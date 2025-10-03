আলো, রং আর অমরত্বের ঠিকানা: আরলে ভ্যান গঘ

আরল শহরের প্রাণকেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছে লা প্লাস দ্য লা রিপাবলিক। চারপাশে রোমানেস্ক গির্জা সাঁ ত্রোফিম, আভিজাত্যের ছাপমাখা সিটি হল আর মাঝখানে সুউচ্চ ওবেলিস্ক, যেন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষের পদচারণে আর সময়ের সাক্ষী হয়ে থাকা এক প্রাচীন মঞ্চ।
১৮৮৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে যখন ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ এখানে পৌঁছালেন, তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল আলো আর রঙের খোঁজে। তিনি প্রতিদিন শহরের পথে হাঁটতেন, ক্যানভাসে বন্দী করতেন দিনের বিভিন্ন মুহূর্ত। আসার পর প্রথম সপ্তাহেই ২১ থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারির মধ্যে, তিনি গেলেন মিউজে লাপিদেয়ার, একটি প্রাচীন জেসুইট গির্জা, যা তখন রূপান্তরিত হয়েছিল প্রত্নবস্তু ও প্রারম্ভিক খ্রিষ্টীয় শিল্পকর্মের জাদুঘরে।
ঊনবিংশ শতকের ভ্রমণ গাইডে এ জাদুঘরের খ্যাতি ছিল আলিসঁপের খ্রিষ্টীয় মার্বেল সারকোফেগাইয়ের জন্য। মৃত্যুর নীরব রূপকথা বহন করা এই পাথরের কফিনগুলো হয়তো শিল্পীর মনে রেখাপাত করেছিল; যদিও বিস্ময়ের বিষয়, চিঠিতে একবার উল্লেখ করলেও ভ্যান গঘ আর কখনো এই জাদুঘরের প্রসঙ্গ টানেননি। এটাই হয়তো তাঁর বৈশিষ্ট্য, ক্ষণস্থায়ী দর্শন, যা মনে গেঁথে থাকে, কিন্তু তিনি আর তাকান না পেছনে; বরং আলো, রং আর জীবনের তীব্রতায় এগিয়ে যান সামনে।
ভ্যান গঘের আরল পর্বই ছিল তাঁর সৃজনশীলতার সোনালি সময়। এখানেই জন্ম নেয় ‘ক্যাফে টেরাস অ্যাট নাইট’ (১৮৮৮)—লা প্লাস দ্য ফোরামের ক্যাফের সামনে নক্ষত্রালোকে এক উজ্জ্বল স্বপ্ন। ‘দ্য নাইট ক্যাফে’ (১৮৮৮)—লাল আর সবুজের বিপরীতে এক অস্থির নিঃসঙ্গতার প্রতিচ্ছবি। ‘বেডরুম ইন আরলস’ (১৮৮৮)—সরল কক্ষ, অথচ প্রতিটি রং যেন একেকটি আবেগ। ‘স্টারি নাইট ওভার দ্য রোন’ (১৮৮৮)—রোন নদীর ওপরে তারাভরা আকাশের কবিতা। ‘দ্য কোর্টইয়ার্ড অব দ্য হসপিটাল অ্যাট আরলস’ (১৮৮৯)—হাসপাতালের আঙিনা, রঙে ভরা জীবনের প্রতিচ্ছবি।
তবু গঘের জীবন এখানেই আলো আর অন্ধকারে বিভক্ত হয়ে পড়ে। সহশিল্পী পল গগ্যাঁর সঙ্গে বিরোধ, মানসিক যন্ত্রণা আর কান কেটে ফেলার মর্মান্তিক ঘটনার পর ভ্যান গঘকে ভর্তি হতে হয় হোটেল দিউ হাসপাতাল, আরলে। ডিসেম্বর ১৮৮৮ থেকে জানুয়ারি ১৮৮৯ পর্যন্ত তিনি ছিলেন সেখানে—রোগী হয়েও জানালার বাইরের আলোকে রঙে বন্দী করলেন, যেন যন্ত্রণার মধ্যেও সৌন্দর্য খুঁজে নেওয়া যায়।
অবশেষে ১৮৮৯ সালের মে মাসে গঘ চলে যান সাঁ-রেমি-দ্য-প্রোভঁসের আশ্রমে, পরে ১৮৯০ সালের মে মাসে প্যারিসের কাছে ওভার-সুর-ওয়াজ। কিন্তু মানসিক অস্থিরতার অবসান হয় না। ১৮৯০ সালের ২৭ জুলাই তিনি হারিকিরি করেন নিজেকে গুলি করে এবং দুই দিন পর, ২৯ জুলাই, মাত্র ৩৭ বছর জীবনানন্দের কবিতার মতো বিষণ্নতার শিল্পী দ্য ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ বিদায় জানান দুঃখ আর জরাগ্রস্ত এই পৃথিবীকে।
এদিকে বিকেল গড়িয়ে প্রায় সন্ধ্যা। প্রখর সূর্যের আলো ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে যাচ্ছে, রোন নদীর জলে ছড়িয়ে পড়ছে শেষ সোনালি আভা। আমাদেরও ফিরতে হবে প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূরের মার্সেইতে, হোটেল নভোটেলের পথে।
কিন্তু মন ফিরছে না, আটকে আছে আরলের সেই রাস্তায়, যেখানে প্রতিটি দেয়ালে এখনো লেগে আছে রঙের ছিটা, প্রতিটি বাতাসে ভেসে আসে এক শিল্পীর নিশ্বাস। ভ্যান গঘ যেন আজও সামনে—হলুদের দীপ্তিতে রোদ আঁকছেন, গভীর নীলে রাতের নদী।
সন্ধ্যার গোধূলি আকাশে মনে হলো, শিল্পীর ঠিকানা কোনো শহর, হাসপাতাল কিংবা কক্ষ নয়; তাঁর আসল ঠিকানা হলো রং, আলো আর আমাদের হৃদয়ের ভেতরে অদৃশ্য এক কম্পন।
তাই আমরা যত দূরে সরে যাই না কেন, আরলে ভ্যান গঘ থেকে যান চিরকাল।
লেখক: ড. অসীম চক্রবর্তী, শিক্ষক ও গবেষক, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ও বায়োমেডিকেল ইনফরমেটিকস, অ্যাংলিয়া রাসকিন ইউনিভার্সিটি, কেমব্রিজ
মৌনী মুক্তা চক্রবর্তী, একজন ব্রিটিশ-বাংলাদেশি চিত্রশিল্পী ও মুক্ত আর্টস সিআইসির লিড আর্টিস্ট
ছবি: লেখক