ভারতের পথকুকুর আলোকা কেন ১১০ দিন ধরে হেঁটে চলেছে যুক্তরাষ্ট্রের পথে পথে

আলোকা নামের কুকুরটি পথ চলে মানবতার বার্তা নিয়ে। নেতৃত্ব দেয় শান্তির পদযাত্রায়। জীবনের শুরুতে সাধারণ পথতকুকু্র হলেও তার গল্প একেবারেই সাধারণ নয়। ভারতের পথে হাঁটতে হাঁটতে একসময় আলোকা বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের সঙ্গে যুক্ত হয়।
আর সেদিন থেকেই শুরু হয় শান্তির পথে তার জার্নি। পিসডগ হিসেবে পরিচিত আলোকা ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছে শান্তির এক অনন্য প্রতীক, যে বিশ্বকে দেখাচ্ছে বিশ্বাস, ধৈর্য এবং বিশ্বস্ততার এক চমকপ্রদ উদাহরণ।
এখন তো রীতিমতো ভাইরাল আলোকা। দুনিয়া জুড়ে বিখ্যাত হয়ে ওঠা এই কুকুরটি ২৪ জন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে ১১০ দিনের আর ২৩০০ মাইল দীর্ঘ “ওয়াক ফর পিস” পদযাত্রায় অংশ নিচ্ছে। ২০২৫ সালের ২৬ অক্টোবর এই শান্তিকামী সন্ন্যাসীরা মার্কিন মুলুকের ১০টি রাজ্য জুড়ে পদযাত্রা শুরু করেন ফোর্ট ওয়ার্থ, টেক্সাস থেকে। এই পদযাত্রা চলবে রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসি পর্যন্ত। এই ওয়াক আয়োজন করেছেন ও নেতৃত্ব দিচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক হুয়ং দাও ভিপাসানা ভাবানা সেন্টার-এর সন্ন্যাসীরা।
যাত্রা শুরুর দিনে এই সন্ন্যাসীরা একটি ফেসবুক পেজ তৈরি করেন। কয়েক মাসের মধ্যেই এটি ৭ লাখ ২০ হাজারের বেশি অনুসারী লাভ করে। অনেক মানুষ তাঁদের যাত্রার আপডেট চেয়েছিলেন। আর তা অনেকটা এই পদযাত্রার সামনে থাকা আলোকার জন্য ভালোবাসা ও আগ্রহ থেকেও। তাই ৯ ডিসেম্বর, ২০২৫ সন্ন্যাসীরা আলোকার জন্য একটি আলাদা পেজ তৈরি করেন, যার নাম “আলোকা দ্যা পিস ডগ”। এই পেজে আলোকার জার্নির ছবি, আপডেট ও ভিডিও শেয়ার করা হয় এবং ইতিমধ্যেই এর ৩ লাখ ৪০ হাজারের বেশি অনুসারী হয়েছে।
ভাইরাল কুকুর আলোকার যাত্রা শুরু হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৮৪০০ মাইল দূরে, ভারতে। একসময় সে ছিল পথের কুকুর, শহরের রাস্তায় ঘুরে বেড়াত। তখনই সে এক দলের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর শান্তি পদযাত্রার সঙ্গে যুক্ত হয়। সন্ন্যাসীরা যখন ভারতে ১০০ দিনের পদযাত্রা শুরু করলেন, আলোকা তাঁদের সঙ্গে থেকে নিঃশব্দে পথপ্রদর্শক হয়ে ওঠে। আজ সে একই যাত্রা চালিয়ে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে শান্তির বার্তা নিয়ে।
সন্ন্যাসীদের মতে, আলোকার বয়স প্রায় ৪ বছর, এবং সম্ভবত সে ভারতীয় প্যারিয়া জাতের কুকুর। প্রতিদিন সকালে যাত্রাপথে মানুষ তাকে শান্তভাবে সন্ন্যাসীদের পাশে হাঁটতে দেখে। কখনো কখনো আলোকা স্কার্ফ পরে, যার উপর লেখা থাকে “আলোকা ” বা “ওয়াক ফর পিস”।
জানা যায়, আলোকাকে নিয়মিত ভেটেরিনারি পরীক্ষা করা হয় যেন তার স্বাস্থ্য ভালো থাকে। পদযাত্রায় সন্ন্যাসীদের পেছনে একটি গাড়ি থাকে, যেখানে আলোকা বিশ্রাম নিতে পারে।
সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত ভিডিওতে দেখা যায় আলোকা কখনো দৌড়ে বেড়াচ্ছে, কখনো মানুষ তাকে স্নেহ দেখাচ্ছে, এবং অনেকেই তাকে কুকুরের খেলনা দিচ্ছেন। আলোকার মাথার মধ্যে থাকা সাদা দাগ প্রাকৃতিকভাবে একটি হৃদয় আকৃতি তৈরি করেছে, যা মনে করিয়ে দেয় যে তার উপস্থিতি মানবতার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করে।
আলোকার এই পদযাত্রা অনলাইনেও অনুসরণ করা যায়। একটি ইন্টারেকটিভ গুগল ম্যাপ দেখায় তাদের যাত্রাপথ, দৈনিক অগ্রগতি, বিশ্রাম ও রাতের অবস্থান।
যে কেউ এই ম্যাপের মাধ্যমে দেখতে পারেন কখন আলোকাকে নিয়ে সন্ন্যাসীরা তাদের এলাকায় আসছেন এবং আপনি চাইলে রিয়েল টাইম পদযাত্রা অনুসরণ করতে পারেন।
এই পদযাত্রায় কোনো বক্তৃতা নেই, কোনো প্ল্যাকার্ড নেই। অথচ চার পায়ে এই অবলা জীব হৃদয়ে ধারণ করেছে মানবতার জন্য শান্তি, যা ছুঁয়ে গিয়েছে লাখো মানুষের হৃদয়।