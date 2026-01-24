সাদামাটা সাধারণ সভার অসাধারণ প্রভা

ঘুম ভেঙে গেল ভোর পাঁচটায়। উঠেই মনের মাকে ফোন দিলাম। ঢাকায় তখন সকাল। মনেকে স্কুলে দিয়ে বাসায় ফিরেছে তার মা। কথা বলে লিখতে বসলাম। সাড়ে আটটা নাগাদ সকালের নাশতা খাওয়ার জন্য নিচতলায় গেলাম। ইংলিশ ব্রেকফাস্ট, তবে হাঙ্গেরীয় কায়দায় বানানো সসেজ আর স্যালামি রয়েছে। নাশতার টেবিলে গিয়ে দেখি বসে আছেন ইতালির পাওলা। আমাকে দেখেই সুপ্রভাত জানালেন, আমিও জানালাম। বললেন, বসো আমার টেবিলে। আমি থালায় নাশতা নিয়ে এসে বসলাম তাঁর সঙ্গে। কয়েক ঘণ্টা পরই শুরু হবে ফিপ্রেসির এই বছরের সাধারণ সভা। ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে পাওলা ও এলেনা যেভাবে প্রেসিডেন্ট শাওকিকে সহায়তা করেছেন, তা প্রশংসাযোগ্য।
কারণ, ক্লাউস এডার জেনারেল সেক্রেটারির পদ থেকে ৩৮ বছর পর পদত্যাগ করায় এক প্রাতিষ্ঠানিক শূন্যতা তৈরি হয়েছিল। কার্যপ্রণালিতে একধরনের বিশৃঙ্খলা চলে এসেছিল। কিন্তু সেসব এক বছরের ভেতর এই তিনজন সামাল দিয়েছেন। কাজটি আসলে চব্বিশ ঘণ্টার। কারণ, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সারা বছর উৎসব হতে থাকে, তার জন্য জুরি বাছাই ও পাঠানো ছাড়াও আরও অনেক কেরানিসুলভ কাজ থাকে। মোদ্দা কথা কাজটি ক্লান্তিকর। আর বিশেষ করে যে কাজে কোনো সম্মানী নেই, অর্থকড়ি ছাড়া আছে শুধু ভালোবাসা আর সম্মান। আমরা আসলে সবাই এভাবে কাজ করি। ন্যাশনাল সেকশন বা সদস্যদের কাছ থেকে বার্ষিক চাঁদা দিয়েই পরিচালিত হয় ফিপ্রেসির যাবতীয় কাজ।
হোটেল রুমবাখ থেকে সকাল পৌনে দশটায় আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো রুমবাখ সেবাস্টিয়ান স্ট্রিটের থিয়েটার ভাল্লাই কার্টে। আমরা ঢুকে দেখি ছোট ছোট টেবিল জোড়া লাগিয়ে লম্বা বসার জায়গা করা হয়েছে। সফেদ চাদর বিছানো। ওপরে প্রতিটা চেয়ারের সামনে ফিপ্রেসির লোগো ছাপা একটি করে টোট ব্যাগ। ভেতরে শতবর্ষ পূর্তির ফিপ্রেসি কোটপিন।
সবার উদ্দেশে সূচনা সম্ভাষণ দিয়ে শুরু হলো সাধারণ সভা। এজেন্ডায় থাকা ফেডারেশনের নানাবিধ চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলাপ করতে করতে দুপুর হয়ে গেল। মাঝে কফি ব্রেক। সেই ব্রেকে সৌদির মাশায়েল আমাদের সবাইকে নানা স্বাদের খেজুর খাওয়ালেন। কোনো খেজুরের ভেতর বাদাম, আবার কোনোটার ওপরে টপিংস। সুস্বাদু খেজুর খেয়ে মাশায়েলকে ধন্যবাদ জানালাম। ব্রেকের এই অল্প সময়ের ভেতরেই রাস্তায় একটু ঘুরে বেড়ালাম। আবিষ্কার করি এক বাংলাদেশি রেস্তোরাঁ। পতাকা ঝুলানো দেখেই চিনতে পারি। ভেতরে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে কর্মচারী জানালেন, এই রেস্তোরাঁর মালিক একজন বাংলাদেশি। সময়ের অভাবে দ্রুত সভাকক্ষে ফিরতে হলো। বৈঠক চলল দুপুর পর্যন্ত। এরপর দুপুরের খাবার সারতে আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো ‘গেতো গুলিয়াস’ নামের এক রেস্তোরাঁয়।
বুদাপেস্টে আসার আগেই এই রেস্তোরাঁর খাবারের তালিকা মেইলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল আমাদের। সেটা ভালো করে দেখে পছন্দসই খাবারের নাম বলে দিয়েছিলাম সপ্তাহখানেক আগেই। এবার গোটা ত্রিশেক মানুষের জন্য প্রস্তুত করে রাখা ডিশ, নামের তালিকা দেখে পরিবেশন করা শুরু হলো। এরই ফাঁকে চলছে আড্ডা। খেতে বসে ভালো করে আলাপ হলো ষাটোর্ধ্ব চলচ্চিত্র সমালোচক অস্ট্রিয়ার বারবারা গ্যাসারের সঙ্গে। তিনি বেশ আগ্রহ নিয়ে বাংলাদেশ সম্পর্কে জানলেন। বাংলাদেশের স্বাধীন চলচ্চিত্র নিয়ে বললাম। তিনি বেশ অবাক হয়েছেন শুনে যে আমি সুদূর ঢাকা থেকে প্রায় গোটা এক দিন পার করে এই বুদাপেস্টে এসেছি। সুলতানও বসেছেন আমাদের টেবিলে।
আমরা সবাই কিরগিজস্তানের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির খোঁজখবর নিলাম। তারাও ইন্ডি-ফিল্মের হাত ধরে ধীরে ধীরে নিজেদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করছে। তাঁর পাশে বসা জার্মানিপ্রবাসী তাইওয়ানের চলচ্চিত্র সমালোচক ইয়ুন হুয় চেন প্রায় নিশ্চুপ থেকে পুরো আলাপ শুনলেন। এরই ভেতর আমাদের সমন্বয়ক কাটা গিয়ুরকে চলে এলেন খাবারের তালিকা হাতে। আমাদের জিজ্ঞেস করলেন কে কোনটা অর্ডার করেছিলাম, মনে আছে কি না। আমি দেখলাম আমার মতো অনেকেরই মনে নেই। তাতে অবশ্য কোনো সমস্যা হয়নি। কাটার হাতে রয়েছে তালিকা।
আমি দিতে বলেছিলাম ফার্মহাউস চিকেন উইদ প্যাপরিকা, সঙ্গে এগ নুডুলস। আর ডেজার্টে বলেছিলাম ফ্লোটিং আইল্যান্ড উইদ ক্রাশড পিশতাশিও। ঝোল ঝোল মুরগির কারির সঙ্গে সাদা সস দেওয়া গোল গোল নুডলস। মুখে দিতেই মগজ বলে উঠল সুস্বাদু। পরিশেষে মিষ্টান্ন। দুধে ডোবানো পাউরুটি সঙ্গে আইসক্রিম, ওপরে পেস্তা বাদামের গুঁড়ো। এটাও খুব মজার। তবে স্টার্টার হিসেবে তারা রুটি আর একধরনের পেস্ট দিয়েছিল। পেস্টটা খেতে ঝাল-মিষ্টি, রুটির সঙ্গে খেতে ভালোই লাগছিল। সবাই বেশ উপভোগ করল দুপুরের খাবার। এরপর আবার সভাকক্ষে প্রত্যাবর্তন। রেস্তোরাঁ থেকে সভাস্থানে যেতে মিনিট দশকের মতো লাগে।
বারবারার সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা বলছি আর বুদাপেস্টের মিষ্টি রোদে হাঁটছি। ফুটপাতের ওপর পেতে রাখা চেয়ার-টেবিলে তরুণ-তরুণী দুপুরের খাবার সারছে। আর আমাদের দিকে ঘুরে ঘুরে দেখছে, ঠোঁটে স্মিত হাসি। গোটা ইউরোপেই আমি একটা বিষয় লক্ষ করেছি, সেটি হলো হাসি ও আয়েশি ভঙ্গি। তারা যখন সকাল-দুপুর-রাতে খেতে বসে, খুব ধীরস্থির হয়ে খায়। গল্প করতে করতে। যেন কোনো তাড়া নেই। হাতের ঘড়ি সময় দেওয়া থামিয়ে দিয়েছে। আরাম করে খাওয়া সেরে তারা যে যার যার কাজে চলে যায়। আমাদের রেস্তোরাঁগুলোতে যদি কর্মদিবসে ঢুঁ মারা যায়, দেখবেন বেয়ারাগুলো হাতে খাবারের বাটি নিয়ে এমনভাবে দৌড়ায় যেন এখনই বাটি থেকে ঝোল ছিটকে পড়বে। আর মানুষগুলো যেন তাড়া খাওয়া কোনো হরিণ, বাঘের থাবা থেকে বাঁচার জন্য গপাগপ শুধু গলা দিয়ে পেটে চালান করে দিচ্ছে। ফুটপাত থেকে পাঁচ তারকা সর্বত্রই আমি লক্ষ করেছি, ঢাকায় মানুষ গোগ্রাসে গেলে। তারা খাবারটা উপভোগ করার বদলে যেন বেশি মনোযোগী উদরে চালান করার ব্যাপারে।
দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত আবার সাধারণ সভা হলো। এ এক অনন্য অভিজ্ঞতা। এত দেশের এত এতসব চলচ্চিত্র সমালোচক, তাঁরা তাঁদের ফেডারেশনকে কীভাবে আন্তর্জাতিকভাবে পরিচালনা করবেন, সেটি নিয়ে আলাপ করছেন। আমি আমার মতামত জানাচ্ছি। অন্যরা যুক্তি দিচ্ছেন। এক শ বছরের পুরোনো একটি সংগঠন ফিপ্রেসির সাধারণ সভায় এভাবে সক্রিয় অংশগ্রহণ আমার জন্য অত্যন্ত মূল্যবান একটি ঘটনা। (চলবে)
লেখক: সাংবাদিক ও চলচ্চিত্র সমালোচক
ছবি: লেখক