প্রয়াত স্বামীর পথ ধরে দেশ সামলে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন এই আইকনিক শক্তিময়ী নারীরা

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে উইডো সাকসেশন বলা হয় একে। বিশ্ব জুড়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে এ এক বিশেষ ঘটনা, যা অনেক দেশেই হয়ে থাকে। প্রয়াত স্বামীর পথ ধরে দেশ সামলে অনেক শক্তিময়ী নারী দেশ সামলে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন পৃথিবীতে। এর মাঝে আছেন বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, শ্রীলঙ্কার সাবেক প্রধানমন্ত্রী শ্রীমাভো বন্দরনায়েকে, ফিলিপাইনের কোরাজন আকিনোসহ অনেকেই। তাঁদের ব্যক্তিত্ব আর শক্তিমত্তার কারণে গৃহবধূ বা অন্য পেশা থেকে নিজেকে তাঁরা গড়ে তুলেছেন দক্ষ সরকারপ্রধান, রাজনৈতিক নেত্রী আর রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে। চলুন আমাদের দেশের সদ্যপ্রয়াত সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার প্রয়ানে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মনে করি এই শক্তিময়ী নারীদেরকে, যাঁদের কথা এই পৃথিবী চিরদিন স্মরণ করবে।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম