বাংলাদেশের ঐশ্বর্য সন্ধান ১৯: মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত বোয়ালখালীর সেনবাড়ি

চট্টগ্রামের বোয়ালখালী উপজেলা প্রথম ভ্রমণ করি ২০২২ সালে। উদ্দেশ্য ছিল শতাব্দীপ্রাচীন মৃৎভবন দেখা। এই স্থাপত্য প্রত্নস্থলের তালিকায় রয়েছে। তারপর আবার বোয়ালখালী যাওয়া হয় ২০২৩ সালে বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার কর্মকর্তাদের সঙ্গে। ২০২৫ সালে বোয়ালখালী এলাম পুরোপুরি হেরিটেজ ট্রাভেলকে উপজীব্য করে। প্রায় দীর্ঘ সাত মাস চট্টগ্রামের প্রতিটি উপজেলার ঐতিহাসিক স্থানগুলো পরিভ্রমণ করেছি। জনশ্রুতি অনুসারে, এই অঞ্চলের বিখ্যাত সাধক হজরত বোয়ালী কলন্তর শাহ (রহ.)–এর নামানুসারে এখানকার নাম হয়েছে বোয়ালখালী।
বোয়ালখালীর সেনবাড়ি। প্রসিদ্ধ এবং আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত একটি আবাসস্থল। বিষয়টি শুধু স্মৃতিবিজড়িত নয়, এই বাড়ি ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প ও আশ্রয়স্থল। ২০২২ ও ২০২৩ সালে যখন বোয়ালখালী ভ্রমণ করি, তখন সেনবাড়ির কথা জানা ছিল না। উপজেলার সদর থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরের গ্রাম জ্যৈষ্ঠপুরা।
বোয়ালখালী অঞ্চল এমনিতেই আমার পছন্দ। ছায়াঘেরা সুনিবিড় পরিবেশ যাকে বলে। পুকুর, দিঘি, দিঘির পাড়ে স্মৃতি মন্দির, মাটির একতল/দ্বিতল বাড়ি। সব মিলিয়ে মনে হয় ক্যানভাসে আঁকা। গ্রামটির একদিকে পাহাড় আর অন্যদিকে নদী। ২০২৫ সালেও বৃক্ষরাজিতে ভরপুর। সংগত কারণেই একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময় এ গ্রামটি এবং গ্রামের একটি বিশেষ বাড়ি হয়ে উঠেছিল মুক্তিবাহিনী ও সাধারণ মানুষের নিরাপদ আশ্রয়স্থল।
সেনবাড়ির পাঁচ ভাই—কবিরাজ দেবেন্দ্র লাল সেন, মোক্তার সুরেন্দ্র লাল সেন, ডা. ধীরেন্দ্র লাল সেন, রায়সাহেব নীরেন্দ্র লাল সেন ও অ্যাডভোকেট শচীন্দ্র লাল সেন। কিন্তু বাড়িটি নীরেন্দ্র লাল সেনের নামে এন এল সেনবাড়ি হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। তবে স্থানীয় লোকজনের কাছে এই বাড়ি সেনবাড়ি নামে সমাদৃত।
সেনবাড়ির সামনের সরু সড়কের নাম ‘সেনবাড়ি সড়ক’। পথের পাশে ছোট একটি ফলকে লেখা রয়েছে। সেই পথ ধরে এগোলে একটি বড় ম্যুরাল দেখা যায়। সেখানে অঙ্কিত রয়েছে এই বাড়ির পাঁচজন সদস্যের প্রতিকৃতি। সবাই সাদা পাঞ্জাবি, ধুতি পরিহিত আর তার পাশেই মুক্তিযুদ্ধের কিছু প্রতীকী চিত্র। নিভৃত গ্রামে এ রকম ম্যুরাল আমি আসলেই আশা করিনি।
সেদিন বেশ বৃষ্টি পড়ছিল। সময় বাঁচানোর জন্য বৃষ্টি মাথায় করেই কাজ করেছি। চারদিকে গাছপালা আর গ্রামের মাটির পথটা কিছুটা পিচ্ছিল হয়ে আছে। ম্যুরালের কাছেই এসে আমাদের সিএনজি থামল। আমার সঙ্গে আছেন চট্টগ্রামের পর্বতারোহী তাহুরা সুলতানা রেখা। সিএনজি থেকে নামার উপায় নেই। বেশ জোরেশোরেই বৃষ্টি পড়ছে। ম্যুরালটি দেখছি আর বৃষ্টির প্রকোপ কমার অপেক্ষা করছি। পুরো তল্লাটে কোনো জনমানুষ দেখতে পাচ্ছি না।
মিনিট দশেক অপেক্ষা করার পর, সিএনজি থেকে নামলাম। ম্যুরালটি পার হয়ে সামনে দুটি দ্বিতল মাটির ঘর। দোতলার বারান্দায় কাপড় ঝুলছে। বাড়ির সামনের মাঠে একটি গরু বাঁধা অবস্থায় দেখতে পেলাম। বোঝা যাচ্ছে লোকজনের বসবাস রয়েছে। মাটির ভবন দুটির পাশেই নবনির্মিত ভবনটি মন্দির। ভবনের গায়ে লেখা রয়েছে মাতৃমন্দির।
