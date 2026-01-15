ঐতিহ্যে প্রোথিত এক আধুনিক রাজধানী
বিদেশ

ঐতিহ্যে প্রোথিত এক আধুনিক রাজধানী

শেখ সাইফুর রহমান

রিয়াদ আজ এক রূপান্তরের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে; এখানে গর্বিত ঐতিহ্যের পাশে সমানভাবে জ্বলজ্বল করছে উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতা। শীতের থিমভিত্তিক অ্যাডভেঞ্চার, কমেডি নাইট, কিংবা বিশ্বসংস্কৃতির মিলনমেলা—সব মিলিয়ে বাংলাদেশি পর্যটকদের জন্য রিয়াদ হয়ে উঠছে স্মরণীয় এক গন্তব্য।

রিয়াদ এখন এক অভূতপূর্ব অভিযাত্রার মধ্য দিয়ে এগোচ্ছে। কারণ ২০২৬ সালের শুরুর দিকে শহরজুড়ে চলছে বিশাল উৎসব, সাংস্কৃতিক প্রদর্শনী এবং বিশ্বমানের
ইভেন্ট—আর ঠিক এই সময়টাতেই রিয়াদ ভ্রমণ করা সবচেয়ে রোমাঞ্চকর। শহরের বাতাসেই কান পাতলে টের পাওয়া যায় বদলের ছোঁয়া— নতুন ভেন্যু খুলছে, ঐতিহ্যবাহী এলাকাগুলোতে চলছে প্রিভিউ— প্রোগ্রাম আর সৃজনশীল ইনস্টলেশনগুলোয় মিলছে আসন্ন আয়োজনের আভাষ। বাংলাদেশি ভ্রমণকারীদের জন্য এ এক বিরল সুযোগ—ইতিহাসের অন্যতম বড় উৎসবের মৌসুমে রিয়াদকে কাছ থেকে দেখার।

ঐতিহ্যের পুনর্জাগরণ ও আধুনিকতার ছোঁয়া

সৌদি জাতীয় জাদুঘর
ঐতিহাসিক এলাকা দিরিয়াকে বলা হয় সৌদি রাষ্ট্রের জন্মস্থান। এখানে এখন সাংস্কৃতিক উদযাপনের নানা প্রস্তুতিতে প্রাণচঞ্চল। একই সঙ্গে সৌদি জাতীয় জাদুঘরের ইমার্সিভ গ্যালারিগুলো দর্শনার্থীদের যুক্ত করছে সৌদির সমৃদ্ধ ইতিহাসের সঙ্গে। এখানে অনুষ্ঠিতব্য থিমভিত্তিক প্রদর্শনী পুরো আয়োজনকে আরও অর্থবহ করে তুলবে।
শহরের আধুনিক চেহারাও সমান্তরালে বদলে যাচ্ছে। কিংডম টাওয়ার ও ফয়সালিয়াহ টাওয়ারের মতো ল্যান্ডমার্কের পাশে দ্রুত বদলে যাওয়া স্কাইলাইন সারাবিশ্ব থেকে আসা অতিথিদের জন্য তৈরি হচ্ছে। রিয়াদ আর্টের নতুন সব ইনস্টলেশন আসলে এ বছরের শিল্পকর্মের বিশাল আয়োজনের ঝলক দেখাচ্ছে। রসনার ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যাচ্ছে বাড়তি উচ্ছ্বাস; আধুনিক রেস্টুরেন্ট থেকে শুরু করে ঐতিহ্যবাহী নাজদ ভিলেজের মতো জায়গাগুলোতে শহরের সমৃদ্ধ স্বাদকে তুলে ধরার চেষ্টা অব্যাগত রয়েছে।

হাসি আর গল্পে ভরা সন্ধ্যা: আল-দিরাহ কমেডি নাইটস

রিয়াদের সাংস্কৃতিক জোনে প্রতি বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার অনুষ্ঠিত
হচ্ছে আল-দিরাহ কমেডি নাইটস। আল-দিরাহ স্টেজে আয়োজিত এই সাপ্তাহিক শোগুলো চলবে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত। জনপ্রিয় থামান্যিয়া একজিটের সঙ্গে যাঁরা আছেন তাঁরা ছাড়াও প্রতিভাবান সৌদি কমেডিয়ানরা এখানে মজার গল্প ও দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন হাস্যরসের মাধ্যমে। শীতবান্ধব, ঘনিষ্ঠ পরিবেশে একদিনের ভ্রমণ শেষে বাংলাদেশি পর্যটকদের জন্য এটি দারুণ এক হালকা-ফুরফুরে বিনোদন।

মরুভূমিতে শীতের রূপকথা: এক্সপেরিয়েন্স কুরশেভেল

মরুভূমিতে শীতকালের অনন্য অভিজ্ঞতা নিতে হলে আছে এক্সপেরিয়েন্স কুরশেভেল। ২ মে ২০২৬ পর্যন্ত চলবে এই আয়োজন। রিয়াদ সিজনের উত্তরাঞ্চলীয় বিনোদন জোনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই আয়োজন। সাজানো হয়েছে ফ্রান্সের বিখ্যাত আলপাইন ডেস্টিনেশনের আদলে। কৃত্রিম তুষার, আলপাইন ডেকর, থিমভিত্তিক ফটো কর্নার ও মনোমুগ্ধকর লাইট শো—সব মিলিয়ে মরুভূমির মাঝেই এ এক স্বপ্নের শীত—যারা কখনও তুষার দেখেননি, তাদের জন্য এটা হতে পারে এক মোহময় অভিজ্ঞতা।

