আনটং কফি মিল: মালয়েশিয়ার সবচেয়ে পুরোনো কফি কারখানা

কফি। এটা এমন একটা শব্দ, যার সঙ্গে দুনিয়ার সিংহভাগ মানুষই পরিচিত। খুব কম মানুষ পাবেন, যিনি কখনোই কফি পান করেননি বা এর সঙ্গে পরিচয় নেই। কফি অনেকের কাছে স্বস্তিদায়ক পানীয়, যা তাদের দৈনন্দিন জীবনের কাজের চাপ কমিয়ে মানসিকভাবে চাঙা রাখে। আবার অনেকের কাছে এটা নিছক বিলাসিতার বস্তু বলেই মনে হয়। আবার অনেকে বিভিন্ন ধরনের কফির স্বাদ নিতে ছুটে যান দেশ–বিদেশে।
কিন্তু আমরা কজনই–বা কফি কীভাবে বানানো হয়, তা জানি? প্রসেসিংয়ের পুরো পদ্ধতি জানেন বা দেখেছেন এমনদের সংখ্যা নিতান্তই হাতে গোনা। আমাদের আজকের ভ্রমণগল্প তেমনি, মালয়েশিয়ার পুরোনো এক কফির কারখানা নিয়ে; এর বয়স প্রায় ৯২ বছর।
‘আনটং কফি মিল’। এটাকে মালয়েশিয়ার সবচেয়ে পুরোনো কফি মিল বলা হয়। এই মিলটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৩৩ সালে। এর প্রতিষ্ঠার নামা টিয়া ই মুই। এই কফি মিল বা কফির কারখানাটি মালয়েশিয়ার তাইপিং পেরাক অঞ্চলের আসাম কুমবাংয়ে অবস্থিত।
এই কফি মিলটির এতটা কেন পরিচিতি? কারণ, আধুনিক কফি বানানোর বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল মেশিন ব্যবহার না করে এখনো ওখানে ঐতিহ্যবাহী সনাতন পদ্ধতিতে কাঠ কিংবা কয়লার ওভেনে রোস্ট করে কফি প্রসেস করা হয়; যা এই কফির স্বাদকে অসাধারণ স্মোকি রোস্ট ফ্লেভার দেয়। এর স্বাদ নিতে দেশ–বিদেশ থেকে অনেক পর্যটক ছুটে আসেন প্রতিদিন।
বেশ অনেকখানি জায়গাজুড়ে এই মিলটি অবস্থিত। ভেতরে ঢোকার আগেই ফ্লাইওভারের বিশাল দেয়ালে বিভিন্ন কফি বানানোর পদ্ধতির নানা রকম হাতে আঁকা ছবি দেখে মুগ্ধ হতে হয়। আমরা যখন গেলাম, তখন আশপাশের পরিবেশ ছিল খুবই শান্ত। আকাশে মেঘ–ছায়ার খেলা চলছিল, আর সঙ্গে ছিল ঠান্ডা বাতাস। আশপাশের রাস্তাঘাট চমৎকার পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন। সব মিলিয়ে খুবই দারুণ মনোমুগ্ধ পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। কফি মিলের সামনেই ছিল চ্যাংচুন গার্ডেন; যেটা চ্যান চুইফেনের বাড়ি হিসেবে পরিচিত ছিল। সবকিছু দেখতে দেখতে আমরা কফি মিলের ভেতরে প্রবেশ করি।
ভেতরে ঢোকার আগে আমাদের মনে হচ্ছিল, এটা এমন আর কি হবে? সাধারণ কোনো কারখানার মতোই হবে হয়তো। কালি–ঝুলি মাখা বিভিন্ন বিশাল সাইজের পাত্র আর গনগনে আগুনের চুল্লির সাথে ধোঁয়া ওঠা এক পরিবেশ দেখব। কিন্তু ভেতরে ঢুকেই যে বিস্ময় তৈরি হয়েছিল আমাদের, তা এখনো মনে দাগ কেটে আছে।
ভেতরে ঢুকেই হাতের বাঁ পাশে বিশাল একটা কাপ রাখা। সেখানে কফি মিলের লোগো দেওয়া। বেশ সুন্দর দেখতে। কাপের ভেতরে উঁকি মেরে দেখি অনেকগুলো পয়সা আর টাকা ফেলা। লোকজন মনের ইচ্ছা পূরণের জন্য উইশ করে এখানে পয়সা ফেলে। ফটাফট কয়েকটা ছবি তুলে নিলাম।
এরপর সামনে এগোতেই দেখি সেই পুরোনো কফি মিলের আসল ঘরটা। বাইরে আমাদের দেশীয় টঙের চা–দোকানের মতো দোকান সাজানো। থরে থরে বয়াম রাখা। আর সেগুলোর মধ্যে বিভিন্ন রকমের কফির বীজ সাজানো। মুগ্ধ হয়ে দেখলাম সেগুলো কিছুক্ষণ। সামনে আবার আমাদের টঙের দোকানের মতো বেঞ্চি রাখা। এর পেছনেই সেই পুরোনো কফি মিল। কয়লায় কফি রোস্ট করা হচ্ছে। বস্তায় বস্তায় কফি ভরে থরে থরে সাজিয়ে রাখা। যতই দেখছিলাম, ততই যেন উনিশ শতকে হারিয়ে যাচ্ছিলাম।
