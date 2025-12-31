প্রয়াত স্বামীর পথ ধরে দেশ সামলে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন এই আইকনিক শক্তিময়ী নারীরা
প্রয়াত স্বামীর পথ ধরে দেশ সামলে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন এই আইকনিক শক্তিময়ী নারীরা

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে উইডো সাকসেশন বলা হয় একে। বিশ্ব জুড়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে এ এক বিশেষ ঘটনা, যা অনেক দেশেই হয়ে থাকে। প্রয়াত স্বামীর পথ ধরে দেশ সামলে অনেক শক্তিময়ী নারী দেশ সামলে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন পৃথিবীতে। এর মাঝে আছেন বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, শ্রীলঙ্কার সাবেক প্রধানমন্ত্রী শ্রীমাভো বন্দরনায়েকে, ফিলিপাইনের কোরাজন আকিনোসহ অনেকেই। তাঁদের ব্যক্তিত্ব আর শক্তিমত্তার কারণে গৃহবধূ বা অন্য পেশা থেকে নিজেকে তাঁরা গড়ে তুলেছেন দক্ষ সরকারপ্রধান, রাজনৈতিক নেত্রী আর রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে। চলুন আমাদের দেশের সদ্যপ্রয়াত সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার প্রয়ানে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মনে করি এই শক্তিময়ী নারীদেরকে, যাঁদের কথা এই পৃথিবী চিরদিন স্মরণ করবে।

বাংলাদেশের বেগম খালেদা জিয়া 

৩০ ডিসেম্বর, ২০২৫-এ ৮০ বছর বয়সে মারা গিয়েছেন বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া
স্বামী, সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের পথ ধরে গৃহবধূ থেকে রাজনীতিক হয়ে দল ও দেশের হাল ধরেছেন তিনি দক্ষ হাতে
তিনবার প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন তিনি। ব্যক্তিত্ব ও মানবিক গুণাবলির কারণে হয়ে উঠেছেন সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেত্রী
ফিলিপাইনের কোরাজন আকিনো

ফিলিপাইনের প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট ছিলেন কোরাজন আকিনো
স্বামী বেনিনো আকিনো ছিলেন ফিলিপাইনের সিনেটর। আততায়ীর গুলিতে নিহত হন তিনি। এরপর শুরু হয় কোরাজনের রাজনৈতিক জীবন
শ্রীলঙ্কার সিরিমাভো বন্দরনায়েক

পৃথিবীর প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী সিরিমাভো বন্দরনায়েকে ছিলেন
স্বামী সলোমন বান্দারনায়েকের পরে তিনি দল ও দেশকে নেতৃত্ব দেন সেই ষাটের দশকে
ইন্দোনেশিয়ার শার্লি জোয়ান্ডা 

ইন্দোনেশিয়ার স্থানীয় সরকারের গভর্নর হয়ে দক্ষতার সঙ্গে নিজের দায়িত্ব পালন করছেন শার্লি
রাজনীতিক স্বামী বেনি লাওসের মৃত্যু হয় দুর্ঘটনাইয়। এরপর তিন সন্তানের মা শার্লি রাজনীতিতে আসেন
আয়ারল্যান্ডের ব্রিজেট রেডমন্ড

আয়ারল্যান্ডের নারী রাজনীতিকদের পথিকৃৎ বলা যায় ব্রিজেটকে
লেজেন্ডারি নেতা জন রেডমন্ডের পুত্র উইলিয়াম রেডমন্ডের মৃত্যুর পর দলের হাল ধরেন ব্রিজেট
নিউজিল্যান্ডের এলিজাবেথ ম্যাকম্বস

নিউজিল্যান্ডের ইতিহাসে প্রথম নারী পার্লামেন্ট সদস্য ছিলেন এলিজাবেথ
নিউজিল্যান্ড লেবার পার্টির অবিসংবাদিত নেতা জেমস ম্যাকম্বসের পর দলে যোগ দেন এলিজাবেথ
