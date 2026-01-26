ফেওয়া লেকের পাড়ে কোলাহল থেমে যায়

হাড়কাঁপানো ঠান্ডা আর হিমেল হাওয়ার দাপটে টিকে থাকাই দায়। শহর কাঠমান্ডুর এখনো ঘুম ভাঙেনি পুরোপুরি। রাস্তায় দু–একটা লোমশ কুকুর ছাড়া কাকপক্ষীরও চিহ্ন নেই। হোটেল থেকে বের হয়ে বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত যাব কীভাবে, সেটাই ভাবছিলাম। শেষ পর্যন্ত পা দুটোর ওপর ভরসা করে এগিয়ে চললাম বাসের খোঁজে। পথপ্রদর্শকের দায়িত্বটা গুগল ম্যাপের ওপরই ছেড়ে দিয়েছি। ল্যান্ড হিমালয়া বাসের কাউন্টারে পৌঁছে নির্দিষ্ট বাস খুঁজে বের করে ভেতরে প্রবেশ করার পর শরীরের কাঁপুনিটা থামল।
আমাদের গন্তব্য পোখারা, নেপালের পর্যটন রাজধানী। কাঠমান্ডুর পর নেপালের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। হিমালয় পর্বতে যাঁরা ট্রেকিং করতে চান তাঁদের অবশ্য গন্তব্য দেশটির মধ্যাঞ্চলের এই জেলা। এ জন্যই কি না পুরো বাসের অর্ধেকের বেশি আসন দখল করে আছেন ইউরোপীয় ও আমেরিকান বাসিন্দা। বাসের মাঝামাঝি ডান পাশের দুটি আসন দখল করে বসেছি আমরা দুজন। ভ্রমণের সময় চেষ্টা করি জানালার পাশের আসন বাগানোর। বিয়ে মানেই যে স্যাক্রিফাইস সেটা পলে পলে টের পাচ্ছি। জানালার পাশের আসনটা চলে গেছে মৌয়ের দখলে। একবার জিজ্ঞেস করারও প্রয়োজন মনে করেনি।
বাস কিংবা ট্রেনে ভ্রমণের সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে চলার পথে প্রকৃতি দেখা যায়। নেপাল পাহাড়ি দেশ। বাস কখনো চড়াই বেয়ে ওপরে উঠছে, আবার পরক্ষণেই উতরাই ধরে নিচে নামছে। পুরো যাত্রাপথে আমাদের সঙ্গ দিয়েছে সংকোশ নদী। তুমুল তার গর্জন, অসীম তার গতি। কিছু স্থানে সে ষোড়শ তরুণীর মতো ছিপছিপে, আবার কোথাও স্ফীতকায়া রমণীর মতো আলুথালু বেশ। কোথাও সুউচ্চ পাহাড়ের ক্যানভাসে চিকচিক করছে সাদা বালু। আবার কোথাও পাহাড় থেকে গড়িয়ে নামা পাথরে বাঁধা পেয়ে ফুঁসছে পানির দল।
আট ঘণ্টার যাত্রাপথে তিনবার বিরতি দিয়েছে। রেস্টুরেন্টগুলোতে খাবার খুব আহামরি গোছের না হলেও দাম নেহাতই কম নয়। কুমিল্লার নূরজাহান হোটেলের কথা মনে পড়ল। লোকজন প্রক্ষালন বিরতি নিতে এখানে থামে। ভুলক্রমে যদি কোনো খাবারের আইটেম চেখে দেখে তাহলেই হয়েছে। ১০ গুণ দাম দিয়ে কোনোমতে প্রাণরক্ষা পেলেও বেয়ারাদের অপমান সহ্য করাই দায়। এদিক দিয়ে নেপালের মানুষ বেশ ভালো। দাম বেশি রাখলেও আচার–ব্যবহার ভালোই প্রদর্শন করে। বাড়তি দামের বিষয়টা তাই চাপা পড়ে যায় আরকি।
