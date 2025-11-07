প্রকৃতির জীবন্ত ক্যানভাস কুসাদাসি

সময়টা ছিল অক্টোবরের শেষ দিকে। আমার দুই মেয়ে ও আমরা সিদ্ধান্ত নিই তুরস্কে যাওয়ার। তবে ইস্তাম্বুলে নয়, প্রথমে যাব পশ্চিম তুরস্কের ইজমিরে। ইস্তাম্বুল ও আঙ্কারার পরে তুরস্কের তৃতীয় বৃহত্তম জন–অধ্যুষিত এই শহর। আমাদের গন্তব্য ইজমির থেকে ৯৫ কিলোমিটার দূরে এজিয়ান সাগরতীরের সাজানো–গোছানো সুন্দর এক শহর কুসাদাসি। তুরস্কের আইদিন প্রদেশের এই শহর, কুসাদাসি দেশি-বিদেশি পর্যটক ও ইতিহাসবিদদের খুব পছন্দের।
আমাদের ফ্লাইট ছিল প্যারিসের শার্ল দ্য গল বিমানবন্দর থেকে ইজমির। ৩ ঘণ্টা ১০ মিনিটের উড়ান। এয়ারপোর্টের ইমিগ্রেশন শেষ করে বাইরে আমাদের জন্য অপেক্ষমাণ ট্যাক্সিতে উঠে পড়ি। চমৎকার আবহাওয়া। উষ্ণ মোলায়েম রোদের আদরের পরশ। ট্যাক্সি ছুটে চলছে আমাদের গন্তব্যে।
অপার সৌন্দর্যের বিস্ময়কর রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পর্বতমালা। শেষ হেমন্ত, তবুও বসন্তের দুরন্ত রোদ; পথের দুই ধারে জলপাইগাছের সারি; মাঠে শস্যের প্রাচুর্য; ঘাসের সবুজ রঙে ঈষৎ হলুদের ছোঁয়া; ভরদুপুরেও অলসতাহীন কাব্যিক এ নগরী। কুসাদাসি শহরে ঢুকতেই দৃষ্টি হারিয়ে যায় অদূরে এজিয়ান সাগরে; নীল জলে দর্শনার্থীদের নিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে কাঠের বিশাল নৌযানগুলো।
কুসাদাসি শহরটি বক্র আকারের। উঁচু-নিচু পাহাড়ি অরণ্যপথ। এজিয়ান সাগরের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে ঐতিহাসিক গুভারসিনাডা দুর্গ। কুসাদাসির মূল ভূখণ্ড থেকে আলাদা ‘পারাবত দ্বীপ’ বা পিজন আইল্যান্ডজুড়ে এই ঐতিহাসিক দুর্গটির নির্মাণকাজ শুরু হয়েছিল অটোমান নৌবাহিনীর অ্যাডমিরাল হায়রেদ্দিন বারবারোসার (আনুমানিক ১৪৭৮-১৫৪৬) তত্ত্বাবধানে। ছোট্ট এই দ্বীপের চারদিকে এই দুর্গের উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। প্রধান ফটক দুর্গের দক্ষিণ–পূর্ব দিকে অবস্থিত। এর সামনে রয়েছে অটোমান অ্যাডমিরাল হায়রেদ্দিন বারবারোসার ভাস্কর্য। এখানে একটি জাদুঘর আছে। কুসাদাসি থেকে পারাবত দ্বীপকে যুক্ত করা হয়েছে একটি পায়ে চলা রাস্তা দিয়ে।
এজিয়ান সাগরের বুকে ছোট ছোট টিলার ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে সিগালের দিনভর উল্লাস। অনিন্দ্যসুন্দর সমুদ্রসৈকত। প্রকৃতি এখানে জীবন্ত, সুষমামণ্ডিত, কখনো শান্ত, কখনো রহস্যময় নান্দনিকতায় পরিপূর্ণ। এ জন্যই বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিবছর ছুটে আসেন হাজার হাজার প্রকৃতিপ্রেমী।
পর্যটকদের কাছে আরেকটি অন্যতম আকর্ষণ হলো গ্রিসের স্যামস দ্বীপ, যা কুসাদাসি থেকে মাত্র পাঁচ কিলোমিটার বা তিন মাইল দূরে। সবুজ অরণ্যের এই পাহাড়ি দ্বীপ প্রকৃতির এক বিস্ময়। গ্রিক দেবী হেরার উদ্দেশে নির্মিত হেরা মন্দির এখানে অবস্থিত। এখানে দেখতে পাওয়া যাবে প্রখ্যাত গ্রিক গণিতজ্ঞ পিথাগোরাসের গুহা। কুসাদাসি শহর থেকে নৌযান ভাড়া করে সহজেই সেখানে পৌঁছে যাওয়া যায়। ভাড়া জনপ্রতি ৫ থেকে ১০ ইউরো, নির্ভর করে আপনি কতক্ষণ প্রমোদবিহার করবেন তার ওপর।
পর্যটকদের দৃষ্টি কেড়ে নেয় ইজমিরের কেমেরাল্টি বাজার; এটি তুরস্কের একটি ঐতিহ্যবাহী বাজার। প্রায় ২ হাজার ৭০০ হেক্টর এলাকাজুড়ে বিস্তৃত এই বাজারে প্রায় ৫ হাজার সুসজ্জিত বুটিক রয়েছে। পৃথিবীর বিখ্যাত ব্র্যান্ডের সবকিছুই আপনি এখানে পাবেন; কিন্তু সাবধান, এগুলো আসল নয়। একেবারেই নিখুঁত নকল। আপনি কোনো পার্থক্য খুঁজে বের করতে পারবেন না।
