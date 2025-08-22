বাংলাদেশের ঐশ্বর্য সন্ধান ১৩: চট্টগ্রামের গুপ্ত এস্টেট এখন ভগ্নাবশেষের রাজপ্রাসাদ, আছে কেবল জাঁকজমকের স্মৃতি
বাংলাদেশের ঐশ্বর্য সন্ধান ১৩: চট্টগ্রামের গুপ্ত এস্টেট এখন ভগ্নাবশেষের রাজপ্রাসাদ, আছে কেবল জাঁকজমকের স্মৃতি

এলিজা বিনতে এলাহী

দক্ষিণ চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় অবস্থিত গুপ্ত এস্টেট এক ঐতিহাসিক জমিদারবাড়ি; জমিদারি ঐশ্বর্যের প্রতীক এই এস্টেটে ছিল শতাধিক কামরা, দিঘি, মন্দির ও সমাধিক্ষেত্র। একসময়ের জাঁকজমকপূর্ণ এই রাজবাড়ি আজ দাঁড়িয়ে আছে কালের সাক্ষী হয়ে, স্মৃতির ভগ্নাবশেষে।

চট্টগ্রাম শহর থেকে আজকের গন্তব্য লোহাগাড়া উপজেলা। সকাল থেকেই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। এবার চট্টগ্রাম ভ্রমণে এসে আবাসন ঠিক করেছি কারিতাস গেস্টহাউসে। গত মাসেও এখানে ছিলাম। পুরোনো এনজিও হিসেবে আরও একটু সুযোগ–সুবিধা বেশি থাকবে অতিথিদের জন্য, এটাই ভেবেছিলাম। তবে স্বস্তির বিষয় হলো আমার মতো বাজেট ভ্রমণকারীর জন্য অল্প টাকায় নিরাপদ আবাসন পাওয়া গেছে, এটাই অনেক বড়কথা। একটি আবাসিক এলাকায় গেস্টহাউসটি। বাহন চালককে বললেই হয় প্রবর্তকের মোড়, মিমি সুপারমার্কেটের পেছনে। চট্টগ্রাম শিশু একাডেমি থেকে দুই কদম হেঁটে গেলেই কারিতাসের অফিস। গেস্টহাউজ, অফিস ও তাদের নিজস্ব একটি রেস্তোরাঁ একই চত্বরে। সকালবেলা মুড়ি, দই, ডিম পোচ আর চা খেয়ে বের হলাম লোহাগাড়া উপজেলার উদ্দেশে।

জমিদার বাড়ির প্রবেশপথ
জমিদার বাড়ির প্রবেশপথ

প্রবর্তক মোড় থেকে সিএনজিতে গেলাম সিনেমা প্যালেস বাসস্ট্যান্ডে। বাসে করে পদুয়ার বাজারে যাব। লোহাগাড়া ভ্রমণ শুরু হবে পদুয়ার বাজারের কাছে গুপ্ত জমিদারবাড়ি পরিভ্রমণের মাধ্যমে।

বাড়ির পেছনে দিকে লেখক
বাড়ির পেছনে দিকে লেখক

সাতকানিয়া উপজেলার শেষ সীমানায় লোহাগাড়ার পদুয়ার বাজার। রাস্তার এক পাশে পদুয়ার বাজার, অন্য পাশে সাতকানিয়া উপজেলা। ১৯৮১ সালের আগে পুরোটাই ছিল সাতকানিয়ার অন্তর্গত। ১৯৮৩ সালে লোহাগাড়া আলাদা উপজেলায় রূপান্তরিত হয়।

লোহাগাড়া নামকরণের পেছনে রয়েছে নানা কিংবদন্তি। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, এই অঞ্চলের সদর এলাকায় একটি লোহার খনি ছিল। তাই এই জনপদের নাম লোহাগাড়া।
 প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পর গিয়ে বাস থামল পদুয়ার বাজারে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি তখনো ঝরছে। যতটুকু জেনেছি, কোনো অটোরিকশাচালককে বললেই নিয়ে যাবেন জমিদারবাড়ির সামনে। পরপর তিনজনকে জিজ্ঞাসা করার পর হতাশ হলাম। এ কী অবস্থা! অবশ্য এ রকম অভিজ্ঞতা নতুন নয় আমার। চতুর্থ রিকশাচালককে অনেক বুঝিয়ে পুরোনো বাড়ি, দালান, ভাঙাবাড়ি বলার পর বাজারের একজন পথচারী রিকশাচালককে বুঝিয়ে দিলেন ধমকের সুরে। কারণ, দুই কদম দূরেই বিখ্যাত ওই বাড়ির কথা সে জানে না কেন!

