রসুন কি অ্যালিসিন ছাড়াই খাচ্ছেন? জেনে নিন সঠিকভাবে খাওয়ার উপায়

আমরা নানা তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিদিন রসুন খাই। কেউ সকালে খালি পেটে রসুনের কোয়া চিবিয়ে খান, কেউ থেঁতো করে অন্য কোনো খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে খান। স্বাস্থ্যকর মনে করে রসুন খাওয়ার এমন নানা প্রচলিত পদ্ধতি রয়েছে। কিন্তু রসুনের একটি গুরুত্বপূর্ণ যৌগ ‘অ্যালিসিন’ কীভাবে তৈরি হয়, তা জানা থাকলে বোঝা যাবে, রসুন খাওয়ার পদ্ধতিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।
রসুনে অ্যালিসিন মূলত আগে থেকেই জমা অবস্থায় থাকে না। রসুনের কোষ কাটা, থেঁতো, ক্রাশ বা চিবানোর ফলে ভেঙে গেলে এর অ্যালিইন (Alliin) এবং অ্যালিইনেজ (Alliinase) এনজাইম পরস্পরের সংস্পর্শে আসে এবং অ্যালিসিন তৈরি হয়। অ্যালিসিন রসুনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জৈব– এটা সক্রিয় সালফার-যৌগ, যার অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তবে রসুনের সব স্বাস্থ্যগত উপকার শুধু অ্যালিসিনের ওপর নির্ভর করে না; এতে আরও অনেক সালফার-যৌগ রয়েছে।
রসুন ভালোভাবে থেঁতো বা মিহি করে কুচি করুন। কারণ পুরো কোয়া গিলে ফেলা বা শুধু মোটা করে কেটে রাখার চেয়ে রসুনকে থেঁতো, ক্রাশ বা মিহি করে কুচি করলে বেশি কোষ ভাঙে এবং অ্যালিইন ও অ্যালিইনেজ পরস্পরের সংস্পর্শে আসার সুযোগ বাড়ে। ফলে অ্যালিসিন তৈরির প্রক্রিয়াও ভালোভাবে শুরু হয়।
স্লাইস করার তুলনায় ক্রাশ বা থেঁতো করা সাধারণত বেশি কার্যকর, কারণ এতে রসুনের কোষের ক্ষতি বেশি হয়। গবেষণাতেও দেখা গেছে, পুরো কোয়া রান্না করার তুলনায় থেঁতো করা রসুনে বিভিন্ন জৈব সক্রিয় অর্গানোসালফার যৌগের পরিমাণ বেশি হতে পারে।
এটি অ্যালিসিন তৈরির ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রচলিত একটি পরামর্শ। রসুন থেঁতো বা মিহি করে কুচি করার পর ঘরের তাপমাত্রায় কয়েক মিনিট অথ্যাৎ প্রায় ৫–১০ মিনিট—রেখে দিলে অ্যালিইনেজ এনজাইমকে অ্যালিসিন তৈরির জন্য সময় দেওয়া হয়।
তবে মনে রাখা দরকার, অ্যালিসিন তৈরির পরিমাণ রসুনের জাত, তাজা থাকা, কাটার পদ্ধতি ও অন্যান্য বিষয়েও নির্ভর করে। তাই ৫–১০ মিনিটকে কোনো কঠোর ‘ম্যাজিক টাইম’ হিসেবে না দেখে, রান্নার আগে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার একটি ব্যবহারিক নিয়ম হিসেবে দেখা ভালো। গবেষণায় তাপের আগে রসুনের কোষ ভাঙার গুরুত্ব স্পষ্ট হয়েছে।
যদি লক্ষ্য হয় অ্যালিসিনের উৎপাদন সর্বোচ্চ রাখা, তাহলে থেঁতো বা মিহি করা তাজা রসুন কাঁচা খাওয়াই সবচেয়ে সরাসরি উপায়। থেঁতো করার পর কিছুক্ষণ রেখে এটি মধু, লেবু, অলিভ অয়েল বা দইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়া যেতে পারে। সালাদ ড্রেসিং, চাটনি বা দইয়ের সঙ্গেও ব্যবহার করা যায়।
