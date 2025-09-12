বাংলাদেশের ঐশ্বর্য সন্ধান ১৫: ফাঁসির মঞ্চের কিংবদন্তি ও কাজী বাড়ির ইতিহাস
দেশ

বাংলাদেশের ঐশ্বর্য সন্ধান ১৫: ফাঁসির মঞ্চের কিংবদন্তি ও কাজী বাড়ির ইতিহাস

এলিজা বিনতে এলাহী

চট্টগ্রামের ফটিকছড়ির বনেদি কাজী বাড়ির সঙ্গে জড়িয়ে আছে জমিদারি ঐতিহ্য ও ফাঁসির মঞ্চের কিংবদন্তি। ধ্বংসপ্রায় স্থাপত্য আজও বলে যায় একসময়কার ক্ষমতা, ইতিহাস ও জনহিতকর কাজের অজানা গল্প।

শেয়ার করুন
ফলো করুন

সম্প্রতি ভ্রমণ করেছি চট্টগ্রামের চারটি উপজেলা—ফটিকছড়ি, মিরসরাই, সন্দ্বীপ ও সীতাকুণ্ড। এই চার উপজেলার কোনো কোনো স্থান আমি দ্বিতীয়বার ভ্রমণ করছি। বলার অপেক্ষা রাখে না, আমার ভ্রমণ শুধুই ঐতিহ্য দর্শনকে কেন্দ্র করে। এই ঐতিহ্য সফরনামা থেকে আজ গল্প বলব ফটিকছড়ি উপজেলার একটি বনেদি পরিবার সম্পর্কে। কাজী বাড়ি কিংবা মিয়া বাড়ি নামে সমাদৃত এই বনেদি পরিবার।

কাজী বাড়ির মাটির ঘর
কাজী বাড়ির মাটির ঘর

আবহাওয়ার কারণে আটকে গিয়েছিলাম সন্দ্বীপে। তাই পরিকল্পনার কিছুটা পরিবর্তন করতে হয়। পরিবর্তন মানে আজ কেবল আধবেলা কাজ করতে পারব ফটিকছড়ি উপজেলায়। সকাল ১১টায় কুমিরা ঘাট থেকে চট্টগ্রাম শহরে রওনা হলাম। শহরের কারিতাস গেস্ট হাউসে ফ্রেশ হয়ে সেখানকার ক্যানটিনে দুপুরের খাবার সেরে নিলাম।
এখনকার গন্তব্য অক্সিজেন মোড়। শুনেছি সেখান থেকে ফটিকছড়ি যাওয়ার এসি বাস সার্ভিস রয়েছে। পৌঁছে জানলাম, আধা ঘণ্টা দেরি আছে বাস ছাড়তে। সময় নষ্ট না করে নন-এসি সার্ভিসে চড়ে বসলাম।

বিজ্ঞাপন

ঘণ্টাখানেক পর এসে নামলাম ফটিকছড়ির বিবিরহাট বাজারে। সিএনজিচালককে বললাম, ভূজপুর কাজী বাড়ি যেতে চাই।
‘ওই যে ফাঁসির মঞ্চ বাড়ি?’
‘হ্যাঁ’
মূল সড়ক থেকে একটু ভেতরের সড়কে সিএনজি প্রবেশ করল, তারপর একটি উঁচু সড়কে। সরু সড়কটি ইটের। চারপাশে বাড়িঘর রয়েছে। কিছুদূর পর একটি ছোট দিঘি। আরও সামনে গেলে একটি মাদ্রাসা। মাদ্রাসা থেকে বাচ্চাদের তালিম নেওয়ার আওয়াজ পাচ্ছি। মাদ্রাসার উল্টো দিকে একটি সাদা ফিরোজা রঙা মসজিদ। মসজিদের কোনাকুনি একটি জীর্ণ দ্বিতল ভবন। দ্বিতল ভবনটির চারপাশে আধুনিক সব বাড়িঘর। তবে দু–তিনটে পুরোনো মাটির ঘর চোখে পড়ছে। সেগুলোও পরিত্যক্ত।

বাড়ির সামনে একজন নারী দাঁড়িয়ে আছেন। কুশল বিনিময় করে বললাম, আমরা ঢাকা থেকে এই জমিদার বাড়ি দেখতে এসেছি। তিনি হেসে অভিবাদন জানালেন।
আমি জানতে চাইলাম, বাড়িতে কথা বলার কেউ আছে? বাড়ির ইতিহাসটি জানতে চাই। তিনি বললেন, আমি ডেকে দিচ্ছি।

