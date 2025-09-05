ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ: আর্ল–এর আলো, প্রেম ও হাসপাতালের দিনগুলো
ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ: আর্ল–এর আলো, প্রেম ও হাসপাতালের দিনগুলো

লেখা: অসীম চক্রবর্তী ও মৌনী মুক্তা চক্রবর্তী, কেমব্রিজ, যুক্তরাজ্য

রোদ, আলো আর রঙের শহর আর্লস; ভ্যান গঘের শিল্পীসত্তা যেখানে খুঁজে পেয়েছিল নতুন প্রাণ। ইতিহাস, প্রেম, উন্মাদনা আর ক্যানভাসের গল্পে সাজানো এই ভ্রমণ কেবল যাত্রা নয়, এক পবিত্র তীর্থ।

ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরা পর্ব ২
৪ আগস্ট ২০২৫। ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী ফরাসি শহর মার্সেই। তীব্র রোদ, নীলাভ আকাশ আর সমুদ্রের বাতাসে ভরা এক সকাল। নভোটেল হোটেলের কাচের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি, শহরটা যেন রঙে আর আলোয় ভাসছে।

আর্লের সেন্ট্রাল স্কয়্যার
হঠাৎ মনে হলো এমন এক সকালকে কেবল হোটেলের নাশতা আর অলস কথোপকথনে ফুরিয়ে দেওয়া যায় না। মনে পড়ল, এখান থেকে মাত্র প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূরে আছে সেই শহর, আর্লস (ফরাসি উচ্চারণে আহখলে) যেখানে ভ্যান গঘ তাঁর শেষ জীবনের সবচেয়ে উজ্জ্বল রঙের দিনগুলো কাটিয়েছিলেন।

চারজন মিলে ঠিক করলাম, আজ গন্তব্য আর্লস। আমার কাছে এ যাত্রা কেবলই এক ভ্রমণ নয়, এ এক পবিত্র তীর্থযাত্রা। সেই তীর্থে রয়েছে কিংবদন্তি চিত্রশিল্পীর হাঁটার পথ, রঙে মাখা ক্যানভাসের গন্ধ আর হয়তো তাঁর হাতে ধরা শেষ অ্যাবসিন্থের গ্লাসের স্মৃতি।
ভ্যান গঘ, শিল্পের ইতিহাসে যার নাম মানেই রঙের বিপ্লব।

রোমান কলোসিয়াম
রন নদীকে রেখে ভ্যান গঘ ক্যফের পথে চোখে পড়বে এমন বাড়ি
মাত্র ৩৭ বছরের জীবনে, ১৮৫০ সালের পরবর্তী প্রজন্মের পর্যবেক্ষণভিত্তিক শিল্পীদের মধ্যে তিনি ছিলেন সবচেয়ে অদ্ভুত, সবচেয়ে গভীর। জীবনের শেষ দুই বছর কাটিয়েছিলেন আর্লসে, এঁকেছিলেন প্রায় দুই শ ছবি, সূর্যমুখী, তারাভরা রাত আর সেই বিখ্যাত ক্যাফে, যা আজও দাঁড়িয়ে আছে ‘ভ্যান গঘ ক্যাফে’ নামে।

গল্পের শুরু তাই করব সেখান থেকেই; আর্লসের সরু পাথুরে গলি, দুপুরের সোনালি আলো আর ভ্যান গঘের তুলির আঁচড়ে অমর হয়ে থাকা এক ক্যাফের দরজায় দাঁড়িয়ে…।

গঘের প্রেরণায় আঁকা মৌনী মুক্তা চক্রবর্তীর পেইন্টিং
র১৮৮৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ প্যারিস ছেড়ে চলে এলেন ফ্রান্সের দক্ষিণে প্রোভঁসের ছোট্ট শহর আর্লে। লক্ষ্য ছিল পরিষ্কার—উজ্জ্বল সূর্যালোক, তীব্র রঙের খেলা আর প্রকৃতির উন্মুক্ত দৃশ্যপটের ভেতর নিজের শিল্পকে নতুন প্রাণ দেওয়া। কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি ভাড়া নিলেন বিখ্যাত হলুদ বাড়ি (The Yellow House), যেখানে তিনি প্রায় ১৫ মাস ছিলেন, তাঁর সৃষ্টিশীল জীবনের অন্যতম উজ্জ্বল সময়, যদিও মানসিক অশান্তি তখনো ছায়ার মতো সঙ্গী ছিল।

