বাংলাদেশের ঐশ্বর্য সন্ধান ১৩: নতুনরূপে সেজেছে শ্বেতশুভ্র রোজ গার্ডেন

মতিঝিলের ইত্তেফাকের মোড় থেকে রিকশাচালককে বললাম, মামা চলেন যাই রোজ গার্ডেন। উত্তর এল চিনি না। এ রকম করে দুই-তিনজন একই জবাব দিলেন। পাশেই পুরান ঢাকার বিখ্যাত দেশবন্ধু রেস্তোরাঁ। ভেতরে প্রবেশ করে ক্যাশ কাউন্টারে গিয়ে বললাম রোজ গার্ডেন যেতে চাই। কোনো রিকশাই তো পথ চিনতে পারছে না। ক্যাশ কাউন্টারে বসে থাকা ভদ্রলোক বললেন ‘রিকশাচালককে বলুন হুয়ায়ূন সাহেবের বাসায় যাব’। রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে প্রথম রিকশাতেই চড়ে বসলাম।
আর কে মিশন রোডের মুখে এসে দেখতে পেলাম জটলা। পথ সংস্কারের কাজ হচ্ছে। হেঁটে যেতে হবে। আধা কিলোমিটার পথ হেঁটে গেলাম হৃষিকেশ দাস লেনে। একেবারে ভিন্ন রকম লাগছে রোজ গার্ডেন। চারদিকে উঁচু বাউন্ডারি দেওয়া হয়েছে। মূল গেটের পাশেই আছে টিকিট ঘর। পুরোনো স্মৃতি মনে পড়ল। স্মৃতি হাতড়ে দেখলাম, রোজ গার্ডেন বাড়িটির পর আর কোনো বাড়ি ছিল না। কিন্তু এখন দেখছি একটি পথ হয়েছে।
আমার ভুলও হতে পারে। সেই ২০১৬ সালের কথা। হ্যাঁ ২০১৬ সালের ১৭ মে। এত দিন পর হলফ করে বলতে পারছি; কারণ, আমার হেরিটেজ ভ্রমণ শুরু হয়েছিল সেদিনই। ঢাকার নারিন্দা সমাধিস্থল, বলধা গার্ডেন আর রোজ গার্ডেন পরিভ্রমণে লেগেছিল পুরো দিন। সে সময় ভেতরে প্রবেশ করতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। তারপর প্রবেশ প্রায় নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল মালিকপক্ষ। আরও একটি কারণ হলো। দীর্ঘদিন রোজ গার্ডেনের সংস্কারকাজ চলমান ছিল। সে জন্য আর গত ৮–৯ বছর এমুখো হইনি।
এখন রোজ গার্ডেন সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীনে, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে গত ২৪ জুলাই থেকে। অবশ্য ১৯৮৯ সালে এটি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সংরক্ষণের তালিকাভুক্ত হয়। এখন এটি আমাদের দেশের সংরক্ষিত পুরাকীর্তি এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদ। রোজ গার্ডেনের ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস রয়েছে। এই স্থাপত্যের হাতবদলের ঐতিহাসিক পটভূমি কিছুটা এ রকম—হৃষিকেশ দাস–আবদুর রশীদ–হুমায়ূন রশীদ–সংরক্ষিত পুরাকীর্তি।
আমার মতো রোজ গার্ডেন সম্পর্কে যাঁরা কম জানেন, তাঁদের জন্য বলছি। নাম রোজ গার্ডেন কিন্তু এটি গোলাপের বাগান নয়। আমাদের জাদুর শহর ঢাকার টিকাটুলিতে অবস্থিত নব্য ধ্রুপদী স্থাপত্যরীতিতে নির্মিত শ্বেতশুভ্র প্রাসাদসম অট্টালিকা রোজ গার্ডেন। রোজ গার্ডেন চত্বরে রয়েছে, শ্বেতপাথরের কয়েকটি ভাস্কর্য, কৃত্রিম ফোয়ারা, শানবাঁধানো পুকুর, বেঙ্গল স্টুডিও। সব মিলিয়ে এক রাজকীয় বাগানবাড়ি রোজ গার্ডেন। পশ্চিমমুখী এই দ্বিতল অট্টালিকার নামকরণের পেছনে যে ব্যাখ্যা পেয়েছি, তা হলো এর চারপাশে বিভিন্ন দেশ থেকে আনা দুর্লভ প্রজাতির গোলাপের গাছ ছিল। সেই থেকে নামকরণ হয়েছে ‘রোজ গার্ডেন’।
