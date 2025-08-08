প্যারিসের অলিতে গলিতে ৫

কম বা বেশি, দুনিয়ার সব প্রান্তেই বাংলাদেশিদের দেখা পাওয়া যাবে। প্যারিসে যে জায়গায় সবথেকে বেশি বাংলাদেশিদের বাস, সেটির নাম গার দু নর্দ। শুধু বাংলাদেশি নয়; ভারতীয় আর পাকিস্তানিদের সংখ্যাও এখানে কম নয়। রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে হরহামেশাই বাংলা, হিন্দি, উর্দু শোনা যায়। ঐতিহ্যগতভাবেই প্যারিসের অন্যান্য জায়গার তুলনায় এখানটা অপেক্ষাকৃত নোংরা। পরিচিত সুহৃদরা পই পই করে বলে দিয়েছেন এদিকটায় ঘুরতে এলে যেন পকেট সাবধানে রাখি। কপাল খারাপ হলে ছিনতাইকারী ভাইদের খাতিরের আওতায় পড়তে পারি। দিনের আলো থাকতে থাকতেই তাই এদিকটায় একটা চক্কর দেওয়ার অভিলাষে সাজেদকে নিয়ে চলে এলাম এখানটায়। আরও একটা উদ্দেশ্য অবশ্য আছে। আমার বস আন্দালিব ভাই দাওয়াত দিয়েছেন একসঙ্গে লাঞ্চ করার। তিনি যেখানটায় আছেন আর আমরা যেখানটায় ছিলাম, সেই হিসেব করলে গার দু নর্দ মাঝখানটায় পড়ছে বিধায় এত জায়গা থাকতে এখানে আগমন।
এমনিতে গার দু নর্দ বেশ গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। প্যারিস থেকে ইউরোপের অন্যান্য দেশে ট্রেনে ভ্রমণ করতে চাইলে এখানে আপনাকে আসতেই হবে। শেনজেন অঞ্চলে যেহেতু ভিসার ঝামেলা নেই, তাই সব প্ল্যাটফর্মই খোলামেলা। একমাত্র ব্যতিক্রম ইংল্যান্ডগামী প্ল্যাটফর্ম। স্বচ্ছ কাচের ভেতর দিয়ে ঝকঝকে ইউরোস্টার ট্রেনটাকে দারুণ দেখাচ্ছিল। ইংলিশ চ্যানেলের নিচ দিয়ে মাত্র দেড় ঘণ্টায় প্যারিস থেকে ইংল্যান্ড যাওয়া যায়। ইংল্যান্ডের ভিসা না থাকায় বন্ধু অভিজিতের সঙ্গে দেখা করতে পারলাম না।
সাজেদকে বিদায় দিয়ে হোটেলে ফিরলাম। আজ ডিনার করব সহকর্মী বন্ধুরা সবাই একসঙ্গে। যার যার দেশে ফেরত যাওয়ার আগে এটাই আমাদের একত্রে শেষ ডিনার হতে যাচ্ছে। একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খুলেছে ক্রিশ্চিয়ান, যেখানে মার্কেটিং আর ট্রেইনিং ডিপার্টমেন্টের সবাই আছি। নিয়মিত আপডেট দিচ্ছে সবাই যার যার মতো করে। রেস্টুরেন্ট ঠিক করার দায়িত্ব লরার। সময়মতো সে লোকেশন পাঠিয়ে দেবে গ্রুপে। এই ফাঁকে প্যারিসের গ্র্যান্ড মসজিদে নামাজ পড়ে আসা যাক।
গার দু নর্দ থেকে ৫ নম্বর মেট্রোতে করে ক্যাম্পো-ফমিও স্টেশনে নেমে মিনিট দশেক হাঁটলেই দেখা মিলবে গ্র্যান্ড মসজিদের। মুরিশ স্থাপত্যরীতিতে ১৯২৬ সালে নির্মিত মসজিদটি ফ্রান্সের অন্যতম বৃহৎ মসজিদ। মসজিদের ভেতর লাইব্রেরি, বাগান, ক্যাফে, স্মারক বিক্রির দোকান সবই আছে। পুরুষ ও নারীদের প্রার্থনার জায়গা আলাদা করা। একটা এলসিডি মনিটরে বিভিন্ন ওয়াক্তের নামাজের সময় এবং ইংরেজি ও হিজরি সাল-তারিখ উল্লেখ করা। নামাজের সময় আমরা অনেকেই রুকু কিংবা সিজদা দিতে ভুল করি। সাধারণ মুসল্লিদের সুবিধার্থে স্কেচের মাধ্যমে রুকু-সিজদার নিয়ম দেখানো হয়েছে।
