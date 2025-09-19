ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ: আর্লের আলো, প্রেম ও হাসপাতালের দিনগুলো

বলে রাখা ভালো, ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ ১৮৫৩ সালের ৩০ মার্চ নেদারল্যান্ডসের গ্রুট-জুনডার্টে জন্মেছিলেন। তাঁর চোখজুড়ে ছিল রঙের জন্য অতৃপ্ত ক্ষুধা। শৈশব ছিল একাকী, নিঃশব্দ। কৈশোরে কলমের আঁচড় আর রঙের ছোঁয়া তাঁর একমাত্র আশ্রয়। ১৮৮৬ সালে নিজের শিল্পকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে এবং প্যারিসের শিল্পতরঙ্গের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিতে তিনি ভাই থিওর কাছে চলে আসেন। প্যারিসে তিনি ইমপ্রেশনিস্টদের উজ্জ্বলতা ও জাপানি শিল্পের সরলতায় মুগ্ধ হন।
কিন্তু ভ্যান গঘের মন চাইছিল মুক্ত আকাশ, সোনালি মাঠ আর উজ্জ্বল আলো। তাই ১৮৮৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি চলে গেলেন দক্ষিণ ফ্রান্সের ছোট্ট শহর আর্লে। তাঁর স্বপ্ন ছিল ‘শিল্পীদের আশ্রম’ গড়ে তোলা।
আর্লের রোদেলা দিনগুলোয় তাঁর জীবনে দুজন মানুষের ছাপ পড়ে। এক তরুণী গ্যাব্রিয়েল বেরলাতিয়ার, যিনি স্থানীয় ক্যাফেতে কাজ করতেন এবং আরেকজন র্যাচেল, সমাজের প্রান্তিক জীবনের এক বারবনিতা, যাঁর প্রতি ভ্যান গঘের সহানুভূতি ও মমতা ছিল গভীর। হয়তো তাঁরা তাঁর নিঃসঙ্গ হৃদয়ে মানবিক উষ্ণতা জাগিয়ে দিয়েছিলেন।
১৮৮৮ সালের ডিসেম্বর। প্রেম ও ব্যক্তিগত কিছু বিষয় নিয়ে সহশিল্পী পল গগাঁর সঙ্গে তীব্র বিতর্ক এক দুঃস্বপ্নের পরিণতি ডেকে আনে ভ্যান গঘের জীবনে। চরম মানসিক অস্থিরতার মুহূর্তে তিনি নিজের বাঁ কান কেটে ফেলেন। কেউ কেউ বলেন, গগাঁই নাকি বন্ধুর কান কেঁটে ফেলেছিলেন। রক্ত, যন্ত্রণা, আতঙ্ক—সব মিলিয়ে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় আর্লের হোটেল দিউ হাসপাতালে।
চিকিৎসকেরা বলেন, এটি ছিল তীব্র মানসিক অবসাদ, স্নায়বিক সমস্যা ও অতিরিক্ত চাপের ফল। আধুনিক গবেষকেরা মনে করেন, এটি ছিল বাইপোলার ডিজঅর্ডার ও মৃগীরোগের এক জটিল রূপ। তিনি সেখানে ছিলেন প্রায় দুই সপ্তাহ—ডিসেম্বরের শেষ থেকে ১৮৮৯ সালের জানুয়ারির মাঝামাঝি পর্যন্ত। পরবর্তী মাসগুলোতেও কয়েক দফা তাঁকে হাসপাতালে যেতে হয়।
বর্তমানে সেই হাসপাতাল একটি মিউজিয়াম। যেহেতু স্থানীয় লোকজন ভ্যান গঘকে লা এসপেস ভ্যান গঘ বলে ডাকতেন। এ কারণে মিউজিয়ামের নামও রাখা হয়েছে ‘লা এসপেস ভ্যান গঘ’।