বেলা ১১টা। পুরো চত্বরে আমরা শুধু দুজন। প্রবেশমুখেই দুটো নারী ভাস্কর্য। সংস্কার করার আগে যদিও এ চত্বর গোলাপবিহীন ছিল, এখন দেখলাম অল্প জায়গাজুড়ে গোলাপের বাগান। গোলাপ বাগানের পাশ দিয়েই পায়ে হাঁটার পথ। সেই পথ ধরে যেতে যেতে দেখছিলাম রোজ গার্ডেন। সবুজ ঘাস চত্বরের সামনে সাদা অট্টালিকাটি কি যে মোহনীয় লাগছে। অট্টালিকার গায়ে প্রতিটি কারুকাজ দারুণ সুন্দর লাগছে।
সবুজ চত্বরে কয়েকটি ভাস্কর্য রয়েছে। সবুজ চত্বর আর ভাস্কর্যগুলো দেখে মনে হচ্ছে ইউরোপের কোনো বাগান। চত্বরে একটি ফোয়ারা রয়েছে। অট্টালিকার সামনে আছে একটি ছোট দীঘি দুটো ঘাটসহ। চারদিকে দেখছি। স্থাপত্যটির সামনে গিয়ে বেশ খানিক তাকিয়ে রইলাম। হাঁটতে হাঁটতে স্থাপত্যের পেছন দিকে গেলাম। দোতলায় ঝুলবারান্দাগুলো দেখে ইউরোপের শহরে পথের দুধারের নব্য ধ্রুপদী স্থাপত্যগুলোর কথা মনে পড়ল। এ ছাড়া পুরো চত্বরজুড়ে রয়েছে তাল, নারকেল ও আমগাছ। অতীতে নাকি এখানে আরও ফলের গাছ ও নানা জাতের পাখি ছিল।
চারদিকে পরিভ্রমণ করে এবার ভবনে প্রবেশের পালা। প্রশস্ত কয়েক ধাপ মার্বেলের সিড়ি। সিঁড়ির শুরুতে দুই পাশে দুটি ভাস্কর্য রয়েছে। দেয়ালজুড়ে জ্যামিতিক ও ফ্লোরাল নকশা আর করিন্থীয়-গ্রিক শৈলী অনুসরণে করে নির্মিত প্রকাণ্ড ৬টি পিলার। এগুলোর শীর্ষদেশে লতাপাতার নকশা করা। ভবনের মধ্যভাগের তিনটি অংশের প্রবেশদ্বারের ওপরের অর্ধবৃত্তাকার খিলানগুলো ঢালাই করা। ভবনের মূল বারান্দার সঙ্গে রয়েছে অর্ধচন্দ্রাকৃতির ব্যালকনি। ভবনটির সব প্রবেশদ্বার কাঠ, রঙিন বেলজীয় কাঁচ ও লোহার সমন্বয়ে তৈরি এবং সেগুলো জটিল জ্যামিতিক নকশা, লতাপাতা ও বিভিন্ন প্রাণীর মোটিফে অলংকৃত। নিচতলার বাইরের একটি জানালার ওপর নারীমূর্তির মুখাবয়ব রয়েছে। আর কোনো জানালায় এ রকমটি চোখে পড়েনি।
নিচতলায় অফিসকক্ষ। এই অট্টালিকার ডাইনিং হল এখনো সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়নি। দোতলার সিঁড়িতে লালগালিচা বিছানো। সিঁড়ির হাতল ও রেলিং কাঠের কারুকার্যময়।
ওপর তলায় শ্বেতপাথরের মেঝের এক বিশাল বলরুম। এর সিলিংজুড়ে আছে সবুজ ও সাদা কাচ দিয়ে তৈরি ফুলের নকশা। বলরুমের সামনে ছাদে যাওয়ার জন্য একটি নকশাকাটা প্যাঁচানো সিঁড়ি বসানো হয়েছে। এই সিঁড়ির সমান্তরালে জমাটবাঁধা সিমেন্টের রেলিংয়ে আছে বিভিন্ন জ্যামিতিক নকশা। এই সিঁড়ি দিয়ে হয়তো ছাদে যাওয়া যায়। কিন্তু পর্যটকদের যাওয়ার অনুমতি নেই। বলরুম বা বৈঠকখানার জানালার ওপরে প্যানেলে কাঠের কারুকাজে প্রাণীর অবয়ব দেখতে পেলাম।
বলরুমে কয়েক সেট কাঠের সোফা, আরামকেদারা, বসার বিভিন্ন সরঞ্জাম। অন্যান্য ৩টি কক্ষে রয়েছে খাট, ড্রেসিং টেবিল। দোতলায় কক্ষ আছে ৪টি। দ্বিতল অট্টালিকার শীর্ষদেশে খোদাই করে লেখা হয়েছে রশীদ মঞ্জিল ১৯৩৬। সংক্ষেপে বলছি রোজ গার্ডেনের ঐতিহাসিক পটভূমি।
