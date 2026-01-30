বাংলাদেশের ঐশ্বর্য সন্ধান ২৩: সময়ের দেয়ালে আটকে থাকা এক ইতিহাসভ্রমণ
দেশ

বাংলাদেশের ঐশ্বর্য সন্ধান ২৩: সময়ের দেয়ালে আটকে থাকা এক ইতিহাসভ্রমণ

এলিজা বিনতে এলাহী

দিনাজপুরের ঘুঘুডাঙ্গা জমিদার বাড়ি ইতিহাস, রহস্য আর নীরব সৌন্দর্যের জীবন্ত সাক্ষী; এখানে ভগ্নপ্রায় ইট-পাথরের ফাঁকে আজও ধরা দেয় অতীতের গল্প। দেওয়াল কান পাতলে শোনা যায় সময়ের নিঃশব্দ দীর্ঘশ্বাস।

শেয়ার করুন
ফলো করুন

দিনাজপুর শহর পেরিয়ে গ্রামের সরু পথ ধরে এগোচ্ছিলাম; চারপাশে শুধু ধানক্ষেত, তালগাছ আর দূরের কুয়াশায় ভেসে থাকা গ্রাম। হালকা শীতের সকালে মাটির গন্ধে ভরা বাতাস যেন নিজেই পথ দেখাচ্ছিল। স্থানীয়দের মুখে বহুবার শোনা একটি নাম— ঘুঘুডাঙ্গা জমিদার বাড়ি। তবে ভ্রমণপ্রেমীদের কাছে ঠিক ততটা সমাদৃত নয় এই জমিদার বাড়িটি। ইতিহাস আর রহস্যে ঘেরা কোম্পানি আমলে নির্মিত প্রতিষ্ঠিত একটি জমিদার বাড়ি, যাকে ঘিরে আজও গ্রামবাসীর কৌতূহল রয়েছে।

সম্ভবত ঘুঘুডাঙ্গা জমিদার বাড়ির সদর দুয়ার
সম্ভবত ঘুঘুডাঙ্গা জমিদার বাড়ির সদর দুয়ার

বাংলাদেশ জুড়ে প্রতিষ্ঠিত জমিদার ও জমিদার বাড়ি সম্পর্কে সবারই কমবেশি আগ্রহ থাকে, কারণ স্থানীয়দের মাধ্যমে নানা মুখরোচক গল্প চারপাশে ছড়িয়ে থাকে। আসলে তথ্যের অপ্রতুলতা এর মূল কারণ। এদেশে জমিদারদের সম্পর্কে লিখিত তথ্য খুব কম রয়েছে ।

বিজ্ঞাপন

দিনাজপুর শহর থেকে প্রায় ৯ কিলোমিটার দক্ষিণে আউলিয়াপুর ইউনিয়নে পূনর্ভবা নদীর তীরে অবস্থিত; এটি একসময় দিনাজপুর জেলার অন্যতম প্রভাবশালী জমিদারী ছিল।  

ভাঙা একটি ভবনের দরজা
ভাঙা একটি ভবনের দরজা

মাটির রাস্তা শেষে হঠাৎ চোখে পড়ল বিশাল এক ভগ্নদশা ফটক। লাল ইটের গায়ে শেওলা, দেয়ালে লতাগুল্মের আলিঙ্গন— যেন সময় নিজেই এটিকে জড়িয়ে রেখেছে। ভেতরে ঢুকতেই এক অদ্ভুত নীরবতা অনুভূত হল। মনে হল, বহু বছর আগের কারও পদচিহ্ন এখনও এখানে রয়ে গেছে।

বিজ্ঞাপন

বাড়ির মূল ভবনটি এখন অনেকটাই ধ্বংসপ্রায়, তবুও তার স্থাপত্যে আভিজাত্যের ছাপ স্পষ্ট। উঁচু খিলান, মোটা স্তম্ভ, লম্বা বারান্দা আর দোতলা অংশের ভাঙা জানালা— সবকিছুই জানান দেয় এক সময় এখানে কেমন জৌলুস ছিল।

সদর দরজায় লেখক
সদর দরজায় লেখক

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, ব্রিটিশ আমলে এই জমিদার বাড়ি ছিল এলাকার অন্যতম ক্ষমতাকেন্দ্র। ১৭৭১ থেকে ১৭৭৯ সালের মাঝে সূচনা হয় ঘুঘুডাঙ্গা জমিদারির। জলপাইগুড়ি থেকে নদীপথে এই জমিদার বংশের পূর্বপুরুষ নবীর মোহাম্মদ এসেছিলেন এই অঞ্চলে ব্যবসা করতে। তিনি মূলত ধান-চালের ব্যবসা করতেন। পরবর্তীতে নবীর মোহাম্মদের পুত্র ফুল মোহাম্মদ ঘুঘুডাঙ্গা জমিদারির গোড়াপত্তন করেন। কোম্পানী আমলে ১১টি থানা নিয়ে ফুল মোহাম্মদ চৌধুরীর ঘুঘুডাঙ্গা এস্টেট ছিল। ১৮টি কাচারি, ৪১টি তফসিল অফিস নিয়ে পরিচালিত হতো ঘুঘুডাঙ্গা জমিদারি এস্টেট।