আর এই বাজারে কেনার সময় খুবই সাবধানে থাকতে হয়। টুরিস্টদের কাছে দাম হাঁকাবে ঢাকার গুলিস্তানের হকারদের মতো। কুসাদাসিতেও পর্যটকদের জন্য রয়েছে বিশাল বাজারে এলাকা। আবারও বলছি, দামাদামির ব্যাপারে খুবই সাবধান, ১০০ টাকা চাইলে ৩০ টাকা থেকে দাম শুরু করতে হবে। কুসাদাসি থেকে ইজমিরের দূরত্ব ৭৫ কিলোমিটার। এই বাজারে যেতে হলে ট্যাক্সিতে জনপ্রতি ১০ ইউরো গুনতে হবে।
কুসাদাসি থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে পর্যটকদের হৃদয় স্পর্শ করা দৃষ্টিনন্দন, প্রাচীন শহর এফেসাস। সেখানে যেতে সময় লাগে ৪০ থেকে ৫০ মিনিট। তবে খরচ বাঁচাতে বাসে যাওয়াই ভালো হবে। ট্যাক্সিতে ভাড়া অনেক বেশি। এফোস প্রাচীন গ্রিক ও রোমান সভ্যতার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। শহরটি খ্রিষ্টপূর্ব ১০০০ সালে প্রতিষ্ঠিত এবং এটি প্রাচীন পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। এফেসাস শহরের সবচেয়ে পরিচিত পর্যটন আকর্ষণগুলোর মধ্যে একটি হলো আরতেমিস মন্দির, যা প্রাচীন পৃথিবীর সাতটি আশ্চর্যের একটি। এ ছাড়া শহরের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোর মধ্যে রয়েছে রোমান থিয়েটার, সেলসাস লাইব্রেরি ও হাদ্রিয়ান গেট। তাই তো এফোস শহরটি আজও পর্যটকদের জন্য একটি জনপ্রিয় গন্তব্য। এফেসাসের ধ্বংসাবশেষে লেখা আছে প্রাচীন মানুষের গৌরবগাথা।
সুযোগ আর সময় হাতে থাকলে কুসাদাসি থেকে ১৯৩ কিলোমিটার বা ১২০ মাইল দূরে পামুক্কাল ঘুরে আসা উচিত হবে। প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট পামুক্কাল তুরস্কের একটি প্রখ্যাত পর্যটনস্থান। এখানে রয়েছে অসাধারণ সাপোর্টিং জলপ্রপাত। এই স্থানকে ইউনেসকো বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। পামুক্কালের প্রধান আকর্ষণ হলো তার সাদা ট্রেভারটাইন পুল, যা খনিজসমৃদ্ধ প্রস্রবণের উষ্ণ জলে পরিপূর্ণ। জলপ্রপাতের এই পানি প্রাচীন রোমান শহর হিয়েরাপোলিসে গরম জল সরবরাহ করত। পামুক্কালের ইতিহাস প্রায় ২ হাজার বছরের। এটি ছিল হিয়েরাপোলিস নামে একটি প্রাচীন রোমান শহরের অংশ, যা খ্রিষ্টপূর্ব ২০০ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। পামুক্কালের প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত গরম পানির গুণ অনেক। প্রাচীনকালে চিকিৎসার জন্য এই পানির জনপ্রিয়তা ছিল অপরিসীম।
পামুক্কালে দর্শনার্থীদের জন্য জনপ্রিয় পর্যটনস্থান। যেখানে প্রতিদিন হাজার হাজার পর্যটক এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে আসেন। চুনাপাথরের বিশাল এই প্রাকৃতিক স্থাপনা দেখলে মনে হবে, তুষারে আচ্ছাদিত একটি উপত্যকা। এর ছোট ছোট ঝরনাধারায় প্রকৃতির সুরের মূর্ছনা। নীল আকাশ, পাহাড়ি আঁকাবাঁকা রাস্তা আর নিচে স্বচ্ছ, স্ফটিক উজ্জ্বল ফিরোজা রঙের জলের রেখার কম্বিনেশন যেন অদৃশ্য শিল্পীর জীবন্ত ক্যানভাস।
তবে কুসাদাসি এবং কুসাদাসির আশপাশের দর্শনীয় স্থানগুলো দেখতে কম করে এক সপ্তাহ হাতে রাখতে হবে। প্রকৃতির এই অভূতপূর্ব রূপ দেখে আমার মতো অনেকেই নির্বাক। বিমোহিত। কখনো কখনো আমি প্রকৃতির সৌন্দর্যকে বিশেষণে বিশেষায়িত করতে পারি না। শুধু বলব অপার্থিব এক নান্দনিকতা। দিনভর অবারিত আলোকরশ্মি বিলিয়ে, সূর্য যখন পশ্চিম আকাশে হেলে পড়ে, তখন কুসাদাসির এজিয়ান সাগরের অভূতপূর্ব রক্তিম আলোর আবরণে রঞ্জিত হয় এ নগর। ক্লান্ত পাখিরা ঘরে ফিরে যায়। দিগন্তরেখায় দিগন্ত মিলিয়ে যায়। একজন ভাগ্যবান পর্যটক হিসেবে চারুময় স্মৃতি নিয়ে ঘরে ফিরি; প্রোজ্জ্বল থাকে প্রকৃতির ক্যানভাস কুসাদাসি।
লেখক: ফ্রান্সপ্রবাসী
ছবি: লেখক