গুপ্তবাড়ির সমাধিক্ষেত্র
গুপ্তবাড়ির সমাধিক্ষেত্র

বাজার পেরিয়ে একটি মাঠ। মাঠের পাশ দিয়ে একটি পথ চলে গেছে। সেই পথ গিয়ে মিশেছে অন্য একটি সরু পথের সঙ্গে। সরু পথের গোড়া থেকেই দেখতে পাচ্ছিলাম, তিন স্তরের প্রবেশদুয়ার। সেটি দেখেই বুঝেছি, সঠিক স্থানে এসেছি। সরু গলির দুই ধারের দেয়াল আধুনিক। প্রবেশদুয়ারের তিন স্তরের পাশেও আধুনিক বাড়িঘর। দুয়ার শেষ হওয়ার পর একটি উঠান। উঠানের একপাশে একটি পূজামণ্ডপ। আসলে মন্দির ছিল। মন্দিরের সামনে একটি ফলকে লেখা রয়েছে ‘বিষ্ণুমন্দির’। নতুন করে ফলকটি বসানো হয়েছে। এটি যে গুপ্ত বাড়ি, এই ফলকই এর একমাত্র প্রমাণ।  

সামনেই একটি দ্বিতল এল প্যাটার্নের ভবন। বর্তমান অবয়ব এল প্যাটার্নের মতোই লাগছে। ভবনটি একেবারেই ক্ষয়ে গেছে। আরও কিছু ক্ষয়ে যাওয়া দেয়াল চোখে পড়ল। হয়তো এটিই মূল ভবন ছিল। প্রবেশদুয়ারের পাশ ঘেঁষে আরও একটি নতুন ভবন গড়ে উঠেছে। পুরোনো ভবনের জায়গায় নির্মাণ করা হয়েছে কিনা জানি না।
 চারপাশ দেখছি। বুঝতে পারছি না কী করব। বিভিন্ন দরজা দিয়ে লোক যাতায়াত করছেন। সবাই বলছেন, তাঁরা ভাড়া থাকেন এখানে। এই বাড়ি সম্পর্কে কিছুই জানেন না।

দোতলার পিলারগুলো বাড়ির এই কোণা থেকেই দেখা যায়
দোতলার পিলারগুলো বাড়ির এই কোণা থেকেই দেখা যায়

শুনেছিলাম, গুপ্ত এস্টেটের এই বাড়িতে শ খানেক কামরা আছে। বাড়ির সীমানা বোঝা যাচ্ছে না, তবে কামরার সংখ্যা শ খানেক ছাড়িয়ে যাবে। নিচতলার বারান্দায় গেলাম। সিলিংয়ে মোটা কাঠের কড়ি আর বর্গাগুলো দেখছিলাম। এই কাঠ নাকি সেই সময়ে বার্মা থেকে আনা হয়েছিল। ইচ্ছা হলো দোতলায় উঠবার। একটি কিশোরী আমাদের সাহায্য করল সিঁড়ি খুঁজে পেতে। সে বলল, তার বাড়ি পেছন দিকে।

 গুপ্তবাড়ির চারপাশ ঘুরে দেখছি। দুই পাশে দুটি দীঘি রয়েছে। একটি দীঘির ঘাট দেখলাম আধভাঙা অবস্থায়। বাড়ির একপাশে আরও একটি মন্দির দৃষ্টিগোচর হলো। আসলে এত অপরিকল্পিতভাবে নতুন কিছু স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে যে কোনটা সম্মুখভাগ, কোনটি পেছন দিক বোঝা মুশকিল। উৎসাহী কেউ কেউ আমাদের সাংবাদিক মনে করছেন। তাই কিছু জিজ্ঞাসা করলে নিশ্চুপ থাকেন। সরু গলি ঘুরে ঘুরে এলাম আরও একটি দিঘির কাছে। সেখানেও দুটি মন্দির। কতগুলো মন্দির রয়েছে আসলে এই জমিদারবাড়ির তা বোঝা মুশকিল।

গুপ্তবাড়ির আধুনিক মন্দির
গুপ্তবাড়ির আধুনিক মন্দির

হালকা বৃষ্টি মাথায় নিয়ে বের হলাম। পথে দেখতে পেলাম একটি কালীমন্দির। কালীমন্দিরের সামনে বিশাল একটি মাঠ। কালীমন্দিরে লেখা রয়েছে নির্মাণকাল ১৭১৫ খ্রিষ্টাব্দ। এটিও গুপ্তবাড়ির মন্দির। তাহলে মন্দিরের নির্মাণকালের সঙ্গে মিলিয়ে আমরা বলতে পারি, এই জমিদারবাড়ির বয়স প্রায় ৩০০ বছর। মাঠ পেরিয়ে দেখলাম, আরও একটি দিঘি। দিঘির পাড়ে বেশ কয়েকটি সমাধি। বেশ অযত্নে রয়েছে। গুপ্তবাড়ির সমাধিভূমি। এই বাড়ির চত্বর কত বড় আসলে! পুরো পদুয়ার বাজারজুড়েই মনে হয় জমিদারবাড়ি ছিল ।

