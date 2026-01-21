সৌদির পাহাড়ি স্বর্গ ও গোলাপের চিরন্তন শহর তাইফ
বিদেশ

সৌদির পাহাড়ি স্বর্গ ও গোলাপের চিরন্তন শহর তাইফ

লেখা: সুপর্ণ রহমান

শীতল পাহাড়ি আবহাওয়া, গোলাপের সুবাস আর ইসলামী ইতিহাসে সমৃদ্ধ তাইফ— সৌদির এই অনন্য শহর বাংলাদেশি পর্যটকদের জন্য প্রকৃতি, প্রশান্তি ও আত্মিক অনুভবের এক অপূর্ব মিলনস্থল।

সৌদির পশ্চিমাঞ্চলের পাহাড়ঘেরা উচ্চভূমিতে অবস্থিত তাইফ— একটি এমন শহর, যা আজও দেশের অন্যতম শীতল ও প্রশান্ত অবকাশকেন্দ্র হিসেবে আলাদা স্থান করে নিয়েছে। মনোরম আবহাওয়া, গোলাপের সুবাসময় বাতাস আর শান্ত পাহাড়ি পরিবেশ— সব মিলিয়ে তাইফ যেন গ্রীষ্ম ভ্রমণের সংজ্ঞাই বদলে দেয়।

প্রকৃতি, সংস্কৃতি এবং উষ্ণ আবহাওয়া থেকে সাময়িক স্বস্তি খোঁজা বাংলাদেশি পর্যটকদের জন্য তাইফ এক অনন্য গন্তব্য। প্রাচীন ঐতিহ্য আর আধুনিক বিনোদনের মেলবন্ধনে গড়ে ওঠা এই শহর বিশেষভাবে আকর্ষণীয় তাঁদের কাছে, যারা প্রচলিত বড় শহরের বাইরে গিয়ে সৌদির কম পরিচিত অথচ অসাধারণ রত্নগুলো আবিষ্কার করতে ভালোবাসেন। শান্ত পাহাড়ি ভিউপয়েন্ট, সুবাসিত গোলাপক্ষেত, পরিবারবান্ধব বিনোদনকেন্দ্র এবং সমৃদ্ধ ইসলামী ইতিহাস— সবকিছু মিলিয়ে “গোলাপের শহর” হিসেবে সুবিদিত তাইফ আপনাকে এক মন্থর, গভীর ও নিবিড় জীবনের স্বাদ নিতে উৎসাহিত করে।

রিয়াদ ও জেদ্দা থেকে সহজ যোগাযোগ

তাইফে পৌঁছানো অত্যন্ত সহজ। রিয়াদ থেকে মাত্র দেড় ঘণ্টার অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটেই আপনি পৌঁছে যাবেন তাইফ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। চাইলে সড়কপথেও যাওয়া যায়; প্রায় আট ঘণ্টার এই যাত্রায় বদলে যেতে থাকা প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগের সুযোগ রয়েছে।

জেদ্দা থেকে তাইফ আরও কাছে। গাড়িতে আড়াই থেকে তিন ঘণ্টার পথ। এই যাত্রার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ আল-হাদা পাহাড়ি সড়ক। বাঁকানো রাস্তা আর উঁচু ভিউপয়েন্টের জন্য সৌদি আরবের অন্যতম দর্শনীয় রুট হিসেবে পরিচিত। স্বল্প বাজেটের যাত্রীদের জন্য নিয়মিত পাবলিক বাসও চলাচল করে।

গোলাপ ও পাহাড়ি বাতাসে আবেশময় শহর

তাইফের আত্মা নিহিত আছে এখানকার বিখ্যাত দামাস্ক গোলাপে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে শীতল আবহাওয়ার পাহাড়ি জমিতে এই গোলাপের চাষ হয়ে আসছে। প্রতি বসন্তে লক্ষ লক্ষ গোলাপের পাপড়ি হাতে তুলে সংগ্রহ করা হয়, যা থেকে তৈরি হয় উৎকৃষ্ট গোলাপজল ও সুগন্ধি তেল।

গোলাপের শহর
ছবি: ভিজিটসৌদিডটকম

গোলাপ প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা পরিদর্শন একদিকে যেমন সুবাসময় অভিজ্ঞতা, তেমনি শিক্ষণীয়ও। শিশুদের জন্য এটি শিক্ষামূলক ভ্রমণ, আর ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্পে আগ্রহী প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য গভীরভাবে সমৃদ্ধ এক অভিজ্ঞতা। এর পাশাপাশি, তাইফের উঁচু অবস্থানজনিত আবহাওয়া—যা মধ্য ও উপকূলীয় সৌদির তুলনায় অনেকটাই শীতল; ফলে গ্রীষ্মকালে এক অনন্য স্বস্তির পরিবেশ তৈরি করে।

আল-হাদা পাহাড় ও উচ্চভূমির রোমাঞ্চ

তাইফের উচ্চভূমিতে প্রকৃতি এমন এক পরিবেশ তৈরি করেছে, যেখানে পরিবার, তরুণ ও অবকাশপ্রত্যাশী—সবার জন্যই রয়েছে বিশেষ কিছু। এর মধ্যে আল-হাদা পাহাড় নিঃসন্দেহে সবচেয়ে আকর্ষণীয় প্রাকৃতিক নিদর্শনগুলোর একটি।

