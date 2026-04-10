মৎস্যকন্যার খোঁজে ১

ছোটবেলায় আমাদের ফুফু আমাদের অনেক গল্প শুনিয়েছেন। বিশেষ করে ঈদের ছুটিতে গ্রামের বাড়ি গেলে, তিনি সেখানে আসতেন, আমাদের আনন্দের সীমা–পরিসীমা থাকত না। রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে আমরা তাঁকে ঘিরে ধরতাম। ফুফু আমাদের রূপকথার মানুষদের গল্প শোনাতেন। রাজা, সুয়োরানি, দুয়োরানি, রাজপুত্র আর রূপসী রাজকন্যার গল্প। সাত মাসের পথ সাত দিনে পৌঁছে যাওয়ার বিস্ময়কর সব গল্প। রাজকন্যা একটি আয়নার মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন যোজন যোজন দূরের দেশের এক বীর রাজপুত্র, ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে তীব্র গতিতে ছুটে চলছে। কিংবা আরশির সামনে দাঁড়িয়ে এক দুয়োরানি জানতে চাচ্ছেন, তাঁর থেকে সুন্দরী আর কেউ কোথাও আছে নাকি? ফুফুর গল্প বলার ভঙ্গি ছিল এমনই যে আমরা আমাদের অজান্তেই গল্প-কাহিনি, উপকথার চরিত্র হয়ে যেতাম। চোখের সামনে দৃশ্যমান হতো রূপকথা বা পৌরাণিক কাহিনির সেসব দৃশ্য, আমরাও প্রবেশ করতাম সেই ঐশ্বর্যময় অলৌকিক জগতে।
একদিন তিনি আমাদের এক অপরূপ জলপরির গল্প বলেছিলেন। দুঃসাহসী অভিযাত্রীদের বিপদসংকুল সমুদ্র, মহাসমুদ্রে অভিযানের লোমহর্ষক গল্পে বিশাল আঁশযুক্ত লেজের অর্ধেকটা মানবী আর অর্ধেকটা মাছ, মৎস্যকন্যার গল্প। অথৈ জলরাশিতে বিশাল রণতরি ভাসিয়ে রূপে-গুণে-শৌর্যে-বীর্যে খ্যাত বীর সেনাপতিরা সাগর, মহাসাগর পাড়ি দিতেন। যখন তাঁরা অকূলে কূলের সন্ধানে ব্যস্ত, ঠিক তখনই সাগরের অতল জল ভেদ করে রূপের রানি জলপরিদের দল মাথা তুলত। তাঁদের রূপের জাদু আর কিন্নর কণ্ঠের সম্মোহনী সংগীতের মোহনীয় সুরে আচ্ছন্ন হয়ে সব শক্তি লোপ পেত সেসব অসম সাহসী শক্তিমান যোদ্ধাদের। মোহাচ্ছন্ন হয়ে সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়তেই কোথায় যে তাঁরা হারিয়ে যেত, আজও তার কোনো হদিস কেউ করতে পারেনি।
আজ আর এমন করে কেউ গল্প বলে না। আজ রূপকথার জগতে দখল বসিয়েছে প্রযুক্তি। মুঠোফোন মুঠোতে নিয়ে বহু দূরের দেশে কে কী করছে, তা দেখেই অনেকের সময় কেটে যায়। আমিও একসময়ে সাত মাসের পথ, সাত দিনে নয় বরং এক দিনে পাড়ি দিয়ে দেশ থেকে বহু দূরের দেশে আবাস গড়েছি। অনেক দিন কেটে গেলেও, সেই ফুফুর কথা মনে পড়ে।
