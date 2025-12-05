সারায়েভো: যুদ্ধের ক্ষত পেরিয়ে এক শান্ত শহরের গল্প

গতানুগতিক দৈনন্দিন জীবনের বাইরে একটু অন্য রকম কোথাও যাওয়ার ইচ্ছা থেকেই শুরু হয়েছিল আমার এই যাত্রা। অক্টোবরের শেষের দিকে, শরতের ঠান্ডা হাওয়ায় যখন স্টকহোম ধীরে ধীরে নিস্তব্ধ হয়ে উঠছে, তখনই আমি ঘুরে এলাম ইউরোপ মহাদেশের বলকান অঞ্চলের দেশ—বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা।
এটি দুই নামের, তিন জাতির এক দেশ! স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে এর উপস্থিতি খুব বেশি দিনের নয়; তবে এক রক্তক্ষয়ী ভ্রাতৃযুদ্ধ ও গণহত্যার মধ্য দিয়েই এর জন্ম। এই দেশটিতে একবার যাওয়ার ইচ্ছা অনেক দিন ধরেই ছিল, কিন্তু এত দিন সময় ও সুযোগের অভাবে যাওয়া হয়ে ওঠেনি।
এবার সবকিছু যেন হঠাৎ করেই ব্যাটে-বলে মিলে গেল। ভালো দামে প্লেন টিকিট পেলাম, ওখানে তখন শরতের মনোরম আবহাওয়া চলছে, আর পর্যটকের ভিড়ও তুলনামূলক কম—আর কী চাই!
তবে যাওয়ার দিন বাসা থেকে বের হওয়ার সময়ই সর্দি আর গায়ে হালকা জ্বরের ভাব টের পেলাম। সিজন চেঞ্জের সময় এই ধরনের সামান্য সর্দি-জ্বর লেগেই থাকে। এতে ওষুধ খেলেও দিন দুয়েক ভুগতে হয়, আর না খেলে ভুগতে হয় তিন দিন! তারপরও বাসা থেকে বের হওয়ার আগে ঠান্ডার ওষুধ খেয়ে নিলাম—যাতে উড়োজাহাজে বেশি হাঁচি-কাশি দিয়ে না হয়। বিশেষ করে কোভিড মহামারির পর থেকে সবাই সামান্য বিষয়েও অনেক বেশি সাবধান হয়ে গেছে।
স্টকহোম থেকে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার রাজধানী সারায়েভো প্রায় তিন ঘণ্টার উড়োজাহাজ যাত্রা। বিকেলে রওনা দিয়ে সন্ধ্যার মধ্যেই পৌঁছে গেলাম। বিমান যখন পাহাড়ঘেরা উপত্যকায় নামতে শুরু করল, জানালার বাইরে দেখা গেল ছোট্ট, শান্ত এক শহর। বিমানবন্দর ছোট হলেও পরিবেশ আন্তরিক। ইমিগ্রেশন অফিসার একেবারে কোনো কিছু না জিগ্যেস করেই হাসিমুখে বললেন, ওয়েলকাম টু সারায়েভো, তখনই বুঝেছিলাম—এই শহরের মানুষেরা হয়তো আন্তরিকই হবে।
শহরে পৌঁছে হোটেলে চেক-ইন করে একটু ঘুরতে বেরোলাম। তবে ঠান্ডা আর জ্বরের কারণে বেশিক্ষণ বাইরে না ঘুরে ঠিক করলাম, সন্ধ্যায় কিছু হালকা খেয়ে হোটেলে ফিরে বিশ্রাম নেব।
আমাকে আগেই একজন একটি রেস্টুরেন্টের নাম রেকমেন্ড করেছিলেন। হোটেলে ফেরার পথে তাই সেখানেই গেলাম। অভ্যর্থনা জানাতে আসা ওয়েটারকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘আমি শুধু এক বাটি স্যুপ খেতে চাই—দেওয়া যাবে তো?’ ওয়েটার হাসিমুখে আমাকে ভেতরে বসালেন। মেনুতে দেখলাম চিকেন ও বারলির স্যুপ আছে। ছোটবেলায় অসুস্থ হলে বারলি খাওয়ার রেওয়াজ ছিল, সেই কথাই মনে পড়ল। তাই বারলির স্যুপই অর্ডার দিলাম।
কিন্তু দুর্ভাগ্য! স্যুপটি ছিল ঠান্ডা, সঙ্গে দেওয়া রুটিটাও শক্ত—আর পরিবেশনও ছিল অনাদরপূর্ণ। তখনই মনে পড়ল রেস্টুরেন্টের বাইরে ঝোলানো বড় দুটি ছবির কথা—সুপারপাওয়ার দেশের এক সাবেক রাষ্ট্রপতির সঙ্গে এই রেস্টুরেন্টের কর্তাব্যক্তির ছবি। একবার নয়, সেই রাষ্ট্রপতি এখানে দুবার খেয়ে গেছেন! হয়তো তাই, এখন সাধারণ অতিথিদের প্রতি তাদের আগ্রহ কমে গেছে। তাই তো কথায় বলে—‘সাহেব ডেকেছেন ভাই, আনন্দের সীমা নাই!’