আমরা হাসপাতালের কামরাগুলোতে হাঁটলাম। হাঁটলাম হাসপাতালের কোর্ট ইয়ার্ড ধরে। যে কোর্ট ইয়ার্ডকে তিনি দেখতে পেতেন হাসপাতালের জানালা দিয়ে, আর সেই আলোছায়ার খেলা এসে ধরা পড়ে তাঁর ক্যানভাসে। এই সময়ে যত দূর মনে পড়ে, ১৮৮৮ সালের এপ্রিল মাসে তিনি আঁকলেন ‘দ্য কোর্ট ইয়ার্ড অব দ্য হসপিটাল অ্যাট আর্ল’; যেখানে হাসপাতালের আঙিনা জীবন্ত হয়ে উঠেছে রঙের উজ্জ্বলতায়। ফুলের স্টিল-লাইফ আর সূর্যমুখীর নতুন সংস্করণগুলোও এ সময়ের সৃষ্টি। যেন দুঃখের গভীরতায় থেকেও তিনি আলোকে আঁকড়ে ধরতে চাইছিলেন। এর মাস কয়েক পরেই ফিরে যান প্যারিসে এবং সেখানেই প্রয়াণ হয় পর্যবেক্ষণোত্তর কিংবদন্তি শিল্পী ভ্যান গঘের।
আর্লে ভ্যান গঘ অল্প কিছুদিন ছিলেন, কিন্তু তা তাঁর জীবনের সবচেয়ে রঙিন ও বেদনাদীপ্ত অধ্যায়, যেখানে আলো, প্রেম ও যন্ত্রণা একসঙ্গে মিলেমিশে সৃষ্টি করেছে চিরন্তন শিল্প। এদিকে সময় সকাল গড়িয়ে দুপুর। এখনো ভ্যান গঘের ট্রেইল ধরে হাঁটতে হবে রোন নদীর তীর ধরে। হাসপাতালের নিচতলার ভ্যান গঘ মিউজিয়াম থেকে কেনা হলো ফ্রিজ ম্যাগনেট আর বিখ্যাত সূর্যমুখীর স্টিল লাইফ–সংবলিত টোট ব্যাগ। এখন যাত্রা শুরু দুপুরের খাবার অন্বেষণে।
আর্ল শহরের আনাচকানাচে হাঁটছি। মনে হচ্ছিলো এই সেই পথ, যে পথ ধরে হেঁটেছেন রোমান স্থাপত্যশিল্পীরা, হেঁটেছেন রোমান মহাযোদ্ধারা। আবার এ পথেই হয়তো লেখা আছে রোমান দাস আর গ্ল্যাডিয়েটরদের রক্ত দিয়ে লেখা কাহিনি। আমরা ঘুরে দেখলাম রোমান আর্ল কলোসিয়াম, যা সহজেই নিয়ে যায় দুই হাজার বছরের বেশি পুরোনো এক যুগে, যেখানে প্রাচীন সময়ে দুর্দণ্ড গ্ল্যাডিয়েটররা কণ্ঠ ছেড়ে চিৎকার করে বলতেন, মৃত্যু অথবা মুক্তি। খ্রিষ্টপূর্ব ১২৩ সালে রোমানদের আগমন বদলে দেয় এই শহরের ভাগ্য, আর ৯০ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত এই মহাকায় অ্যারেনা হয় সাহস, শক্তি ও বিনোদনের কেন্দ্রবিন্দু।
কল্পনা করুন, ১৩০ মিটারের বেশি দৈর্ঘ্যের বিশাল বৃত্তাকার অঙ্গনে রোদে ঝলসে ওঠা বালুমঞ্চে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে দুই গ্ল্যাডিয়েটর; গর্জন তুলছে হাজারো দর্শক, প্রতিটি শ্বাসে আছে উত্তেজনার শিহরণ। আজ সময় থমকে দাঁড়ালেও সেই করতালি, সেই লড়াইয়ের প্রতিধ্বনি যেন এখনো ভেসে আসে খিলানপোড়া দেয়ালের ফাঁক দিয়ে। দেখলাম, রোমান অ্যাম্ফিথিয়েটার, যেখানে এখনো ঠিক আগের মতোই রয়ে গেছে মঞ্চ আর সারি সারি সিঁড়িময় গ্যালারি। রয়ে গেছে আকাশচুম্বী উঁচু বিস্ময়কর কলাম আর তাতে দারুণ সব কারুকাজ।
নিরাপত্তার জন্য রোমানরা বহু শতাব্দী আগে গড়ে তুলেছিল বিশাল তোরণ। দুপুরের খাবার শেষে আমরা সেই তোরণ পেরোলাম, তারপর নামলাম মাটিতে আঁকা ট্রেইলে। মনে হলো আমরা শুধু হাঁটছি না, একটা রেখা ধরে এগোচ্ছি, যেখানে ইতিহাস, শিল্প আর প্রকৃতির পদচিহ্ন একাকার হয়ে গেছে। যেন গঘের চোখে আঁকা রেখায় হেঁটে যাচ্ছি আমরা, পর্যবেক্ষণ–উত্তর চিত্রশৈলীর গোপন ছন্দে।
