কাঠমান্ডুর স্বপ্নবাগিচায়
বিদেশ

লেখা: ফাহমিদুল হান্নান রূপক

হিমালয়ের কোলে রহস্যময় কাঠমান্ডু—স্বপ্ন, ভালোবাসা আর বিস্ময়ে ভরা এক
শহর। মধুচন্দ্রিমার উচ্ছ্বাস আর অজানা অভিযানের শিহরণ মিলিয়ে এ সফর ছিল রোমাঞ্চক।

পর্ব ১
‘এই দেখ দেখ, ওইটা মাউন্ট এভারেস্ট না?’
বিমানযাত্রীদের বিস্ময়মিশ্রিত মৃদু উল্লাসধ্বনি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে
দিল। হ্যাঁ, আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠেছে মর্ত্যলোকের সর্বোচ্চ বিন্দু
এভারেস্ট পর্বতের বরফের চাদরে আচ্ছাদিত শুভ্র চূড়া। অনাদিকাল থেকে ধ্যানমগ্ন ঋষির মতো যে কিনা তপস্যায় ব্যস্ত। এতকাল যেটিকে দেখে এসেছি খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় কিংবা টেলিভিশনের পর্দায়, সেটি আজ উদ্ভাসিত হয়েছে চোখের সামনে। আজন্ম লালিত স্বপ্নের এমন বাস্তবায়ন সত্যিই মনকে আপ্লুত করে। মধুচন্দ্রিমা যাপনের উদ্দেশ্যে বউকে নিয়ে নেপাল যাচ্ছি। মৌ এর আগে কখনো দেশের বাইরে ভ্রমণ করেনি। তাঁর মুখমণ্ডলে প্রথমবার বিদেশ ভ্রমণের উৎসুক এবং চঞ্চলতা ফুটে ওঠার বিপরীতে আমার চিত্তে ঘোরাফেরা করছে শঙ্কা।

প্লেনের জানালা দিয়ে দেখা হিমালয় পর্বতমালা এবং মাউন্ট এভারেস্ট
বছর কয়েক আগে ইউএস বাংলা এয়ারলাইনসের একটা বিমান নেপালের ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণকালে বিধ্বস্ত হয়ে বহু লোকের প্রাণহানি ঘটেছে। বিমান কর্তৃপক্ষ আর বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ উভয়েই একে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপানোর চেষ্টা চালিয়েছে। কাঠমান্ডুর ত্রিভুবন বিমানবন্দরের এমনিতেও খুব একটা সুনাম নেই। দোষ যারই থাকুক না কেন, দুর্ঘটনা একটা ঘটেছে এবং এমন ঘটনা যে আবারও ঘটবে না সেটির কোনো নিশ্চয়তা নেই। কপাল খারাপ হলে সেই ঘটনা আমাদের বিমানেও ঘটতে পারে। বিয়ে নামক দিল্লির লাড্ডু যেহেতু খেয়েই ফেলেছি, সেই লাড্ডুর স্বাদ ভালোভাবে আস্বাদনের আগেই পটোল তোলাটা মোটেও কাম্য নয়। সে কারণেই বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইটটা সহিহ সালামতে বিমানবন্দরে অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে
বুক থেকে স্বস্তির নিশ্বাস বেরিয়ে এল। যাক বাবা, সুস্থভাবে পৌঁছেছি, এবার
নাহয় হিমালয়কন্যার সৌন্দর্যের সাগরে ডুব দেওয়া যাবে।

নেপাল দেশটা অর্থনৈতিকভাবে যে খুব একটা উন্নত নয়, সেটা বিমানবন্দরে পা
রাখলেই বোঝা যায়। ইমিগ্রেশনে কোনো ঝামেলাই হয়নি। বাংলাদেশের পাসপোর্ট নিয়ে যে অল্প কয়টা দেশে ভিসার ঝামেলা ছাড়াই যাওয়া যায়, তার নেপাল একটা। ঐতিহ্যবাহী নেপালি টুপি মাথায় চাপানো ইমিগ্রেশন অফিসার আগমনের উদ্দেশ্য জিগ্যেস করলেন। হানিমুন শুনেই সহাস্যে পাসপোর্টে সিল মেরে বললেন, ‘আপনাদের হানিমুন শুভ হোক। আশা করছি আমাদের দেশ থেকে কিছু মধুর স্মৃতি নিয়ে আপনারা বাংলাদেশে ফিরবেন।’ তাঁর শুভকামনা বিফলে যায়নি। আমরা বাস্তবিকই স্মৃতির ক্যানভাসে চমৎকার কিছু রং চড়িয়ে দেশে ফিরেছিলাম।

