ভালো কারণেই ভাইরাল এই স্প্যানিশ গবেষক, জানলে আপনিও শেয়ার না করে পারবেন না এই সুখবর

আজকাল তো কত কিছুই ভাইরাল হচ্ছে। আর তার বেশিরভাগই নেগেটিভিটি ছড়াচ্ছে। তাই পজিটিভ বা ভালো কারণে কেউ ভাইরাল হলে বেশ ভালোই লাগে। সেরকমই এক ঘটনা ও মানুষ নিয়ে জোর আলোচনা চলছে দুইদিন ধরে সারা দুনিয়ায়। নেট জগতে এই মুখটি এখন পরিচিত হয়ে উঠেছে খুব দ্রুত। নাম তাঁর মারিয়ানো বারবাসিদ। আর তিনি একজন স্প্যানিশ গবেষক।
আরও স্পষ্ট করে বলতে গেল তিনি একজন অনকোলজি বিষয়ে বিশেষায়িত বিজ্ঞানী। তাঁর কাজ ক্যানসার নিয়ে রিসার্চ করা। আর সে ধারাবাহিকতায়ই এক বড় সাফল্য পেয়েছে তাঁর টিম, সেই সঙ্গে তিনি নিজেও। সবচেয়ে অ্যাগ্রেসিভ বলে পরিচিত অগ্ন্যাশয়ের বা প্যানক্রিয়াটিক ক্যানসারে ঐতিহাসিক মাইলস্টোন অর্জন করেছেন তিনি, চলুন পুরো বিষয়টি বিশদে জেনে নিই।
ক্যানসার শব্দটি শুনলেই মনে ভয়, অনিশ্চয়তা আর অসহায়ত্ব ভর করে। বিশেষ করে যেসব ক্যানসার অত্যন্ত আক্রমণাত্মক, দেরিতে ধরা পড়ে এবং প্রচলিত চিকিৎসায় সাড়া দেয় না, সেগুলোকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবেই ধরা হয়। এমনই এক কঠিন রোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ঐতিহাসিক সাফল্যের খবর দিয়ে আলোচনার তুঙ্গে এখন স্পেনের একদল বিজ্ঞানী। পরীক্ষাগারে ইঁদুরের শরীরে থাকা অগ্রসর বা অ্যাডভান্সড পর্যায়ের টিউমার সম্পূর্ণ ও স্থায়ীভাবে নির্মূল করতে সক্ষম হয়েছেন তাঁরা, যা ক্যানসার গবেষণায় এক যুগান্তকারী অগ্রগতি বলে বিবেচিত হচ্ছে।
এই গবেষণার নেতৃত্বে ছিলেন স্পেনের ন্যাশনাল ক্যানসার রিসার্চ সেন্টার-এর খ্যাতনামা জীববিজ্ঞানী এই ড. মারিয়ানো বারবাসিদ। তিনি এমন একজন বিজ্ঞানী, যিনি ১৯৮২ সালে প্রথম মানব অনকোজিন আবিষ্কার করে ক্যানসার গবেষণায় নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিলেন। দীর্ঘ চার দশকের গবেষণা জীবনে বহু সাফল্য থাকলেও, এই নির্দিষ্ট ও জটিল রোগটির কার্যকর চিকিৎসা আবিষ্কার ছিল তাঁর জন্য এক ধরনের অসমাপ্ত স্বপ্ন। সাম্প্রতিক এই গবেষণা সেই দীর্ঘ অনুসন্ধানেরই ফল।
কেন এই সাফল্য এত গুরুত্বপূর্ণ
গবেষণাটি গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার প্রধান কারণ হলো, যে ক্যানসার নিয়ে কাজ করা হয়েছে, সেটি সাধারণত প্রচলিত চিকিৎসায় খুব একটা কাজ করে না। অনেক সময় রোগটি ধরা পড়ে এমন এক পর্যায়ে, যখন অস্ত্রোপচার, কেমোথেরাপি বা একক লক্ষ্যভিত্তিক ওষুধ আর তেমন কার্যকর থাকে না। ফলে রোগীর বেঁচে থাকার সম্ভাবনাও কমে যায়।
এই বাস্তবতায় ড. বারবাসিদের দল ভিন্ন পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা বুঝতে পারেন, ক্যানসার কোষ একটিমাত্র পথ বন্ধ করলে সহজেই নিজের ভেতরের গঠন বদলে নতুন পথে বেঁচে থাকার কৌশল খুঁজে নেয়। তাই প্রয়োজন এমন একটি চিকিৎসা, যা একসঙ্গে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পথ বন্ধ করে দিতে পারে।
ত্রিমুখী থেরাপির অভিনব কৌশল