এক জায়গায় বিশ্বভ্রমণ: বুলেভার্ড ওয়ার্ল্ড

বুলেভার্ড ওয়ার্ল্ডে আছে রোমাঞ্চিত হওয়ার নানা কিছু
হিত্তিন জেলায় অবস্থিত বুলেভার্ড ওয়ার্ল্ড রিয়াদ সিজনের অন্যতম আকর্ষণ— ২ মে ২০২৬ পর্যন্ত দর্শনার্থীদের স্বাগত জানাবে এই আয়োজন। এখানে বিশ্বের নানা দেশের সংস্কৃতিতে এক জায়গায় উপস্থাপন করা হয়েছে— বিশ্বের নানা স্থাপনার অনুরূপ সংস্করণ, লাইভ শো, ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প ও দেশভেদে নানা ধরনের খাবারের মাধ্যমে। কৃত্রিম লেক, ইন্টার‍্যাকটিভ রাইড, রঙিন সন্ধ্যার পারফরম্যান্স এবং থিমভিত্তিক রাস্তা—সব মিলিয়ে এটি পরিবারবান্ধব ও প্রাণবন্ত এক গন্তব্য, যেখানে বড়-ছোট সবাই বিনোদন ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন উপভোগ করতে পারেন।

কেন বাংলাদেশি পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় রিয়াদ

রিয়াদের দ্রুত বিকাশমান পর্যটন অবকাঠামো এই শহরকে বাংলাদেশি ভ্রমণকারীদের জন্য ক্রমেই আরও আকর্ষণীয় গন্তব্যে পরিণত করছে। ঢাকা ও চট্টগ্রাম থেকে সরাসরি ফ্লাইট থাকায় যাতায়াত যেমন সহজ, তেমনি শহরে বসবাসরত বড় বাংলাদেশি কমিউনিটি ভ্রমণকারীদের জন্য এনে দেয় এক ধরনের পরিচিতি ও মানসিক স্বস্তি। ভাষা, খাবার ও সামাজিক পরিবেশে পরিচিত মানুষের উপস্থিতি অনেকের কাছেই রিয়াদকে আরও আপন করে তোলে।

বুলেভার্ড রিয়াদ সিটি
রিয়াদের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো—এখানে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার ভারসাম্য অসাধারণভাবে বজায় রাখা হয়েছে। যারা ভ্রমণে সাংস্কৃতিক স্বাচ্ছন্দ্যের পাশাপাশি নতুন অভিজ্ঞতা খুঁজে বেড়ান, তাদের জন্য এই শহর আদর্শ। ঐতিহাসিক এলাকা, জাদুঘর ও ঐতিহ্যবাহী স্থাপনার পাশাপাশি রয়েছে আধুনিক বিনোদন জোন, স্কাইলাইনভরা
ল্যান্ডমার্ক এবং বিশ্বমানের শপিং ও ডাইনিং অভিজ্ঞতা।

বিশেষ করে শীতকালজুড়ে রিয়াদ সিজনের নানা আয়োজন শহরটিকে প্রাণবন্ত
করে রাখে। এসব মৌসুমি আকর্ষণ শুধু প্রচলিত দর্শনীয় স্থানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়—বরং পরিবারবান্ধব ইভেন্ট, লাইভ শো, থিমভিত্তিক জোন এবং আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির মেলবন্ধন রিয়াদকে এক বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতায় রূপ দেয়। ফলে সপরিবারে ভ্রমণকারী, ব্যবসায়িক সফরে আসা অতিথি কিংবা সংস্কৃতি ও বিনোদনপ্রেমী— সব ধরনের পর্যটকের জন্যই এখানে কিছু না কিছু বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে।

সব মিলিয়ে রিয়াদ এক রূপান্তরায়মান নগরের প্রতিচ্ছবি— যেখানে গর্বিত ঐতিহ্য ও আধুনিক উদ্ভাবন হাত ধরাধরি করে চলে। শীতের থিমভিত্তিক অ্যাডভেঞ্চার, ঘনিষ্ঠ কমেডি নাইট, কিংবা বিশ্বসংস্কৃতির বৈচিত্র্যময় জোন—প্রতিটি অভিজ্ঞতাই বাংলাদেশি পর্যটকদের জন্য হয়ে ওঠে স্মরণীয়। ক্রমাগত সম্প্রসারিত আকর্ষণ ও গভীর সাংস্কৃতিক আবেশ নিয়ে রিয়াদ আজ মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম মনোমুগ্ধকর ভ্রমণ গন্তব্য
হিসেবে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।
আরও তথ্যের জন্য ভিজিট করুন: https://www.visitsaudi.com/en/riyadh

ছবি: এসটিএ

প্রকাশ: ১৫ জানুয়ারি ২০২৬, ১৫: ৪১
