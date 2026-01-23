‘চিলি: এক দেশ, বহু পৃথিবী ১

কেউ আমার কাঁধে হাত রেখেছে। আমি টের পাচ্ছি সে স্পর্শ। আমি জেগে উঠেছি কিন্তু চোখ খুলতে পারছি না। আমি যেমন ক্লান্ত তেমন অবসন্ন। আছি এক চলন্ত মিনিবাসের মধ্যে। বাস চলছে দক্ষিণ গোলার্ধের একেবারে দখিনের আতাকামা মরুভূমির বুকে। আমি চোখ খোলার চেষ্টা করছি। কেউ একজন বলছে, ‘আমরা এসে পড়েছি, সামনে “এল তাতিও” গিজারে প্রবেশের মূল্যটা দাও।’
কেউ টাকা চাইলেই বুকে মোচড় দিয়ে ওঠে। কাল রাতেই তো ট্রাভেল এজেন্সির অফিসে অতগুলা চিলিয়ান পেসো দিয়ে এলাম এখানে আসব বলে! আবার কিসের টাকা! ধুর বাবা! এদের ভাষা-টাসা না বোঝার কারেছি এমন মসিবতে পড়েছি। লাফিয়ে উঠে স্বাভাবিক হলাম। টাকাপয়সা ব্যাগে যা ছিল, মেলে ধরলাম। গাইডই বেছে বেছে নিল যা নেওয়ার।
আতাকামার কালামা শহরে এসেছি গত রাতে। চিলির সান্তিয়াগো থেকে প্লেনে এসেছি। রাতে হোস্টেলে ব্যাগ রেখে ছুটেছি ট্যুর এজেন্সির অফিসে। রাত তিনটায় ট্যুর এজেন্সির গাড়ি হোস্টেল থেকে উঠিয়ে নিল। আধেক রাত গাড়িতেই। ঘুমাতে পারিনি রাতে। এখন ভোর হবে হবে করছে। গাইড আমাদের তাড়া দিচ্ছে গরম কাপড় পরে নেওয়ার। আমাদের নামিয়ে দিল এমন এক স্থানে, চারদিকে কেবল ধোঁয়ার কুণ্ডলী।
গাইড বলছে, এগিয়ে যাও।
মানে কি! মরব নাকি এগিয়ে গিয়ে। আগুনে ঝাঁপ দিতে হবে এমন তো কথা ছিল না!
গাইড বলল, এটি এল তাতিও গিজার। এল তাতিও হলো দক্ষিণ গোলার্ধের সবচেয়ে বড় গিজার ক্ষেত্র আবার বিশ্বের হিসেবে বিশ্বে তৃতীয় বৃহত্তম গিজার। সামনে আন্দিজ। আন্দিজ পর্বতমালার কোলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ৮০–৯০টি সক্রিয় গিজার। আমরা আছি এখন সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১৪ হাজার ১৭০ ফুট উঁচুতে।
বিস্ময় নিয়ে দেখছি চারপাশে মাটি ফুঁড়ে উঠে যাচ্ছে ধোঁয়ার কুণ্ডলী। মনে হচ্ছে মাটির নিচে পানিভর্তি বড় কেটলি আছি, পানি ফুটছে আর ফুটছে। ফুটতে ফুটতে সে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারছে না। শিস বাজিয়ে, গর্জন করে তার ফুটন্ত পানির বাষ্প আকাশে ছুড়ে দিচ্ছে। বড় পাতিলে পানি ফুটালে যেমন টগবগ টগবগ শব্দ হয়, চারদিকে তেমন শব্দ কোরাস সংগীত গেয়ে চলছে।
মাটির নিচের গর্ত থেকে চারদিকে ছিটকে পড়ছে গরম পানি যেমন ফুটন্ত দুধ উপচে পড়ে পাতিল থেকে। চারদিকের সাদা ধোঁয়ার স্তম্ভ আকাশ ফুঁড়ে ওপরে উঠছে। এসব মিলেই এই প্রাকৃতিক গিজার। পূবে সূর্য ওঠার চেষ্টা করছে। এখনো তার আলো তেমন পেখম মেলেনি।
প্রতিটি গিজারের চারদিকে ছোট ছোট পাথর দিয়ে বৃত্ত এঁকে দিয়েছে কেউ বা কারা। এই বৃত্ত পেরিয়ে গেলেই বিপদ। আমি ক্যামেরায় ভিডিও করতে গিয়ে বেশি আবেগী হয়ে গেছি। বেকায়দায় একটা মাঝারি গিজারের বেশি কাছে চলে গেছি। পেছন থেকে কেউ একজন আমায় হ্যাঁচকা টান। পেছন ফিরে দেখি আমাদের গাইড। প্রথম থেকেই তাকে এতই গম্ভীর কেতাদুরস্ত মনে হচ্ছিল, এখন তো দেখছি তিনি যত্নবান পুরুষ!
