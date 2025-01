বাংলাদেশের ঐশ্বর্য সন্ধান ৪: কলমা গ্রামের অনন্য বৈশিষ্ট্যের বাড়িটির বয়স ১৪০

দেয়ালের প্রবাদগুলো সম্পর্কে একটি কথা না বললেই নয়। ভিন্নমত প্রকাশের অধিকার রক্ষা নিয়ে বহুল প্রচলিত বাণীটি হচ্ছে, ‘I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it।’ অনেকেই এটিকে জানেন ফরাসি দার্শনিক ভলতেয়ারের বাণী হিসেবে; কিন্তু এটি Evelyn Beatrice Hall নামের একজন ইংরেজ লেখিকার। তাঁর বিশেষ পরিচিতি ভলতেয়ারের জীবনীলেখিকা হিসেবে। তিনি লিখতেন S.G. Tallentyre ছদ্মনামে। তাঁর লেখা 'The Life of Voltaire’ ও ‘The Friends of Voltaire’ প্রকাশ পায় যথাক্রমে ১৯০৩ ও ১৯০৬ সালে।