আল–হাদা পর্বত
ছবি: ভিজিটসৌদিডটকম

এখানে আছে এই অঞ্চলের দীর্ঘতম কেবল-কার রুটগুলোর একটিতে চড়ে পর্যটকরা নাটকীয় পাহাড়ি খাদের ওপর দিয়ে ভেসে যেতে পারেন। নিচে নেমে আসে প্রাণবন্ত আল-কার ট্যুরিস্ট ভিলেজে—যেখানে ওয়াটারস্পোর্টস, আউটডোর অ্যাক্টিভিটি, বিনোদনমূলক রাইড আর জনপ্রিয় টোবগান স্লাইড পরিবার ও তরুণদের জন্য পুরো দিনের আনন্দ নিশ্চিত করে। এই এলাকা তাইফের সতেজ পাহাড়ি আবহ আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে বিনোদনের অপূর্ব ভারসাম্যকে সুন্দরভাবে তুলে ধরে।

প্রকৃতির পথ আর মনোরম আড্ডাস্থল

শীতল আবহাওয়ার কারণে তাইফ তরুণ ভ্রমণকারীদের কাছেও অত্যন্ত জনপ্রিয়। ওয়াদি মিতনা ও আশপাশের উপত্যকায় হালকা ট্রেকিং রুট রয়েছে—যা প্রকৃতি উপভোগ, আলোকচিত্র ধারণ কিংবা নিঃশব্দ আত্মচিন্তার জন্য আদর্শ। অন্যদিকে, আল-রুদ্দাফ পার্কের নৃত্যরত ফোয়ারা ও খোলা সবুজ প্রান্তর জন্য সন্ধ্যাভ্রমণ ও পারিবারিক আড্ডার এক অনবদ্য ঠিকানা।

আল-রুদ্দাফ পার্ক
ছবি: ভিজিটসৌদিডটকম

ঐতিহ্যবাহী পরিবেশের স্বাদ নিতে চাইলে ওল্ড তাইফ এলাকায় রয়েছে পুরনো স্থাপনা, স্থানীয় বাজার ও রাস্তার খাবারের সমাহার। গোলাপজাত পণ্য, খাঁটি মধু ও মৌসুমি ফলমূল কিনতে পরিবার ও তরুণ—সবারই ভালো লাগে।

পাহাড়ের ধারে গড়ে ওঠা স্টাইলিশ ক্যাফেগুলো এখন সামাজিক মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে—যেখানে গোলাপ লাতেতে চুমুক দিতে দিতে উপভোগ করা যায় বিস্তৃত প্রাকৃতিক দৃশ্য। আল-হাদা রোডের সূর্যাস্তের ভিউপয়েন্টগুলোতে তরুণরা জড়ো হয় সোনালি মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দি করতে।

ইসলামী ইতিহাসের এক পবিত্র শহর

মুসলিম ভ্রমণকারীদের হৃদয়ে তাইফের স্থান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) তাইফে আগমন করেন তাঁর দাওয়াতের সমর্থন চাইতে। প্রথমে প্রত্যাখ্যানের মুখে পড়লেও, তাঁর অসীম ধৈর্য ও তাইফবাসীর জন্য করা দোয়া ইতিহাসে করুণা ও ক্ষমার এক অনন্য শিক্ষা হয়ে আছে। পরবর্তী সময়ে তাইফের মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে নবগঠিত মুসলিম সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে।

আলী ইবনে আবি তালিব মসজিদ
ছবি: ভিজিটসৌদিডটকম

আজও পর্যটকরা মসজিদ আদ্দাস পরিদর্শন করেন—যা সেই তরুণ খাদেমের স্মৃতিবিজড়িত, যিনি নবীর সাক্ষাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এছাড়া ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর নামে নির্মিত
মসজিদটিও দর্শনীয়। নিকটেই রয়েছে কারন আল-মানাজিল—হজ ও ওমরাহ পালনকারীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মিকাত স্থান—যা তাইফকে এক আধ্যাত্মিক ও ভৌগোলিক গুরুত্বে পরিণত করেছে।

যে কারণে এ বছর বাংলাদেশিদের ভ্রমণতালিকায় থাকতে পারে তাইফ

শীতল আবহাওয়া, পাহাড়ি সৌন্দর্য, বিশ্বখ্যাত গোলাপ, সহজ যোগাযোগ আর শক্তিশালী সাংস্কৃতিক পরিচয়—সব মিলিয়ে তাইফ সৌদির অন্যতম ব্যতিক্রমী গ্রীষ্মকালীন গন্তব্য। এখানে পরিবার বিশ্রাম পায়, তরুণরা মুক্তভাবে ঘুরে বেড়ায়, আর মুসলিম ভ্রমণকারীরা ইতিহাসের সঙ্গে গভীর সংযোগ অনুভব করেন।

আল–হাদায় ক্যাফে
ছবি: ভিজিটসৌদিডটকম

কেবল-কারের রোমাঞ্চ, গোলাপসুবাসিত সকাল কিংবা পাহাড়ি সন্ধ্যার নিস্তব্ধতা—সবকিছু মিলিয়ে তাইফ এমন এক অভিজ্ঞতার প্রতিশ্রুতি দেয়, যা একাধারে সতেজ, অর্থবহ ও চিরস্মরণীয়।
আরও তথ্যের জন্য ভিজিট করা যেতে পারে: https://www.visitsaudi.com/en/taif

প্রকাশ: ২১ জানুয়ারি ২০২৬, ১৯: ১৫
