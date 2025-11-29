টোপকাপি প্রাসাদ: অটোমান সাম্রাজ্যের জীবন্ত জাদুঘর

বহিরাঙ্গন
ইস্তাম্বুলের সুলতান আহমেদে দাঁড়িয়ে আছে টোপকাপি প্রাসাদ, যেন চার শতাব্দীর অটোমান সাম্রাজ্য তার সমগ্র মহিমা নিয়ে এখনো নিঃশব্দে শ্বাস নেয়। ১৫০০ বছরের ইতিহাসে মোড়া এই নগরীতে টোপকাপি শুধু সুলতানদের বাসভবনই ছিল না; ছিল সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, সামরিক পরিকল্পনা ও আধ্যাত্মিক শক্তির কেন্দ্র। প্রাসাদে প্রবেশের মুহূর্ত থেকেই মনে হয়েছে, যেন সময়ের সীমানা পেরিয়ে আপনি আরেক যুগে প্রবেশ করেছেন।
প্রাসাদের মোট চারটি স্তর। প্রবেশদ্বারের দিকে এগোতেই অনুভব হবে, ইতিহাস যেন হাত বাড়িয়ে আপনাকে ডাকছে। প্রথম আঙিনা ছিল সুলতানের আমলে সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত। এখান থেকেই কাটতে হয় প্রবেশের টিকিট; এই জায়গা থেকেই শুরু অটোমান সাম্রাজ্যের রাজকীয় অন্দরমহল ভ্রমণ। উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে ৯৫০ লিরার টিকিটের এখন মূল্য দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৪০০। এ কারণে অনেককেই অসন্তুষ্ট হতে দেখা গেল। তবু টোপকাপি এমন এক প্রাসাদ, যা নিঃসন্দেহে জীবনের শ্রেষ্ঠ দর্শনানন্দ দেয়। সে কারণে টিকিটের দাম বেশি হলেও দর্শনার্থীদের অভাব নেই।
‘ইম্পেরিয়াল গেট’। বিশাল লৌহদরজা। সেখানে পৌঁছানোর আগেই একধরনের উত্তেজনা অনুভব করছিলাম। দরজা পার হয়েই প্রশস্ত উঠান, শতাব্দীপ্রাচীন গাছের সারি, পাথরের পথ আর চারদিকে নীরব ইতিহাস। মনে হয়, এখানকার প্রতিটি ইট, প্রতিটি দেয়াল কোনো না কোনো বিজয়, অভ্যর্থনা বা রাজকীয় উৎসবের সাক্ষী। সুলতানদের অভিষেকও হতো এই ফটকের দোরগোড়ায়।
প্রথম প্রাঙ্গণই ছিল সাম্রাজ্যের বহিরাঙ্গন, যেখানে চলত সামরিক প্রস্তুতি, প্রশাসনিক নির্দেশ ও নানা আনুষ্ঠানিকতা। এখানেই দেখা যায় পুরোনো গির্জা, রান্নাঘরের প্রথমাংশ ও প্রাসাদের প্রাচীন স্থাপত্য।
অনেক পর্যটক দ্রুত এগিয়ে যান। কিন্তু যাঁরা একটু থামেন, তাঁদের কাছে এই চত্বর যেন ধীরে ধীরে জীবন্ত হয়ে ওঠে। মনে হবে, সাম্রাজ্যের কোনো এক বিকেলে হয়তো এখানেই দাঁড়িয়েছিলেন সৈন্যরা, হাঁটছিলেন ব্যবসায়ী, কবি, অতিথি কিংবা কোনো অভিযাত্রী।
ইতিহাস জানান দেয়, এই প্রথম ফটকটি নির্মাণ করেন ফাতিহ সুলতান মেহমেত, ১৪৬৯ সালে। দরজার দুই পাশে থাকা লেখাও প্রাসাদের চরিত্রকে স্পষ্ট করে। এক পাশে লেখা: ‘কেউ নির্যাতিত হলে, তার আশ্রয় হবে এখানে’। অন্য পাশে লেখা: ‘সুলতান পৃথিবীতে আল্লাহর ছায়া।’ ওপরে খোদাই করা সুরা হিজরের আয়াত প্রাসাদের আধ্যাত্মিক মর্যাদাকেও মনে করিয়ে দেয়।
