভাইয়ের নাম রামগতি ধর। জমিদারিপ্রথা বিলুপ্ত হওয়ার আগে এই জমিদারি পরিচালনা করতেন রামধন ধরের পুত্র কেশব চন্দ্র ধর।
গেট ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করতেই আসল প্রবেশদুয়ার পেলাম। পলেস্তারা খসে শেওলা জমেছে। দুয়ার পেরিয়ে গেলে সামনে এক্কটি চত্বর। সেখানে কয়েকজন কাজ করছেন। শুনেছি বর্তমানে এখানে জমিদার কেশব চন্দ্র ধরের মেয়ে ছবি ধর বসবাস করেন। আমি মনে মনে তাঁকেই খুঁজছি। চারপাশে তাকাতেই দেখলাম, এই চত্বরেই তিনি বসে আছেন। কিছু না ভেবেই কথা বলা শুরু করলাম। তিনিও সানন্দে গল্প জুড়ে দিলেন।
মনে হলো ৯২ বছরের এক তরুণীর সঙ্গে কথা বলছি। কানে, নাকে, গলায় ও হাতে গয়না পরা ছবি ধরকে আমি অবাক বিস্ময়ে দেখছি। গল্পের মাঝে আমি খেই হারিয়ে ফেলছিলাম; কারণ ছবি ধর। তিনি কথার মাঝে অল্প অল্প ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করছেন। শব্দগুলো স্পষ্ট ও শুদ্ধ। ছবি ধরের বাবা তাঁকে বাড়িতে পড়াশোনা করিয়েছেন শিক্ষক রেখে। তিনি জানালেন, নবম–দশম শ্রেণির বই তিনি পড়েছেন।
এই পুরো জমিদারবাড়ির সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন কুমারী ছবি ধর। তাঁদের মন্দির, একাধিক দিঘি, পারিবারিক সমাধিক্ষেত্র, জমিদারবাড়িজুড়ে ফল ও ফুলের গাছ। এ ছাড়া তাঁর বাবার লাইব্রেরি, কাছারিঘর ও ব্যাংক। আমি কেবল মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনেছি তাঁর কথা। দুটো দিঘির ঘাট তাঁর দুই পিসির নামে। বাড়ির ভেতরে রামধন ধরের সমাধিটিকে আমার মোগল সমাধির মতো লাগছিল। যদিও বিশ শতকের নির্মাণ।
এই বাড়িতে ছবি ধর ও তাঁর ছোট ভাই থাকেন। ছোট ভাইকে তিনি দেখাশোনা করেন। দুজনেই অবিবাহিত। দুজনের জন্য মাঝে মাঝে ছবি ধর রান্না করেন।
ডাবুয়া জগন্নাথ হাট, ডাবুয়া ডাকঘর, ডাবুয়া ইউনিয়ন পরিষদ ভবন, চিকদাইর পুলিশ ফাঁড়ি, রাউজান আরআরএসি মডেল সরকারি হাইস্কুল প্রতিষ্ঠায় এই জমিদার বংশের বিশেষ অবদান রয়েছে। সেই স্কুল চত্বরও বিশাল। আমি ভীষণ চমকিত হয়েছি স্কুলটি দেখে।
চট্টগ্রামজুড়ে ছড়িয়ে আছে এই বনেদি পরিবারের উত্তরসূরিরা। আমি সরাসরি চিনি জ্যোতির্ময় ধরকে, যিনি চট্টগ্রাম শহরে থাকেন। লেখালেখি করতে গিয়েই ওনার সঙ্গে পরিচয়। আমি চট্টগ্রামে কাজ করতে গিয়ে জেনেছি তিনি ধরবাড়ির উত্তরসূরি। জেনেছি এই পরিবার বিশাল একটি। প্রায় ৪০০ বছরের ইতিহাস রয়েছে। পারিবারিক অনেক শাখা–প্রশাখাও আছে। তাই এক–দুবার ভ্রমণে সেই জট খোলা সম্ভব নয়। আর বিষয়টিও বেশ জটিল। এই বাড়ি গবেষণার বিষয়। আমি কিছুটা সরলভাবে ও মোটাদাগে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি তাঁদের পূর্বপুরুষদের আলাপ।
এই বনেদি বাড়ির আগের ইতিহাসও জেনেছি আরেক উত্তরসূরি ড. পার্থ প্রতীম ধরের কাছে। তিনি স্যার আশুতোষ সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ। ধরদের প্রথম নিবাস ছিল পটিয়ার চক্রশালা গ্রামে। আরাকান আক্রমণের সময় সম্রাট সুজার দল থেকে গোবিন্দ রাম ধর পালিয়ে প্রথম আশ্রয় নেন পটিয়ায়। তারপর ডাবুয়া গ্রামে। তাহলে ধরে নেওয়া যায় শাহ সুজার আমল থেকেই ধর বাড়ির সূচনা। শাহ সুজার সেনাবাহিনীর কর্মচারী ছিলেন গোবিন্দ রাম ধর। তিনি এসেছিলেন কাশ্মীরের এক ব্রাহ্মণ পরিবার থেকে।
একসময় সার্কিট হাউস, খাতুনগঞ্জ চকবাজারে ধরবাড়ির সম্পত্তি ছিল। জামালখান, মুরাদপুরসহ আরও অনেক জায়গায় এখনো ধর পরিবারের সম্পত্তি আছে। ধরবাড়ি মূলত চারটি—পুরোনো বাড়ি, রাজচন্দ্র ধরবাড়ি, ছোট কর্তাদের বাড়ি ও মধ্যম কর্তাদের বাড়ি।
ড. পার্থ প্রতীম ধর হলেন রাজচন্দ্র ধরবাড়ির উত্তরসূরি। ছবি ধর হলেন ছোট কর্তার (রামধন ধর) উত্তরসূরি। পুরোনো বাড়িটি হচ্ছে রামদাস ও ঈশান চন্দ্রের। মধ্যম কর্তার উত্তরসূরিরা রামগতি ধরের বংশধর। সব বাড়িই ডাবুয়ায়।
ছবি ধর যেন এক জীবন্ত ইতিহাস। প্রখর স্মৃতিশক্তি তাঁর। গল্প বলার ধরন, পুজোর নৈবেদ্য সাজানো সবই বিস্ময়কর। এই জমিদারবাড়ির প্রাণ তিনি। ভাবছিলাম তিনি যেদিন থাকবেন না ইতিহাস বলার জন্য, তখন কি এই বাড়ি এত মায়াময় লাগবে। ছবি ধর দেখালেন উঠোনে পড়ে থাকা ইট। যেখানে তাঁর দাদার নাম লেখা রয়েছে। নিজস্ব কারখানার তৈরি ইট দিয়ে নির্মিত হয়েছে এই বাড়ি। ফেরার সময় একটি ইট স্মৃতি হিসেবে সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছি ছবি ধরের কাছ থেকে। কেউ যদি আমায় জিজ্ঞাসা করে রাউজান উপজেলা ভ্রমণে কোন স্থাপত্যটি কিংবা কোন বিষয়টি ভালো লেগেছে, আমি একদম না ভেবেই বলব—রাজকুমারী ছবি ধর।
আজ কাজ শেষ করার ইচ্ছা ছিল বিকেল ৫টায়। কাজ শেষ হলো ৬টা ৩০ মিনিটে। চট্টগ্রাম ফিরব। বীর চট্টলা রেস্তোরাঁয় নিমন্ত্রণ রয়েছে।
ছবি: লেখক