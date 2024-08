মার্লিওনের শহরে: জাতীয় জাদুঘর থেকে জানা যায় সিঙ্গাপুরের যে ইতিহাস

সিঙ্গাপুরে বেশ কিছু জাদুঘর আছে, এর মধ্যে কোনোটাতে ঘুরে দর্শনার্থীরা অধিক আনন্দ পেয়ে থাকেন, কোন দর্শনীয় বিষয়টি তাঁদের চিত্তে অধিক চাঞ্চল্য ঘটায়, জাদুঘরের কর্মীদের সেবার মান উন্নয়নে দর্শনার্থীদের মতামত কী, ভবিষ্যতে তাঁরা আবার এখানে আসবেন কি না ইত্যাদি বিষয় সার্ভের অন্তর্ভুক্ত। আমাকে খুব করে ধরল চায়না টাউনের হেরিটেজ সেন্টার ঘুরে আসতে। এত জায়গা থাকতে এখানে যাওয়ার পেছনে জোরাজুরির কারণ অবশ্য স্পষ্ট হলো খানিক বাদেই। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে চীন থেকে অনেকেই সিঙ্গাপুরে অভিবাসী হয়। মূলত চায়না টাউনের হেরিটেজ সেন্টারে সেই নিদর্শনগুলো সংরক্ষিত আছে। ক্যাথি সেই অভিবাসীদেরই বংশধর, তাই জায়গাটার প্রতি তাঁর বিশেষ আবেগ কাজ করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জাপানিরা বেশ ভালোই ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিল সিঙ্গাপুরে। সেসবের অনেক স্থিরচিত্র এই গ্যালারিতে দেখা যায়। একটা বাংকার আর দেয়ালের ধ্বংসাবশেষের নমুনা রাখা আছে। যুদ্ধের সময় শিশুদেরও শ্রমিক হিসেবে ব্যবহার করত জাপানি বাহিনী। এমনই এক সাত বছর বয়সী শিশুর একটি উক্তি লেখা আছে দেয়ালে, ‘Life had to go on. Everybody just tried their best to survive and hope for better times.’