বিজ্ঞাপন

আমরা ধীর পায়ে পরিত্যক্ত দ্বিতল ভবনটির দিকে এগোতে থাকলাম। এ ভবনই একমাত্র সাক্ষ্য বহন করছে এই বনেদি বাড়ির। নিশ্চুপ ঠায় দাঁড়িয়ে কত না–বলা কথাই বলে যাচ্ছে ভবনটি। ভবনটির দরজা, জানালা, ছাদ, সিলিং—কিছুই নেই। কেবল কাঠামো আর কাঠামোটিকে জড়িয়ে বটগাছসহ নাম না–জানা ঝোপঝাড়।
আচ্ছা, এটিই কি সেই ফাঁসির মঞ্চ? কিন্তু আমার কাছে একদমই সে রকম ঠেকছে না। তবে যে ইউটিউব, ফেসবুক ও অনলাইনের বিভিন্ন লেখায় বলা হচ্ছে, এটিই সেই ফাঁসির মঞ্চ। আমার কাছে এই ভবন আর দশটা জমিদারবাড়ি কিংবা বনেদি বাড়ির পরিত্যক্ত ভবনের মতোই লাগছে।

ঝোপঝাড়ে ভরা বাড়ির সামনে লেখক
ঝোপঝাড়ে ভরা বাড়ির সামনে লেখক

কাজী বাড়ির নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ফাঁসির মঞ্চের কিংবদন্তি। আমি আসলে এই চত্বরের যৌবনকাল ভাবার চেষ্টা করছিলাম। চিন্তায় ছেদ পড়ল নারী কণ্ঠের আওয়াজে। আমার পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন একজন নারী ও পুরুষ। পুরুষটি নিজের পরিচয় দিলেন কাজী বাড়ির বংশধর হিসেবে। এই চত্বরে কাজী বাড়ির বংশধরেরা বসবাস করছেন। পাশের মসজিদটিও তাঁদের পূর্বপুরুষদের তৈরি। এ রকম সময় এ বাড়ির আরও তিনজন বংশধর—কাজী আবু ওবায়েদ, কাজী রেজাউল করিম ও কাজী ওসমান গণি ও কাজী সালাউদ্দিন যোগ দিলেন আমাদের সঙ্গে।

তাঁদের বয়ানে জানা হলো কাজী বাড়ির সুদীর্ঘ ও সুপ্রাচীন ইতিহাস।
অষ্টাদশ শতাব্দীতে উত্তর চট্টগ্রামের বিখ্যাত জমিদার ছিলেন শাহাবুদ্দিন চৌধুরী। তবে তারও পূর্বের ইতিহাস রয়েছে এই বাড়িকে ঘিরে। সাহাবুদ্দিন চৌধুরীর আদিপুরুষ ছিলেন মহব্বত সাধু, এসেছিলেন গৌড় থেকে। তিনি বসতি স্থাপন করেন ফেনীর দাদরায়। তাঁর একমাত্র ছেলে সাদুল্লাহ। সাদুল্লাহর তিন ছেলে—আনিস মোহাম্মদ, মোহাম্মদ হোসেন ও কাজী সাহাবুদ্দিন চৌধুরী।
কাজী সাহাবুদ্দিন চৌধুরীর তিন ছেলে—কাজী হায়দার আলী চৌধুরী, কাজী আনসার আলী চৌধুরী ও কাজী হাসমত আলী চৌধুরী।

কাজী বাড়ির অষ্টম বংশধররা
কাজী বাড়ির অষ্টম বংশধররা

জানা যায়, কাজী হাসমত আলী চৌধুরী ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত একজন কবি। গফুর শাহ ও আলিফ লায়লা নামের তাঁর দুটি পুঁথি রয়েছে। পুঁথি দুটির রচনাকাল ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দ। বংশপরম্পরায় পাঁচ পুরুষ অবধি প্রায় ২০০ বছর জমিদারি করেছেন কাজী সাহাবুদ্দিন চৌধুরী ও তাঁর বংশধরেরা।

জমিদার পরিবারের সন্তান কাজী দিদারুল আলম চৌধুরী জানান, তাঁর বাবা দেলোয়ার হোসেনের আমল পর্যন্ত (১৯৫৫) জমিদারি ছিল। তাঁদের জমিদারি বিস্তৃত ছিল ফটিকছড়ির প্রায় ৫০ বর্গকিলোমিটার পর্যন্ত। প্রতিবছর রাজপুণ্যাহ পালিত হতো।
এবার আমি জানতে চাইলাম তাঁদের বাড়ির সেই জনপ্রিয় কিংবদন্তি ফাঁসির মঞ্চের আসল গল্পটি সম্পর্কে। কাজি অর্থ বিচারক। ব্রিটিশদের মাধ্যমে পাওয়া এই উপাধি। কাজী সাহাবুদ্দিন চৌধুরী একটি সনদ পান। এতে বিচারিক কর্মকাণ্ড চালানো এবং এক বছরে সাতজনকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। কাজী আবু ওবায়েদ চৌধুরী বলেন, জমিদার কাজী সাহাবুদ্দিন চৌধুরীর দৌহিত্র কবি কাজী হাসমত আলীর সময় পর্যন্ত ফাঁসি কার্যকর করার ক্ষমতা বহাল ছিল বলে জেনেছি।

