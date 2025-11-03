প্রযুক্তিতে পারদর্শী তবুও কেন কর্মক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ছে জেন জি প্রজন্ম

জেন জি প্রজন্মের তরুণেরা এমন এক সময়ে বড় হয়েছে, যখন পৃথিবী পুরোপুরি বদলে গেছে। তারা বেড়ে উঠেছে অসীম ডিজিটাল সংযোগ, সামাজিক চাপ এবং ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতায়। কিন্তু কর্মক্ষেত্র বা অফিসে এসে খুঁজে পাচ্ছে এক ভিন্ন বাস্তবতা। যেখানে পুরোনো নিয়ম, আনুষ্ঠানিকতা আর হায়ারার্কির সঙ্গে খাপ খাওয়ানো মোটেও সহজ নয়।
চলুন দেখি, কোন পাঁচটি কারণে তারা সবচেয়ে বেশি পিছিয়ে পড়ছে। আর সমাধানই বা কী হতে পারে।
জেন জি প্রজন্মকে বলা হয় সবচেয়ে ‘ইমোশনালি ইন্টেলিজেন্ট’ প্রজন্ম। তারা মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলে, সহানুভূতি বোঝে এবং অন্যের অনুভূতির প্রতি সংবেদনশীল। কিন্তু সমস্যা হলো, তারা অনেক সময় নিজেদের আবেগ আর কাজের সীমা আলাদা করতে পারে না।
ফলে অফিসে ছোটখাটো চাপ বা সমালোচনাও তাদের মানসিকভাবে ভেঙে দেয়। সাম্প্রতিক জরিপ বলছে, জেন জি কর্মীদের ৮০ শতাংশই নিয়মিত স্ট্রেস ও বার্নআউটের মুখে পড়ছেন।
সমাধান? কর্মক্ষেত্রে এমন পরিবেশ তৈরি করা দরকার, যেখানে সহানুভূতি থাকবে, কিন্তু পেশাদারিত্বের সীমাও স্পষ্ট থাকবে।
“মিটিংয়ের সময় জানাতে একটা ইমেইল না করে টেক্সট পাঠাচ্ছে?” এই প্রশ্ন আজ অনেক ম্যানেজারেরই মনে হয়। কারণ, জেন জি প্রজন্মের যোগাযোগের ধরন পুরোই আলাদা। তারা সংক্ষিপ্ত, দ্রুত ও টেক্সট-ভিত্তিক যোগাযোগে স্বচ্ছন্দ।
কিন্তু প্রথাগত অফিস-সংস্কৃতিতে যেখানে ইমেইল ও আনুষ্ঠানিক ভাষা গুরুত্বপূর্ণ, সেখানে এই আনুষ্ঠানিকতা অনেক সময় ভুল বোঝাবুঝি তৈরি করে। অথচ বাস্তবে তারা মুখোমুখি যোগাযোগের বিরোধী নয়; তারা শুধু স্বাভাবিক ও সহজভাবে কথা বলতে চায়।
তাদের বোঝার চেষ্টা করাটাই তাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বন্ধুত্বপূর্ণ যোগাযোগই হতে পারে সহযোগিতার সূচনা।
এই প্রজন্ম বড় হয়েছে এমন এক যুগে, যেখানে লাইক, কমেন্ট বা মেসেজের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া ছিল নিত্যদিনের ব্যাপার। তাই অফিসে নিয়মিত ফিডব্যাক না পেলে তারা অনুপ্রেরণা হারায়।
গবেষণা বলছে, জেন জি কর্মীদের ৬৫ শতাংশই অন্তত সপ্তাহে একবার ফিডব্যাক চায়। কিন্তু বাস্তবে অনেক কর্মস্থলে পারফরম্যান্স রিভিউ আসে মাস শেষে। বা তারও পরে। এতে তারা নিজেকে বিচ্ছিন্ন বা অযোগ্য মনে করে।
ম্যানেজারদের উচিত তাদের সঙ্গে নিয়মিত আলাপ রাখা, তাদের কাজের অগ্রগতি নিয়ে গাইড করা এবং ভুল করলেও শেখার সুযোগ দেওয়া।
জেন জি কর্মীরা কাজের অর্থ খোঁজে। শুধু বেতন নয়। তারা খোঁজে উদ্দেশ্য, নমনীয়তা আর অন্তর্ভুক্তি। তারা মানসিক স্বাস্থ্য দিবস চায়, ওয়ার্ক-লাইফ ব্যালান্স চায়, নিজের সময়ের মূল্য চায়।
এই মনোভাব অনেক সময় পুরোনো অফিস কাঠামোর সঙ্গে সংঘাতে আসে, যেখানে “কাজ আগে, অনুভূতি পরে” ধারা এখনো প্রবল।
এই ফাঁক পূরণ করতে হলে শুরু থেকেই পরিষ্কার প্রত্যাশা স্থাপন করতে হবে। দায়িত্ব, সময় ও ফলাফলের ভারসাম্য রক্ষা করে সহযোগিতামূলক পরিবেশ গড়া গেলে প্রজন্মগত পার্থক্য দূর হয়।
জেন জি কর্মীরা চাকরিতে যোগ দেন উচ্চ প্রত্যাশা নিয়ে। ক্যারিয়ার গ্রোথ, আত্মতৃপ্তি, নমনীয়তা। কিন্তু বাস্তবে তাদের সামনে আসে অনিশ্চয়তা, মাইক্রোম্যানেজমেন্ট বা সীমিত সুযোগ। ফলেই অনেকে কাজ ছেড়ে দেন বা বিকল্প পেশার দিকে ঝুঁকছেন।
তাদের ধরে রাখতে চাইলে প্রতিষ্ঠানকে শুধু বেতন নয়, উন্নতির পথও দেখাতে হবে। প্রশিক্ষণ, নমনীয়তা, স্বীকৃতি। এসবই হতে পারে তাদের অনুপ্রেরণার উৎস।
জেন জি প্রজন্ম কর্মক্ষেত্রে শুধু নতুন চ্যালেঞ্জ আনছে না, আনছে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। যেখানে মানসিক স্বাস্থ্য, মানবিকতা আর ভারসাম্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।
তাদের বোঝা, তাদের সঙ্গে শেখা এবং একসঙ্গে কাজ করাই হতে পারে ভবিষ্যতের সফল কর্মসংস্কৃতির চাবিকাঠি।
সূত্র: ফোর্বস
ছবি: এআই