সত্যি সত্যিই কি মৎস্যকন্যা আছে? আজও মাঝে মাঝেই মনের কোনো এই অদ্ভুদ প্রশ্নটি এসে খানিকটা ধাক্কা দিয়ে যায়। এর মধ্যে একদিন এক মৎস্যকন্যার খোঁজ পেলাম। ইতালির দক্ষিণ-পশ্চিমের নেপলস নগরীতে তার দেখা পাওয়া যাবে। আমাদের মেয়ে এলিনকে বলতেই, সে গন্তব্য জেনে নিয়ে অনলাইনে উড়োজাহাজের টিকিট কেটে ফেলল। মার্চ মাসের দিনগুলোতে দক্ষিণ ইউরোপে শীত কিছুটা থিতিয়ে আসে। আকাশে সাদা-কালো মেঘের ফাঁকে সূর্যের দেখা পাওয়া যায়।
আমরা থাকি ফ্রান্সের দক্ষিণে গোলাপি শহর তুলুজে। তুলুজ থেকে দুই ঘণ্টার কম সময়ে স্ত্রী, কন্যা ও আমি—আমরা তিনজনে নেপলসে পৌঁছে গেলাম। বিমানবন্দর থেকে ১৫ মিনিটের পথ, নিয়মিত বাস সার্ভিস রয়েছে। মাথাপিছু ভাড়া পাঁচ ইউরো। বাস এসে থামল নেপলসের প্রধান রেলস্টেশনে। সেখান থেকে পাতালপুরিতে গারিবাল্ডি পাতাল রেলস্টেশন থেকে আমরা পৌঁছে গেলাম মিউনিসিপিও স্টেশনে, এক্কেবারে নগরীর প্রাণকেন্দ্রে।
এই পাতাল রেলস্টেশনের কাছে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে ৫০০ বছরের এক প্রাচীন ভবনের পাঁচতলায়। আধুনিক ব্যবস্থার কোনো কিছুরই অভাব নেই। তিনজনের থাকার জন্য প্রশস্ত এবং পরিপাটি দুই রুমের চমৎকার একটি আবাসনের জন্য প্রতিরাতের ভাড়া ১২৫ ইউরো।
তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে। চমৎকার আবহাওয়া। রোম থেকে ২৫০ কিলোমিটার বা ১৫৫ মাইল দূরে তিররেনীয় সাগরের তীরে বন্দর নগরী নেপলসের নাম ছিল ‘নিয়াপোলিস’ অর্থাৎ ‘নতুন শহর’। প্রায় ৩ হাজার বছরের প্রাচীন এ নগরী, আজও ‘নতুন’।
এই নগরীতে এসে পাতাল রেল না দেখলে, অনেকটাই না দেখা থেকে যাবে। কারণ, মাটির অনেক নিচে প্রায় প্রতিটি স্টেশন এক এলাহি কাণ্ড। স্টেশনগুলোর বিশালত্বের সঙ্গে নান্দনিক শিল্পকর্ম পর্যটক, যাত্রীদের নগরজীবনের ক্লান্তি হ্রাস করে। পাতাল রেলের ভাড়া মাথাপিছু দেড় ইউরো। জানলাম, এই নগরীতে পাতাল রেল নির্মাণ করা প্রায়ই অসম্ভব ছিল। কারণ, মাটির নিচে পরতে পরতে ইতিহাস, জীবন্ত এক প্রত্নতাত্ত্বিক নগরী।
এই জনপদের পত্তন সম্পর্কে একটি বেশ জনপ্রিয় পৌরাণিক কাহিনি আছে। সে অনেক দিন আগের কথা, ট্রোজান যুদ্ধের পর জয়ের আনন্দ নিয়ে সমুদ্রপথে নিজ দেশে ফিরে যাচ্ছিলেন গ্রিক বীর ইউলিসিস। তখন তাঁকে জলে নেমে আসতে প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা করেন তিন রূপসী মৎস্যকন্যা। তাঁদের একজন ছিল ‘পার্থেনোপ’।
ইউলিসিসের খুব ইচ্ছা হলো জলমোহনীদের গান শুনবেন। তবে তিনি জানতেন, এতে বিপদ আছে। ঘোরের মধ্যে তাঁকে নেমে যেতে হবে সাগরের অথৈ জলে, অর্থাৎ চিরদিনের জন্য তাঁকে হারিয়ে যেতে হবে এক অজানা জগতে। তাই তিনি তাঁর সব সৈন্য ও নাবিকের কান মোম দিয়ে বন্ধ করে দেওয়ার আদেশ দিলেন এবং তাঁকে জাহাজের মাস্তুলের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে রাখতে বললেন। একমাত্র তিনিই এই সম্মোহনী সংগীত শুনবেন। কিন্তু তিনি সাগর জলে নেমে যেতে চাইলেও, তাঁর সে উপায় থাকবে না।