তবে এখানে একটি বিষয় মনে রাখা জরুরি—রসুন রান্না করলেই তার সব গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায়, এমন নয়। তাপে অ্যালিইনেজের কার্যকারিতা কমে যায় এবং অ্যালিসিনের পরিমাণও পরিবর্তিত হয়; একই সঙ্গে রান্না করা রসুনে অন্য কিছু উপকারী সালফার-যৌগও থাকে। তাই কাঁচা রসুনকে ‘একমাত্র স্বাস্থ্যকর’ এবং রান্না করা রসুনকে ‘অকার্যকর’ ভাবার কারণ নেই।
রান্নায় রসুন ব্যবহার করলেও কিছু সহজ নিয়ম মানা যায়—
• রসুন প্রথমে থেঁতো বা মিহি করে কুচি করুন।
• সম্ভব হলে রান্নায় দেওয়ার আগে কয়েক মিনিট রেখে দিন।
• রান্নার শেষের দিকে রসুন যোগ করলে অতিরিক্ত দীর্ঘ সময় তাপে থাকার সম্ভাবনা কমে।
• দীর্ঘ সময় ধরে উচ্চ তাপে ভাজা বা সিদ্ধ করলে অ্যালিসিন তৈরির সঙ্গে যুক্ত এনজাইম নিষ্ক্রিয় হয়ে যেতে পারে।
• তবে রান্না করা রসুনেও অন্যান্য অর্গানোসালফার যৌগ থাকে, যেগুলোর জৈবিক কার্যকারিতা থাকতে পারে।
অর্থাৎ, অ্যালিসিনের জন্য কাঁচা ও থেঁতো করা রসুন সবচেয়ে উপযোগী; আর খাবারের স্বাভাবিক অংশ হিসেবে রান্না করা রসুনও উপকারী যৌগের উৎস হতে পারে।
অ্যালিসিন ছাড়াও রসুনে অ্যালিইন, অ্যাজোইন, ডাইঅ্যালাইল সালফাইড, এস-অ্যালাইল সিস্টেইনসহ বিভিন্ন সালফার-যৌগ রয়েছে। পাশাপাশি এতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান এবং ভিটামিন বি৬, ভিটামিন সি, ম্যাঙ্গানিজ ও সেলেনিয়ামের মতো পুষ্টি উপাদানও পাওয়া যায়।
বিভিন্ন ক্লিনিক্যাল গবেষণা ও মেটা-বিশ্লেষণে রসুন বা রসুনজাতীয় প্রস্তুতির সঙ্গে রক্তচাপ, রক্তের লিপিড, রক্তে শর্করা, প্রদাহ ও অক্সিডেটিভ স্ট্রেসের কিছু সূচকের উন্নতির সম্পর্ক পাওয়া গেছে। তবে গবেষণাগুলোর ফল একেবারে অভিন্ন নয় এবং অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে নির্দিষ্ট ধরনের রসুনের নির্যাস বা সাপ্লিমেন্ট—সাধারণ খাবার হিসেবে খাওয়া তাজা রসুন নয়।
হৃদযন্ত্র ও রক্তনালীর স্বাস্থ্যে
রসুনের সম্ভাব্য স্বাস্থ্যগত উপকারের মধ্যে হৃদ্যন্ত্র ও রক্তনালীর বিষয়টি সবচেয়ে বেশি গবেষণা করা হয়েছে।
উচ্চ রক্তচাপ
বিভিন্ন মেটা-বিশ্লেষণে দেখা গেছে, বিশেষ করে উচ্চ রক্তচাপ রয়েছে এমন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে রসুনের কিছু প্রস্তুতি সিস্টোলিক ও ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ কিছুটা কমাতে পারে। ২০২৫ সালের একটি হালনাগাদ মেটা-বিশ্লেষণেও রসুনের নির্যাস ব্যবহারে রক্তচাপ কমার প্রমাণ পাওয়া গেছে। তবে এর অর্থ এই নয় যে রসুন উচ্চ রক্তচাপের ওষুধের বিকল্প।
কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ
কিছু গবেষণায় রসুনের সঙ্গে মোট কোলেস্টেরল ও এলডিএল বা ‘খারাপ’ কোলেস্টেরল কমার সম্পর্ক পাওয়া গেছে। সাম্প্রতিক একটি বড় মেটা-বিশ্লেষণেও মোট কোলেস্টেরল ও এলডিএলসহ কয়েকটি কার্ডিওভাসকুলার ঝুঁকি-সূচকে সামান্য উন্নতি দেখা গেছে। তবে এই ফলকে ওষুধের বিকল্প হিসেবে দেখা উচিত নয় এবং সব গবেষণায় একই ফল পাওয়া যায়নি।
