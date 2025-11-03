সজল স্মরণে আজিজের সপ্তম একক ম্যারাথন
এভারেস্টজয়ী প্রয়াত বন্ধু সজল খালেদ স্মরণে সপ্তমবারের মতো একক ম্যারাথন সম্পন্ন করেছেন লেখক, সাংবাদিক ও অভিযাত্রী গাজী মুনছুর আজিজ। গত ২৪ অক্টোবর কক্সবাজার মেরিন ড্রাইভে এ ম্যারাথন (৪২ দশমিক ১৯৫ কিলোমিটার) করেন তিনি। ভোর ৫টা ৫৪ মিনিটে লাবণী সৈকতের মোটেল লাবণী থেকে এই ম্যারাথন শুরু হয়।

কলাতলী হয়ে মেরিন ড্রাইভের দরিয়ানগর, হিমছড়ি, রেজুখাল ধরে ইনানী সৈকতের কাছে যান গাজী মুনছুর আজিজ।  সেখান থেকে একই পথে আবার মোটেল লাবণীর সামনে এসে ৩টা ২৯ মিনিটে ম্যারাথন সম্পন্ন করেন। প্রথমবারের মতো এ ম্যারাথনে সহযোগী হয়েছে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স, সুখের খামার, ইনানী রয়েল রিসোর্ট ও হোটেল স্যুট সাদাফ। সার্বিক সহযোগিতা করছে ডোনা মিডিয়া। এর আগে সজল স্মরণে এ পথে তিনি ২০১৭, ২০১৮, ২০১৯, ২০২০, ২০২২ ও ২০২৩ সালে একক ম্যারাথন করেছেন।

পাখিবিশারদ ও অভিযাত্রী ইনাম আল হকের পরিকল্পনায় এবং সজল খালেদের উদ্যোগে ও বাংলা মাউন্টেনিয়ারিং অ্যান্ড ট্রেকিং ক্লাবের (বিএমটিসি) আয়োজনে ২০০৭ সালের ১ জুলাই প্রথমবার মেরিন ড্রাইভে ‘বাংলা ম্যারাথন’ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সজলের উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক ম্যারাথন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত কক্সবাজার ও মেরিন ড্রাইভের সৌন্দর্যের কথা বিশ্বব্যাপী জানানো এবং দেশের পর্যটনশিল্পের আকর্ষণ বাড়ানো ও পরিবেশসচেতনতা বৃদ্ধি করা। সে উদ্দেশ্যেই ২০০৯ ও ২০১০ সালে সজলের উদ্যোগে ও এক্সট্রিমিস্টের আয়োজনে এ পথে ম্যারাথন অনুষ্ঠিত হয়। তিনবারের ম্যারাথনেই গাজী মুনছুর আজিজ অংশ নেন এবং সফলভাবে সম্পন্ন করেন।

সজল খালেদ ২০১৩ সালের ২০ মে এভারেস্ট জয় করে নামার পথে এভারেস্টের বুকেই অজানা কারণে হারিয়ে যান অনন্তকালের জন্য। এরপর মেরিন ড্রাইভে আর বাংলা ম্যারাথন হয়নি।

গাজী মুনছুর আজিজ বলেন, ‘এবারের ম্যারাথনে যারা সহযোগী হয়েছে, তাদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। আমার উদ্দেশ্য, মেরিন ড্রাইভে ম্যারাথনের মাধ্যমে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণ করা। দেশের পর্যটনশিল্পের উন্নয়ন ও পরিবেশসচেতনতায় সৈকত ও সৈকতপাড়ের জীববৈচিত্র্য রক্ষার বার্তা দেওয়া। এ ছাড়া ম্যারাথনের মাধ্যমে মেরিন ড্রাইভকে সজল খালেদের নামে নামকরণের আহ্বান জানানো।’

ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্সের প্রধান জনসংযোগ কর্মকর্তা কামরুল ইসলাম বলেন, ‘এমন একটি ইভেন্টের সঙ্গে থাকতে পেরে আমরা আনন্দিত। এটি কেবল একটি ইভেন্ট নয়, বরং বন্ধুর প্রতি বন্ধুর ভালোবাসার অনন্য দৃষ্টান্ত।’

হোটেল স্যুট সাদাফ ও ইনানী রয়েল রিসোর্টের এমডি সাজ্জাদ করিম টিংকু বলেন, দারুণ এ আয়োজনে সম্পৃক্ত হতে পেরে ভালো লাগছে।

ম্যারাথন ছাড়াও সজল স্মরণে এভারেস্ট বেজ ক্যাম্প অভিযান করেছেন গাজী মুনছুর আজিজ। ‘যুদ্ধ নয় শান্তি চাই, সবুজ বিশ্ব গড়তে চাই’ স্লোগান নিয়ে তিনি এ অভিযান সম্পন্ন করেন। চলতি বছর ১৩ জুন তিনি বেজ ক্যাম্পে পৌঁছান।

গাজী মুনছুর আজিজ বাংলা মাউন্টেনিয়ারিং অ্যান্ড ট্রেকিং ক্লাব ও বাংলাদেশ বার্ড ক্লাবের সদস্য। ভ্রমণ বিষয়ে তাঁর বেশ কটি বই বের হয়েছে। গত একুশে বইমেলায় বের হয়েছে তাঁর ভ্রমণবিষয়ক বই ‘পাখির খোঁজে বাংলাজুড়ে’। বিভিন্ন ম্যারাথন প্রতিযোগিতা, সাইকেল অভিযানসহ নিয়মিত ভ্রমণ ও অভিযানে বের হন তিনি। এ ছাড়া পরিবেশসচেতনতায় গাছ লাগানোসহ নিয়মিত বিভিন্ন কার্যক্রম করে থাকেন।

ছবি: গাজী মুনছুর আজিজ

প্রকাশ: ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ০৮: ১৯
