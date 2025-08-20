ওজন কমানোর এই জাদুকরী টোটকাটি কি রোজ রোজ ফেলে দিচ্ছেন? দেখুন এর যত গুণ

আমাদের দেশের এমন কোনো এলাকা নেই যেখানে চিনাবাদাম খাওয়ার প্রচলন নেই। কিন্তু শুধু বাদাম নয়, এর খোলসে আছে নানা উপকারিতা। এটি পরিবেশ, কৃষি, শিল্প ও স্বাস্থ্যের জন্য একটি মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ। এটি প্রাকৃতিক সার হিসেবে উৎকৃষ্ট । বাদামের খোসা মাটি উর্বর করতে পারে।
গৃহপালিত পশুকে আরাম দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়, শিল্প আর জ্বালানি শিল্পেও এর গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার আছে। এর মধ্যে থাকা বায়োঅ্যাকটিভ যৌগ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে। আর সবচেয়ে বড় কথা, চিনাবাদামের খোসা ওজন কমানোর এক জাদুকরী টোটকা।
কৃষি ও বাগান পরিচর্যায় ব্যবহার করা যায় বাদামের খোসা। বাদামের খোসা সয়েল কন্ডিশনার ও মালচ (গাছের গোড়ার মাটি বা ফসলের ক্ষেত ঢেকে রাখার জন্য ব্যবহৃত উপাদান) হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এই খোসা মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখা, আগাছা দমন এবং তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।
পশুর বিছানা হিসবে ব্যবহার করা হয় বাদামের খোসা। বাদামের খোসার তন্তুযুক্ত গঠন শোষণ ক্ষমতা বাড়ায়, যা পশুর জন্য আরামদায়ক। বাদামের খোসা ভেঙে পুষ্টিকর জৈব সারে রূপান্তরিত হয়, যা গাছের জন্য উপকারী। নবায়নযোগ্য শিল্প ও জ্বালানি সম্পদ হিসেবে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বায়োমাস হিসেবে বাদামের খোসা ব্যবহারযোগ্য। গ্যাস ধারণ ও দূষণ শোষণে কার্বন-ভিত্তিক শোষক তৈরিতে ব্যবহার করা যায়। ইউএসডিএ এআরএস তথ্য অনুযায়ী, বাদামের পাতলা চামড়ায় রয়েছে প্রচুর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ফাইটোকেমিক্যাল, যা শরীরের কোষকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে সহায়তা করে।
কিছু গবেষণায় এমনকি খোলসের বায়োঅ্যাকটিভ যৌগের সম্ভাব্য ঔষধি ব্যবহার নিয়েও আলোচনা হয়েছে। বাদামের খোলসের আছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট গুণ। প্রচুর পরিমাণে ফ্ল্যাভোনয়েড আর লুটেওলিন থাকে এতে, যা ওজন কমাতে, ফ্যাটি লিভার ও ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স উন্নত করতে সহায়তা করে। এটি বার্ধক্য প্রতিরোধে এবং ডিমেনশিয়া প্রতিরোধেও উপকারী।
আপনাদের জন্য রইল বাদামের খোসার এক দারুণ রেসিপি
উপকরণ
চিনাবাদামের শুকনো খোসা ২ টেবিল চামচ
পানি ২ কাপ
মধু বা খেজুরের গুড় স্বাদমতো
লেবুর রস – ২–৩ ফোঁটা (ঐচ্ছিক)
প্রণালি
বাদামের খোসা ভালোভাবে ধুয়ে শুকিয়ে নিন।একটি পাত্রে ২ কাপ পানি গরম করে ফুটিয়ে নিন।ফুটন্ত পানিতে বাদামের খোসা দিয়ে মাঝারি আঁচে ৫–৭ মিনিট ফুটান।পানি হালকা বাদামী রং হলে চুলা বন্ধ করুন।ছেঁকে নিন, এরপর মধু বা খেজুরের গুড় মিশিয়ে নিন।২–৩ ফোঁটা লেবুর রস দিয়ে পরিবেশন করুন।
উপকারিতা
অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ফাইবার সরবরাহ করে।হজমে সহায়তা করে ও শরীরের প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে।বাদামের খোসায় প্রচুর পরিমাণে ফ্ল্যাভোনয়েড লুটেওলিন থাকে যা ওজন কমাতে সহায়তা করে।