বলল, আরে ডুবে মরবে নাকি এ ফুটন্ত গর্তে! এই যে বৃত্ত এঁকে দেওয়া আছে, এর ভেতর যাবে না।
বনবাসকালে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ একটি কুটিরে থাকছিলেন। একদিন রাম ও লক্ষ্মণ কুটিরের বাইরে গেলে, সীতার সুরক্ষার জন্য কুটিরের চারপাশে একটি বৃত্ত এঁকে দিয়ে বলেছিল, ‘এই রেখা অতিক্রম করলেই বিপদ। এ রেখা তোমার রক্ষাকবচ।’ সত্যিই বিপদ এসেছিল যখন রাবণ সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে এসে ভিক্ষা চাইল আর ভিক্ষা দেওয়ার জন্য সীতা সে বৃত্ত থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর সেকি লঙ্কাকাণ্ড। আমি সাবধান হলাম। আমি চাই না এখানে আর একটা লঙ্কাকাণ্ড হোক। সাবধান হলাম। সাবধানের মাইর নাই।
গাইডের কাছে গিয়ে বললাম, আমাদের এমন মাঝরাতে গাড়িতে তুলে সূর্য ওঠার আগে নিয়ে এলে কেন?
সে বলল, এ গিজার সবচেয়ে জীবন্ত হয় ভোর ৫–৭টায়। রাতে তাপমাত্রা থাকে মাইনাস ১০ থেকে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ঠান্ডা বাতাসে এই গরম পানির বাষ্প ঘন হয়ে বিশাল ধোঁয়ার স্তম্ভ তৈরি করে। সূর্য উঠতে উঠতেই এই নাটকীয় দৃশ্য মিলিয়ে যাবে, তাই এখানে ভোরে পৌঁছাতে হয়।
ও‘এল তাতিও’ শব্দটা চিলির আদিবাসীরা ব্যবহার করে। শব্দটি এসেছে স্থানীয় কেচুয়া ভাষা থেকে। ‘এল তাতিও’র উৎপত্তি মূলত কেচুয়া শব্দ ‘তাতা-ইউ’ থেকে, যার অর্থ ‘দাদাদের চুলা’ অর্থাৎ পূর্বপুরুষ পুরুষের চুলা। এই অঞ্চলের আদিবাসী সম্প্রদায়ের তাপীয় মরুভূমিতে মানিয়ে নেওয়ার শক্তি যে এখান থেকে পেয়েছে, তা কাউকে বুঝিয়ে দিতে হয় না। একদিকে ভূতাপীয় শক্তি, আরেক দিকে উচ্চ আন্দিজের নির্মল মহিমা। এরা দুই এক হয়েছে এখানে। দুই ঘণ্টা আমি একটি শ্বাসরুদ্ধকর অভিজ্ঞতা নিলাম।
এ ধরনের চুলাকেই আমরা ভূগোল বইয়ে নাম দিয়েছি উষ্ণ প্রস্রবণ। ভূগোল বইয়ের উষ্ণ প্রস্রবণ মুখস্থ করে পরীক্ষার খাতায় লিখেছি খাসা, নম্বর পেয়েছি ঠাসা কিন্তু চোখে দেখিনি কোনো দিন। খুব সহজ করে যদি বলি উষ্ণ প্রস্রবণ ব্যাপারটা হলো ভূগর্ভস্থ গরম পানি এবং বাষ্প মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা। অনেকটা স্প্রের মতো। আগ্নেয়গিরির ঝুঁকিপ্রবণ অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ পানি গলিত শিলা ম্যাগমার সংস্পর্শে এসে উত্তপ্ত হয়, ফুটতে থাকে, চাপ তৈরি করে একসময় বেরিয়ে আসে। ল্যাটিন অঞ্চলে একে বলে গিজার।
