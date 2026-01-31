সময়কে ছুঁয়ে থাকা দিরিয়াহ বাংলাদেশি পর্যটকদের জন্য অনন্য সাংস্কৃতিক আশ্রয়
বিদেশ

সময়কে ছুঁয়ে থাকা দিরিয়াহ বাংলাদেশি পর্যটকদের জন্য অনন্য সাংস্কৃতিক আশ্রয়

লেখা: সুপর্ণ রহমান

ইতিহাস, ঐতিহ্য ও আধুনিক আতিথেয়তার অনন্য মেলবন্ধন—রিয়াদের অদূরে দিরিয়াহ আজ বাংলাদেশি ভ্রমণপ্রেমীদের জন্য এক অসাধারণ সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার ঠিকানা।

শেয়ার করুন
ফলো করুন

বাংলাদেশি ভ্রমণপিপাসুদের জন্য যদি এমন কোনো গন্তব্য খোঁজা হয়, যেখানে ইতিহাসের গভীরতা, সংস্কৃতির উষ্ণতা আর আধুনিক আতিথেয়তা একসঙ্গে পাওয়া যায়— তাহলে দিরিয়াহ নিঃসন্দেহে সৌদির সবচেয়ে আকর্ষণীয় নামগুলোর একটি। রিয়াদের শহরকেন্দ্র থেকে মাত্র ২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই ঐতিহাসিক নগরী ট্যাক্সি কিংবা উবার ও কেরিমের মতো রাইড-হেইলিং সেবায় মাত্র ১৫–২০ মিনিটেই পৌঁছে যাওয়া যায়।

দিরিয়াহ শুধু একটি শহর নয়— এটি সৌদি রাষ্ট্রের ইতিহাসের সূতিকাগার। এখানেই জন্ম নিয়েছিল প্রথম সৌদি রাষ্ট্র, আর এখানেই অবস্থিত আত-তুরাইফ— ইউনেস্কো স্বীকৃত বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান, যা সৌদি পরিচয়ের ভিত্তি নির্মাণ করেছে। রিয়াদ যেখানে আধুনিক আকাশচুম্বী ভবন, শপিং মল ও ব্যস্ত ব্যবসায়িক কেন্দ্রের প্রতিচ্ছবি, দিরিয়াহ সেখানে এক শান্ত, ধীরগতির ঐতিহ্যবাহী আশ্রয়— যেখানে সময় যেন নিজেই গল্প বলে।

তুরাইফ–দিরিয়াহ
তুরাইফ–দিরিয়াহ
ছবি: ভিজিটসৌদিডটকম

বাংলাদেশি পর্যটকদের জন্য এই বৈপরীত্য দিরিয়াহকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে। শহরের কোলাহল থেকে দূরে, এখানে পাওয়া যায় সৌদি ঐতিহ্য, লোককথা, কারুশিল্প ও সংস্কৃতির সঙ্গে গভীর সংযোগের সুযোগ— যা মূল শহরে সহজে মেলে না।
ঢাকা ও রিয়াদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ফ্লাইট সংযোগের ফলে দিরিয়াহ এখন আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি সহজলভ্য। চলতি মৌসুমে দিরিয়াহ সিজনের চারটি বিশেষ আয়োজন শহরটিকে পরিণত করেছে এক প্রাণবন্ত সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে— যেখানে পরিবার, ইতিহাসপ্রেমী ও অ্যাডভেঞ্চার অনুসন্ধানী সবার জন্য রয়েছে অন্যমাত্রার অভিজ্ঞতা।

বিজ্ঞাপন

মিনজাল: প্রকৃতি, সংস্কৃতি ও নীরবতার মেলবন্ধন

যারা ভ্রমণে প্রশান্তি ও প্রকৃতির সঙ্গে গভীর সংযোগ খোঁজেন, তাদের জন্য মিনজাল এক অনন্য অভিজ্ঞতা। দিরিয়াহর প্রাকৃতিক প্রেক্ষাপটের এই আয়োজন বিলাসবহুল গ্ল্যাম্পিং, তারাভরা রাতের আকাশ দেখা, শিল্পকলা কর্মশালা ও লাইভ পারফরম্যান্সের মাধ্যমে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছে। এই আয়োজন চলবে ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত।

সালওয়া প্যালেস
সালওয়া প্যালেস
ছবি: ভিজিটসৌদিডটকম

এখানে কয়েক ঘণ্টার জন্য ঘুরে যাওয়া যেমন সম্ভব, তেমনি রাতযাপনের ব্যবস্থাও রয়েছে— যা মরুভূমির নীরবতা ও সৌন্দর্যকে পুরোপুরি অনুভব করার সুযোগ দেয়। শহুরে ব্যস্ত জীবন থেকে দূরে এসে যারা প্রকৃতিনির্ভর ভ্রমণ উপভোগ করেন, বিশেষ করে বাংলাদেশি পর্যটকদের জন্য মিনজাল এক শান্ত ও অনুপ্রেরণাময় আশ্রয়।

