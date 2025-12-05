পাঠক্রমের অংশ হিসেবে পোশাক ও খাবারের বৈচিত্র্যে ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা উদ্যাপন করেছেন ন্যাশনাল হেরিটেজ অ্যান্ড কালচার।
ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের (আইইউবি) সমাজবিজ্ঞান ও মানবিক বিভাগের শিক্ষার্থীরা গত ২৭ নভেম্বর আয়োজন করেন ‘হেরিটেজ ফেস্ট অ্যান্ড কসপ্লে’ শিরোনামে একটি বিশেষ প্রদর্শনী, সেমিনার ও ফ্যাশন শো। সেমিনার ও হেরিটেজ ফেস্ট বা ঐতিহ্য উৎসব—দুটি ভাগে এই দিনের কর্মসূচি সাজানো হয়। একদিকে দেশীয় চিরায়ত পোশাক ও খাবারের উপস্থাপনা আর অন্যদিকে গবেষক, শিক্ষক, সাংবাদিক ও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ আয়োজনকে প্রাণবন্ত করে তোলে।
ন্যাশনাল কালচার অ্যান্ড হেরিটেজ কোর্সের অংশ হিসেবে পুরো আয়োজনটি করা হয়। কোর্সের অধীনে চার বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে এ আয়োজন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এলিমেন্টারি অর্থাৎ প্রাথমিক কোর্স হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য বিভাগের শিক্ষার্থীরাও এ আয়োজনে ছিলেন। নিজেদের শিকড়, আঞ্চলিক ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের সঙ্গে নতুনভাবে সংযোগ ঘটানোই কোর্সটির মূল উদ্দেশ্য।
শিক্ষার্থীরা প্রদর্শনীতে দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন সাজে নিজেদের সাজান এবং নিজ অঞ্চলের দেশীয় খাবার উপস্থাপন করেন। এ আয়োজনের মাধ্যমে তাঁরা সরাসরি উপলব্ধি করেন বাংলাদেশ আসলে একটি বহুমাত্রিক দেশ।
আয়োজনে প্রধান অতিথি ও আইইউবির উপাচার্য ম. তামিম আয়োজনের সার্বিক প্রশংসা করে বলেন, ‘আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এ আয়োজনে আছে। বিজ্ঞান কিংবা ব্যবসা নিয়ে পড়াশোনা করলে যে সাহিত্যচর্চা করা যাবে না, এ রকম কোনো কথা নেই; বরং বিজ্ঞানচর্চার পাশাপাশি সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চায়ও গুরুত্ব দিতে হবে। নিজের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে সুষ্ঠুভাবে জানতে হবে এবং নিজের সংস্কৃতিকে চর্চার মধ্যে রাখতে হবে।’
প্রদর্শনীতে বিশেষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন চিত্রশিল্পী ও শিক্ষাবিদ ঢালী আল মামুন। তিনি বলেন, ‘নিজের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে জানার জন্য আইইউবির এই যে আয়োজন, তা সত্যিই বিরল। এই উদ্যাপন শিক্ষার্থীদের আরও অনুপ্রাণিত করবে বাংলাদেশের দেশীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে।’
শিক্ষার্থীদের পরিশ্রমের প্রশংসা করে কোর্সের তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক মাসউদ ইমরান মান্নু বলেন, ‘শিক্ষার্থীরা নিজেদের শিকড়ের সঙ্গে যে সংযোগ তৈরি করেছে, এটাই মূল সাফল্য। একাডেমিক পড়াশোনার পাশাপাশি তারা নিজের এলাকাকে জানার চেষ্টা করেছে। এমন আত্মপরিচয় অনুসন্ধানের মতো আয়োজন আরও হওয়া উচিত।’
সূচনা বক্তব্যে সোশ্যাল সায়েন্স অ্যান্ড হিউম্যানিটিজ বিভাগের প্রধান অধ্যাপক কাজী মাহমুদুর রহমান এ আয়োজনের নানা দিক তুলে ধরেন। নিজেদের ঐতিহ্য সম্পর্কে জানার যে আগ্রহ শিক্ষার্থীদের মধ্যে আছে, সেটার প্রশংসা করেন।
অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন সাজে নিজেদের উপস্থাপন করেন। এসব পোশাক, বিশেষ করে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য কি না, সেটা তাঁরা উল্লেখ করেন। আয়োজনের এই অংশ ছিল দারুণ আকর্ষণীয়। এ ছাড়া তাঁরা নিজ নিজ এলাকার মিষ্টি ও খাদ্যসামগ্রী উপস্থাপন করেন। যেটাকে একটা মিনি প্রদর্শনী বললে ভুল হবে না। অনুষ্ঠান শেষে সবাইকে এসব খাবার ও মিষ্টি দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়।
ছবি: আইইউবি