 এই বাড়িকে স্থানীয়ভাবে হোদ্দারের বাড়ি বলে। হোদ্দারের বাড়ি কেন বলে এটি আমার জানা ছিল না। সোশ্যাল মিডিয়ায় বিষয়টি শেয়ার করার পর অনেকে আমাকে শুধরে দিয়েছেন। তাঁদের তথ্য সঠিক হলে, চট্টগ্রামের ভাষায় এই বাড়িকে অদ্দারো বাড়ি বলে। যার অর্থ সওদাগরবাড়ি। এ জন্য বাজারে আমি হোদ্দারের বাড়ি বলার পর রিকশাচালকেরা বুঝতে পারেননি।

বাড়ির জীর্ণ দেয়াল
বাড়ির জীর্ণ দেয়াল

এই জমিদারির পত্তন ও গুপ্তবাড়ির ইতিহাস সম্পর্কে লোকমুখে যা জেনেছি, সেসব তথ্যই উপস্থাপন করছি। পদুয়া ইউনিয়নের তেওয়ারিহাট গ্রামের গুপ্ত এস্টেটের প্রধান ব্যক্তি ছিলেন রামমোহন গুপ্ত। জানা যায়, তিনি ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট।

গুপ্ত এস্টেটের ভগ্নদশা
গুপ্ত এস্টেটের ভগ্নদশা

১০ একর জমির ওপর নির্মিত অপূর্ব স্থাপত্যশৈলীর এক প্রাসাদোপম অট্টালিকা ‘গুপ্ত এস্টেট’। ১২০ কক্ষের এ বাড়িটি এলাকাজুড়ে তখন পরিচিতি পায় ‘রাজবাড়ি’ হিসেবে। রাজবাড়ির বাসিন্দাদের ব্যবহারের জন্য বাড়ির চারদিকে খনন করা হয় বিশাল ছয়টি পুকুর। এই জমিদারের ছিল প্রচুর ভূসম্পত্তি। বান্দরবানের টংকাবতীর দক্ষিণে ৮ নম্বর ফ্রি চিম্পল (২ হাজার ৭০৬ একর) রানি ভিক্টোরিয়া জমিদার রামমোহনকে উপহার দেন।

কেবল নিজের সুখে বিভোর না থেকে জনগণের সুবিধার্থে রামমোহন এলাকায় প্রতিষ্ঠা করেন একাধিক মন্দির, মসজিদ, স্কুল, বাজার, দীঘি ও ডাকঘরসহ অসংখ্য সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। পদুয়া তেওয়ারিহাট, পদুয়া হাইস্কুল, ওয়ার্ড বাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পদুয়া দিঘি, কৃষ্ণ খাল (খননকৃত) এরই উদাহরণ। প্রজাদের বেচাকেনার সুবিধার্থে প্রতিষ্ঠা করেন দক্ষিণ চট্টগ্রামের সবচেয়ে বড় বাজার পদুয়ার তেওয়ারি হাট। রামমোহনের ছেলে জমিদার কৃষ্ণ গুপ্ত এলাকার মানুষের সেচ সুবিধার জন্য তৈরি করেন বিশাল খাল যা এলাকায় কৃষ্ণ খাল নামে পরিচিত। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজ শাসনের অবসানের পর জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হলে অবসান ঘটে গুপ্ত এস্টেটের জমিদারির।

গুপ্তবাড়ির সমাধিক্ষেত্র
গুপ্তবাড়ির সমাধিক্ষেত্র

আমি এল প্যাটার্নের বাড়ি বলছিলাম; কিন্তু এক স্থানীয়জন বলেন,  মূলত এটি ছিল ইউ প্যাটার্ন বাড়ি। মূল ভবনের পশ্চিম পাশে ছিল নগদীখানা অর্থাৎ যেখানে বিভিন্ন পূজাপার্বণ ও অনুষ্ঠানে বাদ্যগীত হতো। আপনার মূল ভবনের সামনে নাটমন্দির ও পূজামণ্ডপ, এখানে দ্বিতল ভবন ছিল; সেটি কালক্রমে হারিয়ে গেছে। মূল বাড়ির সামনে বিষ্ণুমন্দির আছে, যেখানে এখনো দুর্গাপূজা জাঁকজমকভাবেই অনুষ্ঠিত হয়। এটাই লোহাগাড়ার সবচেয়ে বড় দুর্গাপুজা।

