আপনি কি দুপুরে ২০-৩০ মিনিট ঘুমাতে পছন্দ করেন? আপনার জন্য আছে নতুন সুখবর

ব্রিটেনের ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের (ইউসিএল) এক সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, যাঁরা নিয়মিত দিনের বেলা ২০–৩০ মিনিট ঘুমান, তাঁদের মস্তিষ্কের বার্ধক্য অন্যদের তুলনায় প্রায় ছয় বছর ছয় মাস কম। গবেষকেরা মনে করেন, ঘুমের সময় মস্তিষ্কের কোষগুলো নিজেদের পুনর্গঠন করে, টক্সিন বা ক্ষতিকর উপাদান বের করে দেয় এবং স্মৃতি সংরক্ষণের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে। ন্যাপ শুধু বিশ্রাম নয়, এটি মস্তিষ্কের জন্য একধরনের ডিটক্স টাইম।
সারা দিনের মধ্যে এই ক্ষণিক বিশ্রাম আপনার মস্তিষ্কের জন্য বয়ে নিয়ে আসতে পারে দারুণ সুফল। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, স্বল্প সময়ের ঘুম মস্তিষ্ককে স্মৃতি সংরক্ষণ, টক্সিন দূর করা এবং নিউরনের স্বাভাবিক কার্যকারিতা পুনরুদ্ধারে সহায়তা করে। এতে মনোযোগ, শেখার ক্ষমতা ও সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বাড়ে। মানসিক ক্লান্তি দূর করে মস্তিষ্ককে সতেজ রাখে এবং দিনভর কার্যক্ষমতা ধরে রাখতে সাহায্য করে।
যখন আমরা দিনের বেলা স্বল্প সময়ের জন্য ঘুমাই, তখন মস্তিষ্কের নিউরন বা স্নায়ুকোষগুলোর মধ্যে যোগাযোগ কিছু সময়ের জন্য বন্ধ হয় এবং পরে পুনরায় চালু হয়। এই সংক্ষিপ্ত ‘বিরতি’ মস্তিষ্ককে নতুন করে তথ্য প্রক্রিয়াজাত করতে, স্মৃতি স্থায়ী করতে এবং সৃজনশীল চিন্তার জায়গা তৈরি করতে সাহায্য করে। গবেষকেরা আরও বলেন, এ সময়টায় মস্তিষ্কের গ্লিম্ফাটিক সিস্টেম (যা টক্সিন পরিষ্কার করে) সক্রিয় হয়। এর ফলে বিটা-অ্যামিলয়েড নামের ক্ষতিকর প্রোটিন দূর হয়, যা আলঝেইমার রোগের সঙ্গে সম্পর্কিত। এ ছাড়া এই ক্ষণিকের ঘুম মানসিক চাপ কমায় ও কর্টিসল নামের স্ট্রেস হরমোনের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে, যা মস্তিষ্ককে বার্ধক্যজনিত অবক্ষয় থেকে রক্ষা করে। গবেষণায় বলা হয়েছে, মাত্র ২০ থেকে ৩০ মিনিটের একটি পাওয়ার ন্যাপও যথেষ্ট উপকার দেয় এবং রাতের ঘুমের ক্ষতিও করে না।
ন্যাপ নেওয়ার আরেকটি বড় উপকারিতা হলো, স্ট্রেস হরমোন কর্টিসল কমানো। কর্টিসলের মাত্রা বেশি হলে মস্তিষ্কে প্রদাহ ও কোষের কর্মক্ষমতা কমে যায়। ফলে দেখা দেয় ক্লান্তি, মনোযোগের অভাব ও উদ্বেগ। স্বল্প সময়ের ঘুম এই হরমোনের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে, ফলে মন থাকে প্রশান্ত, চিন্তা হয় পরিষ্কার। নিয়মিত ও সঠিকভাবে দুপুরে একটু ঘুমিয়ে নেওয়ার অভ্যাস দীর্ঘ মেয়াদে মস্তিষ্কের স্থিতিশীলতা ও স্মৃতিশক্তি ধরে রাখতে সাহায্য করতে পারে।
২০–৩০ মিনিটের ন্যাপ সবচেয়ে কার্যকর।
৩০ মিনিটের বেশি ঘুমালে গভীর ঘুমে চলে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে, যা ঘুম থেকে ওঠার পর মাথা ভারী করে দিতে পারে (যাকে বলে স্লিপ ইনার্শিয়া বা নিদ্রাজাড্য)।
বেলা দুইটা থেকে তিনটার মধ্যে ঘুমানো সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। কারণ, তখন শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিকভাবে কিছুটা কমে যায়, যা ঘুমে সহায়তা করে।
শিক্ষার্থী—স্মৃতিশক্তি ও মনোযোগ বাড়াতে সাহায্য করে।
বয়স্ক ব্যক্তি—বয়সজনিত স্মৃতিভ্রংশ বা ডিমেনশিয়া রোধে কার্যকর।
ব্যস্ত কর্মজীবী মানুষ—দুপুরের পর মানসিক সতেজতা ও উৎপাদনশীলতা বজায় রাখতে সহায়ক। অফিসের ডেস্কে মাথা এলিয়ে কিছুক্ষণের জন্য নিয়ে নিতে পারেন পাওয়ার ন্যাপ।
নাইট শিফটে যাঁরা কাজ করেন—দেহঘড়ির ভারসাম্য রাখতে সাহায্য করে।
অবশ্যই মনে রাখতে হবে, বেশি সময়ের দিনের ঘুম (১ ঘণ্টার বেশি) রাতে ঘুমের ধরন ও সার্কাডিয়ান রিদম নষ্ট করে দিতে পারে। এতে রাতে ঘুমাতে দেরি হয়, সকালে ক্লান্তি নিয়ে জাগতে হয় এবং ধীরে ধীরে ঘুমের মান খারাপ হয়ে যায়।
শান্ত ও অন্ধকার জায়গায় বসুন বা শুয়ে পড়ুন।
মুঠোফোন ও নোটিফিকেশন বন্ধ রাখুন।
ঘুমানোর আগে ক্যাফেইন (কফি, চা) এড়িয়ে চলুন।
চোখের ওপর হালকা মাস্ক ব্যবহার করলে ঘুম দ্রুত আসে।
অ্যালার্ম দিয়ে ২৫–৩০ মিনিটের মধ্যে জেগে উঠুন।
অল্প সময়ের নিয়মিত ঘুম বা ‘মাইন্ডফুল ন্যাপ’ হতে পারে আপনার মস্তিষ্কের প্রাকৃতিক থেরাপি। প্রতিদিনের রুটিনে একটু বিশ্রামের সময় রাখুন, এটি শুধু মনোযোগ ও স্মৃতিশক্তি বাড়াবে না, বরং আপনার মস্তিষ্ককেও রাখবে তরুণ, সতেজ ও সুস্থ।
সূত্র: হেলথলাইন
ছবি: এআই জেনারেটেড