এদিক–ওদিক দেখছি, এ রকম সময় বাড়ির ভেতর থেকে একজন পুরুষ ও নারী বের হয়ে এলেন। হেসে অভিবাদন জানালেন। আমরা কে, কেন, কোথা থেকে এসেছি বলার পর তিনি আমাদের নিয়ে দ্বিতল মাটির বাড়ির বারান্দায় বসলেন। তাঁর নাম দেবাশীষ সেন। দেবেন্দ্র লাল সেনের নাতি। তিনি বিশদ বর্ণনা করেছেন কোন তারিখে, কোন কোন মুক্তিযোদ্ধা তাঁদের এই বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। ক্যাম্প করেছেন। জানলাম বেঙ্গল রেজিমেন্টের ২৪৫ জন এই বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন।
জ্যৈষ্ঠপুরা গ্রামে কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাটির দ্বিতল একটি বাড়ি। বাড়িটি ঘিরে রয়েছে স্বাধীনতাযুদ্ধের নানা ইতিহাস। বাড়িটি মুক্তিযোদ্ধারা ব্যবহার করতেন নিজেদের ট্রানজিট পয়েন্ট ও আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে। যুদ্ধ শুরুর কিছুদিন পর এক লোকের সঙ্গে ২০–৩০ জন মুক্তিযোদ্ধা প্রথম ওই বাড়িতে এসেছিলেন। মুক্তিযোদ্ধারা যাঁর সঙ্গে এসেছিলেন তাঁর নাম ছিল আবুল হোসেন। বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল হোসেন স্থানীয় লোকজনের কাছে আবুল হোসেন কমান্ডার নামে পরিচিত।
মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে দেবাশীষ সেনের পিসি অমিতা সেন ও মা শ্রীমতী ছবি সেন ছিলেন এই বাড়িতে। এক সপ্তাহ-দশ দিন ছবি সেন তাঁদের রান্না করে খাইয়েছেন। পরে আস্তে আস্তে লোকজন বাড়তে থাকে। মুক্তিযোদ্ধাদের পাশাপাশি বিভিন্ন গ্রাম থেকে সাধারণ লোকজনও আসা শুরু করেন। পরে তাঁরা নিজেরাই নিজেদের খাবার রান্না করতেন।
মুক্তিযোদ্ধারা যখন সংখ্যায় বাড়তে শুরু করেন তখন বাড়ির লোকজন দুই তলার মূল ঘরটি তাঁদের জন্য ছেড়ে দিয়ে দক্ষিণের ছোট আরেকটি কক্ষে গিয়ে সবাই থাকা শুরু করেন। ভোরের আলো ফুটতে ফুটতে একদল আসত, একদল যেত। অস্ত্রশস্ত্র এখানে এনে সাজিয়ে রাখা হতো। বাড়ির বিভিন্ন দিকে মুক্তিযোদ্ধারা পাহারা রাখতেন।
গল্প করতে করতে দেখি দেবাশীষ সেনের স্ত্রী আমাদের জন্য শরবত ও নাশতার ব্যবস্থা করেছেন। তাঁদের ব্যবহারে মনে হচ্ছিল না, আমরা অপরিচিত।
বাড়ির অন্দরমহলেও প্রবেশের অনুমতি পেলাম। মাটির সিঁড়ি ধরে দোতলায় গেলাম। মাটির কক্ষে এখনো তাঁরা বসবাস করছেন। বাড়ির পেছন দিকে ধানের গোলাও দেখতে পেলাম। দুটি দ্বিতল ভবনের মাঝে অপেক্ষাকৃত ছোট ভবনটি ছিল সেনবাড়ির কাছারিঘর। কাছারিঘরটি এখন বাড়ির স্টোররুম হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। দোতলার কাঠের বারান্দায় হাঁটতে হাঁটতে মনে হচ্ছিল, কত মুক্তিযোদ্ধার পদচারণ ও স্মৃতিবিজড়িত এই কাঠের বারান্দা!
বর্তমানে এই বাড়িতে পরিবারসহ বসবাস করছেন দেবাশীষ সেন ও তাঁর দুই ভাই। তাঁদের দুটি বোনও আছেন। একজন বাংলাদেশে, অন্যজন ভারতে বসবাস করেন। দেবাশীষ সেন ও তন্দ্রা সেনের কাছে বিদায় নিয়ে পরবর্তী গন্তব্যের দিকে পা বাড়ালাম।
সেনবাড়ি থেকে বিদায় নেওয়ার সময় আবারও একবার ম্যুরালটি ভালো করে দেখলাম। তখন খেয়াল করিনি, পাশে রয়েছে দুটি সমাধিস্তম্ভ। একটি স্তম্ভ পিসি অমিতা সেনের, অন্যটি দেবাশীষ সেনের মা ছবি সেনের। তাঁরা দুজনই মুক্তিযোদ্ধাদের রান্না করে খাইয়েছেন। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের নারীরা কতভাবেই না অবদান রেখেছেন। স্থান ত্যাগ করার আগে পেছনে ঘুরে আবারও একনজর দেখে নিলাম সেনবাড়ি।
ছবি: লেখক