রাতে লম্বা ঘুম দিয়ে পরদিন সকালে হাঁটতে বেরোলাম মিলইয়াসকা নদীর ধারে। নদীটা প্রশস্ত নয়, কিন্তু শহরের হৃদয় যেন এর মধ্য দিয়েই স্পন্দিত হয়। নদীর ওপর দাঁড়িয়ে আছে অনেকগুলো ছোট সেতু—এরই একটি হলো ঐতিহাসিক ল্যাটিন সেতু।
১৯১৪ সালে এই সেতুর পাশেই সংঘটিত হয়েছিল এক বিশ্ব পরিবর্তনকারী ঘটনা—অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় রাজপুত্র আর্চডিউক ফ্রান্জ ফার্দিনান্দ ও তাঁর স্ত্রী সোফির হত্যাকাণ্ড। ইতিহাস বলে, এই ঘটনাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা ঘটায়। নদীর পাড়ে কিছুক্ষণ বসে ভাবছিলাম—ইতিহাস যেন হঠাৎ জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এক শতাব্দী আগের সেই বন্দুকের আওয়াজের প্রতিধ্বনি হয়তো এখনো বাতাসে ভাসছে। একটি ছোট দেশলাই কাঠি যেমন পুরো শহর জ্বালিয়ে দিতে পারে, তেমনি একটি গুলিও জ্বালিয়ে দিতে পারে মহাযুদ্ধের আগুন।
সারায়েভোকে অনেকেই বলেন ‘ইউরোপের জেরুজালেম’ এবং তাঁরা ভুল বলেন না। শহরের পুরোনো অংশে হাঁটলেই চোখে পড়ে মসজিদ, চার্চ আর সিনাগগ—আব্রাহামিক তিন ধর্মের উপাসনালয়, একে অপরের এত কাছাকাছি যে মনে হয় সহাবস্থানের এক জীবন্ত ইতিহাস যেন চোখের সামনে ফুটে উঠছে। প্রতিটি স্থাপনাই ঘুরে ঘুরে দেখলাম। দেখলাম শত শত বছরের ইতিহাস আর মানুষে মানুষে সহাবস্থানের নিদর্শন। এই সহাবস্থানই হয়তো এই শহরের আত্মা। যুদ্ধ ও বিভাজনের ইতিহাস থাকা সত্ত্বেও এখানকার মানুষ এখনো শান্তি ও সহমর্মিতায় বিশ্বাসী। শহর কেবল স্থাপনা নয়—অনুভূতিরও, হেঁটে হেঁটে যেন ছুঁয়ে ফেলা যায় অতীতের পৃষ্ঠা।
আমি উঠেছিলাম শহরের পুরোনো অংশ বাশচারশিয়াতে। এটি সারায়েভোর ঐতিহাসিক কেন্দ্র, যা একসময় অটোমান সাম্রাজ্যের ব্যস্ত বাজার ছিল। এলাকাটা যেন ইতিহাসের বই থেকে উঠে আসা এক অধ্যায়। পাথুরে সরু গলি, কাঠের জানালাওয়ালা ছোট দোকান, তামার কফির পাত্র, হাতে বোনা কার্পেট আর চারপাশে কফির গন্ধ—সব মিলিয়ে এক অনন্য পরিবেশ।
বিকেলে বসেছিলাম এক ক্যাফেতে। কাঠের টেবিলে তামার ট্রেতে পরিবেশন করা গাঢ় তুর্কি কফি, সঙ্গে এক টুকরো তুর্কি ডিলাইট লোকুম। আমাকে তাড়াহুড়ো করে কফি খেতে দেখে পাশের টেবিলে বসা এক বৃদ্ধ বললেন, ‘আমাদের এখানে কফি মানেই ধীরজীবন। তাড়াহুড়ো করে কফি খাওয়া মানে অসম্মান।’ তাঁর কথার গভীরতা আমি পরে বুঝেছিলাম—সারায়েভো সত্যিই ধীর, শান্ত, অথচ প্রাণবন্ত।
দ্বিতীয় দিনের সকালটা কাটালাম পাহাড়ের পাদদেশে। সারায়েভো এক উপত্যকার শহর—চারদিক পাহাড়ে ঘেরা। আর সেই পাহাড়ের গায়ে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য সাদা সমাধিফলক—যুদ্ধের স্মৃতি বয়ে বেড়ানো শহরের নীরব সাক্ষী। ১৯৯২ থেকে ১৯৯৬—চার বছরের দীর্ঘ অবরোধে সারায়েভো ছিল বিশ্বের দীর্ঘতম অবরুদ্ধ শহর।