বিজ্ঞাপন

আল-হুয়াইয়েত: শিশুদের জন্য আনন্দময় শেখার জগৎ

বাংলাদেশি পরিবার যারা শিশুদের নিয়ে ভ্রমণে বের হন, তাদের জন্য আল-হুয়াইয়েত নিঃসন্দেহে এক আদর্শ আয়োজন। দিরিয়াহর আদহুয়াইরাহ এলাকায় চলমান এই ইভেন্টে খেলাধুলা আর সাংস্কৃতিক শিক্ষাকে একত্র করা হয়েছে সৃজনশীলভাবে। এটা চলবে ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত।

দিরিয়াহ
দিরিয়াহ
ছবি: ভিজিটসৌদিডটকম

ইন্টারঅ্যাকটিভ প্লে জোন, গল্প বলার আসর ও সৃজনশীল কর্মশালার মাধ্যমে শিশুরা সৌদি ঐতিহ্যকে জানতে পারে কল্পনাপ্রবণ ও আনন্দময় উপায়ে। একই সঙ্গে অভিভাবকরাও নিশ্চিন্তে উপভোগ করতে পারেন একটি নিরাপদ, প্রাণবন্ত ও সুচিন্তিত পরিবেশ। শিক্ষা ও বিনোদনের এমন মেলবন্ধন পরিবারভিত্তিক ভ্রমণকে করে তোলে আরও অর্থবহ।

হাল আল-কুসুর: সৌদি ইতিহাসের রাজকীয় যাত্রা

ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতি যাদের বিশেষ আগ্রহ, তাদের জন্য হাল আল-কুসুর এক অসাধারণ সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা। দিরিয়াহর ঐতিহাসিক প্রাসাদ অঞ্চলজুড়ে আয়োজিত এই ইভেন্টে সৌদি রাষ্ট্রের সূচনালগ্নের গল্প, নেতৃত্ব ও স্থাপত্য জীবন্ত হয়ে ওঠে। এটা চলবে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত।

লাইভ পারফরম্যান্স, দৃশ্যভিত্তিক প্রদর্শনী ও নাট্যধর্মী উপস্থাপনার মাধ্যমে দর্শনার্থীরা যেন সময়ের স্রোতে ফিরে যান। বাংলাদেশি শিক্ষার্থী, গবেষক ও সংস্কৃতিপ্রেমীরা এখানে ইতিহাসকে কেবল পড়েন না— বরং অনুভব করেন, দেখেন এবং শোনেন।

লায়ালি আল-দিরিয়াহ: আলো, সংস্কৃতি ও স্বাদের সন্ধ্যা

যারা সন্ধ্যার উৎসবমুখর পরিবেশ, খোলা আকাশের নিচে খাবার আর সাংস্কৃতিক আবহ উপভোগ করেন, তাদের জন্য লায়ালি আল-দিরিয়াহ এক স্মরণীয় আয়োজন। সন্ধ্যা ৫টা থেকে শুরু হওয়া এই ইভেন্টে ঐতিহাসিক পাম গ্রোভ রূপ নেয় আলো, শিল্পকলা ও সংগীতের এক ঝলমলে জগতে। এটা চলবে ২৩ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত।
গুমে ডাইনিং, আলোকসজ্জা ও লাইভ পারফরম্যান্স— সব মিলিয়ে এটি বন্ধু, দম্পতি ও পরিবারের জন্য আদর্শ এক সন্ধ্যার ঠিকানা। সব বয়সের মানুষের জন্য উপযোগী এই আয়োজন বাংলাদেশি পর্যটকদের জন্য সৌদি আতিথেয়তার আধুনিক রূপ দেখার এক দারুণ সুযোগ।

যে কারণে দিরিয়াহ বাংলাদেশি পর্যটকদের জন্য আদর্শ

দিরিয়াহর মূল আকর্ষণ এর ভারসাম্যে— বিশ্বমানের আতিথেয়তার সঙ্গে গভীর ঐতিহ্যবোধ। পরিবারকেন্দ্রিক মূল্যবোধ, আন্তরিক অতিথিপরায়ণতা ও সাংস্কৃতিক গর্ব— এই বিষয়গুলো বাংলাদেশি ভ্রমণকারীদের সঙ্গে সহজেই একাত্ম হয়ে যায়।
রিয়াদ থেকে সহজ যাতায়াত, পরিবারবান্ধব আয়োজন, ছবি তোলার মতো অসংখ্য মনোরম স্থান ও সমৃদ্ধ খাবারের জগৎ— সব মিলিয়ে দিরিয়াহ সৌদি ভ্রমণসূচিতে এক অনন্য সংযোজন।

এই মৌসুমে দিরিয়াহ প্রস্তুত আপনাকে স্বাগত জানাতে; এটা এমন এক গন্তব্যে, যেখানে অতীত সম্মানিত, বর্তমান প্রাণবন্ত, আর প্রতিটি মুহূর্ত হয়ে ওঠে গল্পের অংশ।

আরো তথ্য জানতে লগইন করুন:  https://www.visitsaudi.com/en/diriyah

প্রকাশ: ৩১ জানুয়ারি ২০২৬, ১৭: ০০
বিজ্ঞাপন