গত শতকের ত্রিশের দশকে ধনাঢ্য বণিক হৃষিকেশ দাস ২২ বিঘা জমির ওপর রোজ গার্ডেন নির্মাণ করেন। এখন চত্বরটির আয়তন ৭ বিঘা। পরে তিনি বাড়িটি খান বাহাদুর কাজী আবদুর রশীদের কাছে বিক্রি করে দেন। এরপর আবদুর রশীদের মেজ ছেলে কাজী আবদুর রকীব এর মালিকানা পান। ১৯৯৫ সালে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী লায়লা রকীব বাড়িটির মালিক ছিলেন। রোজ গার্ডেন চত্বরে ভাস্কর্যগুলোর মধ্যে একটি ভাস্কর্যে লেখা রয়েছে KAR। হয়তো কাজী আবদুর রশীদ কিংবা কাজী আবদুর রাকিবকে বোঝানো হয়েছে। KUR দ্বারা কার নাম বোঝানো হয়েছে, আমার জানা নেই।
বাড়িটি বিভিন্ন নামে পরিচিত, দুর্লভ গোলাপের সংগ্রহের কারণে এর নাম হয় ‘রোজ গার্ডেন’। এ ছাড়া দীর্ঘদিন বেঙ্গল স্টুডিওর অধীনে সিনেমার শুটিং হতো। তাই ‘বেঙ্গল স্টুডিও’ নামেও পরিচিত ছিল। কাজী আবদুর রশীদের বড় ছেলে কাজী মোহাম্মদ বশির, যাঁকে ‘হুমায়ূন সাহেব’ নামেও ডাকা হতো, তাঁর নামে বাড়িটি বেশি পরিচিতি পায়। তিনি ১০ বছর ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। তাঁকে সবাই চিনতেন। তাই রোজ গার্ডেন হুমায়ূন সাহেবের বাড়ি নামে অধিক পরিচিত।
রোজ গার্ডেন ১৯৬৬ সালে বেঙ্গল স্টুডিওকে ভাড়া দেওয়া হয়। তখন বাড়িটি ছেড়ে আবদুর রকীবের পরিবার পাশেই আরেকটি বাড়িতে ওঠে। এরপরে আর এই প্রাসাদে ফিরে আসেননি তারা। বেঙ্গল স্টুডিওকে ভাড়া দেওয়ার পর বাড়িটি ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে। আবার ১৯৯৩ সালে রোজ গার্ডেনকে রশীদ সাহেবের পরিবার ফিরে পায়। বেঙ্গল স্টুডিওর দালানটি এখনো রয়েছে চত্বরে, তবে ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি নেই। এখানে চিত্রায়িত প্রথম কাহিনিচিত্র ‘হারানো দিন’ দেখে দর্শকেরা রোজ গার্ডেন প্রাসাদের মহিমা প্রত্যক্ষ করেন।
রোজ গার্ডেন শুধু যে দৃষ্টিনন্দন একটি স্থাপত্য এমনটি নয়। এই স্থাপত্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসও। ভারত বিভাগের (১৯৪৭) পর অনেক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সভা অনুষ্ঠিত হয় এই রোজ গার্ডেনে। এই ভবনে আতিথ্য গ্রহণ করেন বাংলাদেশ ও ভারতের বিখ্যাত অনেক জননেতা। বিখ্যাত ব্যক্তিদের উজ্জ্বল উপস্থিতি এবং বহু গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অনুষ্ঠানের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছিল রোজ গার্ডেন। ১৯৪৯ সনে এ বাড়িতেই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নেওয়া এবং এর প্রথম অনানুষ্ঠানিক সভা অনুষ্ঠিত হয়।
পুকুরের একপাশে কাজী হুমায়ূন বশিরের নির্মিত তিনতলা একটি ভবন রয়েছে। সেটিকে ঢাকা জাদুঘরে রূপান্তর করা হয়েছে। তবে এখনো চালু হয়নি। ভাবছিলাম ঢাকার প্রতিটি বনেদি বাড়ি যদি সংরক্ষিত পুরাকীর্তির অন্তর্ভুক্ত হতো তাহলে কত ভালোই না হতো!
ছবি: লেখক