৩৩ মিটার উচ্চতার মিনারটি মসজিদের সৌন্দর্য বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছে। মাগরিবের নামাজ আদায় করে চুপচাপ কিছুক্ষণ বসেছিলাম। কী চমৎকার সৌম্য পরিবেশ। মন খারাপ হয়েছে মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময়। বেশ কিছু ভদ্রমহিলা একটুখানি সাহায্যের আশায় চারপাশ থেকে ঘিরে ধরেছিল। চেহারা দেখে সিরীয় কিংবা তুর্কি বংশোদ্ভূত মনে হলো। মসজিদের বাইরে ভিক্ষার প্রচলন তাহলে ইউরোপেও আছে! জঙ্গিগোষ্ঠী আইএসের কল্যাণে ইউরোপে শরণার্থীদের ঢল নেমেছে আগেই।
সেটারই ফল দেখতে পাচ্ছি কি না, কে জানে? মসজিদের বাইরে এসে দেখি তিনজন দেশি ভাই (নোয়াখালীর টান শুনে বুঝলাম) মসজিদকে পেছনে রেখে সেলফি তুলছেন। আশপাশে চোখ বুলাচ্ছেন যদি কেউ এসে তাদের একটা গ্রুপ ছবি তুলে দিয়ে যায়। ‘ক্যামেরা আমার কাছে দ্যান, ছবি তুলে দিচ্ছি’ বলা মাত্রই মনে হলো সবার হাতে ইউরোপের পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি কার্ড এসে গেছে। ছবি তোলা শেষ হওয়া মাত্রই একটা শুষ্ক ধন্যবাদ দিয়ে সবাই হাওয়া। দেশি ভাই দেখে যে দু’দণ্ড গল্প করবে সেই সময় কোথায়?
মসজিদের পাশেই একটা আলজেরিয়ান রেস্টুরেন্ট। ক্ষুধা পেয়েছিল ভীষণ, তাই টমেটো সস দিয়ে সুস্বাদু মুরগি ভাজি খেয়ে পেট ঠান্ডা করলাম। এখন আর ডিনার করা সম্ভব নয়, কিন্তু কথা যেহেতু দিয়েছি তাই সবার সঙ্গে অন্তত দেখা না করলে ভালো দেখায় না। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে লোকেশন চলে এসেছে। গ্র্যান্ড মসজিদ থেকে ৪ মিনিটের হাঁটা দূরত্বে স্যসিয়ে-ডবিন্টন স্টেশন। সেখান থেকে ৭ নম্বর মেট্রোতে চড়ে নামতে হবে অপেরা স্টেশনে। তারপর মিনিটখানেক হাঁটলেই রেস্টুরেন্ট।
রেস্টুরেন্টের নামটা চমৎকার, হিপোপোটমাস বা জলহস্তী। স্টেশনের বাইরে বের হয়ে অপেরা হাউসের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। স্থাপত্যের এই চমৎকার নিদর্শন ৪০০ বছরের বেশি পুরোনো। বাইরে থেকেই এত সুন্দর, ভেতরে না জানি কেমন?
রেস্টুরেন্টে প্রবেশ করে দেখি একদফা খাওয়া হয়ে গেছে সবার। আরেক দফা পানীয়ের অর্ডার দিয়ে খুনসুটি চলছে। পর্তুগালের জোয়াও ডি কস্টা এমনিতে বেশ দশাসই, লম্বা চুলে তাকে অনেকটা আইয়ুব বাচ্চুর মতো লাগে। সার্বিয়ার সারজান আর তার মধ্যে তুমুল তর্ক চলছে কাকে দেখতে জলহস্তীর মতো লাগে সেই নিয়ে। স্বাভাবিকভাবেই উপস্থিত সবাই দুই ভাগ হয়ে দুজনের পক্ষে সাফাই গাইছে।
‘রূপক, তুমিই বলো এদের মধ্যে কাকে জলহস্তীর মতো লাগছে?’
ক্রিশ্চিয়ানের কথা শুনেই বোঝা যাচ্ছে পেটে রঙিন তরল একটু বেশিই পড়েছে। টলতে টলতে দেখি ক্লদিয়ার ওপর ঢলে পড়ছে এবং তাতে ক্লদিয়ার কোনোই আপত্তি নেই। সেদিকে তাকিয়ে চোখ টিপ দিয়ে ওলগা জিজ্ঞেস করল, ‘কী রূপক, তোমার মতামত জানাচ্ছ না যে?’