গবেষকরা ব্যবহার করেন একটি নতুন ও উদ্ভাবনী ত্রিমুখী ওষুধ থেরাপি। এতে একসঙ্গে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ জৈবিক লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করা হয়। এগুলো হলো অনকোজিন ও দুই ধরনের দুটি প্রোটিন। এই তিনটি উপাদান ক্যানসার কোষের বৃদ্ধি, বেঁচে থাকা ও বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। একযোগে এই তিনটি পথ বন্ধ করে দেওয়ায় ক্যানসার কোষগুলো আর নিজেদের রক্ষা করার সুযোগ পায়নি। ফলাফল হয় চমকপ্রদ। ইঁদুরের শরীরে থাকা টিউমার সম্পূর্ণভাবে অদৃশ্য হয়ে যায়।
সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, চিকিৎসা বন্ধ করার পরও ২০০ দিনের বেশি সময় ধরে ইঁদুরগুলোর শরীরে টিউমারের কোনো চিহ্ন ফিরে আসেনি। রোগ পুনরায় দেখা দেওয়ারও কোনো লক্ষণ পাওয়া যায়নি। এই সাফল্য শুধু একটি নয়, বরং তিনটি ভিন্ন পরীক্ষামূলক মডেলেই দেখা গেছে। এর মধ্যে মানব রোগীর শরীর থেকে নেওয়া টিউমার ব্যবহার করেও একই ফল পাওয়া গেছে।
পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কম, কার্যকারিতা বেশি
ক্যানসার চিকিৎসায় বড় একটি সমস্যা হলো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। অনেক সময় শক্তিশালী ওষুধ রোগীর শরীরকে এতটাই দুর্বল করে ফেলে যে চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়াই কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু এই গবেষণায় দেখা গেছে, ত্রিমুখী থেরাপিটি ইঁদুরদের শরীরে তুলনামূলকভাবে ভালোভাবেই সহনীয় ছিল। গুরুতর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি, যা ভবিষ্যতের জন্য একটি বড় ইতিবাচক দিক। গবেষণাটি যুক্তরাষ্ট্রের মর্যাদাপূর্ণ বিজ্ঞান সাময়িকী প্রসিডিংস অব দ্য ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস-এ প্রকাশিত হয়েছে। ক্যানসার গবেষণার ক্ষেত্রে এটিকে প্রথমবারের মতো সত্যিকারের কার্যকর সমন্বিত আক্রমণ কৌশল বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।
মানুষের জন্য কবে আসবে এই চিকিৎসা
এখনো পর্যন্ত এই সাফল্য শুধুই প্রাণির ওপর পরীক্ষায় সীমাবদ্ধ। তবে ড. বারবাসিদ ও তাঁর দল ইতিমধ্যেই মানুষের ওপর ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল শুরু করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। যদিও এই পথে যেতে সময়, অনুমোদন ও আরও বিস্তৃত গবেষণার প্রয়োজন হবে, তবু এই অগ্রগতি চিকিৎসাবিজ্ঞানে এক নতুন আশার দরজা খুলে দিয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই গবেষণা প্রমাণ করে দিয়েছে—সবচেয়ে জেদি ও কঠিন ক্যানসারের বিরুদ্ধেও লড়াই করা সম্ভব, যদি কৌশল হয় বিজ্ঞানসম্মত, লক্ষ্যভিত্তিক ও সমন্বিত।
আশার গল্প
বিশ্বজুড়ে অসংখ্য পরিবার প্রতিদিন ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই করছে। অনেকের কাছেই এই রোগ মানে শেষ আশার আলো নিভে যাওয়া। ড. মারিয়ানো বারবাসিদের এই গবেষণা সেই হতাশার অন্ধকারে নতুন আলো জ্বালিয়েছে। এটি মনে করিয়ে দেয়, অদম্য অধ্যবসায়, দীর্ঘ গবেষণা আর সৃজনশীল উদ্ভাবন একদিন না একদিন অসম্ভবকেও সম্ভব করে তোলে। ক্যানসারের বিরুদ্ধে এই লড়াই এখনো শেষ হয়নি। তবে স্পেনের এই বিজ্ঞানীরা দেখিয়ে দিয়েছেন, ভবিষ্যতের চিকিৎসাবিজ্ঞান হয়তো আরও বেশি নির্ভুল, আরও বেশি মানবিক এবং আরও বেশি আশাব্যঞ্জক হতে চলেছে। আর সেই পথে হেঁটে ভালো কারণে ভাইরাল ড. বারবাসিদ আমাদেরকে তেমনই এক আশা দেখাচ্ছেন।
সূত্র: মিন্ট, নিউজ এইটিন
ছবি: ইন্সটাগ্রাম