কাঠমান্ডুতে স্বাগত
প্রথম কাজ মোবাইলের সিম কেনা, তারপর ডলার ভাঙানো। সব শেষে গন্তব্যে গমনের উদ্দেশ্যে ট্যাক্সি ঠিক করা। বিমানবন্দরের বাইরে ট্যাক্সিক্যাবের ছড়াছড়ি এবং বেশ দামাদামি চলে। বাৎচিত শুরুই হলো হাজার রুপি থেকে, শেষ পর্যন্ত পাঁচ শ রুপিতে রফা হলো। কাঠমান্ডুর থামেলকে বলা যায় পর্যটকদের দ্বিতীয় নিবাস। ওয়ো অ্যাডভেঞ্চার হোম নামের যে হোটেল আমরা বুক করে এসেছি বাংলাদেশ থেকে,
সেটার অবস্থান থামেলের অমৃতমার্গ নামক স্থানে। গাড়ি ছাড়ার পর জানালা দিয়ে শহরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিজেকে হারিয়ে ফেললাম ইতিহাসের চোরাগলিতে। সংবিৎ ফেরে হোটেলের সামনে এসে। মূল রাস্তা থেকে একটু ভেতরের দিকে অবস্থানের জন্য হোটেল খুঁজে বের করতে ক্লেশের সঙ্গে  কিছুটা সময়ও নষ্ট হলো।

অনলাইনে যতই সুন্দর দেখাক, সামনাসামনি হোটেলটা খুব একটা জুতের লাগল না।
অনেকটা শোরুম থেকে কেনা চপ্পলের সঙ্গে ফুটপাত থেকে কেনা স্যান্ডেলের সাদৃশ্যের মতন আরকি। যে কক্ষটা আমাদের জন্য বরাদ্দ, সেটি আয়তনে বেশ ছোট, তবে বাথরুমে গরম পানির ব্যবস্থা থাকায় পথের ক্লান্তি দূর হতে সময় লাগেনি। থাকবই তো এক রাত, এত নাক সিটকে কী হবে রে বাবা। বার শ টাকার কক্ষে আমি নিশ্চয় পাঁচ তারকা সেবা আশা করতে পারি না। ঝটপট ফ্রেশ হয়ে বেরিয়ে পড়লাম শহর দেখতে। আমরা তখনো জানি না, আমাদের জন্য অপেক্ষায় আছে এক চমৎকার বিস্ময়, ‘গার্ডেন অব ড্রিমস’। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে যাওয়ায় হোটেলে খাবার শেষ হয়ে গিয়েছিল বিধায় রসনাতৃপ্তির নিমিত্তে আমাদের চোখ খুঁজে বেড়াচ্ছিল কোনো রেস্তোরাঁ।

পুরো উদ্যানজুড়ে নানরকমের গাছপালার ছড়াছড়ি
এমনিতে থামেল দিন-রাত সব সময়ই সরগরম থাকে। রেস্টুরেন্টেরও অভাব নেই। কিন্তু কেন জানি কোনোখানেই খাবার পছন্দ হচ্ছিল না। হাঁটতে হাঁটতে থামেলের শেষ মাথায় একটা হালাল রেস্টুরেন্টের সন্ধান মিলল। অর্ডার দিয়ে মোবাইলে গুগল ম্যাপ খুলে চারপাশটা দেখছিলাম। এমন সময় চোখে পড়ল ‘গার্ডেন অব ড্রিমস’ নামের একটা জায়গা। হেঁটে গেলে মিনিট পাঁচেক লাগবে বড়জোর। দিনের আলো নিভে যাওয়ার আগে বাগানটা দেখে নিলে মন্দ হয় না। যেই ভাবা সেই কাজ।