চত্বরের ডান দিকে চোখ পড়তেই দেখা যায় একটি বিশ্রামঘর; সতেরো শতকে নির্মিত। তখন সাধারণ মানুষ রোদ থেকে বাঁচতে এখানে এসে বসত, পানি খেত, একটু শান্তি খুঁজে নিত। আজও সেই ছাউনিটি অতীতের গল্প বলে চলে।
চারদিকে তাকালে দূর আকাশের নীলের ভেতর গৌরবের মতো দাঁড়িয়ে থাকে হাগিয়া সোফিয়া ও নীল মসজিদ। দুটিকে মাঝখানে রেখে টোপকাপির প্রবেশদ্বার যেন ইতিহাসের প্রহরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। টোপ মানে কামান আর কাপি মানে প্রাসাদ। কয়েক শতাব্দী ধরে মধ্যপ্রাচ্য থেকে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্য শাসন করা ওসমানীয়দের প্রাসাদের নামে কামান থাকাটাই বাঞ্ছনীয়।
ভেতরে প্রবেশের জন্য নিরাপত্তা চেকের পর ক’পা এগোতেই চোখে পড়ে আরও একটি পুরোনো গেট, যা ইস্তাম্বুলে নির্মিত প্রথম দিকের প্রবেশদ্বারগুলোর একটি, প্রায় ১৩৬০ সালের। তখনই বোঝা যায়, এই শহরের প্রতিটি পাথর কতশত গল্প ছুঁয়ে এসেছে।
এরপর পৌঁছে যাই প্রথম প্রধান প্রবেশদ্বার বাব–ই হুমায়ুনের সামনে। এখান থেকেই টোপকাপির মূল চারটি কোর্টইয়ার্ডের যাত্রা শুরু। বাতাসে যেন লুকিয়ে আছে অভিজাত মানুষের পায়ের ধ্বনি, সৈন্যদের হাঁক, ক্রীতদাসদের কেনাবেচা করা দালালদের হাঁকডাক আর রাজকার্যের প্রতিধ্বনি।
ইতিহাস বলে, দীর্ঘদিন সুলতানরা থাকতেন পুরোনো বায়েজিদের প্রাসাদে। পরে সুলতান সুলায়মান, হুররাম সুলতানের অনুরোধে পুরো রাজপরিবারকে নতুন প্রাসাদ টোপকাপিতে স্থানান্তর করেন। আমরা যে দৃষ্টিনন্দন ইতিহাসনির্ভর সিরিয়াল দেখি, তার অনেক দৃশ্যই আসলে সেই পুরোনো প্রাসাদ ‘এস্কে সারায়’–এর ঘটনা। টোপকাপি ছিল ‘ইয়েনি সারায়’ অর্থাৎ নতুন প্রাসাদ।
চলতে চলতে দেখা যায় চার্চের মতো বিশাল এক স্থাপনা—হাগিয়া আইরিন। রোমান সাম্রাজ্যের সময় এটি ছিল সামরিক গুদামঘর। টোপকাপির ভেতর দাঁড়িয়ে থাকা রোমান ঐতিহ্যের এক নীরব সাক্ষী।
এরপর পথ এসে থামে দ্বিতীয় গেটে, বাব–উস সালাম বা স্যালুটেশনের দরজা। এখান থেকে ভেতরে প্রবেশের মূল যাত্রা শুরু হয়, আর এখান থেকেই কাটতে হয় টিকিট। এরপরের অংশ থেকেই টোপকাপি আপনাকে নিয়ে যাবে সাম্রাজ্যের অন্তর্গত শক্তি, রাজনীতি, অন্তরালে লুকানো জীবন ও হারেমের রহস্যের দিকে। টোপকাপির বাইরের চত্বর আগমনী বার্তা দেয় জীবন্ত ইতিহাস অবলোকনের।
(পরবর্তী পর্বে থাকবে দ্বিতীয় কোর্টইয়ার্ড, সুলতানদের ব্যক্তিগত এলাকা ও হারেমের প্রথম ধাপের বিস্ময়কর জগতের গল্প।)
ছবি: লেখক