এরপরে মিল রেখে বাঁ পাশ থেকে আরেকটু ভেতরের দিকে এগিয়ে দেখি বাঁ পাশে খুব সুন্দর আর বেশ বড় একটা কফি শপ। এত সুন্দর সৌরভ আসছিল কফি বিন থেকে যে গন্ধে চারদিক ম–ম করছিল। কফিশপে ভাবলাম পরেই ঢুকি। আরেকটু এগিয়েই সামনে পেলাম একটা দোতলা বাড়ি। বাইরের থেকেই দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। মূলত এটা হলো এদের মিউজিয়াম। আর এর সামনে আরও একটা বিল্ডিং আছে। নিচে পুরোনো মডেলের তিন–চারটা সুন্দর সুন্দর গাড়ি রাখা বিভিন্ন রঙের। সবকিছুর থেকে মিউজিয়ামটাই আমাকে বেশি টানল। তাই দেরি না করে ওপরে উঠতে লাগলাম।
দারুণ ব্যাপার হলো, এখানে নেই কোনো প্রবেশমূল্য। ভেতরে ঢুকতেই পুরোনো বিভিন্ন পায়ে চালানো আর হাতে টানা গাড়ি বা সাইকেল ভ্যানের মতো ভেহিকেল দেখতে পেলাম। এগুলো দিয়ে কফি সংগ্রহ করে বস্তায় ভরে আনা হতো মাঠ থেকে। এরপরে একটা দেখলাম পুরোনো আমলের রিকশার মতো ডান। ওটায় উঠে বসাও যায়। দ্রুত কয়েকটা ক্লিক করে নিলাম।
এরপরে একটু এগোতেই কফির ইতিহাস নিয়ে নানা রকম লেখা আর ছবি টানানো ছিল দেয়ালে দেয়ালে বড় করে। খুব সুন্দর করে রুমটা সাজানো। এর মধ্যে দেখলাম কিছু কাচের বাক্সের মধ্যে অনেক ধরনের কফি মেশিন রাখা। কৌতূহল মেটাতে সামনে গিয়ে তো চোখ ছানাবড়া। প্রায় ১০ হাজার বছর আগের কফি গুঁড়া করার হামানদিস্তা ধরনের কিছু একটা রাখা আছে।
এরপরে আরও দেখলাম ১৯৩৩ সালে ইতালির মোকা কফির পট। তখনকার মোকা কফি বানানোর সরঞ্জাম। পাশেই রয়েছে ১৮৩০ সালের জার্মানির বার্লিনে কীভাবে এসপ্রেসো কফি বানানোর মেশিন। তাজ্জব ব্যাপার–স্যাপার দেখি সব। ষোড়শ শতাব্দীতে তুর্কিতে কীভাবে বালি গরম করে কফি বানানো হয়েছে তার ছোট পটও আছে এখানে। এত কিছু দেখে সত্যি অবাক না হয়ে উপায় নেই। আরও বিস্তারিত জানতে চাইলে কেউ কিউআর কোড স্ক্যান করে জেনে নিতে পারবেন।
এরপর বাইরে দেখলাম কফির ছবি সঙ্গে চায়নিজ ভাষায় কী যেন সব লেখা। বসার একটু জায়গাও আছে। সুন্দর কিছু কাপ–পিরিচসহ ছবি তুলে নিলাম। এরপর সিঁড়ি বেয়ে আবার নিচে চলে এসে দারুণ সুন্দর গাড়িগুলোর সঙ্গে ছবি তোলার লোভ সামলাতে পারলাম না। দেয়ালে খুব সুন্দর কিছু পেইন্টিং আছে; দেখে জীবন্ত মনে হচ্ছিল। সবই কফি রিলেটেড; তবে মন কেড়ে নেওয়ার মতো। এই ফ্যাক্টরি থেকে কফি কেনার সুযোগও আছে।
এবার চলে যাই কফি প্রদর্শনী শপে। ঢুকতেই ওয়েলকাম কফি দিল।এত ঘন আর সুস্বাদু কফি যে এর স্বাদ এখনো মুখে লেগে আছে। পুরো ঘরে কফির মনমাতানো গন্ধ। ওখানকার সবাই ভীষণই আন্তরিক এক বিক্রয়কর্মী ঘুরিয়ে দেখালেন সবকিছু। এমন কোনো কফি নেই যা নেই সেখানে। মালয়েশিয়ার সব ধরনের কফিই আছে। ব্ল্যাক কফি, হোয়াইট কফি, ক্যাপাচিনো, মোকা, লাতে—আছে সব। আলাদা কফির প্যাকেট প্রত্যেকটির জন্য। কিছু কফিতে ক্যাফেইন বেশি আবার কিছুতে কম। ব্রাজিলিয়ান কফিও আছে। দেখলাম ইন্দোনেশিয়ার সেই বিখ্যাত লুয়াক কফিও। বেশ দাম ওটার। এ ছাড়া কফির আইসক্রিম দেখে লোভ সামলাতে না পেরে কিনেই ফেললাম একটা।
আরও আছে কফির বীজসহ চকলেট। টেস্ট করেও দেখতে দিল তারা। কফিপাগল হিসেবে আমি বেশ কটি প্যাকেট কফি কিনেছি। সঙ্গে তারা স্ন্যাকসও দিয়েছিল খাবার জন্য। বাইরে বের হয়ে তাদের কফি শপে একবার ঢুঁ মারলাম। সেটাও বেশ বড়। দেশ–বিদেশের পর্যটকে গমগম করছে।
এখানে বসে কফি খাওয়া আর গল্প করার সুযোগ আছে। ঝটপট কিছু ছবি তুলি স্মৃতি হিসেবে। এবার ফেরার পালা। আকাশে মেঘ জমেছিল আর দূরের বিশাল পাহাড়গুলো মেঘের আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছিল। দারুণ ঠান্ডা বাতাস শরীরকে শীতল করে দিল। মনও সজীব হয়ে ওঠে মালেশিয়ার সবচেয়ে পুরোনো আর হৃদয়গ্রাহী কফি মিল ঘুরে দেখার আনন্দে।