শহর থেকে মিনিট দশেক হাঁটার পরেই চোখের সামনে হাজির হলো নীলাভ জলের রোন নদী, স্থানীয় লোকজন যাকে স্নেহভরে বলে ‘খন’—সুউচ্চ আল্পস পর্বত থেকে বয়ে নিয়ে আসছে বরফগলা জল। আর্ল শহরের বুক চিরে বয়ে চলা এই নদীর সৌন্দর্য প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ করে। হঠাৎই এক সুর উঠে আসে। নদী দেখলে অসীমের আর কোনো হুঁশ থাকে না। যদিও রোন নদীর অপার সৌন্দর্য যে কাউকেই মোহিত করবে। এর মধ্যে অসীম গলা ছেড়ে গেয়ে ওঠে অমর পালের গান—‘নদীর ঘাটে গিয়া ও তাঁর ভোমরা কালো নয়ন হেরিয়া...’। সেই মুহূর্তে বাংলার নদী আর ফরাসি নদী মিশে যায় এক মোহনায়, শিল্প আর সংগীত একাকার হয়ে ওঠে।
দিনভর আমরা হাঁটলাম গঘের পদচিহ্ন ধরে। আর্ল শহর যেন থেমে থাকা সময়ের জাদুঘর—প্রতিটি ইট, প্রতিটি গলি, প্রতিটি আলো যেন একেকটি ছবি। আর ঠিক এই নদীর কুলেই ভ্যান গঘ আঁকেন তাঁর বিখ্যাত ‘স্টারি নাইট ওভার দ্য রোন’।
১৮৮৮ সালের সেপ্টেম্বরের এক বিষণ্ন রাতে তিনি বসেছিলেন রোন নদীর ধারে। নিঃসঙ্গ, তবু চারপাশের প্রকৃতি যেন তাঁকে ঘিরে রেখেছে অদৃশ্য বন্ধনে। আকাশে ঝলমল করছে তারারা, শহরের গ্যাসল্যাম্পের আলো নদীর জলে প্রতিফলিত হয়ে কাঁপছে। এই দৃশ্য ভ্যান গঘের চোখে রূপ নেয় এক উজ্জ্বল নকশায়—রাতকে আঁকতে গিয়ে তিনি ধরলেন আলোর সুর, নিঃসঙ্গতার গোপন সংগীত।
‘স্টারি নাইট ওভার দ্য রোন’ কেবল একটি প্রাকৃতিক দৃশ্যের পুনরুৎপাদন নয়, বরং এক শিল্পীর অন্তর্জগতের ছায়াপথ। নীলাভ অন্ধকারে ছড়িয়ে থাকা হলুদের ঝলকানি শুধু গ্যাসল্যাম্পের আলো নয়, তা হলো আশার প্রতীক, বিষণ্নতার ভেতর লুকিয়ে থাকা একচিলতে আনন্দ। ছবির নিচে দেখা যায় দুজন মানুষের ছায়া, সম্ভবত নদীর ধার ধরে হেঁটে যাওয়া প্রেমিক-প্রেমিকা। এরা হয়তো নিছক দৃশ্যের অংশ, কিন্তু আসলে তারা ভ্যান গঘের মনের আকুতি, মানুষের প্রতি তাঁর অবচেতন টান।
রোন নদীর ধারে দাঁড়িয়ে বোঝা যায়, গঘ রাতকে দেখেছিলেন ভিন্ন চোখে। অন্যদের কাছে রাত মানে অন্ধকার, তাঁর কাছে রাত মানে আলো। সেই আলো কেবল আকাশে নয়, নদীর জলে, মানুষের হৃদয়েও।
আমরা নদীর ধারে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে যখন ফিরে আসছিলাম, তখন মনে হচ্ছিল, আমাদের এই হাঁটা আর গঘের সেই ছবি আসলে একই যাত্রার দুই রূপ। একদিকে ভ্রমণের বিস্ময়, অন্যদিকে শিল্পীর তুলির রেখা। দুটোই সময়কে থামিয়ে দেয়, যেন প্রতিটি মুহূর্ত এক ছবির রেখায় বন্দী।
লেখক: ড. অসীম চক্রবর্তী, শিক্ষক ও গবেষক (আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ও বায়ো-মেডিকেল ইনফরমেটিকস) অ্যাংলিয়া রাসকিন ইউনিভার্সিটি, কেমব্রিজ।
মৌনী মুক্তা চক্রবর্তী, একজন ব্রিটিশ-বাংলাদেশি চিত্রশিল্পী ও মুক্ত আর্টস সিআইসির লিড আর্টিস্ট।
ছবি: লেখক