রসুনের কিছু সালফার-যৌগ রক্তনালীর কার্যকারিতা ও রক্ত জমাট বাঁধার প্রক্রিয়ায় প্রভাব ফেলতে পারে। ফলে হৃদ্যন্ত্র ও রক্তনালীর স্বাস্থ্যে সম্ভাব্য ভূমিকা নিয়ে গবেষণা রয়েছে। তবে রসুন খেলে ধমনীর প্লাক কমবে বা হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকের ঝুঁকি নিশ্চিতভাবে কমে যাবে—এমন সিদ্ধান্তে যাওয়ার মতো প্রমাণ এখনও যথেষ্ট নয়।
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ও সংক্রমণ
রসুনের অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল, অ্যান্টিভাইরাল ও অ্যান্টিফাঙ্গাল বৈশিষ্ট্য নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা হয়েছে। পরীক্ষাগারভিত্তিক গবেষণায় এর নানা অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল কার্যকারিতা দেখা গেছে।
তবে মানুষের ক্ষেত্রে ঠান্ডা-সর্দি বা ফ্লু প্রতিরোধ ও চিকিৎসায় রসুন কতটা কার্যকর, সে বিষয়ে প্রমাণ এখনও সীমিত। Cochrane-এর পর্যালোচনাতেও সাধারণ সর্দি প্রতিরোধ বা চিকিৎসায় রসুনের কার্যকারিতা নিশ্চিত করার মতো পর্যাপ্ত ক্লিনিক্যাল প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তাই ‘রসুন খেলেই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে’—এমন নিশ্চিত দাবি না করাই ভালো।
রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণ
কিছু ক্লিনিক্যাল গবেষণা ও সাম্প্রতিক মেটা-বিশ্লেষণে রসুন গ্রহণের সঙ্গে ফাস্টিং ব্লাড গ্লুকোজ, ইনসুলিন ও ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সের কিছু সূচকের উন্নতি দেখা গেছে। কিছু গবেষণায় HbA1c-তেও উন্নতির ইঙ্গিত রয়েছে। তবে এসব প্রভাব সাধারণত নির্দিষ্ট সময় ধরে রসুন বা রসুনজাতীয় প্রস্তুতি ব্যবহারের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং ডায়াবেটিসের চিকিৎসার বিকল্প নয়।
অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও প্রদাহ-বিরোধী ভূমিকা
রসুনের বিভিন্ন সালফার-যৌগ ও অন্যান্য উপাদানের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট কার্যকারিতা রয়েছে। মানুষের ওপর করা গবেষণায় রসুন গ্রহণের সঙ্গে কিছু প্রদাহ-সম্পর্কিত সূচক, যেমন সি-রিঅ্যাকটিভ প্রোটিন (CRP) ও টিএনএফ-আলফা, কমার সম্ভাবনা দেখা গেছে। তবে সব গবেষণায় একই ফল পাওয়া যায়নি।
রসুন শরীরের কিছু প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা ও বিপাকীয় প্রক্রিয়ায় সহায়তা করতে পারে—এমন গবেষণা রয়েছে। তবে ‘লিভার ডিটক্সিফিকেশন’ বা শরীর থেকে সব ধরনের বিষাক্ত পদার্থ বের করে দেওয়ার মতো ব্যাপক দাবি বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়।
ভারী ধাতুর ক্ষেত্রে অবশ্য একটি ছোট ক্লিনিক্যাল গবেষণায় দীর্ঘমেয়াদি পেশাগত সীসা-এক্সপোজারে রসুন ব্যবহারের পর রক্তে সীসার মাত্রা কমার তথ্য পাওয়া গিয়েছিল। তবে এটিকে সাধারণ মানুষের ‘ডিটক্স’ পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া যায় না।
অ্যালিসিনের উৎপাদন বাড়ানোর সহজ পদ্ধতি হতে পারে—