পোখারা যখন পৌঁছেছি সূর্য ততক্ষণে মধ্যগগন থেকে কিছুটা পশ্চিমে সরে গেছে। গুগল ম্যাপে দেখাচ্ছিল হোটেলের অবস্থান মাত্র ১ কিলোমিটার দূরত্বে। আমাদের কপোত-কপোতীর সম্বল একটা ট্রলিব্যাগ আর একটা ব্যাকপ্যাক। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম পথটুকু হেঁটেই যাব। পরিচ্ছন্ন ফুটপাত ধরে ফেওয়া লেকের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে এবিসি হোটেলে পৌঁছে গেলাম। এই হোটেলের বিশেষ বৈশিষ্ট্য আমার কাছে দুটো। ১ নম্বর হচ্ছে হোটেলের সামনের চমৎকার বাগান। হরেক রকমের ফুলগাছ শোভাবর্ধন করছে ছোট্ট বাগানটির। গাছের ফাঁকে ফাঁকে আছে বসার ব্যবস্থা।
এমনকি ক্যাম্পফায়ার কিংবা বারবিকিউ করার জন্যও আছে আলাদা জায়গা। নিয়মিত পরিচর্যার কারণে গাছগুলো ঝোপঝাড়ে পরিণত হয়নি। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর মালিকানায়। সুদর্শন যে ভদ্রলোক রিসেপশনে ছিলেন, তিনি হোটেল মালিকের ছেলে। নাম মনোজ পাহাড়ি। আমরা বাংলাদেশি শুনেই সহাস্যে বললেন, ‘আমার ওয়াইফ কিন্তু আপনাদের দেশেই পড়াশোনা করেছে। একসময় পরিচয় করিয়ে দেব।’
যে তিন দিন পোখারায় ছিলাম পরিবারটির সঙ্গে চমৎকার মিথস্ক্রিয়ার সুযোগ ঘটেছিল। এমনকি আমাদের ভ্রমণ পরিকল্পনায় পোখারায় দুই দিনের বদলে তিন দিন থাকার সিদ্ধান্ত বদলের পেছনে ওনাদের আতিথেয়তাও অন্যতম নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছিল।
আমাদের জন্য বরাদ্দ কক্ষটির অবস্থান চারতলা হোটেলটির তৃতীয় তলায়। বেশ বড় কক্ষটির সঙ্গে লাগোয়া ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দূর দিগন্তে সারাংকোটের পাহাড় আর হিমালয়ের অন্নপূর্ণা রেঞ্জ চোখে পড়ে। ঝটপট ফ্রেশ হয়ে বেরিয়ে পড়লাম মধ্যাহ্নভোজনের উদ্দেশ্যে। হালাল খাবারের হোটেল খুঁজে বের করতেই আধা ঘণ্টা কেটে গেল। গলির ভেতর ছোট্ট একটা রেস্টুরেন্ট থেকে আহারাদি সম্পন্ন করে বের হয়ে দেখি বিকেল হয়ে গেছে। এসব পাহাড়ি এলাকায় সূর্য একটু আগেই বিশ্রামে চলে যায়। অলস বিকেলটা তাই ফেওয়া লেকের পাড় ঘেঁষে বানানো পায়ে চলা পথে হেঁটে কাটানোর সিদ্ধান্ত নিলাম।