রেস্টুরেন্টের বিল চুকিয়ে মানচিত্রে দেখানো পথ ধরে হাজির হলাম বাগানের প্রবেশপথে। ১৫০ রুপির টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকে প্রথমেই যেটা মনে হলো, উষর
মরুভূমিতে এমন চমৎকার মরূদ্যান কোত্থেকে হাজির হলো? বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিককার ঘটনা। নেপাল সেনাবাহিনীর ফিল্ড মার্শাল একই সঙ্গে নেপালের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মহারাজা চন্দ্র শমসের জং বাহাদুর রানার কনিষ্ঠ পুত্র কায়সার শমসের জং বাহাদুর রানা রাজপ্রাসাদের কাছে এক বাগান তৈরির উদ্যোগ নেন। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এগিয়ে আসেন রাজস্থপতি কিশোর নরসিংহ।

রাতের আলোয় স্বপ্ন বাগিচা
কায়সার রানার উদ্যম আর নরসিংহের মেধার সম্মিলনে তৈরি উদ্যানটির উদ্বোধন হয় ১৯২০ সালে। ইউরোপীয় স্থাপত্যরীতিতে বানানো নেপালের প্রথম উদ্যানটির জৌলুশ টিকে ছিল বছর চল্লিশের মতো। কায়সার রানার মৃত্যুর পর থেকে অনাদরে অবহেলায় এর সৌন্দর্যের ক্ষয় হতে থাকে। ১৯৯৮ সালে নেপাল সরকার উদ্যানের জায়গায় বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়। পরিবেশবিদদের, বিশেষ করে প্রখ্যাত লেখক এবং পরিবেশবিদ কর্ণ শাক্যের অনুরোধে সরকার সেই সিদ্ধান্ত বাতিল করে। অস্ট্রিয়া সরকারের সহযোগিতায় আমূল সংস্কারে পর ২০০৭ সালে এটি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে
দেওয়া হয়।  

‘তোমার কি মনে হয়? সত্যজিৎ রায় এখানে এসেছিলেন?’
আসার পথে বউকে সত্যজিৎ রায়ের অমর সৃষ্টি ফেলুদার ‘যত কাণ্ড
কাঠমান্ডুতে’ বইটির কাহিনি শুনিয়েছিলাম। পশুপতিনাথ মন্দিরে একটা চক্কর
দেওয়ার ইচ্ছা আছে কেবল সেখানে ফেলুদার পায়ের ছাপ পড়েছিল বলেই। সেই বইয়ের সূত্র ধরেই যে এই প্রশ্নের অবতারণা, সেটি বুঝতে পারলাম।
‘মনে হয় না। এসে থাকলে নিশ্চিত তিনি ফেলুদাকেও এখান থেকে ঘুরিয়ে
নিতেন। ফেলুদা না এলেও নিদেনপক্ষে জটায়ু আর তোপশে যে আসত, সেই নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।’

রোমান মন্দিরের আদলেও আছে স্থাপনা
আমরা বসে আছি চমৎকার একটা মুক্তমঞ্চের এক পাশের সিঁড়িতে। রোমান অ্যাম্ফিথিয়েটারের গ্যালারির মতো ইটবাঁধানো ধাপগুলোর মাঝখানটা ঘাসে ছাওয়া। সেখানটায় চাদর বিছিয়ে আয়েশ করছে কপোত-কপোতিরা। বেশির ভাগই ইউরোপীয়, জনা দুয়েক নেপালি আছে যাদের চোখ ব্যস্ত মোবাইলের স্ক্রিনে। কেউবা নিজেদের আটকে রেখেছে বইয়ের পৃষ্ঠায়। লোকের ভিড় থাকা সত্ত্বেও কোলাহল নেই। কেমন একটা শান্তি শান্তি পরিবেশ চারদিকে। মুক্তমঞ্চের অবস্থান উদ্যানের মাঝামাঝি। একদিকে ছোট্ট একটি পুকুর যেখানে পদ্ম ফুটে আছে। পুকুরটা পার হলে চোখে পড়বে চমৎকার এক প্যাভিলিয়ন। এই উদ্যানে এমন ছয়টি প্যাভিলিয়ন আছে যেগুলো নেপালের ষড়ঋতুকে নির্দেশ করছে। প্যাভিলিয়নে ওঠার সিঁড়ির দুপাশে দুটো হাতির ভাস্কর্য, যার একটির গজদন্ত ভাঙা।