প্রতিদিন পাহাড় থেকে গোলাবর্ষণ, খাদ্যসংকট, ভয় আর মৃত্যুর আশঙ্কা। আমি গেলাম কোভাচি কবরখানায়, যেখানে বসনিয়ার শহীদদের সমাধি। সাদা মার্বেলের সারি, নিচে ছড়িয়ে থাকা শহরের দৃশ্য—অদ্ভুতভাবে শান্ত, অথচ হৃদয় কাঁপানো।
সাদা সমাধিফলকগুলো সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের ঢালে—এক অদ্ভুত, শান্ত নিস্তব্ধতায় ঘেরা দৃশ্য। এই কবরস্থানটি অনেক নামেই পরিচিত, কিন্তু আমার কাছে সবচেয়ে চমকপ্রদ নামটি হলো—মুসাফির কবরস্থান।
একসময় ভ্রমণ ছিল কঠিন ও অনিশ্চিত। তখন কোনো মুসাফির এই শহরে মৃত্যুবরণ করলে তাঁর মৃতদেহ দূর দেশে পাঠানো প্রায় অসম্ভব ছিল। তাই এখানেই পুরোনো শহরের পাশে পাহাড়ের কোলে তাঁদের সমাহিত করা হতো। ভাবলে বিস্ময় লাগে—সেই মুসাফিররা তাঁদের যাত্রাপথেই যেন শেষ গন্তব্য খুঁজে পেয়েছিলেন!
আমরা আধুনিক ট্যুরিস্ট—কম সময়ে গন্তব্যে পৌঁছে যাওয়া, হাতে মোবাইল, সব সময় কানেক্টেড, অনলাইন বুকিং আর রিটার্ন টিকিটসহ! তবুও এই মুসাফির কবরস্থানে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছিল, সব যাত্রাই একদিন না একদিন শেষ হবে—এভাবে অথবা অন্যভাবে, এখানে অথবা অন্য কোথাও। এই সমাধিফলকগুলো শুধুই স্মৃতি-চিহ্ন নয়, এগুলো জীবনের নশ্বরতার এক নীরব স্মারক।
পাহাড় থেকে নেমে আবারও নদীর পাড় ধরে হাঁটতে লাগলাম। এক মহল্লার মুখে একটি পুরোনো মসজিদ চোখে পড়ল। বাইরের বোর্ডে বিভিন্ন ভাষায় লেখা ইতিহাস পড়ে নিলাম। প্রায় পাঁচ শ বছরের পুরোনো এই মসজিদের নাম হাজি মসজিদ। তখন প্রথা ছিল—হজে গমনেচ্ছুরা এখানেই এসে নামাজ পড়ে হজের উদ্দেশ্যে রওনা দিতেন। সেই সময়ে যাতায়াত আজকের মতো সহজ ছিল না, আর হজে যাওয়ার সুযোগও ছিল সীমিত। হয়তো এখানকার মানুষজনও এখান থেকেই হজ কাফেলাকে বিদায় দিতেন—অনেকটা আমাদের দেশের আশকোনার হজ ক্যাম্পের মতো।
কষ্টকর সেই যাত্রায় কেউ কেউ হাজি হয়ে ফিরতেন, আবার কেউ হয়তো আর ফিরতেন না। যাহোক, ইতিহাস পড়ার পর ভেতরে ঢোকার ছোট্ট পুরোনো কাঠের দরজার হাতলে হাত রাখতেই ভেতর থেকে কেউ একজন দরজা খুলে দিলেন। ভদ্রলোক সম্ভবত বাইরে যাচ্ছিলেন, তবে টাইমিংটা এমন ছিল যে আমি হকচকিয়ে উঠলাম।
উনি স্থানীয় ভাষায় আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করলেন। আমি ইংরেজিতে নিজের পরিচয় দিয়ে বললাম, আমি ট্যুরিস্ট—মসজিদের ইতিহাস পড়ে আগ্রহ জেগেছে, তাই ভেতরে ঘুরে দেখার ইচ্ছা হয়েছে। ভদ্রলোক স্থানীয় ভাষায় কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে আমার পরিচিত কিছু ইংরেজি, আরবি বা তুর্কি শব্দ ব্যবহার করলেন। বুঝলাম, উনি এখানকার মোতায়ালি। তিনি হাত ইশারা করে আমাকে ভেতরে ঢুকতে বললেন।
আমি দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় তিনি ‘আহা, আহা’! করে উঠলেন। বললেন, ভেতরে ঢোকার সময় চৌকাঠে পা দেওয়া যায় না। তাঁর কথা শুনে আমি পা তুলে পেছনে নিলাম, তারপর চৌকাঠে পা না দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম।