এই দুই পালোয়ানের যেকোনো একজনের পক্ষ নেওয়া তো বিপদ, আরেকজন মনঃক্ষুণ্ন হলে অক্ষত শরীরে দেশে ফেরত যাওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। দেখা যাবে সবাই প্লেন ধরেছে আর আমি প্যারিসের কোনো এক হাসপাতালে হাতে-পায়ে ব্যান্ডেজ বাঁধিয়ে শুয়ে আছি।
‘আমার তো দুজনকেই জলহস্তীর মতো লাগছে।’
উত্তর শুনে লরা আর মঞ্জিতা হাসতে হাসতে শেষ। সারজান আর জোয়াও দুজনেই চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে পরক্ষণেই হেসে ফেলল।
‘খাওয়া শুরু করো রূপক। পরশু আমরা চলে যাচ্ছি। আদৌ কোনোদিন দেখা হবে কি না জানি না। তবে সার্বিয়া এলে অবশ্যই ফোন দেবে। তোমাকে আমার দেশের চমৎকার সব জায়গা ঘুরিয়ে দেখাব।’
সারজানের কথাগুলো অন্তর ছুঁয়ে গেল। সত্যিই তো। আমরা সবাই যার যার জায়গায় ফিরে যাব ঘরে ফেরা পাখির মতো। পেছনে পড়ে থাকবে কেবল কিছু স্মৃতি। একসঙ্গ সবার একত্রিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। হাসিখুশি পরিবেশে হঠাৎ করেই গুমোট একটা ভাব নেমে এসেছে। কিছুক্ষণ আড্ডা দিয়ে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলাম। ৪ ডিগ্রি তাপমাত্রার হিমশীতল হাওয়া সঙ্গে সঙ্গেই চারপাশ থেকে ঘন আলিঙ্গনে আমায় লুফে নিল। জ্যাকেটের চেইনটা আঁটসাঁট করে আটকে স্টেশন অভিমুখে পা বাড়িয়ে ভাবনার রাজ্যে ডুবে গেলাম।
কোনো সন্দেহ নেই, প্যারিস অনেক সুন্দর। স্বপ্নের মতো একটা নগরী। অন্নদাশঙ্কর রায়ের ‘অর্ধেক নগরী তুমি অর্ধেক কল্পনা’ লাইনটা একদম খাপে খাপে মিলে যায় প্যারিসের সঙ্গে। এই নগরীর পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে শিল্পকলা আর ইতিহাস। যদিও কান পাতলে আশ্রয়হীন মানুষের দীর্ঘশ্বাসও শোনা যায়। আভিজাত্য আর চাকচিক্যের আড়ালে লুকিয়ে থাকে হতাশা আর অপ্রাপ্তির সাতকাহন। অযুত নিযুত গল্পের সাক্ষী হয়ে স্যেন নদীর পানি বহে নিরবধি। ফরাসি বিপ্লব, নেপোলিয়নের অগ্রযাত্রা, শার্ল দ্য গলের বীরত্ব, বোদলেয়ারের কবিতা, রুশোর দর্শন, রেনোয়ার চিত্রকল্প, রডিনের ভাস্কর্য, ভিক্টর হুগোর সাহিত্য, জিদান কিংবা বেনজেমার ফুটবলযাত্রা সব যেন হাত ধরাধরি করে এগিয়ে নিয়ে যায় প্যারিস তথা ফ্রান্সকে।
শিল্প সাহিত্যের এই শহরে আমি যেন এক পথহারা পথচারীর মতো সবার চোখ এড়িয়ে হেঁটে চলি। পৃথিবীর সবথেকে প্রাচীন বইয়ের দোকান শেক্সপিয়ার অ্যান্ড কোম্পানির বুকশেলফগুলো না ছোঁয়ার অপ্রাপ্তি আমায় কুরে কুরে খায়। ভার্সাই প্রাসাদের অদেখা আর্ট গ্যালারি আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকে। আলেকজান্ডার দ্যুমার থ্রি মাস্কেটিয়ার্সের সদস্যদের দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান আমি কাপুরুষের মতো প্রত্যাখ্যান করি। আমার মন ছুটে যায় কান চলচ্চিত্র উৎসবের লালগালিচায়, নরম্যান্ডি উপকূলের যুদ্ধক্ষেত্রে, বার্গ্যান্ডির অখ্যাত গ্রামের মেঠোপথে। প্যারিস যেন আমার কানে কানে বলে যায়, ‘কতটুকু দেখেছো আমার, কতটুকু বাকি?’ আমি উত্তর দিতে পারি না। বসন্তের মনভোলানো রঙিন রাজপথ শুষে নিতে চায় আমার জীবনীশক্তি। আমি আপত্তি করি না। স্যেন নদীর শীতল হাওয়ায় আমার চুল উড়ে যায়। আমি চলতে থাকি জানা কিংবা অজানার পথে। আমার এই পথ চলাতেই আনন্দ। (শেষ)
ছবি: লেখক