রোমানদের তৈরি আর্লের প্রবেশপথ
আমরা প্রায় দেড় ঘণ্টা ভ্রমণ শেষে নামলাম আর্ল শহরে। অদ্ভুত এক শিহরণ খেলে গেল গোটা শরীরে। রোমানদের তৈরি সব আকাশছোঁয়া সরু গলি, যেদিকে তাকাই, চোখে পড়ে ইতিহাসের বিবিধ রত্ন। হঠাৎ বাঁয়ে তাকিয়ে দেখি, বিখ্যাত লেখক মঁলিয়ের-এর নামে Rue de Molière। (ফ্রেঞ্চ ভাষায় Rue মানে রাস্তা।)

একটু সামনে গিয়ে দেখি জমজমাট এক চত্বর, যেখানে কফির কাপে ঝংকার তুলছেন শিল্পানুরাগীরা। আরও কিছুদূর এগিয়ে যেতেই চোখ ছানাবড়া করে ধরা পড়ল সেই হলুদ ভবন, দ্য ভ্যান গঘ ক্যাফে। উত্তেজনার পারদ তখন তুঙ্গে। এখানেই বসে ভ্যান গঘ অ্যাবসিন্থ পান করতেন আর ন্যাপকিনে আঁকতেন স্টারি নাইটের গল্প।

ভ্যান গঘের ঐথিহাসিক হুলদ বাড়ির সামনে লেখক
সেই ক্যাফে
বাড়িটির আঁকা ছবি
হলুদ বাড়ি থেকে কয়েক কদম দূরের এই ক্যাফেই ছিল Caféde la Gare, যেখানে ১৮৮৮ সালের সেপ্টেম্বরে জন্ম নিল তাঁর বিখ্যাত ‘The Night Caf’। ছবির রং ও আলো এমনভাবে সাজানো যে তিনি নিজেই একে বর্ণনা করেছিলেন, বাংলায় অনুবাদ করলে বিষয়টা অনেকটা এ রকম—
‘যেখানে মানুষ নিজের সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে,
পাগল হয়ে যেতে পারে, কিংবা অপরাধ করতে পারে।’
কয়েক সপ্তাহ পর গঘ ইজেল নিয়ে বেরিয়ে এলেন Place du Forum-এর খোলা আকাশের নিচে। সেখানেই জন্ম নিল ‘Café Terrace at Night’, গ্যাসের আলোয় আলোকিত টেরেস, গাঢ় নীল আকাশে ঝলমলে তারারা আর মানুষের নিঃশব্দ আড্ডার স্পন্দন।

বাস্তব তারামণ্ডলীর বিন্যাসও ছবির আকাশের সঙ্গে মিলে যায়, যেন বিজ্ঞান আর শিল্পের নিখুঁত মিলনবিন্দু। ভ্যান গঘ লিখেছিলেন—
‘রাত দিনের চেয়ে অনেক বেশি জীবন্ত এবং অনেক বেশি রঙিন।’

রোমান অ্যাম্ফিথিয়েটারের ধংসাবশেষ
আর্লের সরু গলিতে বসে আছেন লেখক
আজও আর্ল শহর ভ্যান গঘের পদচিহ্নে ভরা—কাঁচা পাথরের রাস্তা, রোমানদের রেখে যাওয়া স্থাপত্য, ফোরামের চত্বর আর পুনর্নির্মিত ক্যাফে টেরেসে। তাঁর ছবিগুলো কেবল দৃশ্য নয়, ওগুলো একেকটি আবেগের নিশ্ছিদ্র রাত, যেখানে আলো আর অন্ধকার, স্বপ্ন আর উন্মাদনা একই ক্যানভাসে মিলেমিশে যায়।

লেখক: ডক্টর অসীম চক্রবর্তী: শিক্ষক ও গবেষক (আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ও বায়ো-মেডিকেল ইনফরমেটিক্স) এংলিয়া রাস্কিন ইউনিভার্সিটি, কেমব্রিজ।

মৌনী মুক্তা চক্রবর্তী: একজন ব্রিটিশ-বাংলাদেশী চিত্রশিল্পী ও মুক্ত আর্টস সিআইসির লিড আর্টিস্ট।

ছবি: লেখক

প্রকাশ: ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৬: ০০