তিনি আমাকে সরাসরি মসজিদের ভেতরে নিয়ে যাচ্ছিলেন। মসজিদের সিঁড়িতে উঠে জুতা খুলতেই তিনি আবার বললেন, ‘আহা, আহা! মোজা পরে সিমেন্টের সিঁড়িতে দাঁড়ানো যায় না, এতে মোজায় ধুলা লেগে কার্পেটে চলে আসবে। তুমি বরং মোজাসহ এক পা কার্পেটে রেখে আরেক পাটি জুতা খোলো।’
কী বিপদে পড়লাম! পদে পদে বাধা! এরপর তিনি নিজেই দরজা খুলে ভেতরে নিয়ে গেলেন। ওখানে কয়েকজন তরুণ-তরুণী এক ভদ্রমহিলার কাছে ধর্মীয় শিক্ষা নিচ্ছিল। ভদ্রলোক বললেন, আজ রবিবার, স্কুল বন্ধ, তাই ওরা ধর্মীয় শিক্ষা নিতে এসেছে।
আমি সবাইকে সালাম দিয়ে ভেতরের কারুকার্য দেখলাম। এরপর বিদায় জানিয়ে বাইরে এলাম। ভদ্রলোকের কোথাও যাওয়ার তাড়া ছিল, তাই তিনি বললেন, ‘তুমি ঘুরে দেখো,’ বলে চলে গেলেন।
আমি বাইরের বারান্দায় বসে জুতা পরতে পরতে ভাবছিলাম—ছোটবেলায় পাবনা শহরের সরকারি কলোনিতে থাকার সময় আমরাও তো এভাবেই ধর্মীয় শিক্ষা নিয়েছি, আদব-কায়দা শিখেছি। কালের পরিক্রমায় অনেক কিছুই ধূসর হয়ে গেছে, কিন্তু এখানে এসে আজ সেই দিনগুলোকেই যেন চোখের সামনে ফিরে পেলাম। জীবনে কিছুই হারায় না—ইতিহাস যেন বারবার ফিরে আসে, আমরা কেবল দর্শক হয়ে দেখি।
না, এবারের ভ্রমণে খাবারের প্রতি খুব একটা রুচি আমার ছিল না। হয়তো ঠান্ডা-জ্বরের কারণে খাবারে আগ্রহ পাইনি। তারপরও সকাল-সন্ধ্যায় গরম গরম বেকারি আইটেম, বুরেক—পাতলা আটা দিয়ে তৈরি কিমা রোল, সঙ্গে টক দই খেয়ে দেখেছি। দুপুরে খেয়েছি স্থানীয় জনপ্রিয় রেস্তোরাঁয়, যেখানে পরিবেশন করা হয় চেভাপি, গ্রিল করা ছোট মাংসের টুকরা, পিটা রুটি, পেঁয়াজ, দই আর মরিচের পেস্ট দিয়ে তৈরি। প্রথম কামড়েই বুঝলাম কেন এই খাবার সবাই রেকমেন্ড করে।
রাতের দিকে এক পুরোনো ক্যাফেতে বসে খেলাম গাঢ় তুর্কি কফি। পাশে বসা তরুণ-তরুণীরা গিটার বাজাচ্ছিল, কেউ কেউ গাইছিল বলকান লোকগান। আমি শুনছিলাম নিঃশব্দে—ভাষা বুঝতে পারছিলাম না, কিন্তু অনুভব করছিলাম এক অভিন্ন মানবিক উষ্ণতা।
আমার মনে হলো, সারায়েভোর সৌন্দর্য নিঃশব্দ, অথচ গভীর। এখানে বড় শহরের আভিজাত্য নেই, কিন্তু আছে ইতিহাসের সৌরভ, পাহাড়ের নৈশব্দ আর মানুষের ভালোবাসা। এ শহর শেখায়—ভালোবাসা ও বেঁচে থাকার অর্থ কেবল বিলাস নয়, বরং সহ্যশক্তি ও আশা। ধ্বংসের পরেও জীবন নতুন করে গড়ে ওঠে, যেমন সারায়েভো গড়ে উঠেছে তার ক্ষতের ভেতর থেকে।
তৃতীয় দিনের সকালে বিমানবন্দরের পথে রওনা হলাম। উড়োজাহাজের জানালা দিয়ে শেষবারের মতো দেখছিলাম শহরের পাহাড়গুলো। সকালের আলো ছুঁয়ে যাচ্ছিল লাল ছাদের ঘরগুলোকে। মনে হচ্ছিল, সারায়েভো যেন নিঃশব্দে বলছে—‘আবার এসো’।
লেখক: সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে বসবাসরত একজন বাংলাদেশি ভ্রমণপ্রেমী। ইতিহাস, খাবার ও মানুষের গল্প তাঁর লেখার প্রেরণা।
ছবি: লেখক