এটি দেখার জন্য চিলির রাজধানী সান্তিয়াগো থেকে শহর কালামা এসে সেখান থেকে আতাকামা মরুভূমিতে এসে অবস্থান নিয়েছি।
ভোরের মৃদু আলোয় এল তাতিও জ্বলছে। চারদিকে মাটিতে বরফ পড়ে আছে, মাথার ওপর নিঃশব্দ আকাশ। মাটির বুক ফুঁড়ে উঠে আসা গরম বাষ্প দেখে মনে হয় পৃথিবী বুঝি নিশ্বাস নিচ্ছে। গিজারগুলোর শব্দ বুড়ো মানুষের দীর্ঘশ্বাসের মতো। সূর্য উঠতে শুরু করেছে, বাষ্পে আলো পড়ে রূপ নিয়েছে সোনালি কুয়াশায়। এদিক–ওদিক সাবধানে হাঁটছি। এখানে আগুন আছে, বরফ আছে, নীরবতা আছে—ওরা সব একসঙ্গে আছে। বুঝেছি চিলির বিস্ময় দেখতে গেলে খাটাখাটনি আছে। বিস্ময়গুলো সহজে দেয় না ধরা।
আমি তো বুঝতেই পারিনি এমন ঠান্ডা হবে জায়গাটা। ভেবেছি মরুভূমিতে আবার কিসের ঠান্ডা। হালকা একটা জ্যাকেট আর পায়ে পরেছি ফরমাল শো। সঙ্গে মোজা পর্যন্ত নেই। মোজা ফেলে এসেছি সান্তিয়াগোর এক হোস্টেলে আমার বড় লাগেজে।
বসার সুযোগ নেই এখানে। দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে খুব সাবধানে। সূর্যের তাপের শক্তি এখানকার ঠান্ডার কাছে তুচ্ছ। এখানে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথকে মনে পড়ে, ‘মেঘের পরে মেঘ জমেছে, আঁধার করে আসে।’ আগুনেও যে চারদিক অপার্থিব হয়ে ওঠে, তা এখানে না এলে বুঝতাম না। চোখ বন্ধ করে সামনের আন্দিজ থেকে নিশ্বাস নিচ্ছি।
আমার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা গাইড বলল, তুমি কি জোরসে দৌড়াতে পারো?
চমকে উঠে বললাম, এ কথা কেন বলছ?
ও বলল, চাইলেই এখান থেকে দৌড়ে বলিভিয়া বা পেরু চলে যেতে পারো।
মনে মনে বললাম, আমি তো কেবল দৌড়াচ্ছি অনন্তকাল ধরে। তুমি যদি জানতে আমি কোন সুদূর থেকে দৌড়ে দৌড়ে এসেছি পৃথিবীর এই শেষে! যদি মাপতে পারতে আমার ক্লান্তি! দক্ষিণ এশিয়ায় জন্মানো এই একজন আমি, যার চারপাশে শুধু সংস্কার, ধর্ম, পরিবার, দায়িত্ব—সবকিছু খুব আঁকড়ে ধরে নারীকে। তখন কখনো কখনো দরকার হয় এমন এক ভূমি, যেখানে আকাশ বিশাল আর মানুষ শুনতে পায় নিজেকে, আমি ধাবমান সে গন্তব্যে। (চলবে)