প্যাভিলিয়নের দেয়ালে পারস্যের বিখ্যাত কবি এবং দার্শনিক ওমর খৈয়ামের
‘রুবাইয়াৎ’ কাব্যগ্রন্থের চারটি স্তবকের ইংরেজি অনুবাদ উৎকীর্ণ আছে। এগুলোর ভাষান্তর করেছিলেন বিখ্যাত ইংরেজ কবি এডওয়ার্ড ফিটজেরাল্ড। বাংলা ভাষায় অনেকেই রুবাইগুলোর (ফারসি ভাষায় চার লাইনের কবিতাকে বলে রুবাই, বহুবচনে রুবাইয়াৎ। ফিটজেরাল্ড অনূদিত রুবাইয়াৎ কাব্যগ্রন্থের প্রথম সংস্করণে পঁচাত্তরটি রুবাই ছিল।

ওমর খৈয়ামের ৪টি কবিতার ইংরেজি অনুবাদ উৎকীর্ণ আছে প্যাভিলিয়নে
মৌকে একটি রুবাইয়ের বাংলা অনুবাদ শোনাই:
সে বসন্ত মুছে যাবে হায়, গোলাপের সঙ্গে জানি,/ সুবাসিত স্মৃতির যৌবন—সেই পাণ্ডুলিপিখানি! যে শাখায় বসে গীতল পাখি ধ্রুপদি গেয়েছে জীবন মাখি,/ উড়াল দেবে সে কোথায় আবার, কি বা তার বল জানি!

‘তো কবি সাহেব, অন্যের লেখা কবিতা শুনিয়ে বউকে কত দিন তুষ্ট রাখবেন? সম্রাট শাহজাহান বউয়ের জন্য তাজমহল বানিয়েছিলেন, আপনি একটা
কবিতা রচনা করতে পারবেন না?’

‘তোমার পতিদেবতা তো কোনো কবি নন সুন্দরী, তিনি একজন লেখক। কাব্য
তাই অন্যের কাছ থেকেই ধার নিতে হলো। লেখনীতে না হয় তোমাকে ফুটিয়ে তুলব কোনো এক সময়।’

অর্ধাঙ্গিনীর ইয়র্কারে বাউন্ডারি হাঁকাতে না পারলেও ডিফেন্স করে
সম্মানটা তো রক্ষা হলো। উদ্যানজুড়েই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে হরেক বর্ণের আর গোত্রের গাছ, কৃত্রিম প্রস্রবণ, ভাস্কর্য, কাঠ এবং স্টিলের জাফরিতে আটকানো বাহারি সব ফুল, ইউরোপিয়ান ধাঁচে নির্মিত পারগোলা (পায়ে চলে পথ কিংবা বসার স্থান যার ওপরে শক্ত ভিত্তির ফুলের আচ্ছাদন থাকে) এবং বালুস্ট্রেড (ডিজাইন করা সিঁড়ির রেলিং)। মুক্তমঞ্চের বিপরীত পাশে আছে রোমান মন্দিরের আদলে নির্মিত আট
পিলারবিশিষ্ট চমৎকার এক স্থাপনা। মাঝের মার্বেল পাথরের প্রার্থনা বেদির চারপাশে
স্টিল নির্মিত বসার জায়গাটা ফাঁকাই থাকে বেশির ভাগ সময়। পূজারিরা আজকাল নৈবেদ্য সাজিয়ে মন্দিরে যেতে চায় না বোধ হয়।

স্ত্রীর সঙ্গে লেখক
নিস্তব্ধতারও যে আলাদা সৌন্দর্য আছে, সেটি এখানে চুপচাপ বসে অনুধাবন
করা যায়। সন্ধে হয়ে এসেছে। অকৃপণ হাতে রোদ বিলিয়ে ক্লান্ত হয়ে বিশ্রামে চলে গেছে সূর্য। সন্ধ্যাবাতিগুলো জ্বালিয়ে দেওয়ার পর উদ্যানের চেহারাই পাল্টে গেছে। একটানা ভ্রমণের অবসাদে ক্লান্ত মৌ আমার হাতের ওপর হাত আর কাঁধে মাথা রেখে চোখ মুদে আছে। আলতো চাপ দিয়ে জানান দিলাম, তার নির্ভরতার প্রতিদান আমি জীবনভর দিয়ে যাব।
ছবি: লেখক

প্রকাশ: ২২ নভেম্বর ২০২৫, ০৬: ০০