তাজা রসুন থেঁতো বা ক্রাশ করে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে কাঁচা খাওয়া অথবা রান্নার শেষ দিকে যোগ করা।
একটি কোয়া থেঁতো করে কয়েক মিনিট রেখে তারপর মধু, লেবু, অলিভ অয়েল, দই, সালাদ বা অন্য খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়া যেতে পারে।
তবে প্রতিদিন ঠিক ‘১–২ কোয়া’ খেতেই হবে—এমন কোনো সর্বজনস্বীকৃত ক্লিনিক্যাল ডোজ নেই। সাধারণ খাবারের অংশ হিসেবে পরিমিত রসুন খাওয়াই মূল কথা। খালি পেটে খাওয়ার বাড়তি স্বাস্থ্য-উপকারেরও শক্ত প্রমাণ নেই। বরং যাদের পেট সংবেদনশীল, তারা খাবারের সঙ্গে বা হালকা খাবারের পর রসুন খেলে বেশি স্বস্তি পেতে পারেন।
তাজা রসুন ব্যবহার করাই ভালো। দীর্ঘদিন সংরক্ষিত বা আগে থেকেই মিহি করে রাখা রসুনে অ্যালিসিন তৈরির ক্ষমতা তাজা থেঁতো করা রসুনের মতো নাও থাকতে পারে।
রসুন সাধারণ খাবারের পরিমাণে বেশির ভাগ মানুষের জন্য নিরাপদ। তবে বেশি পরিমাণে খেলে মুখে ও শরীরে দুর্গন্ধ, পেটের অস্বস্তি, গ্যাস, পেটব্যথা বা বমিভাব হতে পারে।
রসুনের সাপ্লিমেন্ট বা বেশি মাত্রায় রসুন গ্রহণ রক্তপাতের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। বিশেষ করে যারা ওয়ারফারিন বা অন্য অ্যান্টিকোয়াগুল্যান্ট, অ্যাসপিরিন বা রক্তপাতকে প্রভাবিত করতে পারে এমন ওষুধ খান, তাদের চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। অস্ত্রোপচারের আগে রসুনের সাপ্লিমেন্ট ব্যবহার নিয়েও চিকিৎসককে জানানো জরুরি।
গর্ভাবস্থা বা স্তন্যদানের সময়ে খাবারে ব্যবহৃত স্বাভাবিক পরিমাণ রসুন এবং বেশি মাত্রার রসুনের সাপ্লিমেন্টকে একভাবে দেখা উচিত নয়। বেশি মাত্রায় বা সাপ্লিমেন্ট হিসেবে ব্যবহারের আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া ভালো। যাদের আলসার বা সংবেদনশীল পেট রয়েছে, তাদের কাঁচা রসুনে অস্বস্তি বাড়তে পারে।
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, রসুন কোনো ওষুধের বিকল্প নয়। উচ্চ রক্তচাপ, কোলেস্টেরল, ডায়াবেটিস বা হৃদ্রোগের চিকিৎসা চললে নিজের মতো করে ওষুধ বন্ধ করে রসুনের ওপর নির্ভর করা উচিত নয়।
রসুনের উপকার পেতে শুধু ‘এক কোয়া রসুন খাওয়া’ নয়, কীভাবে সেটি প্রস্তুত করছেন সেটিও গুরুত্বপূর্ণ। তাজা রসুন থেঁতো বা মিহি করে কয়েক মিনিট রেখে দিলে অ্যালিইনেজ এনজাইমের মাধ্যমে অ্যালিসিন তৈরির সুযোগ বাড়ে। আর যদি রান্না করেন, তাহলে রসুনটি রান্নার একেবারে শুরুতে দীর্ঘ সময় উচ্চ তাপে না দিয়ে শেষের দিকে যোগ করা যেতে পারে।
তবে অ্যালিসিনই রসুনের একমাত্র উপকারী উপাদান নয়। রান্না করা রসুনেও নানা সালফার-যৌগ ও অন্যান্য উপকারী উপাদান থাকে। তাই রসুনকে ‘ওষুধ’ না ভেবে প্রতিদিনের সুষম খাবারের একটি অংশ হিসেবে, নিজের সহনশীলতা অনুযায়ী পরিমিতভাবে খাওয়াই সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি।
লেখক: খাদ্য ও পথ্য বিশেষজ্ঞ; প্রধান নির্বাহী, প্রাকৃতিক নিরাময় কেন্দ্র
ছবি: পেকজেলসডটকম ও এআই