১২০ কক্ষের এ বাড়িতে এখন বর্তমানে মাত্র ২০টি কক্ষ অবশিষ্ট আছে। বিশাল বাড়ির পশ্চিম পাশের ভবনটি ভেঙে এক তলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। দক্ষিণ পাশের দ্বিতল ভবনটি এখনো কোনোভাবে টিকে আছে। পূর্বপাশের ভবনটির উত্তরাংশ ধসে পড়েছে। দক্ষিণাংশ কোনোভাবে টিকে আছে। মূল ভবনের পূর্ব পাশে আরেকটি দ্বিতল ভবন আছে।

সিলিংয়ের কাঠগুলো তৎকালীন বার্মা থেকে আনা
সিলিংয়ের কাঠগুলো তৎকালীন বার্মা থেকে আনা

বর্তমানে সেটির ধ্বংসাবশেষ টিকে আছে। বাড়িটি দুই ভাগে বিভক্ত। বাড়ির প্রবেশমুখে কারুকার্যময় দীর্ঘ গেট। এক ভাগে বিশাল কাছারিঘর, যেখানে বসে রামমোহন তাঁর বিচারকাজ চালাতেন। অপর ভাগের পুরোটাই অন্দরমহল।

রাজবাড়ির ভেতরেই রয়েছে বিশাল মন্দির, পাঠশালাসহ সব সুযোগ–সুবিধা। ভবনের দেয়ালগুলো বিশাল আকারের। ভবনের সামনে বড় বারান্দা। এ বাড়িতে বর্গা হিসেবে কাঠ ব্যবহার করা হয়েছে। সেসব কাঠ আনার জন্য কৃষ্ণ খাল নামের একটি খাল খনন করা হয়েছিল। চুন–সুরকি ও ইট দিয়ে তৈরি বিশাল আকারের দেয়ালগুলো পিলার হিসেবে দ্বিতল ভবনকে এখনো মাথা উঁচু করে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। তিন পাশে বাড়ি ও এক পাশে মন্দির। মাঝখানে খালি মাঠ ও নাচমহল ছিল। ভবনের দেয়ালগুলো কারুকার্যমণ্ডিত। বাড়ির মাঝখানে যে মাঠ রয়েছে, তাতে প্রতিবছর দক্ষিণ চট্টগ্রামের অন্যতম আকর্ষণীয় শারদীয় দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।  

এই আধুনিক ফলকটিতেই লেখা রয়েছে বাড়ির নাম
এই আধুনিক ফলকটিতেই লেখা রয়েছে বাড়ির নাম

জমিদারেরা ‘ঠাকুরদীঘি’ নামে বিশাল একটি দীঘি খনন করেন। এর আয়তন প্রায় ২২.৪৩ একর। বিশাল এ দিঘির নামে পুরো এলাকার নামকরণ হয়ে গেছে ঠাকুরদীঘি। দীঘির স্বচ্ছ জল ভ্রমণপিপাসু মানুষের মন কেড়ে নেয়। পদুয়ার বাজারের সঙ্গেও বিশাল একটি দীঘি খনন করেন, যার পাড়ে ছিল বিশাল কালীমন্দির; যা কালের আবর্তে বেদখল হয়ে ধ্বংসের প্রহর গুনছে। করাতকল আর দোকান দিয়ে পুরো মন্দিরটি এমনভাবে ঘিরে ফেলা হয়েছে যে মন্দির আর দেখাই যায় না। তার ওপরে জন্ম নেওয়া অশ্বত্থগাছ বিশাল মহিরুহে পরিণত হয়েছে। গুপ্তবাড়ির সিংহদুয়ার বরাবর দিঘির ঘাট ছিল; ঘাট  লাগোয়া এই মন্দির।

এই বিশাল জমিদারবাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখে আক্ষেপ হলো। ভাবছিলাম, একসময় কত জাঁকজমকপূর্ণ ও ব্যস্ত ছিল এই জমিদারবাড়ি! ছিল পাইক–পেয়াদার হাঁকডাক, কোলাহলে ভরপুর। সেই বাড়িতে আজ সুনসান নীরবতা।  দেয়ালগুলো দাঁড়িয়ে আছে সময়ের সাক্ষী হয়ে। এই ঐতিহাসিক স্থাপনা রক্ষায় রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ আবশ্যক বলেই সবার অভিমত।  
ছবি: লেখক

প্রকাশ: ২২ আগস্ট ২০২৫, ০৬: ৩৫
