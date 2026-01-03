শীতে প্রতিদিন গোসল: অভ্যাস নাকি অতিরিক্ত যত্ন

গবেষণা বলছে, শীতে প্রতিদিন গরম বা ঠান্ডা পানিতে গোসল করলে ত্বক তার প্রাকৃতিক আর্দ্রতা দ্রুত হারায়। শুধু তাই নয়, নিয়মিত গরম পানিতে গোসলের কারণে হজমের সমস্যা বা কোষ্ঠকাঠিন্যের ঝুঁকিও বাড়তে পারে। তাই শীতকালে গোসলের ব্যাপারে কিছুটা সংযমই হতে পারে ত্বকের জন্য সবচেয়ে বড় উপহার।
আমাদের ত্বক প্রতিদিন নিজেই নিজেকে পরিষ্কার করার ক্ষমতা রাখে। সাধারণ ধুলাবালি ছাড়া এক-দুই দিনে ত্বক খুব বেশি নোংরা হয় না। বরং শীতের সময় ত্বকে জন্ম নেওয়া কিছু ভালো ব্যাকটেরিয়া ত্বকের স্বাভাবিক ভারসাম্য রক্ষা করতে সাহায্য করে।
চর্মরোগ বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রতিদিন গোসল করলে এই উপকারী ব্যাকটেরিয়াগুলো নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এর ফল হিসেবে ত্বক অতিরিক্ত শুষ্ক হয়ে ফেটে যাওয়া, চুলকানি বা বিভিন্ন চর্মরোগের আশঙ্কা বেড়ে যায়। তাই শীতে সপ্তাহে দুই থেকে তিনবার গোসল করলেই শরীর পরিষ্কার ও সুস্থ রাখা সম্ভব।
শীতকালে অনেকেই আরামের জন্য কুসুম গরম বা খুব গরম পানি ব্যবহার করেন। কিন্তু এতে ত্বকের প্রাকৃতিক তেল দ্রুত নষ্ট হয়, ত্বক হয়ে পড়ে রুক্ষ ও প্রাণহীন।
বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ—গোসলের জন্য পানিকে স্বাভাবিক তাপমাত্রার কাছাকাছি রাখাই সবচেয়ে ভালো। ঠান্ডা পানির সঙ্গে সামান্য গরম পানি মিশিয়ে নিলেই যথেষ্ট। অতিরিক্ত গরম পানি ত্বকের আর্দ্রতা নষ্ট করার পাশাপাশি মানসিক স্বস্তিও কমিয়ে দিতে পারে।
প্রতিদিন গরম পানি দিয়ে গোসলের আরেকটি কম আলোচিত ক্ষতি হলো নখের সমস্যা। গরম পানিতে নখ ফুলে যায়, ভঙ্গুর হয়ে পড়ে এবং সহজেই ভেঙে যেতে পারে। গোসলের সময় নখ বেশি পানি শুষে নেয়, ফলে নখের প্রাকৃতিক তেল ও আর্দ্রতা নষ্ট হয়।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গোসলের সময় ১০ মিনিটের বেশি না হওয়াই ভালো। অতিরিক্ত সময় ধরে গোসল করলে নখজনিত বিভিন্ন সমস্যার ঝুঁকি বাড়ে।
বোস্টনের ত্বকবিশেষজ্ঞ ড. র্যানেল্লা হির্সচের মতে, অনেক মানুষ প্রতিদিন গোসল করেন আসলে সামাজিক অভ্যাসের কারণে—নোংরা হওয়ার জন্য নয়। গবেষণায় দেখা গেছে, শীতকালে ত্বকের নিজস্ব পরিষ্কার থাকার প্রক্রিয়াটি অনেক সময় গোসলের চেয়েও কার্যকর।
আপনি যদি প্রতিদিন ভারী শরীরচর্চা না করেন, অতিরিক্ত না ঘামেন বা এমন কাজে যুক্ত না থাকেন যাতে শরীর খুব নোংরা হয়—তাহলে সপ্তাহে দুই থেকে তিনবার গোসল করাই যথেষ্ট।
শীতকালে সুস্থ ত্বক মানেই অতিরিক্ত পরিচ্ছন্নতা নয়, বরং সচেতন যত্ন। গোসলের সংখ্যা কমানো, পানির তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা আর ত্বকের স্বাভাবিক ছন্দকে সম্মান করাই হতে পারে শীতের সবচেয়ে বুদ্ধিদীপ্ত বিউটি রুটিন।
সূত্র: হেলথ লাইন
ছবি: এআই