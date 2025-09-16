পাকিস্তানের ভাইরাল শিশু ইনফ্লুয়েন্সারের আচমকা মৃত্যু, কারণ জানলে আপনিও আপনার সন্তানকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন

শিশুসুলভ ইনোসেন্ট কন্টেন্ট দিয়ে লাখো মানুষের হৃদয় জয় করেছে পাকিস্তানের ভাইরাল ইন্টারনেট সেনসেশন আহমেদ শাহ ও তার ভাই উমর শাহ। 'পিছে তো দেখো' অর্থাৎ 'পিছনে দেখ তো' এই ভাইরাল সংলাপ এখন সকলের মুখে মুখে। আহমেদ শাহের নামে ইন্সটাগ্রাম পেজটি থাকলেও সেখানে প্রায়ই দেখা যায় ছোটভাই উমর শাহকে।
আর সেই উমরের মৃত্যু কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না কেউ। তাও এত আচমকা।
আহমেদ শাহের পেজ 'কিউটআহমেদশাহ০১' থেকেই শোকবার্তাসহ এই মৃত্যুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।
জানা যায়, রবিবার রাতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পরে ছোট্ট উমর। এরপর সোমবার ভোরে তাকে হাসপাতালে দ্রুত নেওয়ার পর মৃত্যু হয় এই ফুলের মতো শিশুটির। প্রাথমিকভাবে জানানো হয়, হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়েই মারা যায় উমর। তবে সবাই খুব অবাক হয়ে যায় এত ছোট শিশুর এভাবে মারা যাওয়ার কথা শুনে।
পরবর্তীতে পাকিস্তানের জনপ্রিয় টিভি হোস্ট ওয়াসিম বাদামি পুরো ব্যাপারটি সবাইকে জানান নিজের এক্স অ্যাকাউন্ট থেকে। উল্লেখ্য, ওয়াসিম বেশ ঘনিষ্ঠ আহমেদ শাহের পরিবারের সঙ্গে বিভিন্ন টিভি অনুষ্ঠানের সুবাদে।
উমর শাহের মৃত্যুর সময় চিকিৎসায় কর্তব্যরত ডাক্তারের বরাত দিয়ে তিনি জানান, খুব দুর্ভাগ্যজনক কারণেই মারা গিয়েছে ছোট উমর। আসলেই মেনে নেওয়া যায় না এমন মৃত্যু এত কম বয়সে। তবে কারণ জানলে আপনিও আপনার সন্তানকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন। কেননা, ব্যাপারটি বেশ কমন। এই ভিডিও থেকে জানা যাচ্ছে, ক্রমাগত বমি হচ্ছিল উমরের। এক পর্যায়ে সেই বমির তরল তার ফুসফুসে প্রবেশ করে। এর ফলে শ্বাস আটকে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয় শিশুটির। প্রচন্ড বমি হতে থাকলে আসলে যদি কেউ তা আটকানোর চেষ্টা করে বা বমির মধ্যেই শ্বাস গ্রহণের সময় এমন দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে যে কারও সঙ্গেই। বিশেষ করে ছোট শিশুদের শ্বাসনালী খুব সরু হয় বলে বিপদ হয় দ্রুত।
জানা যায়, এর আগে গত বছর আহমেদ শাহ ও উমর শাহের ছোটবোনও অসুস্থতার কারণে মারা গিয়েছে। পরিবারে পরপর এমন ট্র্যাজেডি আসলেই খুব ভেঙে পড়ার মতো ঘটনা।
পাকিস্তানের এই জনপ্রিয় দুই ভাই টেলিভিশনেও সবার মন জয় করেছে। সেদেশের ন্যাশনাল টেলিভিশনের জনপ্রিয় গেম শো 'জিতো পাকিস্তান' আর আরি ডিজিটাল চ্যানেলের রমজান স্পেশাল 'শান-এ-রমজান' অনুষ্ঠানে নিজেদের নজরকাড়া উপস্থিতি দিয়ে পরিণত হয়েছে শিশু তারকায়। এর মাঝেই উমরের এমন মৃত্যু সত্যিই মেনে নিতে পারছেন না ভক্তরা। আর সেই সঙ্গে শিশুদের সঙ্গে যে কোনো সময় ঘটতে পারা এই দুর্ভাগ্যজনক দুর্ঘটনা দুশ্চিন্তায় ফেলে দিচ্ছে মা-বাবাদের। আহমেদ শাহ ও ওয়াসিম বাদামির পোস্টের কমেন্টে এই ইস্যুটি উঠে এসেছে।
সূত্র: ডন ডট কম, সামা নিউজ, গালফ নিউজ
ছবি: ইন্সটাগ্রাম