এভাবেই গান শুনেও ইউলিসিস নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হন এবং মৎস্যকন্যাদের ছলনার ফাঁদে পা দেননি। অনেক চেষ্টা করেও যখন জলের পরিরা তাঁকে ভোলাতে ব্যর্থ হলেন তখন তাঁরা রাগে, দুঃখে, অপমানে সাগরের ডুব দেন। কিছুদিন পরে সেই তিনজনের একজন জলমানবীর মৃত দেহ তিররেনীয় সাগরের তীরে এসে ঠেকেছিলেন। তাঁর নাম ছিল পার্থেনোপ। গ্রিকরা খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে তিররেনীয় সাগরের তীরে একটি উপনিবেশ স্থাপন করেছিল এবং সেই জলকন্যার নামে এই স্থানটির নামকরণ করে ‘পার্থেনোপ’।
হোটেলকক্ষে আমাদের আর কতক্ষণ থাকা হয়! প্রথম দিন আমরা নতুন এই নগরের প্রাচীন সব স্থাপনা দেখে বেড়ালাম। বেশ জীবন্ত এই নগরীর সাগরতীরে গেলেই চোখে পড়বে অদূরে জীবন্ত আগ্নেয়গিরি ভিসুভিয়াস, আকাশে মুখ লুকিয়ে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে। অনেকটা অপরাধীর মতো। আজ থেকে প্রায় ২ হাজার বছর আগে জ্বালামুখ থেকে উগরে দিয়েছিল কোটি কোটি টন জ্বলন্ত পাথর, উত্তপ্ত আঠালো কাদা, বিষাক্ত গ্যাস আর ছাই। আর তাতে ঢেকে দিয়ে ছিল বিশাল জনপদ পম্পেই এবং আরও কয়েকটি জনপদ। মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে মানচিত্র থেকে মুছে দিয়েছিল জমজমাট নগরীর প্রাণস্পন্দন।
পরদিন ঠিক করলাম মীনকন্যা পার্থেনোপকে দেখতে যাব। আমাদের মেয়ে এলিনকে বলতেই, মুঠোফোনে খানিকক্ষণ চোখ বুলিয়ে বলে দিল, ৬ নম্বর পাতাল রেল ধরে একেবারে পৌঁছে যাওয়া যাবে সেখানে। আমরা সেভাবেই মিউনিসিপিও স্টেশন থেকে পাতাল রেলে উঠে পড়লাম। সাতটি স্টেশন বাদে একদম শেষ স্টেশন মস্ত্ররা স্টেশনে নেমে গেলাম। নেপলস মারগেলিনা রেলস্টেশন ঘেঁষে পাতাল রেলস্টেশন মস্ত্ররা।
সেখান থেকে অল্প দূরেই পিয়াজ্জা সানাজারোতে পায়ে হাঁটা পথ। পৌঁছেই দেখা পেলাম ঝরনাধারায় সিক্ত জলপরি পার্থেনোপের অনিন্দ্যসুন্দর এক ভাস্কর্য। নেপলস নগরী এবং পার্থেনোপের মধ্যে একটি চমৎকার প্রতীকী সম্পর্ক রয়েছে। পার্থেনোপকে কুমারীত্ব, সংগীত ও মৃত্যুর প্রতীক বলেই মনে করা হয়।
বহু প্রাচীন এই জনপদের উত্থান-পতন, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না আর গৌরবময় ঐতিহ্যের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বহু ঘটনা, বহু নাম, অসংখ্য কিংবদন্তি। এসব নাম আর কাহিনির কেন্দ্র আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে পৌরাণিক উপকথার একটি চরিত্র ‘পার্থেনোপ’-এক রূপসী মৎস্যকন্যা।
(চলবে)
মইনুল হাসান : ফ্রান্স প্রবাসী লেখক
ছবি: লেখক