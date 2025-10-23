এক ব্যাকপ্যাক ২০ দেশের ৬৫ শহর, করপোরেট চাকরি ছেড়ে কাইলির দুনিয়া মাতানো সাহসী ভ্রমণ

মাত্র একটি ব্যাগ কাঁধে নিয়ে কাইলি পাড়ি দিয়েছেন ২০,০০০ কিলোমিটার পথ। চীন থেকে ইউরোপ পর্যন্ত, প্রাচীন রেশমপথ ধরে ২০টিরও বেশি দেশ ও ৬৫টি শহর। তার যাত্রা শুধু ভ্রমণ নয়, এটি স্বাধীনতার, আত্ম-অনুসন্ধানের এবং সাহসের গল্প।
২০২৪ সালের গ্রীষ্মে ইউরোপে তিন মাস ভ্রমণের পর কাইলি উপলব্ধি করেন। ভ্রমণের মানে শুধু পৌঁছানো নয়, বরং পথে দেখা প্রতিটি মুহূর্তের সৌন্দর্য। তিনি প্রতিটি জায়গাকে সময় নিয়ে দেখেছেন, মানুষের সঙ্গে কথা বলেছেন, সংস্কৃতির ভেতর ডুবে গেছেন। গুইলিনের কার্স্ত পাহাড়, চংকিংয়ের নীয়ন আলো বা তুরপানের মরুভূমির সোনালি ঢেউ—সবকিছুই যেন তার নতুন জীবনের রঙে রঙিন স্মৃতি হয়ে গেছে।
কাইলি চাননি প্রচলিত ‘ব্যাকপ্যাকার’ ইমেজে ধরা পড়তে। তার ভাষায়, “ভ্রমণ মানে এলোমেলো বা ক্লান্তিকর নয়। আমি চাই আরাম আর চ্যালেঞ্জ, দুটোই থাকুক ভারসাম্যে।”
তার ব্যাগে থাকছে শুধু দরকারি জিনিস। কয়েকটি পোশাক, ত্বকের যত্নের সামগ্রী, ল্যাপটপ, ড্রোন, জ্যাকেট আর সানস্ক্রিন।
তুর্কমেনিস্তানে ভিসা জটিলতা, ইরান-রাশিয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা, এমনকি কিছু জায়গায় জাল ট্যুর গাইডের সঙ্গে অভিজ্ঞতা। সবকিছুই তার যাত্রাকে করেছে আরও সমৃদ্ধ। কাইলি বলেন, “এইসব চ্যালেঞ্জই তো আসলে গল্পের অংশ। প্রতিদিনই কিছু না কিছু নতুন শেখার ছিল।”
তার এক কথায়, “সব কিছু আগেভাগে ঠিক করে রাখা যায় না। কখনো আবহাওয়া বদলায়, কখনো সীমান্ত বন্ধ হয়ে যায়। তাই ভ্রমণ মানেই নমনীয় থাকা।”
চীনে ট্রেন, মধ্য এশিয়ায় ট্যাক্সি বা রাইড-শেয়ার—যেভাবেই হোক, তিনি চলেছেন পথ ধরে। পাহাড়ি রাস্তার ঝুঁকি, অনিদ্রা রাত, কিংবা নতুন সংস্কৃতির বিস্ময়—সবই মিশে গেছে তার জীবনের অনন্য অভিজ্ঞতায়।
তার সঙ্গে রয়েছেন একজন ট্রাভেল বাডি, যিনি ভিডিও ধারণ করেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় কাইলির ভ্রমণ এখন অনেক তরুণের অনুপ্রেরণা। তিনি বলেন,
“যদি ভ্রমণ করার ইচ্ছে থাকে, দেরি কোরো না। শুরু করো, পথ নিজে নিজে খুলে যাবে। বাধা আসবেই, কিন্তু প্রতিটি বাধাই এক নতুন গল্প।”
চাকরিজীবী থেকে পূর্ণকালীন যাত্রী হয়ে ওঠার কাইলির এই যাত্রা আজ এক প্রতীক — সাহস থাকলে, পৃথিবী আসলে অনেকটাই নিজের হয়ে যায়।
সূত্র: সাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট
ছবি: ইনস্টাগ্রাম