এমন কোন দেয়াল অবশিস্ট নেই যেখানে বটগাছ জন্মায়নি
এমন কোন দেয়াল অবশিস্ট নেই যেখানে বটগাছ জন্মায়নি

সনদটি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক অবধি জমিদার পরিবারে সংরক্ষিত ছিল। কাজী হাসমত আলীর আমলে কুখ্যাত হংস ডাকাত সনদটি লুট করে। জনশ্রুতি রয়েছে, ৬০ কক্ষের সুরম্য প্রাসাদের একটি কক্ষে বসত আদালত। বংশধরদের বর্ণনামতে, ফাঁসির মঞ্চটি ছিল গোলাকার। পাদদেশ থেকে এটির উচ্চতা ছিল ৩০ ফুট। পাটাতন ছিল মোটা সেগুন কাঠের। ফাঁসির মঞ্চটি এখন আর নেই। বংশধরেরা বলেন, ৪০ বছর আগেও ফাঁসির মঞ্চটি ছিল। সেরেস্তা ঘর (অফিস বা কার্যালয়), নাচঘর—কিছুই নেই।

আসরের নামাজের সময় হলো। উত্তরসূরিরা মসজিদমুখী হলেন। নামাজ শেষ হওয়ার অপেক্ষা করছি আমরা। নামাজ শেষ হওয়ার পর মসজিদ অভিমুখে পা বাড়ালাম। শুরুতেই মসজিদের পাশে কবরস্থান। সেখানে কিছু নতুন অংশ রয়েছে। পুরোনো কবরস্থানের দেয়াল দেখে বুঝতে পারলাম পুরোনো অংশটি। তবে দেয়ালটি কিছু স্থানে ক্ষয়ে গেছে। মসজিদের সামনে একটি দিঘি। প্রবেশমুখে লেখা রয়েছে ‘কাজী বাড়ি জামে মসজিদ’। নতুন করে টাইলস বসানো হয়েছে। সাদা রং করা হয়েছে মসজিদের দেয়ালে। পূর্বে নিশ্চয়ই এই রং ছিল না। ৩ গম্বুজ ও ১২ মিনারযুক্ত মসজিদটির মোগল স্থাপত্যরীতিতে নির্মাণ করা হয়েছে।

কাজী বাড়ি মসজিদ
কাজী বাড়ি মসজিদ

কাজী বাড়ির অনেক জনহিতকর কাজের কথা জানালেন উত্তরসূরিরা। চট্টগ্রামজুড়ে কাজী হায়দার আলীর আমলে (১৭৬৫-১৮৪৫ ) ২২টি মোগল স্থাপত্যরীতির মসজিদ, ২২টি কালভার্ট ও ২২টি দিঘি খনন করা হয়। কাজী সাহাবুদ্দিন চৌধুরী ‘কাজীর হাট’ নামে একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করেন। বাজারটি কাজী বাড়ির কাছেই অবস্থিত।

কাজী বাড়ির উত্তরসূরিরা তাঁদের টিকে থাকা ভবনটি সংস্কার করতে আগ্রহী। তাঁদের বনেদি বাড়ির এটুকুই টিকে রয়েছে। কিন্তু বংশধরদের মধ্যে স্বাবলম্বী এমন কেউ নেই, যিনি সংস্কারে সহায়তা করতে পারেন। তাঁরা কিছুটা ক্ষোভ ঝেড়ে বলেন, সবাই আসে, ছবি তোলে, ইন্টারভিউ নেয়; কাজের কাজ কিছুই হয় না।

বটগাছ বাঁচিয়ে রেখেছে দেয়ালগুলো
বটগাছ বাঁচিয়ে রেখেছে দেয়ালগুলো

পরিত্যক্ত ভবনটি জীর্ণ থেকে জীর্ণতর হতে থাকে। আসলে আমার কাছেও এর কোনো উত্তর ছিল না। আমরা যাঁদের সঙ্গে কথা বলেছি, তাঁরা সবাই কাজী বাড়ির অষ্টম বংশধর। সূর্যের আলো ফুরাচ্ছে, আমাদের ফিরতে হবে চট্টগ্রামে। ফটিকছড়ির বাকি কাজ কাল।
ছবি: লেখক

প্রকাশ: ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৬: ০০
বিজ্ঞাপন