নেপালি ভাষায় হ্রদকে বলে তাল। ফেওয়া লেক বা ফেওয়া তাল পোখারার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ স্থান। এটি নেপালের তৃতীয় বৃহত্তম মিঠাপানির হ্রদ। পোখারার বেশির ভাগ আবাসিক হোটেলের অবস্থান হ্রদটির পূর্ব পাশে। অন্যান্য হ্রদকে ছাপিয়ে ফেওয়া হ্রদটির বিখ্যাত হওয়ার মূল কারণ এর অবস্থান। সমুদ্র সমতল থেকে প্রায় আড়াই হাজার ফুট উচ্চতার এই হ্রদটির মাত্র ২৮ কিলোমিটার দূর থেকে শুরু হয়েছে হিমালয় পর্বতমালার অন্নপূর্ণা পাহাড়শ্রেণি। আবহাওয়া যেদিন পরিষ্কার থাকে, সেদিন হ্রদটিতে মাছুপুছারি, অন্নপূর্ণা এবং ধাউলাগিরি (ধবলগিরি) পর্বতমালার স্পষ্ট প্রতিবিম্ব দেখা যায়। হ্রদের পানিতে নৌবিহারের পাশাপাশি হিমালয় পর্বতমালার প্রতিচ্ছবি দেখতে কার না ভালো লাগবে? হ্রদের ঠিক মাঝখানে আছে হিন্দুধর্মাবলম্বীদের তীর্থস্থান তাল বরাহি মন্দির। বিষ্ণু দেবতার জন্য উৎসর্গীকৃত মন্দিরটিতে সারা দিন ভিড় লেগেই আছে, তবে শনিবার ভিড়টা একটু বেশিই হয়।
ঘণ্টা চুক্তিতে নৌকা ভাড়া নেওয়া যায়। মৌ যদিও সাঁতার জানে না কিন্তু নৌকা নিয়ে ঘুরতে তার কোনো আপত্তি নেই। ১ ঘণ্টা ৫০০ রুপি এই চুক্তিতে একটা নৌকা ভাড়া নিলাম।
চারপাশে পাহাড়, কেবল এটুকুই যথেষ্ট ছিল ফেওয়া লেকের সৌন্দর্যের জন্য। অন্নপূর্ণা দর্শন তো মুফতে পাওয়া। যদিও আজকের আবহাওয়াটা মেঘলা বিধায় তিনি দেখা দেননি। এমনিতে পোখারার সব স্থান থেকেই অন্নপূর্ণা দেখা যায়। নৌভ্রমণ শেষে যখন তীরে নেমেছি তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। ফেওয়া লেকের সন্ধ্যার সৌন্দর্য আলাদা। লেকের পাড় ঘেঁষে অসংখ্য পাব এবং রেস্টুরেন্ট আছে। সন্ধ্যায় সেগুলো লাল-নীল মরিচবাতির আলোয় ঝলমল করে।
পোখারার লেকসাইডে বিদেশি পর্যটকদের দাপটে চলা দায়। পাবগুলোর মূল খদ্দেরও তারাই। দোকানপাটের সংখ্যাও নেহাতই মন্দ নয়। অলংকার থেকে শুরু করে স্যুভেনির, বই থেকে শুরু করে শীতের কাপড় কী নেই সেখানে। দামও আকাশছোঁয়া। আমাদের দেখে ভারতীয় ভেবেই কি না দোকানদাররা পাত্তা দিচ্ছিল না খুব একটা। ফেলুদা আর জটায়ুর একনিষ্ঠ ভক্ত হিসেবে শখ করে একটা ভোজালি কিনলাম। বউ দেখি মুখ বাঁকিয়ে একটা অদ্ভুত চাহনি দিল। কী আর করা, ব্যালান্স করার জন্য বউকে একটা ছোট্ট লকেট কিনে দিতে হলো। এবার দেখি অর্ধাঙ্গিনীর মুখে হাসি ফুটেছে। বিয়ের যে কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থাকবে, সেটা মেনে চলাই মঙ্গল।
হ্রদের চারপাশটা অনেক জীবন্ত। রাত যত গভীর হয়, ততই লোকের কোলাহল কমতে থাকে। রাত ১০টার পর পুরো এলাকা একদম শান্ত হয়ে যায়। চলতে–ফিরতেই ডিনার সেরেছি ফ্রেশ এলিমেন্টস নামক চমৎকার এক রেস্টুরেন্টে। সারা দিন শরীরের ওপর দিয়ে অনেক ধকল গেছে। পরের দিনের জন্য একগাদা পরিকল্পনা সাজিয়ে রেখেছি। এখন দরকার একটা শান্তির ঘুম। (চলবে)
ছবি: লেখক