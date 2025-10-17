কক্সবাজারে আশা জাগাচ্ছে মারমেইডের ফুলমুন পার্টি
কক্সবাজারে আশা জাগাচ্ছে মারমেইডের ফুলমুন পার্টি

লেখা: রবিন শামস

কক্সবাজারে কিছুটা মন্দা চলছে। নেই তেমন পর্যটকদের আনাগোনা। এরই মধ্যে পূজার ছুটিটায় কিছুটা সরগরম হয়েছিল এই সৈকত শহর। এ সময়ে মারমেইডের ফুলমুন পার্টি দিয়েছে বিনোদিত হওয়ার অবকাশ।

‘ভিজিট কক্সবাজার বিফোর ট্যুরিস্ট কাম’—নব্বইয়ের দশকে কক্সবাজার শহরজুড়ে থাকা এই ধরনের বিলবোর্ড এখন অতীত। কেননা কক্সবাজারে এখন সারা বছরই কমবেশি পর্যটকেরা আসেন। বালুর ভাস্কর্য মেলা, ঘুড়ি উৎসব, বিচ কার্নিভ্যাল, কনসার্ট, বিচ ফুটবল, বিচ ভলিবল, সার্ফিং প্রতিযোগিতা, বর্ষবরণ, বিদায়ের অনুষ্ঠানসহ নানা উৎসবে মুখর থাকত এ শহর। কিন্তু এসব এখন একরকম বন্ধই প্রায়। আর তাই তো পর্যটকদের আর্কষণ বাড়াতে ভিন্ন উপায়ের এখন খোঁজে হোটেল-মোটেলগুলো। সারা বছরই কমবেশি অফার যেমন থেকে, তেমনি বিভিন্ন ধরনের আয়োজনও রাখছে দেশের এই প্রধান পর্যটনকেন্দ্র।

এবার পূজার চার দিনের ছুটিতে সাগরতীর পরিণত হয়েছিল উৎসবস্থলে
এবার পূজার চার দিনের ছুটিতে সাগরতীর পরিণত হয়েছিল উৎসবস্থলে। খাবারের মূল্য, পরিবহনের ভাড়া—সবকিছুই লাগামহীন। শহরজুড়ে যানজটের পাশাপাশি সামান্য বৃষ্টিতে ডুবে যাওয়া সড়ককে একরকম বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বালিয়াড়ি আর নোনাজলে দেখা গেছে মানুষ আর মানুষ। পর্যটকদের বেশির ভাগই আসেন কেবল সাগরের টানে। নোনাজলে গোসল আর বালুচরে সূর্যাস্ত দেখেই সময় কাটে তাঁদের।

সবারই যে সমুদ্র দেখে সময় কাটে, তা নয়, বরং ব্যতিক্রমের খোঁজে ছোটেন কেউ কেউ। তেমনই এক আয়োজন ছিল এবার মারমেইড বিচ রির্সোটে—ফুলমুন পার্টি। প্রতি মাসের পূর্ণিমার রাতে অথবা আশপাশের একটা দিনে হয় এ আয়োজন। এবারের আয়োজন ছিল ৩ অক্টোবর, অর্থাৎ পূজার ছুটির মধ্যে; কক্সবাজারে বেড়াতে আসা পর্যটকদের কাছে এটা ছিল বাড়তি পাওয়া।

জমজমাট ফুলমুন পার্টি
কিন্তু কথা হলো ফুলমুন পার্টি কী? সেই গল্প জানতে হলে যেতে হবে একটু পেছনে। এর শুরু ১৯৮০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে থাইল্যান্ডের কে ফা-নগানের হাট রিন বিচে। ধীরে ধীরে এটি একটি মাসিক উৎসবে পরিণত হয় এবং পরবর্তী সময়ে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মতো মারমেইডও প্রতি মাসে আয়োজন করে এ উৎসব। আলোকিত রূপালি সৈকত, মৃদু সমুদ্রের গর্জন আর শীতল বাতাসের আবহে শুরু হয় এই উৎসব। সেখানে ডিজেরা ইলেকট্রনিক ড্যান্স মিউজিক হাউস, টেকনো এবং বিভিন্ন ধরনের নাচের সংগীত বাজান। আর এই লাইভ সংগীতের তালে তালে নেচে ওঠেন আগত পর্যটকেরা। শুধু কি তা–ই! আগুনের লেলিহান শিখা নিয়ে খেলা, বনফায়ারের আশপাশে আড্ডা, বারবিকিউ এবং রংবেরঙের পানীয় এই উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ। পূর্ণিমার জোছনায় মুক্তির এক অপার্থিব অনুভূতি খুঁজে পান অতিথিরা।

মানুষের সমাগম ছিল চোখে পড়ার মতো
মারমেইডের এই ফুলমুন উৎসব কেবল একটি নাইট পার্টি নয়, বরং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মানবীয় উল্লাসে মেতে ওঠার অবকাশ। থাইল্যান্ডের ফুলমুন পার্টির মতো এখানে কোনো উদ্দামতা বা অস্থিরতা নেই, বরং আছে আমাদের মতো করে প্রকৃতির সঙ্গে মেলবনন্ধন। পরিবার, বন্ধু বা প্রেমিকার সঙ্গে সময় কাটানোর জন্য এটি একটি আদর্শ উপলক্ষ।

আয়োজকেরা বলছেন, বছর দেড়েক আগে শুরু হওয়া এই উৎসবে মারমেইডের অতিথিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু দিন যত যাচ্ছে, জনপ্রিয়তাও বাড়ছে। মারমেইডের বাইরে কক্সবাজারে ঘুরতে আসা পর্যটকদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। নিয়মিত অতিথিদের তালিকায় আছে বেশ কয়েকজন তারকাও। আর উৎসবে আসা পর্যটকেরা বলছেন, সারা মাসের জন্য ফুরফুরে মেজাজ পেতে এই আয়োজনের বিকল্প নেই।

আলোছায়ার আবহে সংগীতের মূর্ছনা আর আগুনখেলায় সরগম হয়ে ওঠে চারপাশ
মারমেইডের এই ফুলমুন উৎসব নিয়ে আশাবাদী মেরিন ড্রাইভের হোটেল-মোটেলসহ স্থানীয় ক্ষুদ্র ব্যাবসায়ীরাও। তাঁরা বলেন, ‘পর্যটক আর্কষণে আমাদের অবস্থান তলানিতে। অনেক ব্যবসায়ী আছেন পুঁজি হারানোর শঙ্কায়। ১২০ কিলোমিটার দীর্ঘ সমুদ্রসৈকত সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এই ধরনের আয়োজনের বিকল্প নেই। তাঁদের ধারণা, ফুলমুন পার্টি ঘিরে তিন দিনে তিন কোটি টাকার ব্যবসা হয়।’

ছবি: লেখক, প্রথম আলো

প্রকাশ: ১৭ অক্টোবর ২০২৫, ০৬: ০০