শোনা যায়, এখানে ছিল— নাটমন্দির, অতিথিশালা, পুকুরঘাট, ঘোড়ার আস্তাবল। এখন সবকিছুই সময়ের পরিক্রমায় ক্ষয়ে গেছে, রয়েছে বিলুপ্তির প্রতীক্ষায়। জমিদার বাড়ির চত্বরে ঘুরতে ঘুরতে কল্পনায় দেখতে পাচ্ছিলাম— পালকিতে জমিদারের আগমন, উঠোনে নাটকের মহড়া, সন্ধ্যাদীপের আলোয় ঝলমল করছে প্রাসাদ।

স্থানীয়দের মতে এটা কাছারি ঘর
স্থানীয়দের মতে এটা কাছারি ঘর

জমিদার বাড়ি চত্বরে যেতেই আশেপাশের অনেক আগ্রহী স্থানীয়রা এগিয়ে এলেন। তাদের সাথেই এসব গল্পগাছা হচ্ছিলো। একজন স্থানীয় বয়োজ্যেষ্ঠ জানালেন, জমিদার এস্টেটের কিছু দুর্লভ সামগ্রী ছিল। স্বর্ণ দিয়ে তৈরী চেয়ার, ১০০ ভরি স্বর্ণ দিয়ে তৈরি একটি কই মাছ, রুপার বাঁটযুক্ত ছাতা, লাঠি তামার নানারকম হাঁড়িসহ দুর্লভ সামগ্রী।  
দেয়ালের ইট ছুঁয়ে মনে হচ্ছিল, কত শত গল্প লুকিয়ে আছে এর ভাঁজে। কোথাও রঙিন টাইলসের চিহ্ন, কোথাও কারুকাজ করা দরজার খিলান। বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়ে দেখি, সূর্যের আলো ফাঁক গলে ভেতরে ঢুকছে— আলো আর ছায়ার খেলা যেন এক নিঃশব্দ কবিতা; পাশের পুকুরে শাপলা ফুটেছে, কয়েকটি ছেলে মাছ ধরছে। প্রকৃতি যেন ধীরে ধীরে দখল করে নিচ্ছে মানুষের গড়া এই স্থাপত্য।

গ্রামের বয়স্করা বলেন, রাত হলে নাকি এই বাড়িতে অদ্ভুত শব্দ শোনা যায়। কারও কারও মতে, জমিদার পরিবারের অশান্ত আত্মা এখনও এখানে ঘুরে বেড়ায়! যদিও এসব গল্পের সত্যতা জানা নেই। জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হবার পরও জমিদারের বংশধররা স্থানীয়দের সুখদুঃখের সাথী ছিলেন।

সমাধিভূমিতে মোঘল স্থাপত্যরীতির প্রভাব স্পষ্ট
সমাধিভূমিতে মোঘল স্থাপত্যরীতির প্রভাব স্পষ্ট

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় এই বাড়ি মুক্তিযুদ্ধের আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার হতো। প্রতিপক্ষ খবর পেয়ে জমিদার বাড়িতে বোমা হামলা চালায়। তখনই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এই জমিদার বাড়ির স্থাপত্যগুলো ও লুট হয় অনেক দুর্লভ সামগ্রী। জেনেছি বংশধররা কেউ আছেন দিনাজপুর শহরে, কেউ আছেন কলকাতায়।

জমিদার বাড়ির চত্বরে রয়েছে সমাধিভূমি। জমিদার বাড়ির বংশধররা এখানে শায়িত আছেন। সমাধিভুমিতে সুলতানী ও মোঘল স্থাপত্যরীতির প্রভাব দৃষ্টিগোচর হয়।  
ঘুঘুডাঙ্গা জমিদার বাড়ি শুধু একটি পুরোনো স্থাপত্য নয়— এটি আমাদের ইতিহাস, আমাদের গ্রামীণ ঐতিহ্যের এক নীরব সাক্ষী। সময়ের সাথে হয়তো ইট-পাথর ঝরে যাবে, কিন্তু এর গল্পগুলো থেকে যাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম। ফিরে আসার সময় মনে হচ্ছিল, আমি যেন শুধু একটি জায়গা দেখে এলাম না— বরং ইতিহাসের ভেতর দিয়ে একটু হাঁটলামও।

জমিদার বাড়ির সমাধিভূমি
জমিদার বাড়ির সমাধিভূমি

দিনাজপুর গেলে একবার ঘুঘুডাঙ্গা জমিদার বাড়িতে ঢুঁ মেরে আসতেই পারেন— হয়তো আপনিও খুঁজে পাবেন অতীতের হারিয়ে যাওয়া এক অধ্যায়।

যারা ঘুরতে যেতে চান, তাদের জন্য

• দিনাজপুর শহর থেকে সহজেই রিকশা/অটোতে যাওয়া যায়
• বিকেলের আলোতে ছবি তুলতে সবচেয়ে ভালো লাগে
• জায়গাটি পরিত্যক্ত, তাই সাবধানে চলাফেরা করা উচিত
• স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বললে অনেক অজানা গল্প জানা যাবে

ছবি: লেখক

প্রকাশ: ৩০ জানুয়ারি ২০২৬, ০৬: ০৩
বিজ্ঞাপন